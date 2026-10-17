Depuis qu’On a annoncé son arrivée en force dans le football, aucun événement clinquant ni lancement de crampons en grande pompe n’a mis en scène sa nouvelle tête d’affiche. La marque a plutôt choisi la sobriété, suscitant beaucoup d’attente en cultivant le mystère autour de son futur produit.

Il y a d’abord eu une séance photo réunissant Mbappe, Henry, directeur du football d’On et légende d’Arsenal, l’icône du tennis Roger Federer et la révélation du FC Barcelone Sydney Schertenleib. Pas de crampons, toutefois : les photos ont été prises dans le cadre peu glamour du laboratoire où ils sont conçus et testés. Désormais, On nous emmène dans les coulisses de leur développement.

Auparavant, on ne voyait généralement un prototype de crampons que sur le terrain d’entraînement, loin des projecteurs et des caméras. Mais On a changé la donne. Mbappe a déjà joué et marqué avec des crampons On depuis qu’il a officiellement quitté Nike en septembre, inscrivant un but pour la France pendant la trêve internationale et un autre pour le Real Madrid contre la Roma en Ligue des champions. Mais la silhouette entièrement blanche, avec un logo On discret, que nous avons vue à ses pieds n’est pas le produit définitif.

Le fabricant suisse la décrit toujours comme un « prototype ». Les crampons portés par le Français en sélection affichaient ainsi le numéro de série « ON-DCPT-KM010 », tandis qu’il a porté les « ON-DCPT-KM210 » à son retour en club. On bouscule les codes : nous assistons à la conception de ces crampons sous nos yeux.