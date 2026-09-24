« Quand le potentiel rencontre l’opportunité » - Comment Cavan Sullivan, Julian Hall et une génération record d’adolescents redessinent la MLS
Après la Coupe du monde, les dirigeants de la MLS Luis Robles et Alecko Eskandarian ont effectué une tournée des plus grands clubs et centres de formation européens.
Le duo était là, en réalité, dans le cadre d’une mission d’enquête : échanger avec certains des meilleurs, apprendre de leurs expériences et, peut-être, partager quelques informations de leur côté. Ce fut un voyage chaotique, fait de longs trajets en voiture, de longs vols et d’innombrables heures de conversation avec certains des esprits analytiques les plus brillants du football européen.
« Nous voulons apprendre. Nous voulons simplement comprendre ce qui les rend si bons. Pourquoi sont-ils si dominants ? Pourquoi développent-ils les meilleurs joueurs du monde ? Nous n’avons pas encore de joueur de classe mondiale. Oui, nous avons de très, très bons joueurs, mais personne n’a encore été en lice pour le Ballon d’Or », a déclaré Robles à GOAL.
Ils se sont donc assis au bord des terrains d’entraînement avec des propriétaires de clubs, observant les équipes de centre de formation s’entraîner et jouer. Et lorsqu’ils sont revenus, un peu décalés par le voyage et beaucoup plus avertis, un fait étrange est resté avec Robles : ils savaient absolument tout sur chaque joueur de centre de formation de la MLS que Robles mentionnait.
« Ils nous disaient : “Nous suivons ces joueurs depuis 12 à 18 mois !” Ils nous ont parlé de leurs points forts, de leurs axes d’amélioration, de leurs profils, ils disaient : “Voilà où nous pensons qu’ils peuvent aller” », a expliqué Robles.
Il semblerait que ce soit aussi le bon moment pour savoir qui sont ces gamins. À ce rythme, aucun d’entre eux ne restera secret bien longtemps. La MLS a connu une sorte de révolution adolescente cette année. Seules la France, le Brésil et l’Argentine ont utilisé davantage d’adolescents, et l’écart se réduit. Plus de 40 diplômés de MLS Next Pro ont été appelés en sélection nationale pendant cette fenêtre internationale.
Beaucoup se demandent où va cette ligue, et quel est réellement son unique objectif. La déclaration de mission exacte reste sujette à débat. Mais avec des stars comme Cavan Sullivan, Zavier Gozo et Neil Pierre qui explosent tous au plus haut niveau, 2026 apparaît comme l’année où les jeunes ont été autorisés à jouer, et où tout le monde y a gagné.
« Nous ne voulons pas seulement gagner ; nous voulons gagner avec les bons joueurs. Et maintenant, nous commençons à voir cela en Major League Soccer, a déclaré Robles. Il arrivera un moment où nous aurons des joueurs de classe mondiale, des joueurs qui lutteront pour le Ballon d’Or. Il arrivera un moment où nous nous battrons pour la Coupe du monde et où nous serons un véritable, véritable candidat pour la gagner. »
Il ne s’agit toutefois pas d’un développement du jour au lendemain. La MLS se préparait à cela depuis un bon moment. Mais c’est un témoignage du travail des centres de formation, des entraîneurs et de cette solution miracle souvent citée dans le football international, le développement des joueurs, que tout se soit mis en place cette année. La MLS a évolué d’une manière étrange, dans le sens où ses équipes premières se sont renforcées avant même que certains centres de formation n’existent réellement. Il y avait de bonnes équipes seniors, tandis que le football de jeunes était soit inexistant, soit remarquablement désorganisé. Pendant des années, le paysage de la formation a couru après son retard. Et cette année, l’équilibre a été trouvé pour la première fois.
« Ils font jouer des joueurs de 18 ans »
D’abord, les statistiques. Au 21 septembre, 84 adolescents ont joué en MLS cette saison, un nouveau record. Selon la MLS, les adolescents ont aussi établi des records de la ligue sur une seule saison pour les buts, les passes décisives et le total de contributions aux buts, alors qu’il reste encore plusieurs semaines. Ils n’obtiennent pas seulement plus d’opportunités. Ils en font davantage avec elles.
Vingt-huit des 30 clubs de la ligue ont aligné un adolescent à un moment ou à un autre. Les New York Red Bulls en ont utilisé huit. Seuls les championnats de première division de la France, de l’Argentine et du Brésil ont vu davantage d’adolescents utilisés, et le total de 88 en Serie A brésilienne pourrait bien être dépassé d’ici à la fin de la saison de MLS. Soixante de ces adolescents étaient Américains. Six sont Canadiens. Mais, au total, près de 20 pays sont représentés. C’est un mouvement mondial au sein d’une ligue régionale.
