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Portugal Cristiano Ronaldo retirement GFX 1:1GOAL

Pourquoi le Portugal aura plus de mal à remplacer Cristiano Ronaldo en dehors du terrain que sur le terrain

On comprend aisément pourquoi la retraite internationale de la superstar a été qualifiée de « tragédie » économique pour la fédération de football de son pays.

Mark Doyle
Traduit par

  • Cristiano Ronaldo avait toujours assuré qu’il agirait dans l’intérêt du Portugal au moment de prendre sa retraite internationale. « Si je sens que je n’apporte plus rien, je serai le premier à partir », affirmait-il en février 2024. « Ce ne sera pas une décision difficile à prendre. » Pourtant, la réalité s’est révélée tout autre.

    Ronaldo ne parvenait tout simplement pas à se résoudre à partir, ce qui n’a pas du tout surpris ceux qui le connaissaient personnellement. « Je ne pense pas qu’il en soit capable », a déclaré son ancien coéquipier à Manchester United, Gary Neville, à The Overlap six mois plus tard seulement, après la campagne embarrassante de Ronaldo au Championnat d’Europe en Allemagne. « Parfois, un joueur sait quand il doit arrêter, mais certains ne le savent pas et ont besoin qu’on le leur dise. »

    Ronaldo appartenait manifestement à cette seconde catégorie, mais Neville posait la question : « Qui va le lui dire ? »

    À vrai dire, si Jorge Jesus n’a jamais eu beaucoup de patience avec les imbéciles, il ne semblait pas être le candidat évident pour pousser la superstar portugaise vers la sortie de la scène internationale. Ronaldo avait soutenu sa nomination au poste de sélectionneur du Portugal, qualifiant même publiquement l’homme de 72 ans de « bon choix » pour remplacer Roberto Martinez. Les faits lui ont déjà donné raison, mais pas pour les raisons qu’il imaginait.

    Bien qu’il ait intégré le joueur de 41 ans à son projet, Jesus a refusé d’en faire la pièce maîtresse. Ronaldo a affirmé que des promesses n’avaient pas été tenues et que des accords avaient été conclus sur le moment et l’endroit où il jouerait, ainsi que sur la durée de ses apparitions. Cependant, comme tout bon entraîneur, Jesus a effectué ses choix de joueurs et ses remplacements en fonction du déroulement des matches, quitte à laisser le meilleur buteur de l’histoire du pays sur le banc pendant 90 minutes.

    Dans un communiqué de près de 2 000 mots, Ronaldo a accusé son entraîneur d’avoir une « attitude hautaine », avant de dicter les conditions de sa suspension à la suite de son départ de la sélection avant le match de Ligue des nations contre le Danemark le mois dernier, ainsi que celles de son éventuelle retraite. Mais Ronaldo avait surestimé sa position et a fini par céder, contraint de mettre un terme à sa carrière internationale en pleine saison des clubs.

    Malgré les dommages causés à son propre héritage, sans parler des performances du Portugal lors de ses trois derniers tournois internationaux, Ronaldo laissera un vide. Comme l’a souligné la Fédération portugaise de football (FPF), son influence dépassait depuis longtemps « les limites du terrain ».

  • Le MVP du Portugal

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    Le Portugal n’avait jamais remporté de titre international majeur avant l’arrivée de Ronaldo.

    Selon Ronaldo, il était prêt à prendre sa retraite internationale immédiatement après la Coupe du monde de cette année, mais le président de la FPF, Pedro Proenca, l’en a dissuadé lors du vol qui ramenait l’équipe nationale des États-Unis. Ce qui, il faut le reconnaître, paraît tout à fait plausible.

    Après un troisième grand tournoi consécutif au cours duquel les joueurs portugais avaient tenté, en vain, de porter un avant-centre immobile, il était clair que Ronaldo était devenu un fardeau insupportable, mais uniquement sur le plan sportif. Sur le plan économique, le quintuple Ballon d’Or valait toujours son pesant d’or pour la fédération, et même davantage.

    Il est d’ailleurs révélateur que, lorsqu’il a exprimé le mois dernier, lors d’un événement de la FPF, son espoir de voir Ronaldo continuer à jouer pour son pays, Proenca ait qualifié l’attaquant d’Al-Nassr de « plus grand atout que le football portugais ait jamais produit ». Même si le choix du mot « atout » n’était pas délibéré, il était assurément juste : Ronaldo ne méritait manifestement plus une place dans le onze de départ de la sélection portugaise, mais il restait, dans un sens très concret, son joueur le plus précieux.

  • « L’effet Ronaldo »

    FBL-EURO-2024-POR-TRAINING
    AFP

    Aujourd’hui, beaucoup de jeunes supporters ne suivent pas un club de football en particulier, mais des joueurs stars.

    Ronaldo est à lui seul une véritable industrie, une marque valant un milliard de dollars. Même un club aussi célèbre que la Juventus l’a recruté avant tout pour renforcer son attractivité commerciale et accroître son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. Et cela a fonctionné. Dans les 24 heures qui ont suivi l’officialisation de son transfert à Turin en 2018, entre le 10 et le 11 juillet, la Juve a gagné 2,2 millions d’abonnés supplémentaires en ligne.

