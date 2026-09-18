Raphinha, infatigable, marche dans les pas de R9 au FC Barcelone après son repositionnement en avant-centre
Barcelone a passé tout l’été à poursuivre un seul homme : Julian Alvarez. L’attaquant de l’Atletico de Madrid et de l’Argentine avait été identifié comme le remplaçant idéal de Robert Lewandowski bien avant que la star polonaise ne quitte le Camp Nou, et le besoin du Barça de recruter un nouveau n°9 s’est accentué lorsque Ferran Torres a forcé son transfert au Paris Saint-Germain.
Une offre officielle de plus de 100 millions d’euros a été envoyée à l’Atletico, comme l’a confirmé le président blaugrana Joan Laporta, mais elle a été rejetée sans détour. L’Atletico a refusé de vendre Alvarez à son grand rival et a même accusé le Barça d’avoir tenté de l’approcher illégalement, en déposant des plaintes officielles auprès de la FIFA et de la Fédération royale espagnole de football (RFEF).
Malgré le fait qu’Alvarez souhaitait apparemment de tout cœur rejoindre le Barça et qu’il a publiquement exprimé son désir de quitter l’Atletico, il figurait toujours dans l’effectif du Metropolitano après la date limite du 1er septembre. L’idée selon laquelle ce feuilleton stérile laisserait le champion en titre de Liga dans une position plus faible a toutefois été rapidement balayée.
L’équipe d’Hansi Flick a remporté chacun de ses sept premiers matches toutes compétitions confondues lors de la campagne 2026-27, inscrivant au passage un total stupéfiant de 33 buts. Elle pratique un football irrésistible auquel personne ne peut faire face, et le nom d’Alvarez a déjà été oublié.
Comme il s’avère, la solution au problème du n°9 du Barça se trouvait juste sous le nez de Flick : Raphinha s’est imposé pour mener l’attaque, réveillant le Ronaldo Nazario qui sommeille en lui pour devenir le joueur le plus redouté du continent.
Masterclass en Ligue des champions
Raphinha a principalement évolué comme ailier gauche sous les ordres de Flick, et il a été malheureux de manquer le Ballon d'Or après une superbe campagne 2024-25 au cours de laquelle il a totalisé 60 contributions décisives. Ce total est toutefois tombé à 29 la saison dernière, l'ancien joueur de Leeds United ayant passé 125 jours au total sur la touche en raison de blessures persistantes aux ischio-jambiers qui ont aussi fini par gâcher sa Coupe du monde.
Bien qu'il soit resté décisif lorsqu'il était disponible, Raphinha n'a même pas été retenu parmi les 30 nommés pour le Ballon d'Or de cette année, ce qui n'a pas plu à Flick. « Il (Raphinha) est bien trop bon pour ne pas figurer sur cette liste, mais nous ne pouvons pas le changer », a déclaré l'entraîneur du Barça avec une confiance totale après avoir vu le Brésilien réussir un début de nouvelle saison étincelant dans un rôle axial.
Les commentaires de Flick sont intervenus juste après que Raphinha a inscrit un superbe doublé lors de l'entrée en lice du Barça en Ligue des champions contre Feyenoord. Son premier but était un véritable bijou : il a éliminé un défenseur sur une passe de Lamine Yamal légèrement imprécise avant de pénétrer dans la surface et de feinter le tir, pour finalement réussir une ingénieuse feinte qui a laissé deux autres défenseurs au sol et lui a ouvert l'espace nécessaire pour glisser calmement le ballon au fond des filets.
Raphinha a doublé la mise avec une action de pur avant-centre, se dirigeant d'abord vers le ballon lorsque Dani Olmo l'a récupéré dans le rond central, avant de partir dans la direction opposée pour semer son défenseur, de recevoir dans sa course une passe soignée de son coéquipier espagnol, puis de décocher une frappe croisée hors de portée du gardien de Feyenoord.
Le Barça s'est finalement imposé 5-1 et Raphinha a logiquement remporté le trophée d'homme du match. Ce retour en scène européen, impitoyable et majestueux, a reflété son impact précoce sur la scène nationale. À l'heure actuelle, il a l'assurance du meilleur joueur du monde.
