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Talking Tactic Griezmann 1-1 GOAL

Parlons tactique : Antoine Griezmann a encore des choses à accomplir et a donné à Orlando City SC une raison de rêver

Les buts, la créativité et l’intelligence tactique d’Antoine Griezmann ont relancé l’attaque d’Orlando City, redonnant au club l’espoir de remporter des titres.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Antoine Griezmann devait retourner à l’Atlético de Madrid. Après tout, il lui restait quelque chose à accomplir. Son départ en MLS semblait inévitable lorsqu’il a choisi, de façon quelque peu surprenante, de signer à Orlando City trois mois avant la Coupe du monde.

    Orlando City traversait alors une période très difficile. Aucune équipe de MLS n’avait une défense plus perméable. Le club avait limogé Oscar Pareja, son entraîneur de longue date, après seulement trois matches. Lors de ces trois rencontres, Orlando City avait encaissé 11 buts, dont cinq face à NYCFC. Le choix de Griezmann avait de quoi surprendre.

    Et Griezmann est aussitôt retourné à l’Atlético de Madrid. Il a passé ses derniers mois à Madrid à poursuivre un rêve qu’il n’avait jamais tout à fait réalisé : remporter un trophée majeur sous les couleurs des Rojiblancos. C’est pour gagner des titres que Griezmann était parti au FC Barcelone en 2019. À l’époque, il n’avait remporté que la Ligue Europa, un trophée bien en deçà des ambitions de l’équipe de Diego Simeone.

    Il n’a pas gagné non plus au FC Barcelone. Lorsqu’il est revenu à l’Atlético de Madrid en 2021, il avait des relations à reconstruire, et peut-être aussi un trophée à conquérir. En 2026, cette possibilité se présentait. L’Atlético de Madrid a tout misé sur la Coupe du Roi. Le club a éliminé le Deportivo, le Betis et le FC Barcelone. Il était favori face à la Real Sociedad.

    Mais cette campagne s’est finalement soldée par un échec. Griezmann était titulaire, mais c’est depuis le bord du terrain qu’il a vu la Real Sociedad s’imposer aux tirs au but. Il est arrivé à Orlando City en homme brisé, toujours à la poursuite de ce rêve, mais peut-être avec la mauvaise équipe pour le réaliser.

    Et pourtant, contre toute attente, c’est l’inverse qui s’est produit.

  • Rester en vie avant l’arrivée de Griezmann

    Orlando City SC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Oscar Pareja a été limogé après seulement trois matches cette saison.

    Entre la signature de Griezmann et son arrivée, Orlando a fait du surplace. Une victoire contre Montréal a mis fin à une terrible série de défaites. Le club a abordé la pause liée à la Coupe du monde avec seulement deux défaites lors de ses sept derniers matches. Rien de renversant, certes, mais une nette amélioration après un début de saison calamiteux.

    Puis Griezmann est arrivé, avec ses cheveux blonds et son habileté balle au pied. L’attente était réelle. Quelle version du joueur allait-on découvrir ? Que peut encore apporter un milieu offensif de 35 ans en MLS ? Et pour un club qui n’arrivait tout simplement pas à arrêter d’encaisser des buts, son arrivée changerait-elle quoi que ce soit ?

    Il a marqué lors d’une large victoire contre San Jose pour ses débuts avec Orlando City, puis a enchaîné buts et passes décisives à mesure qu’il prenait ses marques dans le championnat. Une organisation commençait aussi à se dessiner autour de lui. Justin Ellis, footballeur tout aussi difficile à cerner mais immensément talentueux, évoluait à ses côtés en attaque. Les déplacements et les schémas de jeu étaient variés, parfois déroutants, et pas encore tout à fait au point. Griezmann n’avait pas de poste fixe : il se déplaçait librement et dictait le jeu, comme il l’avait fait avec l’équipe de France, finaliste de la Coupe du monde 2022. Ellis effectuait les bons appels. Leur entente commençait à se construire.

  • S’adapter à Orlando et à la MLS

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    NurPhoto

    Griezmann a eu besoin de quelques semaines pour trouver ses marques après son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid.

    Mais le premier vrai grand match s’est accompagné d’un changement de position. Ellis a débuté sur le banc et Griezmann a évolué davantage comme un deuxième attaquant. Paradoxalement, une position de départ légèrement plus reculée a permis au Français de voir le jeu se développer devant lui. Orlando s’est retrouvé mené 1-0 peu avant la mi-temps. En seconde période, Griezmann s’est toutefois réveillé.

    Avec Daryl Dike, récemment recruté, dans un rôle de point d’appui, Ellis sur la droite et Griezmann qui multipliait les appels tardifs, Orlando a trouvé la formule gagnante. Le Français a marqué à la 53e minute grâce à un appel bien senti et une reprise opportuniste à bout portant. Le but de la victoire se profilait. Et à la 81e minute, Griezmann l’a inscrit. Il a trouvé de l’espace dans la surface, s’est démarqué de son défenseur et a été le premier à réagir sur un ballon libre, concluant là où beaucoup d’autres auraient pu paniquer. Orlando s’est imposé 2-1.

