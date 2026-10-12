Lorsque l’Angleterre s’est rendue en Suisse à l’été 2025 pour défendre son titre de championne d’Europe, Sarina Wiegman ne manquait pas d’options au poste d’avant-centre. Alessia Russo, titulaire habituelle au poste de numéro 9 de l’Angleterre, abordait le tournoi après la meilleure saison en club de sa carrière jusque-là. Elle avait inscrit au moins dix buts et délivré au moins dix passes décisives, tandis qu’Arsenal remportait la Ligue des champions.

Aggie Beever-Jones s’était imposée comme sa doublure. La jeune joueuse de Chelsea sortait de sa meilleure saison avec le club, qui avait réalisé un triplé national sans perdre le moindre match. Elle avait disputé plus de minutes que jamais et marqué à un rythme soutenu, inscrivant même son premier but avec l’Angleterre juste avant l’Euro.

Michelle Agyemang s’ajoutait à ces options. La jeune joueuse d’Arsenal avait été appelée en sélection anglaise trois mois seulement avant le début de l’Euro. Mais ses débuts, marqués par un but après 41 secondes, avaient impressionné tout le monde, y compris Wiegman. Elle avait été retenue dans le groupe comme option surprise.

Toutes les trois ont joué leur rôle dans le sacre de l’Angleterre à l’Euro cet été-là, en marquant chacune en Suisse au cours d’un mois qui s’est achevé par une victoire de l’Angleterre contre l’Espagne aux tirs au but pour décrocher le titre. Mais quinze mois plus tard, alors que la Coupe du monde féminine n’est plus qu’à huit mois, Wiegman est passée d’un embarras du choix en attaque à une situation où sa dépendance croissante à l’égard de Russo pourrait l’inquiéter.