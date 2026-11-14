Rebelles : Edmundo, « l’Animal » qui a effacé la frontière entre génie et folie

Avant le match de Coupe du monde des clubs 2000 contre Vasco Da Gama, Sir Alex Ferguson avait assuré à ses joueurs de Manchester United que Romario et Edmundo n’avaient plus de jambes. Selon Mark Bosnich, il leur a fallu « environ 20 secondes pour comprendre que ce n’était pas vrai ».

Le célèbre duo d’attaque de Vasco a donné le tournis à la défense à quatre de United, mise au supplice. Presque au sens propre dans le cas d’Edmundo : après avoir offert l’ouverture du score à Romario en profitant d’une mauvaise passe en retrait de Gary Neville, il a porté le score à 3-0 juste avant la pause d’un but si spectaculaire que même Diego Maradona a déclaré que seuls quelques joueurs dans l’histoire du football auraient eu l’« imagination » nécessaire pour concevoir un tel geste, sans même parler de le réussir.

Lorsque Gerson a adressé une courte passe en diagonale à Edmundo, à l’entrée de la surface, un joueur ordinaire aurait remis le ballon à un coéquipier. Mais Edmundo n’avait rien d’ordinaire. Celui que l’on surnommait « l’Animal » a piqué le ballon du pied droit, lui imprimant assez d’effet pour le faire passer derrière lui et Mikael Silvestre, qui avait commis l’erreur de trop s’approcher de l’attaquant.

Quand Silvestre a compris ce qu’Edmundo venait de faire, il était déjà trop tard. Le Brésilien était parti et a profité de sa vitesse, toujours aussi explosive, pour devancer Bosnich dans la course au ballon, avant de le lober avec sa nonchalance caractéristique.

Fait révélateur, Bosnich n’était même pas en colère : il était admiratif et a décrit cette réalisation comme « le plus beau but que j’aie jamais encaissé ». Silvestre, lui aussi, ne pouvait qu’admirer la manière dont Edmundo l’avait complètement mystifié. « Quand on n’y est pas habitué, on ne s’attend pas à de tels gestes techniques », a confié le Français à BBC Sport. « Et seuls les génies peuvent faire ce qu’Edmundo m’a fait sur son but. »

Le légendaire pianiste américain Oscar Levant a toutefois affirmé un jour avoir effacé « la frontière ténue entre le génie et la folie ». Dans le cas d’Edmundo, on pourrait même soutenir qu’elle n’a peut-être jamais existé.