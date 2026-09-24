« Quand le potentiel rencontre l’opportunité » - Comment Cavan Sullivan, Julian Hall et une génération record d’adolescents redessinent la MLS

D’abord, les statistiques. Au 21 septembre, 84 adolescents ont joué en MLS cette saison, un nouveau record. Selon la MLS, les adolescents ont aussi établi des records de la ligue sur une seule saison pour les buts, les passes décisives et le total de contributions aux buts, alors qu’il reste encore plusieurs semaines. Ils n’obtiennent pas seulement plus d’opportunités. Ils en font davantage avec elles.

Vingt-huit des 30 clubs de la ligue ont aligné un adolescent à un moment ou à un autre. Les New York Red Bulls en ont utilisé huit. Seuls les championnats de première division de la France, de l’Argentine et du Brésil ont vu davantage d’adolescents utilisés, et le total de 88 en Serie A brésilienne pourrait bien être dépassé d’ici à la fin de la saison de MLS. Soixante de ces adolescents étaient Américains. Six sont Canadiens. Mais, au total, près de 20 pays sont représentés. C’est un mouvement mondial au sein d’une ligue régionale.

Et les noms sont plutôt impressionnants aussi. Bien sûr, il y a ici les têtes d’affiche. Sullivan fait partie des joueurs de 16 ans les plus talentueux du football mondial. S’il avait intégré l’équipe première de l’Union au début de l’année, il y aurait sans aucun doute eu des appels pour l’inclure dans la conversation autour du titre de MVP. Il serait assurément All-Star.

D’autres étaient également déjà bien connus et vivent enfin leur moment : Julian Hall, Adri Mehmeti, Peyton Miller, Neil Pierre. Mais il y a aussi Lucas Herrington, de Colorado, peut-être le meilleur jeune défenseur central de MLS avant d’être transféré en Premier League en août. Même constat pour l’ancien prodige du Real Salt Lake Zavier Gozo, désormais à Crystal Palace.

Ceux-là auraient peut-être toujours fini par émerger dans n’importe quel championnat. Des athlètes aussi doués finissent généralement par trouver leur place quelque part. Mais ils arrivaient aussi avec une forme de risque que seuls les clubs de MLS semblent prêts à prendre. Plus simplement, avoir un tel niveau de talent, c’est très bien. Mais les entraîneurs doivent être prêts à faire confiance au talent qu’ils ont à disposition.

« C’est un travail incroyable que fait la MLS en donnant cette possibilité aux jeunes. Les clubs, tout le monde, donnent cette possibilité aux joueurs de 17 ou 16 ans. Ils font jouer des joueurs de 18 ans, et je pense que c’est quelque chose d’extraordinaire. Cela montre que c’est très sain et que nous avons un talent incroyable chez les jeunes », a déclaré plus tôt cette semaine le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino.

L’actuel entraîneur des Red Bulls, Michael Bradley, avait passé suffisamment de temps avec l’équipe MLS Next Pro des New York Red Bulls pour avoir confiance dans le fait que les anciens éléments marquants du développement Hall, Mehmeti et Matthew Dos Santos étaient prêts pour l’équipe première. Cela ne voulait toutefois pas dire qu’il n’y avait pas un risque considérable à lancer les trois dans son premier onze de départ de la saison. Hall a inscrit un doublé. Mehmeti a délivré une passe décisive sur l’un de ces buts. Dos Santos a tenu son rang pendant une heure. New York a remporté son match d’ouverture de la saison 2-1. Cela a en quelque sorte été un point de bascule qui a donné le ton de la saison, à l’échelle de toute la ligue.

« Nous disons toujours que le succès, c’est quand le potentiel rencontre l’opportunité, a expliqué Sean McCafferty, directeur de l’académie des Red Bulls. Et c’est ce qui s’est passé. Les trois garçons ont débuté contre Orlando. Cela aurait pu se passer de manière radicalement différente. Nous aurions pu être corrigés… Mais, durant mon passage ici, j’ai vu beaucoup de joueurs qui ont toujours eu le niveau, et c’est simplement que l’opportunité n’était pas là. »

Bradley fait partie d’une poignée d’entraîneurs qui ont eu peu de scrupules à jeter des jeunes dans le grand bain. Il a lui-même été un jeune à qui l’on a donné sa chance en MLS. Il a aussi été entraîneur de jeunes avant de prendre les rênes d’une équipe senior. Pour McCafferty, ce n’est pas un hasard. D’autres entraîneurs ont fait de même, et ont obtenu des résultats plutôt intéressants.

« Vous commencez à voir beaucoup d’entraîneurs dans la ligue qui sont passés soit par les académies, soit par une équipe réserve, soit même par des équipes internationales. Ils ont un lien plus fort avec les jeunes joueurs et une meilleure compréhension d’eux. Vous l’avez vu avec New England et l’émergence de quelques jeunes. Et évidemment, à Philadelphie, maintenant que Ryan [Richter] est là, Cavan et Neil Pierre jouent davantage », a ajouté McCafferty.

Il y a aussi une réalité plus évidente : le joueur américain moyen produit par les académies de MLS est tout simplement meilleur que jamais. Il est facile de faire confiance à quelqu’un quand la qualité est là. Par le passé, les équipes faisaient appel soit à des équipes réserves qui suscitaient peu d’attention, soit à d’anciens joueurs universitaires qui n’avaient pas tout à fait le niveau pour obtenir du temps de jeu. Aujourd’hui, il y a suffisamment de talent dans les académies pour tenir son rang au plus haut niveau du football américain.

« Je ne dirai pas que les joueurs sont meilleurs. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, mais de la quantité. Il y en a eu de plus en plus, et je pense que cela fait partie du processus. Vous savez, le vivier commence à s’élargir, et parce qu’il s’élargit, vous trouverez de plus en plus de talent », a déclaré à GOAL Leo Baldo, directeur du recrutement du FC Dallas.