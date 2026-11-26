« Mon contrat à Yeovil est arrivé à son terme. Pour être honnête, pendant les six à huit derniers mois de ma deuxième année là-bas, je ne prenais plus du tout de plaisir. Je comprends les enjeux politiques du football et tout ce qui va avec, mais j’étais jeune, c’était ma première année comme professionnel et je ne jouais pas. Parfois, je faisais le déplacement sans même être sur le banc : je restais en tribune ! Je me disais : « Je n’ai vraiment pas envie de rester ici. » Je savais qu’ils ne prolongeraient pas mon contrat. Ça me convenait à l’époque, parce que je ne voulais pas rester. Même si c’était en quatrième division, je ne voulais pas rester. Ensuite, je me suis dit : « Bon, je n’ai que 18 ans, je vais essayer de trouver un club avec une équipe réserve. » Yeovil n’avait que des équipes de jeunes : après 18 ans, soit on jouait en équipe première, soit on ne jouait pas. Il n’y avait pas d’équipe des moins de 21 ans.

« J’ai fait des essais à Barnsley et à Burton Albion, mais on ne m’a rien proposé dans leurs réserves. J’ai fini par descendre dans le football hors ligue en Angleterre. Je n’avais littéralement pas d’autre choix. Je jouais dans ce qui était, je crois, la division juste en dessous de la Conference North, au troisième échelon de la pyramide hors ligue. Je suis un petit milieu de terrain, alors le ballon passait constamment au-dessus de ma tête ! À ce stade, je ne prenais plus vraiment de plaisir à jouer. Ce football ne correspondait pas à ma façon de jouer. Puis un entraîneur néo-zélandais a pris des renseignements sur moi auprès du responsable du recrutement de Burton Albion, qui nous a mis en contact.

« Au départ, je ne suis pas vraiment allé en Nouvelle-Zélande pour jouer au football. J’y suis allé parce que j’avais besoin de réfléchir à ce que j’allais faire. Si je n’allais plus jouer, si je n’y prenais plus de plaisir, qu’allais-je faire ? Je suis donc parti. J’ai voyagé un peu, puis j’ai repris l’entraînement avec une équipe locale. Ensuite, j’ai rejoint le championnat national néo-zélandais. Pour moi, il s’agissait simplement de retrouver le plaisir de jouer. Sans ça, je n’allais pas me forcer à continuer.

« J’ai recommencé à aimer ça et je me suis dit : « D’accord, c’est bien ce que je veux faire. » Restait à savoir comment retrouver un club où je pourrais jouer à temps plein. J’en ai parlé à quelques personnes là-bas. Un des joueurs m’a mis en contact avec son agent, qui travaille au Canada et qui est toujours le mien aujourd’hui. Mon objectif, c’était de rejoindre la CPL. C’était un nouveau championnat professionnel, avec des joueurs à temps plein. Il est encore en développement, mais la façon dont il met les joueurs en valeur offre, quand on réussit, une bonne vitrine pour partir ailleurs. J’ai essayé de m’y rendre depuis la Nouvelle-Zélande pour la saison 2020. Mon agent envoyait mes vidéos et je crois qu’il a parlé à trois clubs de CPL. Ils répondaient tous à peu près : « On n’accorde pas vraiment de crédit au championnat néo-zélandais. Il n’est pas professionnel et on ne cherche pas à y recruter des joueurs. » C’était vers le milieu ou la fin de 2019. Je voulais y aller pour la saison 2020. Je me suis donc dit : « Bon, je vais laisser tomber. Ça ne se fera pas, mais au moins j’aurai essayé. »

« C’est à ce moment-là que j’ai décidé de quitter la Nouvelle-Zélande pour l’Australie, début 2020. J’aimais de nouveau jouer au football, et la NPL australienne était meilleure que le championnat néo-zélandais. On pouvait aussi y gagner davantage. J’y suis arrivé début 2020 et j’ai commencé à jouer, mais c’était évidemment l’année du Covid. La saison n’a même pas été reportée : elle a tout simplement été annulée ! À l’époque, la Nouvelle-Zélande et l’Australie étaient les pays les plus stricts au monde concernant les restrictions liées au Covid. Nous étions tous confinés, la saison était annulée et personne ne parlait d’une reprise. Je me suis dit : « Je vais rentrer au Royaume-Uni chez mes parents, attendre que ça se calme un peu et voir ce qui se passe. »

« Je suis rentré au Royaume-Uni au milieu de l’année 2020 et j’ai fini par signer à Nuneaton Borough, un autre club du troisième échelon hors ligue. J’y ai joué quelque temps, puis j’ai reçu une offre pour rejoindre la première division islandaise début 2021. Ça m’intéressait parce que je pensais pouvoir m’y consacrer à temps plein. Mais ce n’était pas professionnel : on s’entraînait plutôt trois ou quatre soirs par semaine. Le championnat est considéré comme professionnel, mais son fonctionnement ressemble encore à celui du football hors ligue en Angleterre. Les autres joueurs ont probablement tous un emploi pendant la journée. J’avais décidé d’y aller, parce que je n’avais rien d’autre.

« Puis, deux ou trois jours après Noël, fin 2020, l’entraîneur du Pacific, Pa-Modou Kah, qui entraîne maintenant en USL Championship, a appelé mon agent. Il lui a dit : « Écoute, j’ai vu ses vidéos. » Je ne l’ai appris que plus tard, quand je suis arrivé, mais mon agent lui avait envoyé une compilation de dix minutes. Il n’en a regardé que les 30 premières secondes : le ballon m’est arrivé, j’ai fait une feinte de corps et j’ai éliminé un adversaire. Ça lui a suffi pour décider qu’il me voulait. C’était ce que je recherchais depuis 2020. J’ai dit à mon agent : « Ne pose même pas de questions. » À ce stade, peu m’importait que le contrat dure un an ou cinq ans, que le salaire soit bon ou mauvais. Je lui ai simplement dit : « Fais en sorte que je sois payé, que j’aie un logement et que je puisse y aller. » Je savais qu’une fois sur place, je jouerais à temps plein, en professionnel, et que je réussirais. Voilà comment je suis passé de la Nouvelle-Zélande à la CPL. »