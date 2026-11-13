Pourquoi le Portugal aura plus de mal à remplacer Cristiano Ronaldo en dehors du terrain que sur le terrain

Cristiano Ronaldo avait toujours assuré qu’il agirait dans l’intérêt du Portugal au moment de prendre sa retraite internationale. « Si je sens que je n’apporte plus rien, je serai le premier à partir », affirmait-il en février 2024. « Ce ne sera pas une décision difficile à prendre. » Pourtant, la réalité s’est révélée tout autre.

Ronaldo ne parvenait tout simplement pas à se résoudre à partir, ce qui n’a pas du tout surpris ceux qui le connaissaient personnellement. « Je ne pense pas qu’il en soit capable », a déclaré son ancien coéquipier à Manchester United, Gary Neville, à The Overlap six mois plus tard seulement, après la campagne embarrassante de Ronaldo au Championnat d’Europe en Allemagne. « Parfois, un joueur sait quand il doit arrêter, mais certains ne le savent pas et ont besoin qu’on le leur dise. »

Ronaldo appartenait manifestement à cette seconde catégorie, mais Neville posait la question : « Qui va le lui dire ? »

À vrai dire, si Jorge Jesus n’a jamais eu beaucoup de patience avec les imbéciles, il ne semblait pas être le candidat évident pour pousser la superstar portugaise vers la sortie de la scène internationale. Ronaldo avait soutenu sa nomination au poste de sélectionneur du Portugal, qualifiant même publiquement l’homme de 72 ans de « bon choix » pour remplacer Roberto Martinez. Les faits lui ont déjà donné raison, mais pas pour les raisons qu’il imaginait.

Bien qu’il ait intégré le joueur de 41 ans à son projet, Jesus a refusé d’en faire la pièce maîtresse. Ronaldo a affirmé que des promesses n’avaient pas été tenues et que des accords avaient été conclus sur le moment et l’endroit où il jouerait, ainsi que sur la durée de ses apparitions. Cependant, comme tout bon entraîneur, Jesus a effectué ses choix de joueurs et ses remplacements en fonction du déroulement des matches, quitte à laisser le meilleur buteur de l’histoire du pays sur le banc pendant 90 minutes.

Dans un communiqué de près de 2 000 mots, Ronaldo a accusé son entraîneur d’avoir une « attitude hautaine », avant de dicter les conditions de sa suspension à la suite de son départ de la sélection avant le match de Ligue des nations contre le Danemark le mois dernier, ainsi que celles de son éventuelle retraite. Mais Ronaldo avait surestimé sa position et a fini par céder, contraint de mettre un terme à sa carrière internationale en pleine saison des clubs.

Malgré les dommages causés à son propre héritage, sans parler des performances du Portugal lors de ses trois derniers tournois internationaux, Ronaldo laissera un vide. Comme l’a souligné la Fédération portugaise de football (FPF), son influence dépassait depuis longtemps « les limites du terrain ».