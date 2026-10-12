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Alessia Russo England 1:1Getty/GOAL

Sans Alessia Russo, pas de plan B pour l’Angleterre ? La sélection anglaise risque de trop dépendre de son attaquante vedette, faute d’autres numéros 9

L’attaquante d’Arsenal se montre régulière et fiable en sélection depuis plusieurs années. Mais que se passerait-il si elle venait à être indisponible ?

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Lorsque l’Angleterre s’est rendue en Suisse à l’été 2025 pour défendre son titre de championne d’Europe, Sarina Wiegman ne manquait pas d’options au poste d’avant-centre. Alessia Russo, titulaire habituelle au poste de numéro 9 de l’Angleterre, abordait le tournoi après la meilleure saison en club de sa carrière jusque-là. Elle avait inscrit au moins dix buts et délivré au moins dix passes décisives, tandis qu’Arsenal remportait la Ligue des champions.

    Aggie Beever-Jones s’était imposée comme sa doublure. La jeune joueuse de Chelsea sortait de sa meilleure saison avec le club, qui avait réalisé un triplé national sans perdre le moindre match. Elle avait disputé plus de minutes que jamais et marqué à un rythme soutenu, inscrivant même son premier but avec l’Angleterre juste avant l’Euro.

    Michelle Agyemang s’ajoutait à ces options. La jeune joueuse d’Arsenal avait été appelée en sélection anglaise trois mois seulement avant le début de l’Euro. Mais ses débuts, marqués par un but après 41 secondes, avaient impressionné tout le monde, y compris Wiegman. Elle avait été retenue dans le groupe comme option surprise.

    Toutes les trois ont joué leur rôle dans le sacre de l’Angleterre à l’Euro cet été-là, en marquant chacune en Suisse au cours d’un mois qui s’est achevé par une victoire de l’Angleterre contre l’Espagne aux tirs au but pour décrocher le titre. Mais quinze mois plus tard, alors que la Coupe du monde féminine n’est plus qu’à huit mois, Wiegman est passée d’un embarras du choix en attaque à une situation où sa dépendance croissante à l’égard de Russo pourrait l’inquiéter.

  • Manque d’options

    Michelle Agyemang England Women 2025
    Getty Images

    Agyemang semblait s’être imposée comme la doublure de Russo, avant de subir une grave blessure au genou dont elle se remet encore.

    Russo était la seule attaquante de métier convoquée par l’Angleterre pour le match de qualification à la Coupe du monde contre la Grèce ce mois-ci, notamment parce que Beever-Jones traverse une période difficile depuis l’Euro de l’an dernier. Elle avait très bien commencé la saison 2025-26, mais sa forme a rapidement décliné, avant que de petites blessures ne viennent compliquer les choses. La joueuse de 23 ans n’a plus marqué en match officiel depuis la finale de la Coupe de la Ligue, en mars.

    Agyemang a connu une période encore plus difficile. La joueuse de 20 ans s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors du premier rassemblement de l’Angleterre après l’Euro et n’a plus joué depuis. Son retour ne semble pas imminent non plus, et il lui faudra du temps pour retrouver sa condition physique une fois revenue.

    Wiegman ne dispose pas non plus d’une multitude d’autres options. Issy Goodwin semblait s’être positionnée comme la prochaine candidate après une bonne première saison en Women’s Super League l’an dernier, avec London City Lionesses. Cependant, la joueuse de 23 ans a peu joué depuis le début de la saison, même si elle a marqué deux buts en deux apparitions en championnat.

    Au-delà de Goodwin, il reste des joueuses expérimentées comme Beth England et Nikita Parris, que Wiegman a déjà rappelées après de longues périodes loin de la sélection, mais les options s’arrêtent à peu près là.

  • S’adapter sans s’épanouir

    Beth Mead England Women 2025
    Getty Images

    Beth Mead fait partie des joueuses capables de s’adapter pour combler un manque au poste d’avant-centre, mais cette option reste l’une des solutions provisoires qui ne donnent pas entièrement satisfaction.

