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Matildas WSL 1:1Getty/GOAL

Pourquoi la WSL anglaise est devenue une « seconde maison » pour les joueuses australiennes et comment elle a aidé les Matildas à atteindre de nouveaux sommets

De Sam Kerr, Steph Catley et Alanna Kennedy à Mary Fowler, Ellie Carpenter et Kyra Cooney-Cross, la première division anglaise est devenue ces dernières années le championnat de prédilection des meilleurs talents australiens.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Il est assez incroyable de penser qu’il y a seulement sept ans, aucune Australienne ne jouait en Women’s Super League. Aujourd’hui, le championnat compte plusieurs des plus grandes stars des Matildas, comme Ellie Carpenter, Steph Catley et Mary Fowler. L’Australie figure parmi les nations les plus représentées de l’histoire de la WSL, Sam Kerr, Katrina Gorry et Mackenzie Arnold ayant elles aussi passé des périodes importantes en Angleterre.

    Les Australiennes sont même si nombreuses dans ce championnat que Jack Sharkey, responsable de la préparation physique de la sélection nationale, est installé en Angleterre. « Malheureusement, c’est moi qui ai tiré le mauvais numéro pour ce qui est du déménagement », plaisante-t-il, après qu’Emily Husband, entraîneur anglais qui occupe un poste d’adjoint auprès des Matildas, a passé quelques minutes à vanter auprès de GOAL le mode de vie australien.

    Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Autrefois, la NWSL, le championnat de première division aux États-Unis, était la destination privilégiée des internationales australiennes à l’étranger, notamment parce que son calendrier s’articulait bien avec celui de l’A-League dans leur pays. Lors de la Coupe du monde 2019, 13 des 23 joueuses de la sélection évoluaient aux États-Unis.

    C’est toutefois après ce tournoi que les choses ont commencé à changer. Kerr a rejoint Chelsea quelques mois plus tard, puis des joueuses établies comme Catley, Arnold, Caitlin Foord et Alanna Kennedy lui ont emboîté le pas l’année suivante. Désormais, les Australiennes évoluent non seulement dans toute la WSL, mais aussi en deuxième division du football féminin anglais. Alexia Apostolakis, Kaitlyn Torpey, Alana Murphy et Leticia McKenna jouent toutes en WSL 2 et figuraient dans la dernière sélection de Joe Montemurro.

    Alors, qu’est-ce qui a poussé les Australiennes à affluer vers l’Angleterre ? Quel effet cela a-t-il eu sur les Matildas ? Et quelles conséquences cela a-t-il pour le football de clubs en Australie ?

  • Un tour du monde, puis retour

    Alanna Kennedy Sydney FC Women 2018-19
    Getty Images

    Kennedy faisait partie des nombreuses joueuses de l’équipe d’Australie qui ont passé plusieurs années à partager leur temps entre les États-Unis et l’Australie, une pratique particulièrement courante avant la pandémie de Covid-19.

    Clare Wheeler, milieu de terrain d’Everton comptant 46 sélections avec l’Australie, n’avait que 15 ans lorsqu’elle a fait ses débuts en équipe première avec Newcastle Jets en A-League. La même année, la NWSL a été lancée et certaines des meilleures joueuses australiennes ont rejoint les États-Unis, notamment Kerr, Foord, Lisa De Vanna, Kyah Simon et Emily van Egmond.

    Au cours des huit années suivantes, Wheeler a observé de loin les plus grandes stars des Matildas s’astreindre à un calendrier véritablement éreintant. De mars environ à novembre, elles jouaient aux États-Unis, puis rentraient en Australie pour disputer l’A-League, alors appelée W-League, jusqu’en janvier ou février, selon les dates de la saison et selon que leur équipe atteignait ou non la grande finale. Elles repartaient ensuite aux États-Unis pour tout recommencer.

