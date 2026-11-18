Et maintenant, la vraie saison commence. Le fonctionnement de la MLS a de quoi surprendre. Elle comporte deux volets distincts. Le premier suit un modèle européen traditionnel : une saison de championnat au terme de laquelle un champion, en quelque sorte, est couronné.

Vient ensuite l’autre volet : un système de play-offs sans cesse remanié, qui ne satisfait presque jamais personne. Dix-huit équipes s’y présentent, toutes convaincues d’avoir, d’une façon ou d’une autre, une chance de remporter la MLS Cup. Nashville fait clairement figure de favori : statistiquement, c’est jusqu’ici la meilleure équipe de l’histoire de la MLS. Mais c’est bien de Miami que l’on attend le titre, ne serait-ce qu’à cause d’un certain Messi.

Et derrière ? Les profils sont variés. Les Vancouver Whitecaps sont excellents, mais les équipes de l’Ouest ne les ont pas vraiment mis à l’épreuve. Plusieurs autres formations comptent sur leurs grands noms pour faire la différence au bon moment. Une belle série pourrait séparer la gloire d’un titre d’une élimination précoce. Le suspense promet d’être au rendez-vous. GOAL a réparti les équipes par catégories à l’approche des play-offs...