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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Pour la première fois de sa carrière ! Comment la star du Bayern Munich Michael Olise a rompu avec ses propres principes

La superstar du Bayern Munich et de l’équipe de France met fin à sa période sans équipementier personnel et rejoint le géant américain des articles de sport Nike.

Krishan Davis
Traduit par

  • Michael Olise est un joueur à part dans le football moderne. Fidèle à sa manière insouciante d’aborder le jeu, le joueur de 24 ans n’a jamais signé de contrat de sponsoring pour ses chaussures au cours de ses six ans et demi de carrière professionnelle, alors même qu’il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. Au plus haut niveau, de tels accords sont depuis longtemps la norme, quel qu’en soit le montant. Mais cela pourrait désormais changer.

    Nike est parvenu à convaincre Olise de collaborer avec la marque. Le géant américain des articles de sport s’est appuyé sur l’attachement inhabituel et de longue date du Français à une gamme de chaussures dont la production a cessé depuis longtemps pour le convaincre de signer un contrat portant sur la fourniture de ses chaussures de football. Nike s’est ainsi imposé face à son principal concurrent, adidas.

    Pour Nike, ce succès arrive au bon moment. La valeur marchande d’Olise et sa réputation sportive n’ont jamais été aussi élevées. À l’avenir, la star du Bayern Munich et de l’équipe de France doit jouer un rôle central dans le développement de la gamme de chaussures de football de la marque et devenir le visage d’une nouvelle génération de chaussures de football Nike.

  • À contre-courant

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    Jusqu’à présent, Olise a effectué toute sa carrière professionnelle sans contrat de sponsoring lucratif pour ses chaussures. Mais cela va bientôt changer.

    Bien qu’Olise renonce chaque année à des revenus potentiels de sponsoring de plusieurs millions, il n’a jusqu’ici jamais expliqué publiquement pourquoi il choisissait délibérément une autre voie que la plupart des footballeurs professionnels. Une source de son entourage a déclaré en début d’année à L'Equipe que l’idée d’un contrat de sponsoring pour ses chaussures ne l’intéressait « pas du tout ». Cela laisse penser qu’Olise tient avant tout à son indépendance et souhaite continuer à choisir lui-même les chaussures qu’il porte.

    C’est précisément cette attitude qui fait aussi de lui une personnalité à part aux yeux des experts en marketing sportif. « Je pense que c’est exactement ce qui rend Olise intéressant », a déclaré cet été Misha Sher, expert en marketing sportif, à The Athletic. « Il accorde clairement plus d’importance à la performance qu’à toute autre chose, dans un monde où tout le monde semble avoir un prix. » Sher ne pense pas nécessairement qu’Olise cherche ainsi à façonner délibérément son image de marque. Cette attitude ferait plutôt simplement partie de sa personnalité.

    Son fort désir d’individualité pourrait également jouer un rôle décisif. « Quelqu’un qui accorde autant d’importance que lui à son indépendance n’a peut-être guère envie d’être un athlète de plus sous contrat avec l’une des grandes marques », a expliqué Sher. Certes, les joueurs de ce niveau gagnent déjà des sommes considérables. Il serait néanmoins extrêmement inhabituel de renoncer délibérément, dans ce domaine précis, à un contrat et aux revenus qui l’accompagnent.

    Tim Stedman, vice-président chargé de la stratégie et du marketing des athlètes chez SportFive, voit lui aussi dans l’attitude d’Olise un signe clair de son indépendance. « Le fait qu’Olise n’en ressente pas le besoin en dit long sur lui », a-t-il déclaré. Le Français ne souhaiterait peut-être ni l’attention ni la visibilité commerciale qui vont de pair avec un tel contrat. Il est également possible qu’il choisisse délibérément de se tenir à l’écart de l’agitation liée au marketing, de protéger sa vie privée et de se concentrer pleinement sur sa carrière sportive.

  • Synonyme

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    Olise continue de jouer avec des Hypervenom et a même fait personnaliser sa collection, notamment une paire qu’il a portée pendant la Coupe du monde 2026.

    Bien qu’Olise ait longtemps montré peu d’intérêt pour un contrat de sponsoring avec un équipementier, il est associé depuis des années à une marque et à un modèle bien précis : la Nike Hypervenom III. Lancée en 2017, cette chaussure de football a été retirée du catalogue dès l’année suivante, avec l’arrêt de la gamme Hypervenom. Elle est pourtant restée le premier choix d’Olise.

    Après sa percée au Reading FC, le Français a certes porté à l’occasion d’autres modèles, dont la Nike Mercurial, l’adidas F50 et des chaussures de football New Balance. Il lui arrivait notamment de changer de modèle à l’entraînement. Mais lors des matches officiels, il est toujours resté fidèle à la Hypervenom pendant ses passages à Crystal Palace et au Bayern Munich.

    Sa grande collection de ce modèle désormais abandonné transparaissait aussi dans son souci du détail : à chaque match, Olise assortissait la couleur de ses chaussures à sa tenue. Il a également fait décorer certaines paires par des artistes, avec des motifs personnalisés peints à la main, pour leur donner une touche bien à lui.

    Mais alors qu’Olise prend de plus en plus d’importance, tant en club qu’en équipe de France, son attitude à l’égard du sponsoring de chaussures semble avoir changé. Après des années sans contrat de ce type, le joueur offensif paraît désormais sur le point d’ouvrir un nouveau chapitre.

  • Une explication plus que nécessaire

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    Avec la signature d’Olise, Nike envoie un signal fort après le départ de Kylian Mbappé, qui comptait auparavant parmi les principales têtes d’affiche de la marque, et renforce sa position sur le marché du football.