    « Je pense que, pour moi, c’était probablement un frein à l’idée de faire ça : aller aux États-Unis, revenir, puis jouer pendant l’été. On n’avait jamais de pause entre deux saisons », a déclaré Wheeler, dont le premier départ à l’étranger l’a menée au Fortuna Hjorring, au Danemark, en 2021, à GOAL lors d’un précédent entretien. « Évidemment, il y avait aussi des matches internationaux au milieu de tout ça. C’est pour cela que, pour mon premier départ, je voulais venir en Europe afin de disputer une saison complète. »

    Kennedy, qui joue aujourd’hui pour London City Lionesses, faisait partie des nombreuses Australiennes soumises à ce cycle incessant. On comprend aisément pourquoi elles étaient si nombreuses à le faire : cela leur permettait de jouer dans ce qui était alors le meilleur championnat du monde, tout en rentrant passer quelques mois auprès de leurs proches. Mais, comme le dit Kennedy elle-même : « Je pense qu’on en est arrivées à un point où ce n’était plus vraiment tenable. »

    L’A-League était en pleine expansion et sa saison est désormais deux fois plus longue, alors que les exigences physiques imposées aux joueuses étaient déjà énormes. Il n’est pas surprenant que la plupart aient cherché à se placer « dans une situation où l’on pouvait faire une pause à un moment donné », comme l’explique Kennedy.

    « Il y a clairement des moments, lors des rassemblements, où l’on regarde autour de soi et où tout le monde semble épuisé », déclarait Catley en 2020, après avoir signé à Arsenal et mis fin à ce cycle pour sa part. « Faire constamment ces trajets depuis les États-Unis et ne jamais avoir de pause entre deux saisons, cela finit forcément par peser.

    « Je pense que cela nous a posé problème lors des grands tournois », ajoutait-elle. « Nous y sommes arrivées avec un effectif au complet, puis des joueuses ont rapidement lâché physiquement. Même si cela semblait être un détail autrefois, je pense que, ces dernières années, cela a fini par nous rattraper et par peser sur nos corps. »

  • « Un deuxième chez-soi »

    Sam Kerr Chelsea Women unveiling 2019
    Getty Images

    De nombreuses internationales australiennes ont commencé à rejoindre la WSL après la Coupe du monde féminine 2019. Le transfert très médiatisé de Kerr à Chelsea a été l’un des premiers de cette vague.

    Alors que l’A-League était encore en développement, les joueuses qui voulaient rompre ce cycle tout en restant au plus haut niveau pouvaient soit rester en NWSL, soit rejoindre un championnat européen. Pourquoi, dès lors, ont-elles été si nombreuses à choisir l’Angleterre ?

    D’abord, la saison 2020 de NWSL n’a pas pu se dérouler intégralement en raison de la pandémie de Covid-19, contrairement à la saison 2020-2021 de WSL. De nombreuses Américaines ont saisi l’occasion de découvrir le championnat anglais pendant une courte période, tout comme plusieurs Australiennes.

    Pour celles qui avaient joué aux États-Unis, la WSL offrait une expérience différente et un nouveau défi. Cela valait d’autant plus la peine de tenter l’aventure que, selon Catley à l’époque, le niveau du championnat avait progressé au point d’être « comparable à celui des États-Unis ». Cette progression s’est poursuivie au cours des six années qui ont suivi sa signature à Arsenal, si bien que, pour beaucoup, la WSL est désormais le meilleur championnat du monde.

    Cette réputation tient en grande partie à son professionnalisme, un aspect dont Fowler, arrivée à Manchester City en 2022, souhaitait bénéficier. « Je pense que l’Angleterre est un très bon exemple de football féminin qui fonctionne bien », a-t-elle déclaré à GOAL. « Les salaires des joueuses sont bons, nos équipes bénéficient d’une bonne couverture médiatique et les choses avancent d’une manière qui permet aussi aux joueuses de participer à cette évolution et de sentir que notre voix compte.

