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Nick Swirad Brits Abroad Brunei 1:1GOAL

Nick Swirad : de Manchester à Bandar Seri Begawan, et la vie de footballeur professionnel au Brunei

Dans le dernier épisode de la série « Brits Abroad » de GOAL, un homme qui a porté les couleurs du FC United of Manchester, est passé par les États-Unis et la Tasmanie avant de finir en Asie du Sud-Est, parle de ses rencontres avec la royauté, de la nourriture épicée et de ce qu’il faut faire au Brunei

Chris Burton
Traduit par

  • Il fut un temps, pas si lointain, où les footballeurs britanniques partis exercer leur métier à l’étranger étaient plus rares que rares. La réticence individuelle à quitter sa zone de confort géographique bridait les ambitions collectives.

    Nous vivons toutefois dans un monde nouveau et audacieux, où les avancées culturelles font qu’aucun coin de la planète ne devrait être considéré comme trop lointain. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est désormais une expérience à adopter, plutôt qu’à craindre.

    Bien sûr, il y a des défis, des obstacles professionnels et personnels à surmonter en chemin, mais pourquoi ne pas les relever au lieu de les fuir ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.

    Dans cette optique, et puisqu’on nous répète sans cesse que les voyages forment la jeunesse, GOAL va aider à raconter l’histoire de certains de ces explorateurs intrépides qui ont fait tomber des barrières et se sont retrouvés en position de transmettre à la fois leur sagesse sportive et leurs conseils de voyage.

    Place maintenant à Nick Swirad, un homme qui a emprunté la route panoramique entre Manchester et Bandar Seri Begawan, la capitale du Brunei…

  • Études et travail dans la sécurité

    Manchester Apollo band
    Getty

    Swirad a passé du temps à gérer les foules dans l’emblématique Manchester Apollo

    « Mon père est supporter de Manchester United depuis toujours, donc il allait forcément m’emmener au foot. Il a vu jouer George Best et tout ça, à Old Trafford à l’époque, donc il allait forcément me transmettre sa passion du foot. J’ai commencé à Radcliffe, j’allais m’entraîner à Radcliffe et depuis, j’ai joué pour des équipes du coin, j’ai joué à Prestwich. Je n’ai jamais été repéré par un club, je n’ai jamais joué au niveau professionnel. Je jouais essentiellement le samedi et le dimanche dans le football amateur local, dans le secteur de Bury, au bout de la route depuis Heaton Park, dans ce coin-là.

    « Les choses ont changé quand le FC United est arrivé. Mon père supporte Manchester United depuis toujours, il allait au stade mais n’en avait plus les moyens quand Sky est arrivé, et moi je suis né à peu près au même moment, donc c’était en quelque sorte une version ouvrière de United. On allait un peu voir Bury, mais quand le FC est arrivé, pour lui, c’était ça l’essentiel. J’ai commencé à jouer là-bas avec l’équipe de jeunes et j’ai fini par atteindre l’équipe première à 17 ans, j’ai joué quelques matches, je suis allé à Manchester College et la plus grande partie de ma carrière, avant de partir voyager à l’étranger, s’est déroulée dans le football non professionnel de Manchester.

    « C’est un parcours différent. C’est ce qu’il y a de mieux. C’était bizarre pour moi parce que quand j’étais au FC, il y avait des gars qui sortaient de l’académie de City et de celle de United. J’avais un peu le syndrome de l’imposteur là-bas, parce que je sortais simplement du football du dimanche ! J’étais à Manchester College, c’était la première fois que j’avais un vrai entraînement à Ardwick. Et j’allais jouer pour le collège, jouer pour le FC United puis jouer pour la Manchester FA. Je m’entraînais à Littleton Road, à Salford, puis au FC United.

    « J’étudiais, je travaillais au bar et dans la sécurité au Manchester Apollo. Je faisais tout ça puis j’allais à l’université. Je vois des gars là où je suis maintenant et ils ont joué au football professionnel toute leur vie, depuis leurs 16 ou 18 ans, c’est tout ce qu’ils ont connu. Et d’une certaine manière, j’en suis reconnaissant, parce que j’ai eu un parcours très, très différent du leur. Mais j’imagine que ça m’a permis d’encore plus l’apprécier. »

  • Du South Yorkshire au New Jersey

    « Je jouais pour le FC United et j’ai joué pour Stocksbridge l’année après le passage de Jamie Vardy là-bas. Je crois que j’ai joué contre lui. C’était juste un gars, du genre : ce gars a un bel avenir devant lui. Et c’était tout. Puis quand on voit où il en est maintenant, qui aurait pu imaginer ce qu’il allait accomplir ?