    Comme l’a expliqué à GOAL Marco Bellinazzo, auteur spécialisé dans l’économie du football : « L’effet Ronaldo est bien réel. Tout le monde peut le constater. Pour se développer commercialement à l’international, il faut une icône mondiale comme Cristiano Ronaldo, qui est très utile pour conclure de nouveaux accords, notamment en Amérique du Nord et en Asie. »

    Par exemple, six mois après son arrivée à l’Allianz Stadium, la Juventus a signé avec son équipementier, adidas, un nouvel accord de sponsoring de sept ans, plus avantageux, d’une valeur de 357 millions d’euros (308 millions de livres sterling/395 millions de dollars), soit le double du précédent. Puis, en novembre 2019, le club a prolongé son partenariat avec son sponsor maillot, JEEP, pour 42 millions d’euros (36,2 millions de livres sterling/46,4 millions de dollars), soit une hausse de 25 millions d’euros par rapport au précédent accord.

    À l’ère des influenceurs, il est donc bon de pouvoir compter sur le plus influent d’entre eux. Après tout, même les footballeurs suivent Ronaldo : Karim Benzema et Neymar, entre autres, l’ont rapidement rejoint en Saudi Pro League en 2022, environ six mois après son transfert surprise à Al-Nassr.

    De toute évidence, le Portugal a énormément bénéficié du fait que celui qui est peut-être le visage le plus célèbre de la planète ait été la figure de proue de sa sélection nationale pendant deux décennies. « C’est peut-être un peu dur à dire, mais en termes d’image de marque, Ronaldo est incomparablement plus grand que l’ensemble de l’équipe nationale portugaise et d’innombrables autres réunies », a déclaré l’expert en marketing sportif Daniel Sa à l’agence de presse Lusa après la Coupe du monde.

    « Son départ sera une tragédie, car les gens ne mesurent toujours pas l’attention médiatique qui disparaîtra. Nous connaîtrons une chute vertigineuse. C’est lui qui leur a permis de signer de nombreux contrats et de gagner beaucoup d’argent pendant plus de 20 ans. »

    En ce sens, Ronaldo est pratiquement irremplaçable. « Il est à lui seul une plateforme de communication mondiale », a déclaré Sa à EFE après l’annonce de sa retraite. « Le Portugal ne perd donc pas seulement un joueur extraordinaire. Il perd aussi le plus puissant relais international de la marque Portugal. »

  • Ramos prêt à passer à la vitesse supérieure ?

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos a déjà fait des débuts encourageants à la pointe de l’attaque du Portugal

    Aussi étrange que cela puisse paraître, le Portugal aura probablement moins de mal à combler l’immense vide laissé par Ronaldo sur le terrain. Il s’agit peut-être du joueur le plus prolifique de l’histoire du football international, mais les (tout) premiers indices laissent penser que le Portugal ne peinera pas à marquer sans lui.

    Goncalo Ramos n’est évidemment pas Ronaldo. Mais depuis son triplé inscrit après avoir pris la place de l’ancien capitaine lors de la victoire contre la Suisse à la Coupe du monde 2022, il a montré qu’il était au moins capable de mener l’attaque portugaise avec une efficacité remarquable.

    Certes, compte tenu du caractère acrimonieux du départ de Ronaldo, la pression sur l’attaquant de l’AC Milan sera désormais immense. Tous les regards étaient toutefois tournés vers lui avant les matches du mois dernier contre le Danemark et la Norvège, et Ramos a marqué lors des deux rencontres. Il porte ainsi son bilan à trois buts en trois titularisations consécutives et à quatre lors de ses cinq dernières apparitions en sélection, ce qui rend d’autant plus absurde le fait qu’il n’ait disputé que 34 minutes à la Coupe du monde, alors que Ronaldo ne parvenait une nouvelle fois pas à justifier son statut de numéro 9 titulaire du Portugal.

    D’une certaine manière, toutefois, la question n’est pas tant de savoir combien de buts Ramos marque que de voir à quel point il mène bien l’attaque. C’est pourquoi, lorsque les lecteurs du quotidien portugais A Bola ont été invités à choisir leur onze de départ préféré pour le match du mois dernier contre le pays de Galles, ils ont préféré Ramos à Ronaldo.

    Pourquoi ? Parce que même un public éternellement reconnaissant envers Ronaldo pour tout ce qu’il a fait pour son pays admet que les intérêts d’un seul joueur ont primé bien trop longtemps sur les besoins de toute une équipe. Les talentueux joueurs de couloir et les excellents milieux de terrain portugais ont ainsi manqué d’un avant-centre doté des déplacements et de l’énergie nécessaires au football moderne pour les aider à exprimer pleinement leur potentiel collectif en attaque.

    Rien ne garantit que la nouvelle « génération dorée » du Portugal remportera un trophée majeur dans les années à venir. Mais une chose est claire : elle a désormais davantage de chances d’y parvenir avec un attaquant d’une vingtaine d’années bien entamée qu’avec un joueur d’une quarantaine d’années à peine entamée.

    Il est évident que la contribution de Ronaldo au football portugais ne doit pas, et ne peut pas, être minimisée. Ensemble, ils ont écrit l’histoire. Ses buts manqueront, tout comme son pouvoir d’attraction. Il est peu probable que le Portugal retrouve un jour la popularité qu’il avait avec Ronaldo, ou qu’il soit aussi rentable. Mais si sa retraite affaiblira assurément la marque, l’équipe semble déjà plus forte.