Et les noms sont plutôt impressionnants aussi. Bien sûr, il y a ici les têtes d’affiche. Sullivan fait partie des joueurs de 16 ans les plus talentueux du football mondial. S’il avait intégré l’équipe première de l’Union au début de l’année, il y aurait sans aucun doute eu des appels pour l’inclure dans la conversation autour du titre de MVP. Il serait assurément All-Star.
D’autres étaient également déjà bien connus et vivent enfin leur moment : Julian Hall, Adri Mehmeti, Peyton Miller, Neil Pierre. Mais il y a aussi Lucas Herrington, de Colorado, peut-être le meilleur jeune défenseur central de MLS avant d’être transféré en Premier League en août. Même constat pour l’ancien prodige du Real Salt Lake Zavier Gozo, désormais à Crystal Palace.
Ceux-là auraient peut-être toujours fini par émerger dans n’importe quel championnat. Des athlètes aussi doués finissent généralement par trouver leur place quelque part. Mais ils arrivaient aussi avec une forme de risque que seuls les clubs de MLS semblent prêts à prendre. Plus simplement, avoir un tel niveau de talent, c’est très bien. Mais les entraîneurs doivent être prêts à faire confiance au talent qu’ils ont à disposition.
« C’est un travail incroyable que fait la MLS en donnant cette possibilité aux jeunes. Les clubs, tout le monde, donnent cette possibilité aux joueurs de 17 ou 16 ans. Ils font jouer des joueurs de 18 ans, et je pense que c’est quelque chose d’extraordinaire. Cela montre que c’est très sain et que nous avons un talent incroyable chez les jeunes », a déclaré plus tôt cette semaine le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino.
L’actuel entraîneur des Red Bulls, Michael Bradley, avait passé suffisamment de temps avec l’équipe MLS Next Pro des New York Red Bulls pour avoir confiance dans le fait que les anciens éléments marquants du développement Hall, Mehmeti et Matthew Dos Santos étaient prêts pour l’équipe première. Cela ne voulait toutefois pas dire qu’il n’y avait pas un risque considérable à lancer les trois dans son premier onze de départ de la saison. Hall a inscrit un doublé. Mehmeti a délivré une passe décisive sur l’un de ces buts. Dos Santos a tenu son rang pendant une heure. New York a remporté son match d’ouverture de la saison 2-1. Cela a en quelque sorte été un point de bascule qui a donné le ton de la saison, à l’échelle de toute la ligue.
« Nous disons toujours que le succès, c’est quand le potentiel rencontre l’opportunité, a expliqué Sean McCafferty, directeur de l’académie des Red Bulls. Et c’est ce qui s’est passé. Les trois garçons ont débuté contre Orlando. Cela aurait pu se passer de manière radicalement différente. Nous aurions pu être corrigés… Mais, durant mon passage ici, j’ai vu beaucoup de joueurs qui ont toujours eu le niveau, et c’est simplement que l’opportunité n’était pas là. »
Bradley fait partie d’une poignée d’entraîneurs qui ont eu peu de scrupules à jeter des jeunes dans le grand bain. Il a lui-même été un jeune à qui l’on a donné sa chance en MLS. Il a aussi été entraîneur de jeunes avant de prendre les rênes d’une équipe senior. Pour McCafferty, ce n’est pas un hasard. D’autres entraîneurs ont fait de même, et ont obtenu des résultats plutôt intéressants.
« Vous commencez à voir beaucoup d’entraîneurs dans la ligue qui sont passés soit par les académies, soit par une équipe réserve, soit même par des équipes internationales. Ils ont un lien plus fort avec les jeunes joueurs et une meilleure compréhension d’eux. Vous l’avez vu avec New England et l’émergence de quelques jeunes. Et évidemment, à Philadelphie, maintenant que Ryan [Richter] est là, Cavan et Neil Pierre jouent davantage », a ajouté McCafferty.
Il y a aussi une réalité plus évidente : le joueur américain moyen produit par les académies de MLS est tout simplement meilleur que jamais. Il est facile de faire confiance à quelqu’un quand la qualité est là. Par le passé, les équipes faisaient appel soit à des équipes réserves qui suscitaient peu d’attention, soit à d’anciens joueurs universitaires qui n’avaient pas tout à fait le niveau pour obtenir du temps de jeu. Aujourd’hui, il y a suffisamment de talent dans les académies pour tenir son rang au plus haut niveau du football américain.
