Antoine Griezmann devait retourner à l’Atlético de Madrid. Après tout, il lui restait quelque chose à accomplir. Son départ en MLS semblait inévitable lorsqu’il a choisi, de façon quelque peu surprenante, de signer à Orlando City trois mois avant la Coupe du monde.

Orlando City traversait alors une période très difficile. Aucune équipe de MLS n’avait une défense plus perméable. Le club avait limogé Oscar Pareja, son entraîneur de longue date, après seulement trois matches. Lors de ces trois rencontres, Orlando City avait encaissé 11 buts, dont cinq face à NYCFC. Le choix de Griezmann avait de quoi surprendre.

Et Griezmann est aussitôt retourné à l’Atlético de Madrid. Il a passé ses derniers mois à Madrid à poursuivre un rêve qu’il n’avait jamais tout à fait réalisé : remporter un trophée majeur sous les couleurs des Rojiblancos. C’est pour gagner des titres que Griezmann était parti au FC Barcelone en 2019. À l’époque, il n’avait remporté que la Ligue Europa, un trophée bien en deçà des ambitions de l’équipe de Diego Simeone.

Il n’a pas gagné non plus au FC Barcelone. Lorsqu’il est revenu à l’Atlético de Madrid en 2021, il avait des relations à reconstruire, et peut-être aussi un trophée à conquérir. En 2026, cette possibilité se présentait. L’Atlético de Madrid a tout misé sur la Coupe du Roi. Le club a éliminé le Deportivo, le Betis et le FC Barcelone. Il était favori face à la Real Sociedad.

Mais cette campagne s’est finalement soldée par un échec. Griezmann était titulaire, mais c’est depuis le bord du terrain qu’il a vu la Real Sociedad s’imposer aux tirs au but. Il est arrivé à Orlando City en homme brisé, toujours à la poursuite de ce rêve, mais peut-être avec la mauvaise équipe pour le réaliser.

Et pourtant, contre toute attente, c’est l’inverse qui s’est produit.