    « Je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas dans les autres championnats. Ce n’est pas vraiment comme ça en Australie. Je pense que, pour faire progresser leur carrière, les joueuses veulent rejoindre des championnats où les choses avancent. Pour moi, personnellement, l’Angleterre possède le meilleur championnat du monde. »

    Pour certaines, il y a aussi des raisons culturelles. Kennedy a alterné entre la WSL et la NWSL au cours de la dernière décennie, mais a passé la majeure partie des six dernières années en Angleterre. « Je trouve que c’est très semblable à l’Australie, du moins les gens, peut-être pas tant le climat », dit-elle en riant. « Mais les gens se ressemblent assez, ils sont plutôt décontractés, alors je me sens davantage chez moi en Angleterre. J’adore être ici. »

    La présence de nombreuses Australiennes dans un championnat disputé dans un pays de petite taille, où il est donc facile de se déplacer, aide aussi, surtout quand on se trouve à 16 000 kilomètres de chez soi. « On a tendance à se serrer un peu les coudes parce qu’on est si loin de chez nous », a souligné Wheeler.

    « C’est toujours utile d’avoir autour de soi beaucoup d’amies proches ou de personnes que l’on connaît très bien », confirme Kennedy. « C’est aussi quelque chose que j’apprécie. »

  • Avantages majeurs

    Ellie Carpenter Alanna Kennedy Caitlin Foord Australia Women 2026
    Getty Images

    Les deux meilleures performances de l’histoire des Matildas dans les grands tournois internationaux ont été réalisées ces dernières années, aux Jeux olympiques de 2021 et à la Coupe du monde de 2023.

    Cet exode massif des joueuses australiennes vers l’Angleterre, mais aussi vers le reste de l’Europe, a également eu un effet positif sur la sélection nationale. Alors que, par le passé, certaines auraient pu rester au pays pour jouer en A-League, de plus en plus de joueuses sont parties à l’étranger au fil des années. Elles y ont découvert un football nouveau et de haut niveau, ainsi que d’autres méthodes d’entraînement et d’autres environnements, ce qui leur a permis de progresser et, par conséquent, de faire progresser l’équipe d’Australie.

    Plus aucune joueuse n’est non plus prise dans ce cycle éprouvant de saisons enchaînées aux États-Unis et au pays, ce qui réduit le risque d’épuisement et de blessure dont Catley avait parlé auparavant.

    « On ne veut pas encourager activement les joueuses à partir à l’étranger », reconnaît Husband, entraîneur adjoint de l’équipe d’Australie, « mais si cela permet, à terme, d’accélérer leur progression, c’est ce qu’il y a de mieux pour leur carrière et cela aidera ensuite notre sélection nationale à avoir des joueuses encore meilleures. Elles ont accès à des compétitions exceptionnelles [auxquelles participer]. Je ne pense pas qu’il existe de meilleure compétition que la Ligue des champions de l’UEFA. »

    En 2021, lors des Jeux olympiques reportés, l’Australie a atteint les demi-finales, signant sa meilleure performance dans un grand tournoi international. Sur les 22 joueuses sélectionnées pour les Jeux, 18 évoluaient en Europe, dont huit en Angleterre. En 2023, lors de la Coupe du monde organisée à domicile, l’Australie a réédité cet exploit au cours d’un tournoi historique pour le football féminin dans le pays. Sur les 23 joueuses de l’effectif, 19 évoluaient en Europe, dont 11 en WSL.

    « Quand on se retrouve en sélection nationale, nous avons énormément de joueuses de grande qualité. Le fait d’évoluer dans des environnements de haut niveau et de nous entraîner chaque jour aux côtés de bonnes joueuses nous aide sans aucun doute, estime Fowler. Même la qualité de l’encadrement compte : côtoyer des entraîneurs qui ont une très bonne intelligence du football aide les joueuses à grandir et à progresser dans leur carrière. »

  • Défis physiques et logistiques

    Mary Fowler Man City Women FA Cup 2025-26
    Getty Images

    Fowler fait partie des 12 Matildas qui évoluent en WSL, auxquelles s’ajoutent quatre autres en WSL 2. Il n’est donc pas surprenant que Football Australia dispose de personnel chargé de la performance basé en Angleterre.

