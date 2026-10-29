Oakley Cannonier : de Leeds à Hougang, sa vie de footballeur professionnel à Singapour

Il n’y a pas si longtemps, les footballeurs britanniques qui jouaient à l’étranger étaient extrêmement rares. La réticence de chacun à quitter un environnement familier freinait l’élan collectif.

Mais les temps ont changé. L’ouverture culturelle fait qu’aucun coin de la planète ne devrait désormais sembler trop éloigné. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est une expérience à accueillir plutôt qu’à redouter.

Bien sûr, il y a des défis à relever, sur le plan professionnel comme personnel. Mais pourquoi ne pas les accepter au lieu de les fuir ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.

Dans cette optique, et puisque l’on nous répète sans cesse que les voyages ouvrent l’esprit, GOAL racontera le parcours de quelques explorateurs intrépides qui ont franchi des barrières et peuvent aujourd’hui partager leurs conseils aussi bien sportifs que touristiques.

Place maintenant à Oakley Cannonier, qui a fait les gros titres en Ligue des champions sans toucher un ballon à Liverpool et qui se trouve désormais à Singapour, où il joue au football professionnel pour Hougang United…