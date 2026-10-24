Michael Olise est un joueur à part dans le football moderne. Fidèle à sa manière insouciante d’aborder le jeu, le joueur de 24 ans n’a jamais signé de contrat de sponsoring pour ses chaussures au cours de ses six ans et demi de carrière professionnelle, alors même qu’il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. Au plus haut niveau, de tels accords sont depuis longtemps la norme, quel qu’en soit le montant. Mais cela pourrait désormais changer.
Nike est parvenu à convaincre Olise de collaborer avec la marque. Le géant américain des articles de sport s’est appuyé sur l’attachement inhabituel et de longue date du Français à une gamme de chaussures dont la production a cessé depuis longtemps pour le convaincre de signer un contrat portant sur la fourniture de ses chaussures de football. Nike s’est ainsi imposé face à son principal concurrent, adidas.
Pour Nike, ce succès arrive au bon moment. La valeur marchande d’Olise et sa réputation sportive n’ont jamais été aussi élevées. À l’avenir, la star du Bayern Munich et de l’équipe de France doit jouer un rôle central dans le développement de la gamme de chaussures de football de la marque et devenir le visage d’une nouvelle génération de chaussures de football Nike.