« Rapha a été fantastique, a ajouté Flick. Il est à un autre niveau, il est incroyable. »
Soldat parfait
Les chiffres globaux donnent raison à Flick. Raphinha compte déjà 11 buts cette saison, un total qu’aucun autre joueur du Barça n’a atteint sur la même période au cours des 60 dernières années. Lionel Messi en avait inscrit 10 lors de ses sept premières apparitions de la saison 2012-2013, et il en était à neuf au même stade à deux autres reprises, tandis que Ronaldo avait égalé cette performance en 1996-1997.
L’adaptation immédiate de Raphinha à ce nouveau rôle est la principale raison pour laquelle le Barça a franchi un cap. Lewandowski excellait dos au but, et Torres apportait une menace unique grâce à ses appels intelligents dans la profondeur, mais Raphinha est la figure de proue parfaite du système fluide de Flick.
Le joueur de 29 ans évolue librement entre les lignes, utilisant sa vitesse explosive et sa maîtrise technique pour sortir ses adversaires de leur position et faire le lien dans le jeu. Cela permet de créer davantage d’espace pour Yamal et Anthony Gordon sur les côtés, tandis que Raphinha excelle aussi pour exploiter lui-même les brèches, toujours avec un temps d’avance sur les défenseurs placés devant lui.
Cela s’est encore vu mercredi, lorsqu’il a inscrit un triplé lors de la démolition 7-2 de Racing Santander en Liga. Le premier et le dernier de ses buts sont venus sur penalty, mais le deuxième a surtout mis en lumière son sens de l’espace. Avec Olmo encore à la baguette, Raphinha s’est glissé entre les défenseurs centraux du Racing et a attendu la passe ; quand elle est arrivée, il a contrôlé avant de reprendre d’une demi-volée placée dans le petit filet.
Il donne l’impression que tout est facile ballon au pied, et travaille plus dur que n’importe qui sans le ballon. Le pressing haut du Barça commence avec Raphinha, qui provoque sans cesse des erreurs parce qu’il ne cesse jamais de sprinter à pleine vitesse.
Avec l’intensité et le dynamisme purs que Flick recherche, ajoutés à son efficacité, l’entraîneur doit sans doute se réjouir en privé que le transfert d’Alvarez ne se soit jamais concrétisé. L’attaque tourne à plein régime, et le Barça peut donc investir pour renforcer d’autres secteurs du terrain lors des deux prochains mercato.
Dans la peau de R9
Le Barça a une fière tradition avec les joueurs brésiliens, de Romario et Rivaldo à Ronaldinho et Neymar, en tirant le meilleur d’eux. Pourtant, personne dans le riche vivier de talents de la samba n’a encore réussi à surpasser l’unique année de Ronaldo au club.
Arrivé du PSV à l’été 1996, contre un montant alors record au niveau mondial de 19,5 millions de dollars, à seulement 20 ans, Ronaldo a ensuite inscrit 47 buts en seulement 49 apparitions avec le Barça, remportant la Coupe du Roi, la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe et la Supercoupe d’Espagne. En s’appuyant sur un mélange de puissance terrifiante, de vitesse brute et de finition d’une précision implacable, Ronaldo mettait les équipes en pièces semaine après semaine.
Le double vainqueur de la Coupe du monde a décroché le trophée Pichichi de meilleur buteur de Liga avec 34 buts, ce qui lui a aussi permis de remporter le Soulier d’or européen, et il a terminé en tête du vote du Ballon d’Or 1997. C’était une juste récompense pour tous les moments inoubliables qu’il a offerts aux fidèles du Barça, de son slalom fascinant contre le SD Compostela à son incroyable triplé qui a inspiré la remontée du Barça, vainqueur 4-3 contre l’Atlético en quarts de finale de la Coupe du Roi.
