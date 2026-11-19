Météo : 7/10. « Je n’ai pas encore vraiment vécu l’hiver ici. Il fait froid maintenant, mais j’ai entendu dire qu’il pouvait faire extrêmement froid. C’est la première chose qu’on m’a dite à mon arrivée : dans certaines régions, la température descend jusqu’à moins 20 °C ! Je suis arrivé en été et il a fait beau et chaud. Jusqu’ici, l’automne et le début de l’hiver ont été doux, et il ne pleut pas beaucoup. Nous traversons une petite période pluvieuse en ce moment, mais le temps est très agréable pour jouer au football. Les visiteurs pourraient trouver la pluie un peu gênante, mais dans l’ensemble, je dirais que le climat est vraiment agréable. »

Nourriture : 8,5/10. « On mange très bien ici. C’est une chose sur laquelle je ne m’étais pas vraiment renseigné avant de venir. J’étais un peu inquiet et sceptique, mais je mange de presque tout et j’aime essayer de nouvelles choses. Certains plats sont vraiment bons. Il y a beaucoup de pâtisseries locales et le café est excellent. Les grillades sont très présentes. Toute l’équipe est allée en manger et c’était délicieux. Ce n’est pas vraiment le genre de repas qu’on trouve au Royaume-Uni : il faut le découvrir ici ou ailleurs dans les Balkans. Je n’ai encore eu aucun reproche à faire à la nourriture. »

Habitants : 10/10. « Les gens sont très chaleureux et accueillants. Mes coéquipiers m’ont tout de suite bien reçu. Même dans un magasin, quand je plisse les yeux pour essayer de lire quelque chose et que j’ouvre Google Traduction, des gens viennent volontiers m’aider et me demandent ce que je cherche. Ils parlent très bien anglais. Au Royaume-Uni, quand quelqu’un vient de l’étranger, la conversation peut parfois être un peu difficile. Ici, les gens font vraiment de leur mieux pour parler avec un étranger. Évidemment, je ne parle pas beaucoup leur langue et je ne peux pas vraiment tenir une conversation entière. Ils font donc de vrais efforts en anglais, et c’est très attentionné. Je n’ai absolument rien à reprocher aux gens : ils sont tous adorables et formidables. »

Activités : 5/10. « Tout dépend de ce qu’on recherche. J’ai entendu dire que la vie nocturne était très animée, mais je ne sors pas, alors je ne saurais pas dire. Il y a beaucoup de beaux espaces naturels. En revanche, pour les activités, je n’en ai personnellement pas vu beaucoup qui m’intéressent. Cela dépend des goûts de chacun. Certaines personnes aiment des choses qui n’intéressent pas les autres. Quand ma copine était ici, par exemple, nous n’avons pas trouvé beaucoup d’activités que nous avions envie de faire tous les deux. Mais il est très facile de faire les magasins, de se promener ou d’aller à la forteresse. Il y a un zoo dans le centre et beaucoup d’escape games. Ce n’est pas vraiment ce que je préfère, mais je sais que les visiteurs apprécieraient beaucoup la ville. »

Coût de la vie : 8/10. « Les taxis sont agréables et bon marché, et il y a un service de bus gratuit. Pour se déplacer dans Belgrade, si l’on veut aller dans le centre, je suis presque sûr qu’on peut prendre un bus gratuit. La nourriture et les boissons ne coûtent pas cher du tout. Certains magasins sont un peu moins chers qu’au Royaume-Uni, y compris quelques boutiques de marques, ce qui est appréciable. Il faut simplement penser à utiliser un convertisseur de devises. Il m’est arrivé plusieurs fois de voir un prix et de me dire : “Oh, ça a l’air bon marché”, puis de faire la conversion après avoir payé et de découvrir que j’avais dépensé beaucoup plus que prévu ! C’est le conseil que je donnerais : avoir une idée approximative de ses dépenses et peut-être prévoir un budget pour éviter de trop dépenser à cause de la monnaie différente. »

Total : 38,5/50

L’entretien avec Remy a été rendu possible grâce à AGM Sports Agency.