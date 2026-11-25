Le 15 août, Musiala s’est effondré lors du match de préparation du Bayern contre le RB Leipzig à Munich. Trois jours plus tard, lors d’une rencontre amicale à Heidenheim, cela s’est reproduit, renforçant les craintes que le joueur de 23 ans souffre d’un grave problème de santé, potentiellement mortel.

Dans un communiqué rapidement publié sur Instagram, Musial a toutefois expliqué : « On m’a diagnostiqué des crises d’absence passagères et brèves, mais faciles à traiter, dues à un dysfonctionnement neurologique. Elles peuvent provoquer des épisodes comme ceux survenus récemment contre Leipzig, puis à Heidenheim. Je sais qu’ils peuvent sembler effrayants au premier abord, mais pour moi, ils font actuellement simplement partie de mon quotidien.

Je bénéficie d’une excellente prise en charge médicale et je suis très optimiste. Le Bayern, ma famille et mes amis sont toujours à mes côtés et me soutiennent dans cette épreuve. »

Après le match contre Heidenheim, Eberl a confirmé que le club connaissait l’état de santé de Musiala depuis le début de la saison précédente : « Les joueurs le savaient aussi. Pour nous, cela fait désormais partie du quotidien. Il a changé quelque chose dans son traitement, ce qui explique pourquoi ces situations sont devenues visibles. Nous voulons maintenant revenir à la situation d’avant, quand ces épisodes ne se produisaient pas.

Nous, la famille du Bayern, sommes unis. Nous lui apporterons tout notre soutien, comme nous l’avons déjà fait et comme nous continuerons à le faire. Nous traversons cela ensemble. »

Malheureusement, cette unité s’est complètement effondrée au cours de la semaine écoulée. Le président d’honneur du Bayern, Uli Hoeness, s’est d’abord demandé publiquement, dans un entretien accordé à BR24, si Musiala « retrouvera un jour le niveau de performance qui était le sien ». Il a estimé que « ce qu’il peut apporter aujourd’hui ne correspond plus à ce qui figure dans le contrat ».

Dreesen a ensuite déclaré à l’Abendzeitung que le contrat de Musiala restait « valide », tout en reconnaissant, fait notable, que « si nous ne parvenons durablement pas à retrouver un niveau compatible avec le cadre économique, nous devrons nous asseoir autour d’une table et discuter ».

Musiala a fait son retour tant attendu après un problème musculaire en entrant en jeu lors du match nul 1-1 contre Cologne vendredi. Mais, à peine 20 minutes après le coup de sifflet final à l’Allianz Arena, le membre du directoire Karl-Heinz Rummenigge a apporté son plein soutien à Hoeness et Dreesen, éclipsant presque aussitôt ce retour.

« Je ne trouve absolument rien de scandaleux à cela », a déclaré Rummenigge à Sky Sport Deutschland. « Ce qu’Uli et Jan Dreesen ont dit me paraît tout à fait acceptable. Quand un club doit réfléchir à la manière de gérer une telle situation, je trouve cela responsable et parfaitement normal.

Malheureusement, ce que nous savons laisse penser qu’il lui sera difficile de retrouver le niveau qu’il a si souvent affiché ici, dans ce stade. Je n’imagine pas Jamal quitter le club, ni un autre club l’acheter dans ces circonstances. C’est un problème. Nous souhaitons tous vivement le voir revenir, idéalement au sommet de sa forme. Mais que se passera-t-il si ce n’est pas le cas ?

Tout le monde sait que son contrat porte sur des sommes considérables. Nous devrions donc naturellement tenir compte des finances aussi, car, avec tout le respect que je lui dois, de telles sommes ne seraient plus justifiables. »