« C’est le joueur le plus spectaculaire que j’aie jamais vu », a déclaré l’entraîneur du Barça de l’époque, Sir Bobby Robson. « Il fait des choses que je n’ai jamais vues auparavant. » Les coéquipiers de Ronaldo étaient eux aussi admiratifs, Laurent Blanc déclarant : « Je n’ai jamais vu quelqu’un avec une telle vitesse et une telle puissance. C’était comme un train de marchandises qui vous arrivait dessus, ballon au pied. »
Ronaldo, affectueusement surnommé « R9 » par ses millions de fans, était davantage un point de fixation en pointe que ne l’est Raphinha aujourd’hui, mais il possède le même sens du but que son compatriote. Il est aussi tout aussi direct, capable de déchirer les défenses en quelques secondes grâce à un mélange de flair et d’audace. S’il maintient son niveau de performance actuel, rien n’empêche Raphinha d’égaler le rendement global de cette légende, et peut-être même d’offrir un triplé de trophées encore plus marquant.
Vrai leader
Raphinha a assurément le bon état d’esprit. Il ne se considère pas comme un produit fini, mais plutôt comme un joueur en constante évolution, comme il l’a déclaré après la victoire contre le Racing : « Je ne dirai jamais que je suis en train de bien jouer ; je cherche toujours à améliorer tout ce que je peux. Je suis heureux des buts, et de la victoire, et c’est le plus important, mais nous devons continuer à progresser. »
L’international brésilien a ensuite insisté sur le fait qu’il se sentait « à l’aise » dans l’axe, et a attribué à Flick l’évolution de son jeu au cours des dernières années. « C’est l’entraîneur qui a changé ma façon de penser et la manière dont je me vois », a-t-il ajouté. « Je lui suis extrêmement reconnaissant. »
En effet, Raphinha aurait probablement quitté le Barça en 2024 sans Flick. Ses deux premières années au Camp Nou ont été décevantes, et il a eu du mal à s’imposer dans l’équipe sous Xavi. Mais Flick croyait en son immense potentiel, et lui a confié davantage de responsabilités dès le début de son mandat.
Après le prêt de Marc-Andre ter Stegen à l’Ajax durant l’été, Flick n’a pas hésité à faire de Raphinha le nouveau capitaine permanent du Barça et, en tant que premier Brésilien à avoir jamais porté le brassard en Catalogne, il dépasse jusqu’ici toutes les attentes. Sa passion, son volume de travail et son état d’esprit collectif donnent un brillant exemple aux plus jeunes membres de l’effectif et, en véritable leader, il prend sur lui de faire basculer les matches.
Un esprit d’équipe farouche
Malgré les départs de Lewandowski et Torres, et le retour de Marcus Rashford à Manchester United, le Barça de Flick fonctionne mieux que jamais offensivement. Ce n’est pas seulement grâce à Raphinha, puisque les recrues estivales Gordon, Karim Adeyemi et Gabriel Jesus se sont toutes rapidement adaptées. Flick peut aussi désormais compter sur l’attaquant égyptien de 18 ans Hamza Abdelkarim, qui a franchi le cap depuis le Barça B.
« Raphinha, Gabby et Hamza sont trois profils différents, mais il y a d’autres façons dont nous pourrions jouer, a déclaré l’entraîneur allemand. Anthony et Karim peuvent aussi jouer à ce poste (en pointe). Ou Dani Olmo. Dani nous a montré lors des deux dernières années qu’il peut y jouer, pareil pour Fermin [Lopez]. Nous avons beaucoup d’options. »
Cette variété devrait permettre de faire en sorte que les problèmes physiques de Raphinha ne reviennent pas. Flick l’a remplacé tôt contre Feyenoord, ainsi que lors des victoires en championnat contre l’Athletic Club et le Racing, en sachant parfaitement à quel point il est important de préserver les jambes du capitaine.
Le même traitement est nécessaire pour Yamal, qui s’est montré encore plus dangereux en jouant plus près de Raphinha. Leurs combinaisons sont presque impossibles à arrêter ; dès qu’un défenseur central oriente son corps pour surveiller Yamal, celui-ci glisse le ballon à Raphinha, sachant instinctivement qu’il va plonger dans le canal libre dans son angle mort.
Yamal semble aussi heureux de laisser Raphinha occuper la lumière en tant que leader offensif. Flick est béni par une puissance de stars impressionnante, mais l’ego de personne ne déborde jamais. Il existe un esprit collectif féroce dans le vestiaire, de bon augure pour que le Barça accomplisse quelque chose de spécial.
Raphinha est l’incarnation ultime de cet esprit. Il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’il ne siège aux côtés de Ronaldo dans le Hall of Fame du Barça.