    Il faut aussi saluer le travail du personnel qui entoure ces joueuses et veille à ce qu’elles soient dans les meilleures conditions pour jouer, malgré les contraintes liées au fait d’être Australienne à l’étranger.

    Chaque année, la FIFPRO mène une étude sur la charge de travail des joueurs et publie la liste des footballeurs qui voyagent le plus. Dans son dernier rapport, consacré à la saison 2024-2025, les quatre joueuses ayant le plus voyagé étaient toutes australiennes.

    « Malheureusement, nous ne pouvons pas changer l’endroit où se trouve l’Australie », a déclaré Wheeler. « Ce serait bien si nous le pouvions », ajoute Husband en riant. « Je la rapprocherais de l’Europe, à condition de garder notre climat. »

    Tout ce qui peut être fait pour aider ces joueuses est néanmoins mis en œuvre. Sharkey, responsable de la préparation physique de l’équipe d’Australie, est basé en Angleterre « parce qu’il est facile de communiquer avec les clubs et les joueuses », compte tenu de la situation géographique et du fuseau horaire. Entretenir de bonnes relations avec les clubs est essentiel pour protéger et aider les joueuses. « Nous créons un cadre dans lequel nous travaillons ensemble pour soutenir les deux parties, en comprenant nos objectifs respectifs et en veillant à ne pas placer la joueuse au milieu et à créer un conflit », explique-t-il.

    S’ajoutent à cela toutes les procédures prévues lorsqu’une joueuse voyage. « Nous sommes probablement experts en matière de gestion des déplacements », affirme Sharkey, qui travaille avec l’équipe d’Australie pour la deuxième fois. « Nous leur fournissons des leggings de voyage réalisés à partir d’images 3D du bas du corps et sur mesure, afin de garantir une compression adaptée pendant le trajet. [Il faut ensuite] veiller à leur exposition à la lumière et à l’obscurité à leur arrivée, déterminer quand elles doivent consommer de la caféine, quand elles doivent être actives, quand elles doivent prendre de la mélatonine : autant d’éléments que nous essayons d’intégrer à leur accompagnement lorsqu’elles arrivent [en stage]. »

    Rien de tout cela ne serait possible sans les financements et le soutien importants que Football Australia apporte aux départements chargés de la performance et du suivi médical. Sharkey tient également à souligner le rôle du département de recherche et d’innovation, ainsi que celui du solide réseau australien de sciences du sport, qui fournit « les dernières innovations et recommandations ».

  • Trouver des solutions

    Australia Women 2026
    Getty Images

    Le rassemblement d’octobre de l’Australie s’est tenu en Europe, avec un match contre l’Allemagne à Karlsruhe et une rencontre face à Haïti en France.

    Et s’il est impossible de déplacer l’Australie, la fédération a commencé ces derniers temps à organiser les rassemblements des Matildas ailleurs. Ce n’est pas l’idéal : le rêve serait de jouer autant de matches que possible devant leur public, qui les adore et les soutient avec passion. Mais passer certaines trêves internationales en Europe, comme l’équipe l’a fait en octobre, permet de réduire les déplacements. Des rassemblements comme le plus récent, organisé en Allemagne et en France, sont aussi judicieux au regard du calendrier des Matildas en 2027, qui comprend des qualifications olympiques devant se dérouler en Asie et en Australie.

    Les rassemblements en Europe présentent plusieurs avantages, dont un essentiel : le temps. Toutes les joueuses sont arrivées au rassemblement d’octobre le lundi et ont donc pu s’entraîner dès le mardi. Si ce rassemblement avait eu lieu en Australie, elles auraient probablement atterri le mardi soir, repoussant vraisemblablement leur première séance sur le terrain au jeudi, alors qu’un match est souvent prévu le vendredi.