« Je ne dirai pas que les joueurs sont meilleurs. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, mais de la quantité. Il y en a eu de plus en plus, et je pense que cela fait partie du processus. Vous savez, le vivier commence à s’élargir, et parce qu’il s’élargit, vous trouverez de plus en plus de talent », a déclaré à GOAL Leo Baldo, directeur du recrutement du FC Dallas.
« Ils sont prêts au combat »
Cela aide aussi qu’il existe désormais un parcours identifiable entre le centre de formation et l’équipe première. Au début de la saison, 183 joueurs formés au club, c’est-à-dire promus depuis le centre de formation de leur club, figuraient dans les effectifs de MLS. D’autres se sont ajoutés depuis. Le Real Salt Lake a signé près de 50 joueurs formés au club.
Tout cela crée une filière, un système dans lequel les jeunes savent qu’ils auront probablement une chance de jouer s’ils font leurs preuves.
« Ils arrivent mieux préparés mentalement parce qu’ils ont vu d’autres suivre le même parcours. Dans leur tête, ils se disent : oui, je peux le faire, parce que mes autres potes ici ont fait la même chose. Ils ont joué en U13, U14. À un moment donné, ils sont passés par l’équipe réserve, puis ils ont joué pour l’équipe première », a déclaré Baldo.
Cet impact a été tangible pour certaines des plus grandes stars de la MLS.
« Si jamais vous avez besoin d’une discussion, de retours ou de critiques, vous avez des gens autour de vous et un excellent système de soutien », a confié Sullivan à GOAL.
En vérité, les choses sont en marche depuis un moment ici. Des structures salariales restrictives signifient souvent que les entraîneurs ne peuvent pas aller dépenser beaucoup pour attirer les meilleurs talents étrangers. Si les équipes investissent, cela doit vraiment se faire sur leurs propres joueurs.
Les dirigeants de la ligue soulignent également les changements provoqués par la pandémie de Covid-19 comme une raison de l’amélioration récente. En 2020, les feuilles de match sont passées de 18 à 20 joueurs, et ce nombre est resté le même les années suivantes. De jeunes joueurs ont alors été intégrés pour combler des manques. Et ils sont restés depuis.
« On regarde les chiffres, on analyse les données, et quand on voit le nombre de jeunes joueurs présents sur la feuille de match avant le Covid puis après le Covid, c’est très différent. Et je pense qu’une grande partie de cela a été vraiment bénéfique pour offrir aux jeunes joueurs des opportunités sur le terrain », a déclaré Ali Curtis, président de MLS Next Pro (MLSNP).
Et même s’ils ne jouent pas chaque semaine, cette exposition à un environnement d’équipe première est, sans aucun doute, utile.
« Dans cet environnement, ces jeunes joueurs assimilent les choses. Ils apprennent, de sorte que lorsque leur opportunité arrive, ils sont prêts. Ils sont fin prêts. Je pense que c’est important », a ajouté Curtis.
« Peux-tu t’adapter ? »
Mais cela ne répond guère à la question de savoir quand un adolescent est prêt. En vérité, plusieurs directeurs du recrutement ont confié à GOAL qu’il est impossible de prédire comment un jeune se comportera une fois lancé dans un match de MLS.
« Nous disons toujours que le football n’est pas si différent. C’est simplement plus rapide dans des espaces plus réduits. Et ensuite, est-ce que vous pouvez vous adapter ? Est-ce que le cerveau peut penser plus vite ? Est-ce que vous pouvez exécuter techniquement de manière plus régulière ? Les pertes de balle sont davantage sanctionnées au plus haut niveau. Donc, les joueurs qui s’adaptent le plus vite sont normalement ceux qui durent », a expliqué McCafferty.
La différence essentielle, peut-être, c’est que les clubs de MLS disposent désormais d’un cadre dans lequel ils peuvent vraiment faire confiance aux talents adolescents pour se développer, loin des projecteurs mais dans un environnement professionnel. MLS Next Pro (MLSNP) a lancé sa première saison en 2022. Mais 2026, après quatre années à trouver sa place comme grande ligue de réserve, a peut-être été la saison où tout s’est réellement mis en place. Le niveau comme les statistiques se sont améliorés. Près de 300 joueurs de MLSNP ont signé des contrats en MLS. Près de 1 500 joueurs des académies MLS NEXT ont joué en MLSNP.
L’impact est aussi mondial.
La ligue a envoyé 19 de ses diplômés à la Coupe du monde cet été. Cela peut sembler peu, mais quand on considère que cette structure n’existe que depuis quatre ans, et qu’elle sert à développer des jeunes, c’est un total impressionnant. Le latéral droit titulaire de l’USMNT, Alex Freeman, a disputé 70 matches dans la ligue avant d’être envoyé dans l’équipe première d’Orlando City, puis à Villarreal.
