« This means more » : c’était un slogan grandiloquent poussé par le service marketing de Liverpool il y a quelques années, qui a logiquement exaspéré les supporters rivaux, mais c’était un sentiment partagé par Jürgen Klopp.

L’emblématique entraîneur allemand a peut-être interrompu la domination perpétuelle du Bayern Munich en Bundesliga pendant son passage au Borussia Dortmund, tout en menant Liverpool vers une sixième Coupe d’Europe ainsi qu’un premier titre national en 30 ans, mais c’est le triomphe en Carabao Cup en 2024, avec une pléthore de joueurs issus du centre de formation des Reds, que Klopp considère comme la plus grande réussite de sa carrière.

Pourquoi ? Parce que quatre ans plus tôt, après avoir vu Curtis Jones inscrire son premier but en Premier League pour Liverpool, Klopp avait révélé que son « rêve » était « d’avoir tous les garçons [du centre de formation] dans l’équipe première ». « Ce que nous voulons », poursuivait l’icône du Kop, « c’est être l’endroit idéal pour tous ceux qui ont une âme scouse. »

On a donc eu l’impression que ce rêve apparemment inaccessible s’était réalisé lorsque les « gamins de Klopp » ont battu Chelsea, les « milliardaires en bouteille », à Wembley le 25 février 2024.

« Ce que l’on voit ici aujourd’hui est tellement exceptionnel, parce que ces choses-là n’arrivent pas dans le football », a déclaré un Klopp euphorique aux journalistes après que Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell et Jayden Danns sont tous sortis du banc pour aider Liverpool à aller au bout.

« On m’a dit dehors qu’il existe une expression anglaise : “You don't win trophies with kids”... Je ne la connaissais pas. » Mais il avait malgré tout le sentiment d’avoir, comme Sir Alex Ferguson de nombreuses années avant lui, donné tort à tout le monde.

« C’est de loin le trophée le plus spécial que j’ai jamais gagné », a insisté Klopp. « J’étais fier de tellement de choses, c’était vraiment bouleversant. Voir les visages des gamins après le match... Dans le football, peut-on encore créer des histoires que personne, absolument personne, n’oubliera jamais ? C’est tellement difficile de trouver une histoire similaire avec des joueurs du centre de formation qui entrent contre une équipe de tout, tout, tout premier plan et qui gagnent quand même. Je n’avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça auparavant. »

Ce qui est sans doute triste, c’est que cela ne se reproduira peut-être jamais, du moins pas à Liverpool.