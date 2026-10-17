Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Kylian Mbappe On boots GFX HIC 1-1GOAL

Pourquoi les nouvelles chaussures de Kylian Mbappe restent un mystère alors que la marque On bouscule les codes du marché

La marque suisse d’équipement sportif qui défie la concurrence s’est offert la superstar du Real Madrid pour incarner son expansion dans le football, mais on ne sait toujours pas à quoi pourraient ressembler ses nouveaux crampons.

Krishan Davis
Traduit par

  • Alors qu’elle fait ses premiers pas dans la conception de chaussures de football, On ne suit pas les règles établies. Certes, la marque suisse de vêtements de sport qui bouscule les codes a recruté une véritable superstar, Kylian Mbappe, pour incarner son offre dans le football et fait travailler en coulisses son légendaire compatriote Thierry Henry, mais nous ne savons toujours pas précisément à quoi ressemblera son tout premier modèle.

    Tout porte à croire que c’est voulu. Après avoir déjà bousculé un secteur ultraconcurrentiel en s’attachant les services de l’un des meilleurs joueurs de la planète, On, qui entend changer la donne sur le marché, place l’innovation au-dessus de tout. La marque redéfinit notre conception des lancements de chaussures de football en procédant à des essais en temps réel et en invitant le monde entier à découvrir les coulisses.

  • Travail en cours

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Mbappe a déjà joué et marqué avec des chaussures On, mais la marque les présente comme des « prototypes » plutôt que comme le produit fini.

    Depuis qu’On a annoncé son arrivée en force dans le football, aucun événement clinquant ni lancement de crampons en grande pompe n’a mis en scène sa nouvelle tête d’affiche. La marque a plutôt choisi la sobriété, suscitant beaucoup d’attente en cultivant le mystère autour de son futur produit.

    Il y a d’abord eu une séance photo réunissant Mbappe, Henry, directeur du football d’On et légende d’Arsenal, l’icône du tennis Roger Federer et la révélation du FC Barcelone Sydney Schertenleib. Pas de crampons, toutefois : les photos ont été prises dans le cadre peu glamour du laboratoire où ils sont conçus et testés. Désormais, On nous emmène dans les coulisses de leur développement.

    Auparavant, on ne voyait généralement un prototype de crampons que sur le terrain d’entraînement, loin des projecteurs et des caméras. Mais On a changé la donne. Mbappe a déjà joué et marqué avec des crampons On depuis qu’il a officiellement quitté Nike en septembre, inscrivant un but pour la France pendant la trêve internationale et un autre pour le Real Madrid contre la Roma en Ligue des champions. Mais la silhouette entièrement blanche, avec un logo On discret, que nous avons vue à ses pieds n’est pas le produit définitif.

    Le fabricant suisse la décrit toujours comme un « prototype ». Les crampons portés par le Français en sélection affichaient ainsi le numéro de série « ON-DCPT-KM010 », tandis qu’il a porté les « ON-DCPT-KM210 » à son retour en club. On bouscule les codes : nous assistons à la conception de ces crampons sous nos yeux.

  • « Il y a plus que ce que l’on voit à première vue »

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Bien que ce crampon ait fait son apparition sur le terrain sous les yeux du monde entier, la marque On affirme qu’elle continuera à ajuster et à perfectionner ses nouveaux crampons.

    GOAL croit savoir que la chaussure portée par Mbappe s’inscrit dans le processus de co-création d’On avec les joueurs. Ceux-ci la testent en match afin d’évaluer ses performances, son ajustement, le maintien du pied et sa durabilité dans des conditions de jeu réelles. Les retours de la superstar servent à améliorer le produit en continu.

    La technologie « LightSpray » d’On est au cœur de la conception de la chaussure. Selon la marque, elle « permet une approche fondamentalement différente de la fabrication des chaussures » et lui donne la possibilité de modifier très rapidement la structure, le poids, l’ajustement et les sensations en réponse à d’éventuels problèmes de mise au point.

    On indique à GOAL que des versions avec et sans lacets sont actuellement testées, ce qui laisse penser qu’une autre variante du prototype pourrait bientôt voir le jour. Les numéros de série aident les concepteurs à suivre les différentes versions au fil des essais, mais la marque insiste sur le fait que rien de ce qu’elle conçoit n’est « purement décoratif » et que ceux qui observent attentivement pourraient découvrir qu’il y a « plus qu’il n’y paraît ».

  • Une transparence sans précédent

    On football boots
    On

    La marque On est allée à contre-courant en donnant à tous un accès sans précédent à son processus de conception et de développement en cours.

    Continuant de rompre avec le secret qui entoure habituellement la fabrication et le lancement des chaussures de football, On pousse la transparence encore plus loin en dévoilant au monde entier son propre processus de conception. En résolvant une énigme sur le site d’On, en utilisant les numéros de série des prototypes de Mbappe comme mot de passe et en suivant une série d’étapes précises, chacun peut accéder à des images et à des vidéos des coulisses montrant les étapes du développement et les références utilisées.

    Un tel accès est inédit et attise la curiosité et l’attente avant un lancement officiel qui n’a pas encore été annoncé. Cette impression que tout n’a pas encore été dévoilé rend la sortie imminente encore plus enthousiasmante.

  • Objectif 2027

    Mbappe On GFX
    Getty/GOAL

    Les nouvelles chaussures de Mbappe ne sont toujours pas disponibles à la vente, mais GOAL a appris qu’elles arriveront bientôt en rayon. Reste à savoir à quoi elles pourraient ressembler.

    Reste à voir comment le prototype évoluera au fil des semaines et des mois à venir, alors que l’attente grandit autour de la première chaussure de football de Mbappe avec cette marque qui bouscule le marché. Il avait déjà été rapporté que le contrat de dix ans du Français avec On lui permettrait de disposer d’une gamme à son nom, parallèlement aux modèles destinés au grand public. Il détient également une participation dans l’entreprise sous forme d’actions. Fondée il y a seulement 16 ans, celle-ci a connu une ascension fulgurante.

    GOAL croit savoir que la première collection de football d’On sera lancée en 2027. D’ici là, la priorité restera de développer, tester et peaufiner chaque détail aux côtés de Mbappe, de Schertenleib et des autres joueurs en activité que la marque suisse a pu recruter discrètement.

    Spécialiste des chaussures de course à pied, On a déjà bouleversé le marché des chaussures de football grâce au recrutement retentissant de Mbappe et à sa forte implication dans la conception des modèles. Rien n’indique que cette dynamique changera de sitôt, la marque donnant la priorité à l’innovation avant tout.