Alors qu’elle fait ses premiers pas dans la conception de chaussures de football, On ne suit pas les règles établies. Certes, la marque suisse de vêtements de sport qui bouscule les codes a recruté une véritable superstar, Kylian Mbappe, pour incarner son offre dans le football et fait travailler en coulisses son légendaire compatriote Thierry Henry, mais nous ne savons toujours pas précisément à quoi ressemblera son tout premier modèle.
Tout porte à croire que c’est voulu. Après avoir déjà bousculé un secteur ultraconcurrentiel en s’attachant les services de l’un des meilleurs joueurs de la planète, On, qui entend changer la donne sur le marché, place l’innovation au-dessus de tout. La marque redéfinit notre conception des lancements de chaussures de football en procédant à des essais en temps réel et en invitant le monde entier à découvrir les coulisses.