Presque exactement un an avant de quitter définitivement l’équipe nationale masculine des États-Unis, Noahkai Banks était assis aux côtés de son coéquipier Damion Downs à l’hôtel de l’équipe, dans le New Jersey. Le défenseur central participait à son premier rassemblement avec l’USMNT, et il disait que cela commençait à ressembler à une maison. Downs l’a aidé à se sentir le bienvenu. Les germanophones comme Chris Richards et Jonathan Klinsmann aussi. Il s’entraînait même face à Christian Pulisic, un joueur qu’il disait avoir eu pour « idole » en grandissant.

« C’est super parce que je peux encore progresser, a-t-il déclaré à GOAL lors de ce premier, et finalement dernier, rassemblement avec l’USMNT. Je suis encore si jeune, donc je peux beaucoup apprendre en jouant contre Damion, Christian, Timothy [Weah], tout le monde. Je pense que ça m’aide dans ma carrière. Oui, ça me rend meilleur. »

« Pour moi, représenter l’Amérique, c’est un immense honneur, a-t-il ajouté. Je l’ai fait si souvent chez les jeunes. J’adore ça. »

C’était à l’époque, mais nous en sommes maintenant là. Après des mois de réflexion sur son avenir international, et après avoir laissé passer au passage une potentielle place pour la Coupe du monde, Banks aurait opté pour l’Allemagne vendredi. Enfin, pour les équipes de jeunes de l’Allemagne, du moins. L’USMNT n’était finalement pas la maison à long terme du défenseur central de 19 ans d’Augsbourg.

Rejoindre les U21 de l’Allemagne lors de cette trêve internationale obligera Banks à effectuer un changement unique d’association, fermant ainsi la porte à sa carrière avec les États-Unis. C’est une étape importante. Pour les binationaux, ces décisions peuvent signifier peser les liens avec deux pays, alors qu’il n’y a qu’un seul maillot à porter. Banks a choisi le sien.

Au final, ce choix n’appartient qu’à lui, mais maintenant qu’il est fait, il ne manquera pas de pinaillages et d’analyses sur les raisons qui l’ont poussé à le faire. Était-ce le plan depuis le début ? Mauricio Pochettino et l’USMNT auraient-ils pu en faire davantage ? Cela sera-t-il une grosse perte pour les États-Unis, ou simplement un nouveau point de douleur passager dans une longue série de défaites sur le terrain du recrutement qui, avec le recul, ne paraissent pas si graves ?

Dans l’ensemble, la décision de Banks est complexe, et elle ne nécessite d’attribuer ni blâme ni mérite à quiconque y a pris part. Ne lui reprochez pas de suivre son cœur, pas plus qu’à Pochettino de ne pas avoir essayé plus durement de le faire changer d’avis. Ce n’est pas nécessairement un échec de l’USMNT ni un succès de l’Allemagne.

Un gamin de 19 ans a pris une décision qui change une vie, une décision qui peut ou non s’avérer payante au final. Certains en seront blessés et d’autres s’en réjouiront. Pourtant, cette décision n’a rien de personnel, tout en étant aussi le choix le plus personnel qu’un footballeur puisse faire.