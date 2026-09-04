« Pas de Scousers dans notre équipe » : Liverpool court un vrai risque de perdre son identité locale et de s’aliéner les gens qu’il représente
« This means more » : c’était un slogan grandiloquent poussé par le service marketing de Liverpool il y a quelques années, qui a logiquement exaspéré les supporters rivaux, mais c’était un sentiment partagé par Jürgen Klopp.
L’emblématique entraîneur allemand a peut-être interrompu la domination perpétuelle du Bayern Munich en Bundesliga pendant son passage au Borussia Dortmund, tout en menant Liverpool vers une sixième Coupe d’Europe ainsi qu’un premier titre national en 30 ans, mais c’est le triomphe en Carabao Cup en 2024, avec une pléthore de joueurs issus du centre de formation des Reds, que Klopp considère comme la plus grande réussite de sa carrière.
Pourquoi ? Parce que quatre ans plus tôt, après avoir vu Curtis Jones inscrire son premier but en Premier League pour Liverpool, Klopp avait révélé que son « rêve » était « d’avoir tous les garçons [du centre de formation] dans l’équipe première ». « Ce que nous voulons », poursuivait l’icône du Kop, « c’est être l’endroit idéal pour tous ceux qui ont une âme scouse. »
On a donc eu l’impression que ce rêve apparemment inaccessible s’était réalisé lorsque les « gamins de Klopp » ont battu Chelsea, les « milliardaires en bouteille », à Wembley le 25 février 2024.
« Ce que l’on voit ici aujourd’hui est tellement exceptionnel, parce que ces choses-là n’arrivent pas dans le football », a déclaré un Klopp euphorique aux journalistes après que Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell et Jayden Danns sont tous sortis du banc pour aider Liverpool à aller au bout.
« On m’a dit dehors qu’il existe une expression anglaise : “You don't win trophies with kids”... Je ne la connaissais pas. » Mais il avait malgré tout le sentiment d’avoir, comme Sir Alex Ferguson de nombreuses années avant lui, donné tort à tout le monde.
« C’est de loin le trophée le plus spécial que j’ai jamais gagné », a insisté Klopp. « J’étais fier de tellement de choses, c’était vraiment bouleversant. Voir les visages des gamins après le match... Dans le football, peut-on encore créer des histoires que personne, absolument personne, n’oubliera jamais ? C’est tellement difficile de trouver une histoire similaire avec des joueurs du centre de formation qui entrent contre une équipe de tout, tout, tout premier plan et qui gagnent quand même. Je n’avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça auparavant. »
Ce qui est sans doute triste, c’est que cela ne se reproduira peut-être jamais, du moins pas à Liverpool.
La fin d’une époque
Lorsque Jones a finalisé son transfert longtemps évoqué à l’Inter le 21 août, le consensus général était que Liverpool n’avait guère eu d’autre choix que de conclure l’opération. L’international anglais était entré dans la dernière année de son contrat et n’avait aucune intention d’en signer un nouveau. Supporter de Liverpool depuis l’enfance, il n’était plus heureux à Anfield.
Arne Slot a peut-être été limogé à la fin de la saison dernière, qui s’est achevée avec Jones utilisé comme arrière droit de fortune, mais le joueur de 25 ans voulait avoir davantage de temps de jeu à son poste de prédilection au milieu de terrain, sans aucune garantie de l’obtenir sous Andoni Iraola, ce qui rendait son départ inévitable.
De fait, l’essentiel des réactions s’est concentré sur le montant relativement faible de l’indemnité de transfert, Jones étant parti pour seulement 25 millions de livres sterling lors du même été où West Ham, relégué, a vendu Mateus Fernandes à Tottenham pour plus de trois fois cette somme, ainsi que sur la crainte que Liverpool ne recrute pas de remplaçant, ce qui était à la fois fondé et compréhensible. Dès le début de son mandat, Iraola avait été très clair sur le fait qu’il voulait plus d’options au milieu de terrain, pas moins.
Cependant, l’Espagnol avait aussi exprimé publiquement son désir de conserver Jones, et pas seulement parce qu’il le tenait en « très haute estime » en tant que joueur. « Il est très important qu’il soit scouser, qu’il soit d’ici », a déclaré l’entraîneur de Liverpool lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir de Jones en juillet.
L’avis d’Iraola n’avait absolument rien de surprenant. Basque fier de l’être, lui qui a passé la majeure partie de sa propre carrière sous les couleurs de l’Athletic Club, il comprend mieux que la plupart l’importance pour des joueurs d’entretenir un lien fort avec l’équipe, et même avec les gens, qu’ils représentent.
« Je vois beaucoup de similitudes [entre Liverpool et Bilbao] », a déclaré Iraola aux journalistes pendant la tournée de pré-saison aux États-Unis. « Ce sentiment d’appartenance, d’être un peu différent, et aussi ce lien avec les joueurs issus du centre de formation. »
Comment, dès lors, interpréter le fait que le départ de Jones signifie que Liverpool ne compte plus un seul Scouser dans son effectif professionnel pour la première fois de l’ère moderne ? Après tout, certains craignaient déjà que le club ne perde son identité avant même le départ de Jones.
Loin de leurs racines
Fenway Sports Group (FSG) a incontestablement fait du bon travail à la tête de Liverpool, les propriétaires américains ayant repris un club au bord de la faillite en 2010 pour en faire l’une des équipes les plus rentables du football mondial.