    Alors que la valeur marchande et la réputation d’Olise continuent de grimper et qu’il enchaîne les belles performances semaine après semaine au Bayern Munich, Nike aurait remporté un succès important. Selon de nombreux médias, le géant américain des articles de sport a signé pour la première fois avec le Français un contrat de fourniture de chaussures de football. Ses prestations remarquables avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde pourraient aussi avoir pesé dans la balance.

    Pour Nike, cette signature tombe à point nommé. En septembre dernier, l’entreprise a perdu l’une de ses principales figures dans le football : Kylian Mbappé, compatriote d’Olise et superstar du Real Madrid. Mbappé a rejoint le concurrent On, qui s’est jusqu’ici surtout fait un nom dans les chaussures de course et veut désormais s’implanter sur le marché des chaussures de football. La signature d’Olise pourrait donc constituer une étape importante pour Nike afin de compenser cette perte.

    L’accord devrait être d’autant plus réjouissant pour le groupe américain au vu de la concurrence pour la star du Bayern. Selon Footy Headlines, adidas a tenté avec insistance de recruter Olise l’été dernier et lui aurait proposé un contrat lucratif de longue durée. Le PDG d’adidas, Björn Gulden, avait également exprimé publiquement son souhait de compter le Français parmi les athlètes sous contrat avec la marque.

    Mais l’offre de l’équipementier allemand ne semble finalement pas avoir suffi à convaincre Olise. Outre les conditions financières, un autre facteur a probablement joué un rôle décisif dans son choix en faveur de Nike.

  • Le retour d’une icône

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    Nike relance la populaire gamme Hypervenom, arrêtée en 2019, et Olise devrait en devenir l’un des ambassadeurs.

    Près de dix ans après l’arrêt de la gamme, Nike envisagerait de relancer l’Hypervenom en 2027. Michael Olise devrait jouer un rôle central dans ce retour et figurer parmi les visages de cette ligne de chaussures modernisée. Selon Footy Headlines, la perspective de voir revenir ce modèle aurait été un facteur décisif dans la décision de la star du Bayern de signer un contrat de sponsoring.

    Lorsque Nike a présenté l’Hypervenom pour la première fois en 2013, la marque avait choisi Neymar comme figure de proue. La chaussure avait alors remplacé la légendaire gamme Total90 et était devenue un élément incontournable de l’équipement du Brésilien, qui s’était fait remarquer avec ce modèle aussi bien au FC Barcelone que lors de la Coupe du monde 2014 disputée à domicile. Bien que Nike ait arrêté la gamme Hypervenom en 2019, la réédition du premier coloris en 2025 laissait déjà entrevoir un possible retour. La ligne de produits devrait désormais réintégrer durablement le catalogue dans une version remaniée.

    Avec son retour, l’Hypervenom devrait également occuper une place importante dans l’offre de Nike. Le modèle devrait remplacer la gamme Phantom comme fer de lance des chaussures de football conçues pour la mobilité et l’efficacité devant le but. Erling Haaland et Alexia Putellas portent notamment des modèles Phantom à l’heure actuelle. Pour la nouvelle version de l’Hypervenom attendue l’été prochain, la star de Chelsea Cole Palmer, ainsi que Haaland et Putellas, devraient figurer parmi les visages de la campagne aux côtés d’Olise.

    Le fait qu’Olise ait déjà été aperçu à l’entraînement avec l’équipe de France, avant la Coupe du monde, portant ce qui semblait être un prototype entièrement blanc de la future chaussure va dans le même sens. La star du Bayern semble ainsi avoir été associée très tôt aux préparatifs du retour de la gamme.

    Dans ce contexte, le moment choisi pour signer un contrat de sponsoring avec un équipementier paraît également plus compréhensible. Après avoir renoncé pendant des années à un tel partenariat, Olise aurait finalement pu être convaincu par la perspective de retrouver son Hypervenom préféré et de devenir le visage de sa nouvelle version.

  • « Une autre voie créative »

    Michael Olise
    Getty

    La personnalité réservée d’Olise en dehors du terrain devrait jouer un rôle déterminant dans la manière dont Nike fera à l’avenir la promotion de sa nouvelle star. La marque entend pour cela adopter délibérément une approche « totalement différente ».

    Au vu de l’attitude décontractée d’Olise et de sa réticence manifeste à endosser le statut de superstar, il n’est guère surprenant que son contrat de sponsoring pour ses chaussures sorte des sentiers battus. Nike y voit l’occasion d’adopter une nouvelle approche avec un joueur devenu, en très peu de temps, l’un des noms les plus en vue de son portefeuille.

    Selon Footy Headlines, le géant américain des articles de sport prévoit d’emprunter avec le Français « une voie créative totalement différente ». L’idée serait de mettre en avant le contraste entre l’attitude calme et réservée d’Olise en dehors du terrain et sa présence électrisante sur la pelouse, où il peut décider du sort d’un match à lui seul. C’est précisément cette alliance de facettes différentes qui pourrait servir de base à une campagne marketing hors du commun.

    Reste à voir comment Nike concrétisera ce concept. Il est toutefois envisageable qu’Olise porte dès l’année prochaine des Hypervenom personnalisées à son nom. Après des années durant lesquelles il a entretenu un lien particulier avec ce modèle de chaussures sans contrat de sponsoring officiel, cette relation prend désormais un cadre formel. Tout indique qu’Olise et Nike ont encore bien des projets pour ce partenariat.