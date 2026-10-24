Bien qu’Olise renonce chaque année à des revenus potentiels de sponsoring de plusieurs millions, il n’a jusqu’ici jamais expliqué publiquement pourquoi il choisissait délibérément une autre voie que la plupart des footballeurs professionnels. Une source de son entourage a déclaré en début d’année à L'Equipe que l’idée d’un contrat de sponsoring pour ses chaussures ne l’intéressait « pas du tout ». Cela laisse penser qu’Olise tient avant tout à son indépendance et souhaite continuer à choisir lui-même les chaussures qu’il porte.

C’est précisément cette attitude qui fait aussi de lui une personnalité à part aux yeux des experts en marketing sportif. « Je pense que c’est exactement ce qui rend Olise intéressant », a déclaré cet été Misha Sher, expert en marketing sportif, à The Athletic. « Il accorde clairement plus d’importance à la performance qu’à toute autre chose, dans un monde où tout le monde semble avoir un prix. » Sher ne pense pas nécessairement qu’Olise cherche ainsi à façonner délibérément son image de marque. Cette attitude ferait plutôt simplement partie de sa personnalité.

Son fort désir d’individualité pourrait également jouer un rôle décisif. « Quelqu’un qui accorde autant d’importance que lui à son indépendance n’a peut-être guère envie d’être un athlète de plus sous contrat avec l’une des grandes marques », a expliqué Sher. Certes, les joueurs de ce niveau gagnent déjà des sommes considérables. Il serait néanmoins extrêmement inhabituel de renoncer délibérément, dans ce domaine précis, à un contrat et aux revenus qui l’accompagnent.

Tim Stedman, vice-président chargé de la stratégie et du marketing des athlètes chez SportFive, voit lui aussi dans l’attitude d’Olise un signe clair de son indépendance. « Le fait qu’Olise n’en ressente pas le besoin en dit long sur lui », a-t-il déclaré. Le Français ne souhaiterait peut-être ni l’attention ni la visibilité commerciale qui vont de pair avec un tel contrat. Il est également possible qu’il choisisse délibérément de se tenir à l’écart de l’agitation liée au marketing, de protéger sa vie privée et de se concentrer pleinement sur sa carrière sportive.