    « Vous savez comment sont les entraîneurs. Plus nous avons de temps avec les joueuses et plus nous les voyons, plus nous sommes heureux. Moins nous avons de temps avec elles et moins nous les voyons, plus nous sommes grognons », plaisante Husband. « Pour nous, venir en Europe présente cet avantage supplémentaire : deux, trois ou quatre séances de plus au cours d’une trêve internationale. »

  • Des conséquences à domicile

    Holly McNamara Everton signing 2026
    Everton FC

    Plusieurs étoiles montantes de l’A-League ont décroché leur premier transfert à l’étranger en 2026, dont Holly McNamara, lauréate du Soulier d’or deux fois de suite, qui a signé à Everton.

    Les stages européens profitent également à un nombre croissant de joueuses. Seules deux joueuses du groupe d’octobre ont dû effectuer le long vol depuis l’Australie. De plus en plus de stars de l’A-League décrochent en effet des transferts à l’étranger : Apostolakis, Murphy, McKenna, Tori Tumeth, Leah Davidson, Hana Lowry et Holly McNamara, toutes présentes dans le dernier groupe de Montemurro, ont quitté l’Australie pour la première fois en 2026.

    Si cette tendance a globalement été bénéfique pour l’équipe nationale, elle a eu des conséquences négatives pour l’A-League. Les Matildas et les stars internationales ne sont plus là. À l’époque où il était courant de jouer à la fois aux États-Unis et en Australie, elles contribuaient à élever le niveau du championnat, à accroître sa visibilité et à attirer davantage de supporters.

    Cette situation intervient aussi sur fond de conflit salarial entre les A-Leagues, masculine et féminine, et leurs joueuses et joueurs. La star de Chelsea Carpenter avait jugé ce différend « décevant » lorsqu’elle était rentrée en Australie à l’occasion de la tournée de pré-saison du club, il y a quelques mois. « Nous devons investir davantage », avait-elle déclaré aux journalistes.

    Il est peut-être difficile pour l’A-League de rivaliser avec la WSL, la NWSL et les autres grands championnats féminins, mais elle a toujours un rôle essentiel à jouer dans la formation de la prochaine génération de Matildas. Toutes les joueuses de l’équipe nationale sont passées par ce championnat, et préserver sa solidité devrait être une priorité.

    « Le plus grand atout de l’A-League, c’est que des joueuses de 16 à 23 ou 24 ans peuvent y accumuler un nombre incroyable de minutes de jeu au niveau senior », souligne Husband. Il est important que cela reste le cas, et donc aussi de résoudre les problèmes persistants.

  • Améliorer l’équipe nationale

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Carpenter espère qu’un jour, l’A-League aura les moyens financiers de permettre à certaines des Matildas de rentrer au pays.

    En évoquant le conflit salarial en août, Carpenter avait exprimé l’espoir de pouvoir revenir un jour en Australie pour y terminer son incroyable carrière, lorsque celle-ci toucherait à sa fin. « J’espère que les choses changeront et que, dans cinq à huit ans, je serai ici, à jouer dans ce championnat et à terminer ma carrière en Australie, avait-elle déclaré. J’espère que ce sera possible et que nous verrons bientôt davantage de joueuses des Matildas revenir ici. »

    Pour l’heure, la joueuse de 26 ans fait toutefois étalage en Angleterre de son talent de classe mondiale, comme tant de ses coéquipières en sélection, parmi lesquelles de nombreuses jeunes joueuses qui espèrent suivre ses traces et devenir des piliers des Matildas.

    « Je pense que leur ambition et leur détermination viennent du fait qu’elles côtoient des joueuses qui évoluent dans de grands clubs », explique Kennedy à propos de la génération appelée à prendre la relève d’elle-même, de Kerr, de Foord, de Catley et des autres joueuses expérimentées devenues des icônes dans leur pays. « Ensuite, elles commencent à se dire : “Tiens, peut-être que j’aimerais essayer.” Et avant même de s’en rendre compte, elles prennent elles aussi l’avion pour l’autre bout du monde. C’est exactement ce qu’il nous faut pour devenir une meilleure sélection nationale. »