Cependant, des groupes de supporters comme Spirit of Shankly (SOS) se sont élevés contre la hausse du prix des billets, l’idée étant ancrée depuis longtemps que les fans locaux sont progressivement exclus des tribunes en raison des tarifs. « Les recettes des jours de match représentent une part relativement faible des revenus totaux, mais cela se fait au détriment de l’accessibilité, de la fidélité et de la confiance », a écrit SOS dans une lettre ouverte adressée à FSG plus tôt cette année.
L’annonce, le mois dernier, selon laquelle 1892 Holdings, un consortium soutenu par le très clivant fondateur d’Amazon Jeff Bezos, avait acquis 38 % du club, et se trouve désormais en position de finaliser un rachat total dans les 12 prochains mois, n’a fait qu’accentuer les inquiétudes selon lesquelles Liverpool s’éloigne de plus en plus de ses racines.
Comme l’avait expliqué Kieran Maguire, de « The Price of Football Podcast », à GOAL à l’époque, « Liverpool est une ville ouvrière très fière et la crainte plus large, déjà existante, d’une marginalisation de la base traditionnelle de supporters n’a été qu’aggravée par cette évolution.
« Beaucoup de supporters craignent déjà que davantage de billets ne soient vendus à des personnes plus riches, à des prix exorbitants, et que cela continue d’altérer ce qui rend un déplacement à Anfield unique. Pour les habitants de Liverpool, le club est bien plus qu’une attraction touristique et vous ne voulez pas d’une “disneyfication” continue de quelque chose qui fait partie de l’histoire, du patrimoine et de l’identité de la ville. »
Une transformation en Madrid ?
Il existe donc un risque évident que le lien entre Liverpool et ses supporters ne soit encore davantage affaibli par l’absence de gars du coin sur le terrain. La légende du club Steven Gerrard a même reconnu plus tôt cet été qu’il était totalement opposé à la vente de Jones pour la simple raison qu’il était un Scouser pur jus.
« Je pense simplement que, naturellement, en étant à Liverpool, en grandissant dans la ville, on comprend les exigences du club, le style, ce que veulent les supporters », a confié à BFM Radio l’ancien capitaine de Liverpool et entraîneur des équipes de jeunes. « C’est ancré en nous parce qu’on connaît la ville dans les moindres détails. Pour cette raison, je pense que l’académie de notre club est cruciale, car je crois qu’il est essentiel que nous continuions à produire des talents formés au club.
« Liverpool a toujours été très bon dans ce domaine. Si vous regardez en arrière, Michael Owen, Jamie Carragher, Robbie Fowler, Steve McManaman, Trent Alexander-Arnold, moi-même, même des joueurs comme Jay Spearing et Stephen Warnock qui ne jouent pas le [même] nombre de matches, ils intègrent l’équipe et comprennent les valeurs et les principes qui nous définissent. »
Le Carragher susmentionné, toutefois, n’est plus tout à fait certain de ce qui définit Liverpool, du moins en matière de recrutement.
« Ce qu’on a fait l’été dernier, je n’ai pas vraiment aimé », a déclaré à Football Ramble l’ancien défenseur de Liverpool. « On aurait dit un été à la Real Madrid : Florian Wirtz, Alexander Isak, on va prendre Hugo Ekitike, un autre attaquant, pour 80 M£ alors qu’on en a déjà un à 125 M£.
« Cet été, tout tourne autour de Bradley Barcola. Que sont devenus les jours d’avant, quand on construisait cette équipe sous Klopp et qu’on recrutait des joueurs dont les gens n’étaient pas totalement sûrs, tout en faisant de très bonnes affaires ? J’ai presque envie de revenir à ça. » Carragher est loin d’être le seul à penser ainsi, mais il semble que Liverpool, tout comme le jeu lui-même, avance dans la direction opposée.
Bien sûr, l’académie est toujours représentée dans l’effectif actuel. Rio Ngumoha a certes été recruté à Chelsea, mais il est techniquement un ancien joueur des équipes de jeunes, tandis que Trey Nyoni est resté sur le banc lors de la victoire en Carabao Cup contre Chelsea qui avait rempli Klopp d’une telle fierté, et il devrait tenir un rôle important cette saison. Danns, bientôt de retour après blessure, pourrait lui aussi réintégrer les plans de l’équipe première, étant donné qu’Isak est le seul véritable n°9 de Liverpool et qu’Ekitike devrait être indisponible jusqu’en 2027.
Comme l’a souligné Carragher, il y a toutefois eu un changement notable dans la stratégie de recrutement à Anfield, puisque les quatre recrues les plus chères de l’histoire du club ont toutes été signées lors des deux derniers mercato estivaux, ce qui a rendu encore plus difficile l’émergence des talents formés au club.
En effet, après avoir recruté Barcola au Paris Saint-Germain juste avant la clôture du mercato estival, Liverpool est désormais en mesure d’aligner trois joueurs à plus de 100 M£ lors du match de Premier League de vendredi contre Ipswich Town à Portman Road. Pourtant, Iraola n’aura pas un seul gars du coin à sa disposition.
En ce sens, Klopp avait raison : le sacre de Liverpool en Carabao Cup était unique, et il est peu probable qu’il se reproduise un jour. Et pas seulement parce qu’il est si difficile de gagner des trophées avec des gamins. C’est aussi parce que certaines personnes à Anfield et autour du club semblent avoir oublié qu’avoir une âme scouse compte plus que tout le reste.