    Bien sûr, d’autres joueuses de l’effectif peuvent s’adapter au poste de numéro 9. Beth Mead, Lauren Hemp et Lauren James l’ont déjà fait en club, en sélection, ou dans les deux.

    Marquer des buts n’est pas non plus un problème majeur. Seules l’Espagne et l’Allemagne ont inscrit davantage de buts dans la division supérieure des qualifications de l’UEFA pour la Coupe du monde, plus tôt cette année. L’Angleterre a marqué 13 buts en six matches, avec sept buteuses différentes.

    Mais ce qui manque à l’Angleterre lorsque Russo n’est pas sur le terrain est apparu clairement après sa sortie, alors qu’il restait 17 minutes à jouer lors de la victoire de vendredi contre la Grèce. Sans elle comme point d’appui, l’Angleterre s’est encore montrée menaçante, mais son organisation semblait moins solide et elle n’a pas réussi à accroître son avance de 3-0. Russo avait largement contribué à la bâtir, avec un but et une passe décisive. Au contraire, la Grèce a réduit l’écart grâce à Kallisti Brouksair, ce qui a certainement beaucoup frustré Wiegman.

  • Occasion manquée

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    Wiegman disposerait actuellement de matches amicaux pour faire des essais si l’Angleterre n’avait pas subi une lourde défaite face à l’Espagne en juin, qui l’a contrainte à disputer les barrages de la Coupe du monde.

    Dans l’idéal, Wiegman aurait pu profiter des deux dernières trêves internationales de l’année pour expérimenter en attaque et étudier d’autres options au cas où Russo serait, pour une raison ou une autre, indisponible. Son remarquable historique en matière de blessures témoigne de son professionnalisme à tous les niveaux, mais l’Angleterre ne doit pas considérer la disponibilité de la joueuse de 27 ans comme acquise. Après tout, tout peut arriver dans le football.

    Cependant, l’Angleterre n’a pas réussi à se qualifier directement pour la Coupe du monde de l’année prochaine en raison d’une lourde défaite 4-0 face à l’Espagne en juin, dans un match où un seul point lui suffisait. Elle doit donc disputer ces matches de qualification à enjeu plutôt que les matches amicaux utiles que des équipes comme l’Espagne, le Danemark, la France et l’Allemagne ont la possibilité de jouer.

  • Les opportunités se raréfient

    England Women Training Session
    Getty Images Sport

    Russo brille avec l’Angleterre depuis qu’elle s’est imposée comme avant-centre titulaire, mais cela ne signifie pas que l’équipe d’Angleterre ne devrait pas avoir de plan B en attaque.

    Il pourrait encore y avoir des occasions de le faire. Si l’Angleterre inscrit deux buts rapidement mardi, lors du match retour contre la Grèce, Wiegman pourrait procéder à quelques changements pour en apprendre davantage sur les autres options dont elle dispose.

    La Ligue des nations occupera l’Angleterre lors des trois premières trêves internationales de 2027. La seule période disponible pour des matches amicaux se situera donc juste avant la Coupe du monde. Mais peut-être le tirage au sort sera-t-il favorable et offrira-t-il à l’Angleterre quelques matches où elle pourra expérimenter un peu.

    Après tout, Wiegman semble avoir besoin de voir comment son équipe joue sans Russo. Peut-elle s’inspirer de la manière dont James a été utilisée avec succès en faux neuf à Chelsea ? Qu’attendrait-elle précisément de Mead dans ce rôle ? Pourrait-elle faire appel à quelqu’un d’autre, comme Goodwin, simplement pour voir ce qu’elle peut apporter ? Faut-il seulement attendre les retours de Beever-Jones et d’Agyemang avant d’aviser ?

    Le fait que Russo soit irremplaçable dans cette équipe en dit long sur ses qualités particulières. Après un début de saison poussif, ses trois buts lors de ses trois derniers matches et son retour en forme sont de bonnes nouvelles pour elle, pour l’Angleterre et pour Arsenal.

    Mais il est toujours important d’avoir un plan B et, pour l’instant, on ne sait pas exactement quelle serait la solution de repli de l’Angleterre si elle en avait besoin.