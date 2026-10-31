Lorsque Sunderland a nommé Paolo Di Canio au poste d’entraîneur en mars 2013, David Miliband, ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, a démissionné de son poste de vice-président du club en raison des « déclarations politiques passées » de l’Italien sur le fascisme. L’Association des mineurs de Durham (DMA) a, quant à elle, réclamé la restitution d’une bannière prêtée au Stadium of Light depuis 15 ans.

« Nous ne sommes pas disposés à laisser une bannière dans un stade où cet homme joue un rôle de premier plan », a déclaré Dave Hopper, secrétaire général de la DMA, à propos de Di Canio. « Le club se présente comme un club au service de la communauté, mais quand on voit l’homme qu’il a nommé, cela ne va certainement pas faire beaucoup de bien à la communauté. Cela va encourager tous ces groupes de droite qui s’agitent déjà ici : l’EDL (English Defence League) et le BNP (British National Party). Quel message cela envoie-t-il à la communauté ? »

Di Canio a d’abord refusé d’aborder tout autre sujet que le football. Mais, « profondément blessé par les attaques » visant son nouveau club, il a tenté de se défendre.

« Je suis un homme honnête », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site officiel de Sunderland. « Mes valeurs et mes principes me viennent de ma famille et de mon éducation. Je pense que je ne devrais pas avoir à me justifier sans cesse auprès de personnes qui ne comprennent pas cela. Toutefois, je ne dirai qu’une chose : je ne suis pas l’homme que certains aiment dépeindre. »

Le problème pour Di Canio, toutefois, est qu’il a toujours été difficile de le présenter autrement que comme un ancien footballeur talentueux, mais au tempérament difficile et aux convictions politiques inquiétantes.