    C’était la formule parfaite.

    « Dans la zone de finition, nous avons été beaucoup plus agressifs. Nous avons davantage pressé, été plus agressifs avec le ballon et joué plus vite. C’était l’idée et maintenant, nous continuons à aller de l’avant et à progresser », a déclaré Griezmann après le coup de sifflet final.

  • Trouver la formule gagnante

    Orlando City SC v Real Salt Lake
    Getty Images Sport

    Le trio Dike-Griezmann-Ellis est devenu l’un des plus efficaces en MLS.

    Et il en va ainsi depuis. Orlando peut perdre des matches, mais son système résolument offensif lui garantit de marquer des buts même dans la défaite. Avec Dike au contact du dernier défenseur, Ellis qui surgit depuis la droite et Griezmann qui occupe les espaces entre les deux, l’attaque d’Orlando a trouvé une véritable fluidité.

    Le match nul mouvementé contre Minnesota United, le 29 août (3-3), en est peut-être la meilleure illustration. Orlando a mené 2-0, Griezmann inscrivant le deuxième but, et semblait maîtriser la rencontre. Puis l’équipe a encaissé trois buts en cinq minutes et a dû compter sur une égalisation de Tyrese Spicer dans le temps additionnel pour arracher un point.

    De la maîtrise ? Absolument pas. Mais du caractère et de la conviction ? Sans aucun doute. Depuis ce match, Griezmann a marqué ou délivré une passe décisive lors de sept des huit dernières rencontres d’Orlando. Il a joué 90 minutes à chaque fois. Sur cette période, Orlando a inscrit 20 buts, dont 11 avec une contribution de Griezmann. Ajoutez à cela cette superbe feinte en laissant passer le ballon, et le total monte à 12.

  • Domination statistique

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    Les performances de Griezmann, tant en attaque qu’en défense, comptent parmi les meilleures du championnat.

    Les statistiques individuelles sont donc très bonnes. Douze buts et sept passes décisives en 14 matches, c’est assez exceptionnel. Les statistiques avancées sont encore plus impressionnantes.

    Ses 2,54 occasions créées par 90 minutes le placent dans le 97e percentile des joueurs offensifs (Messi est légèrement devant, à 2,59). Seuls Messi et Petar Musa, de Dallas, affichent une moyenne de buts par 90 minutes supérieure à la sienne. Sa contribution attendue aux buts par 90 minutes est la troisième plus élevée du championnat depuis son arrivée, devant Evander, Hany Mukhtar, Son Heung-Min et Luis Suarez.

    Défensivement, il reste aussi fiable que jamais. Seuls cinq autres joueurs offensifs ont récupéré davantage de ballons que Griezmann dans le dernier tiers du terrain. Le Français se situe dans le 98e percentile pour les récupérations de balle par 90 minutes. Griezmann ne s’est jamais reposé sur ses qualités athlétiques. Comme Thomas Muller, par exemple, c’est son intelligence et sa lecture du jeu qui l’ont mené aussi loin. Cette intelligence de jeu a plus que perduré et fait de lui un joueur qui fait la différence.

  • Du travail à terminer

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    L’Orlando City de Griezmann pourrait encore faire du chemin en play-offs.

    Et puis, il y a tout ce qui ne se mesure pas. Griezmann est apparu avec les cheveux décolorés et ébouriffés. Il suffit de parcourir son compte Instagram pour y voir une avalanche de selfies un peu ringards, de matchs de baseball et de publications consacrées à sa passion pour les cartes à collectionner. Il a été photographié en train de lancer des passes à Ellis et Dike au centre d’entraînement des Minnesota Vikings, avant de danser dans la zone d’en-but après avoir lui-même capté une passe. Il assiste aux matchs de Little League de ses enfants.

    Griezmann n’a jamais caché sa fascination pour la culture américaine. Ceux qui attendaient une avalanche de contenus dans cette veine n’ont certainement pas été déçus.

    Et Orlando, dans tout ça ? L’équipe n’arrive toujours pas à arrêter d’encaisser des buts. Seul le Sporting KC en a concédé davantage cette saison. Mais elle s’est aussi mise à marquer beaucoup. Avec 41 points, Orlando occupe la septième place de la conférence Est. Ses statistiques offensives sont meilleures que celles de trois des six équipes qui le devancent. Recevoir à domicile lors des playoffs reste envisageable. Orlando est sixième de MLS au nombre de buts inscrits par match et 28e au nombre de buts encaissés.

    Pourtant, là où il n’y avait autrefois que des défaites, il y a désormais des perspectives. Oui, la défense fait gagner des titres. Mais les très bons joueurs offensifs aussi. Et peut-être, qui sait, Griezmann aura une nouvelle chance de poursuivre son rêve. Il a encore quelque chose à accomplir.