Pourquoi la WSL anglaise est devenue une « seconde maison » pour les joueuses australiennes et comment elle a aidé les Matildas à atteindre de nouveaux sommets

Il est assez incroyable de penser qu’il y a seulement sept ans, aucune Australienne ne jouait en Women’s Super League. Aujourd’hui, le championnat compte plusieurs des plus grandes stars des Matildas, comme Ellie Carpenter, Steph Catley et Mary Fowler. L’Australie figure parmi les nations les plus représentées de l’histoire de la WSL, Sam Kerr, Katrina Gorry et Mackenzie Arnold ayant elles aussi passé des périodes importantes en Angleterre.

Les Australiennes sont même si nombreuses dans ce championnat que Jack Sharkey, responsable de la préparation physique de la sélection nationale, est installé en Angleterre. « Malheureusement, c’est moi qui ai tiré le mauvais numéro pour ce qui est du déménagement », plaisante-t-il, après qu’Emily Husband, entraîneur anglais qui occupe un poste d’adjoint auprès des Matildas, a passé quelques minutes à vanter auprès de GOAL le mode de vie australien.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Autrefois, la NWSL, le championnat de première division aux États-Unis, était la destination privilégiée des internationales australiennes à l’étranger, notamment parce que son calendrier s’articulait bien avec celui de l’A-League dans leur pays. Lors de la Coupe du monde 2019, 13 des 23 joueuses de la sélection évoluaient aux États-Unis.

C’est toutefois après ce tournoi que les choses ont commencé à changer. Kerr a rejoint Chelsea quelques mois plus tard, puis des joueuses établies comme Catley, Arnold, Caitlin Foord et Alanna Kennedy lui ont emboîté le pas l’année suivante. Désormais, les Australiennes évoluent non seulement dans toute la WSL, mais aussi en deuxième division du football féminin anglais. Alexia Apostolakis, Kaitlyn Torpey, Alana Murphy et Leticia McKenna jouent toutes en WSL 2 et figuraient dans la dernière sélection de Joe Montemurro.

Alors, qu’est-ce qui a poussé les Australiennes à affluer vers l’Angleterre ? Quel effet cela a-t-il eu sur les Matildas ? Et quelles conséquences cela a-t-il pour le football de clubs en Australie ?