« Nous devons trouver davantage d’Alex Freeman. Dans les prochaines années, il y aura beaucoup d’Alex Freeman. Mais c’est formidable que nous ayons désormais autant d’exemples à montrer, parce que la preuve par l’exemple commence à faire tomber ces barrières », a déclaré Robles.
Les Red Bulls, qui ont remporté la Next Pro league avec Bradley sur le banc en 2025, ont utilisé la structure de jeunes comme un cadre idéal pour le développement des talents. L’âge moyen de leur équipe de MLSNP est de 18 ans, ce qui en fait une équipe nettement plus jeune que le reste de la ligue. Mehmeti a été capitaine de l’équipe à 15 ans.
« Nous pensons que le plus grand accélérateur du développement, c’est que plus vite vous pouvez jouer avec et contre des hommes, plus vite vous pouvez être prêt pour l’étape suivante. MLS Next Pro offre cela », a expliqué McCafferty.
Ce n’est peut-être pas un hasard si les trois derniers vainqueurs, RBNY 2, Philadelphia et North Texas SC, l’équipe affiliée du FC Dallas, viennent tous de clubs de MLS prêts à promouvoir les jeunes talents.
« La filière et le système fonctionnent bien, avec des jeunes joueurs développés localement. Ils ont l’opportunité de rivaliser, de progresser, d’apprendre et de jouer en équipe première. Et MLS Next Pro y joue un rôle important », a déclaré Curtis.
« C’est pour ça qu’ils font cet investissement »
Alors, où se situe la MLS à l’échelle mondiale ? C’est une chose d’être un cadre qui permet aux jeunes de jouer. Mais ce que cela signifie réellement est un peu plus difficile à définir. Déjà, c’est une bonne chose pour le marché des transferts. La MLS s’est imposée comme un habile pourvoyeur de talents vers l’Europe. Elle a généré 218 millions de dollars en transferts sortants cet été. Une poignée d’entre eux concernaient des adolescents coûteux ou de récents diplômés des académies de la MLS, envoyés vers le gratin du football européen.
« L’une des plus grandes sources de revenus pour nos clubs, c’est de vendre les joueurs. Pour vendre le joueur, il faut l’avoir sur le terrain. Pour avoir le joueur sur le terrain, il faut lui donner l’espace nécessaire pour faire des erreurs, apprendre, s’améliorer, se développer », a déclaré Robles.
Cela explique certainement en partie pourquoi Robles et Eskandarian ont constaté qu’un si grand nombre de leurs meilleurs talents étaient déjà des valeurs connues des géants européens.
Plus largement, toutefois, cette révolution adolescente, en quelque sorte, offre de l’espoir pour l’avenir. S’il existe une feuille de route vers le succès international dans les grands tournois, elle commence par l’investissement dans la jeunesse.
« [La France] a construit Clairefontaine (son centre national de formation des jeunes) en 1988, et ils se sont dit : “Dans 15 ans, nous allons gagner la Coupe du monde”. Ils l’ont gagnée 10 ans plus tard, avant même l’échéance qu’ils s’étaient fixée », a déclaré Robles.
Cette équipe était notamment incarnée par un jeune Franco-Algérien nommé Zinedine Zidane, qui avait bénéficié de l’accent mis par la France sur le football de jeunes. Vingt ans plus tard, une deuxième génération de diplômés de Clairefontaine a remporté la Coupe du monde ; Kylian Mbappe a été la révélation du tournoi.
C’est encore plus important à l’échelle d’un club. Lors d’un échange avec un grand club européen, Robles a constaté que le développement des joueurs importait bien davantage que la victoire dans l’ensemble du football de jeunes.
« Ils ont dit : “Si cela signifie qu’à 14 ans, nous ne gagnons pas, mais que nous avons les bons joueurs, ce n’est pas grave. Si cela signifie qu’à 16 ans, nous ne gagnons pas, mais que nous avons les bons joueurs.” Ce n’est pas grave, parce que tout l’objectif est qu’ils arrivent en équipe première, et c’est pour cela qu’ils investissent », a ajouté Robles.
L’Espagne a fait quelque chose de similaire, en lançant un centre national d’entraînement et en ouvrant une nouvelle ère de talents dans son championnat en 2000. Elle a remporté la Coupe du monde en 2010. U.S. Soccer a ouvert son centre national à Atlanta plus tôt cette année. L’USMNT s’y entraîne actuellement. Et alors que le championnat national suit son cours, un grand succès pourrait encore suivre. D’ici là, il faudra faire preuve de patience.
« Nous devons simplement continuer à faire les choses avec rigueur », a déclaré Robles.