Barcelone a passé tout l’été à poursuivre un seul homme : Julian Alvarez. L’attaquant de l’Atletico de Madrid et de l’Argentine avait été identifié comme le remplaçant idéal de Robert Lewandowski bien avant que la star polonaise ne quitte le Camp Nou, et le besoin du Barça de recruter un nouveau n°9 s’est accentué lorsque Ferran Torres a forcé son transfert au Paris Saint-Germain.

Une offre officielle de plus de 100 millions d’euros a été envoyée à l’Atletico, comme l’a confirmé le président blaugrana Joan Laporta, mais elle a été rejetée sans détour. L’Atletico a refusé de vendre Alvarez à son grand rival et a même accusé le Barça d’avoir tenté de l’approcher illégalement, en déposant des plaintes officielles auprès de la FIFA et de la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

Malgré le fait qu’Alvarez souhaitait apparemment de tout cœur rejoindre le Barça et qu’il a publiquement exprimé son désir de quitter l’Atletico, il figurait toujours dans l’effectif du Metropolitano après la date limite du 1er septembre. L’idée selon laquelle ce feuilleton stérile laisserait le champion en titre de Liga dans une position plus faible a toutefois été rapidement balayée.

L’équipe d’Hansi Flick a remporté chacun de ses sept premiers matches toutes compétitions confondues lors de la campagne 2026-27, inscrivant au passage un total stupéfiant de 33 buts. Elle pratique un football irrésistible auquel personne ne peut faire face, et le nom d’Alvarez a déjà été oublié.

Comme il s’avère, la solution au problème du n°9 du Barça se trouvait juste sous le nez de Flick : Raphinha s’est imposé pour mener l’attaque, réveillant le Ronaldo Nazario qui sommeille en lui pour devenir le joueur le plus redouté du continent.