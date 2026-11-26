Après le premier mois de la saison 2026-2027, Enzo Maresca semblait être le véritable héritier de Pep Guardiola. Manchester City avait commencé par huit victoires consécutives, dont deux succès particulièrement impressionnants sur les terrains de Manchester United et de Liverpool. Le club affichait l’assurance d’un candidat au titre, malgré l’ombre que faisait peser sur lui le verdict de culpabilité dans son dossier financier très débattu en Premier League.

En poursuivant avec le même football léché que Guardiola avait toujours défendu à l’Etihad Stadium, Maresca semblait bâtir quelque chose de spécial après un profond remaniement de l’effectif durant l’été. Malheureusement pour les supporters de City, la magie s’est dissipée bien plus vite qu’ils ne l’auraient imaginé.

City n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues : une courte victoire 3-2 en Allemagne contre le RB Leipzig. Le club n’a par ailleurs atteint les quarts de finale de la Carabao Cup qu’en éliminant Brighton aux tirs au but, après un nul 2-2 dans le temps réglementaire. En Premier League, les hommes de Maresca ont été dominés par Aston Villa, Brighton et Nottingham Forest, avant d’être tenus en échec 1-1 à domicile par un Fulham en difficulté. Ils se retrouvent ainsi à six points du leader, Arsenal.

Mardi, City avait une belle occasion de se relancer en recevant une équipe de Naples en chute libre sous Massimiliano Allegri. Le club l’a gâchée et a finalement arraché un nul 2-2 qui compromet ses chances de qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Prochaine étape : un déplacement à l’Emirates Stadium, où Arsenal cherchera à faire un grand pas vers la défense de son titre.

Le duel s’annonce très déséquilibré, tant City est désorganisé actuellement. Sa saison risque de dérailler à l’approche des fêtes si Maresca ne parvient pas à redonner de la cohésion à son équipe. Mais qu’est-ce qui ne va plus exactement ?