    « J’avais pas mal bourlingué en non-League, à Manchester, tout en travaillant. J’en avais marre : les matches du mardi soir à l’extérieur à Stocksbridge, le froid et tout ça. Alors, je suis parti entraîner dans le New Jersey. C’était à environ 30 minutes de Manhattan, dans un endroit appelé Montclair. C’était incroyable. J’entraînais dans une académie. Ce n’était pas le luxe. Je dormais dans un placard à provisions avec un lit dedans, avec des punaises de lit et tout le reste ! Mais c’étaient les neuf meilleurs mois de ma vie. J’aime le football. Je l’adore absolument. Et juste être là, même si je ne jouais pas, pour l’étudier, l’enseigner à ces enfants qui voulaient apprendre, c’était génial. »

  • Entraîner aux États-Unis

    Manhattan skyline
    Getty

    Manhattan se trouvait à deux pas de chez Swirad lors d’un séjour aux États-Unis

    « Le football aux États-Unis était en plein développement. Je pense qu’il a beaucoup progressé parce que j’ai vu l’ancienne génération d’entraîneurs britanniques partir là-bas. Ils pouvaient obtenir un poste grâce à leur accent ! Ils y allaient et, parce qu’ils étaient anglais, on se mettait à les vénérer. Mais ça s’est amélioré. Ça s’est beaucoup amélioré. Les installations étaient incroyables. Je ne pense toujours pas qu’ils comprennent totalement, parce que ce n’est pas leur culture. Je ne pense pas que ça le sera un jour. Pour nous, c’est comme aller à l’église. C’est une sorte de religion. Ce ne sera jamais comme ça pour eux.

    « Mais les installations étaient incroyables. Et là-bas aussi, le problème, c’est que si vous avez de l’argent, vous payez pour jouer dans ces académies. Tout reposait sur l’argent. Donc je pense que beaucoup d’enfants ont potentiellement la qualité, mais n’ont tout simplement pas l’opportunité. Je pense que c’est un point important là-bas. Par exemple, tous les gamins sont dans des 4x4, des enfants riches qui vivent dans des manoirs. C’est clairement différent du coaching que je faisais à Manchester, avec les garçons des quartiers défavorisés. Mais encore une fois, c’est simplement une culture footballistique différente, n’est-ce pas ? Ça a aussi énormément progressé depuis. »

  • De l’Amérique à l’Australie

    « Aller en Tasmanie, c’était fou. J’étais très naïf. Je pensais que la Tasmanie serait chaude. Je pensais que ce serait comme le diable de Tasmanie ! Je suis arrivé là-bas, je grattais la glace sur ma voiture et il neigeait ! Je me suis dit : “Je suis parti de Manchester, j’ai traversé la moitié du monde pour ça.” Mais c’était une expérience incroyable. Je pense que je l’aurais davantage appréciée si j’y étais allé maintenant, parce que j’étais passé par New York, puis je suis allé en Tasmanie. On ne peut pas avoir beaucoup plus de contraste.

    « Là encore, il y avait une culture qui lui était propre. C’est une partie du monde très à part. C’est dans sa petite bulle, et les gens y sont très passionnés. Le club où je suis allé n’était même pas dans la capitale, il était à Launceston. C’était génial. C’est un club immense, porté par des valeurs familiales. Les gens y restent pendant des générations. Ils y restent ensuite pour entraîner les plus jeunes et tout le reste.

    « Et pour être honnête, c’est l’opposé total de l’endroit où j’étais dans le New Jersey. Dans un cas, on payait évidemment pour jouer, c’était vraiment une culture de la performance où l’argent était essentiel. Alors qu’ici, c’était un club guidé par des valeurs. Ces clubs ont un fort héritage italien et croate, donc ils sont très ancrés dans la culture et l’histoire. C’était super. Je ne dirais pas que j’en ai autant profité que j’aurais pu, parce que je me disais : “Qu’est-ce que je fais ici ?” Mais avec le recul, c’est une expérience fantastique. Peu de gens sont allés en Tasmanie, même parmi les Australiens, sans parler de ceux du Royaume-Uni. Donc, c’était fascinant. »

  • Comment le transfert vers la Malaisie s’est concrétisé

    Petronas Twin Towers Kuala Lumpur Malaysia
    Getty

    Johor et Kuala Lumpur sont à des années-lumière du Lancashire

    « J’ai vu un article sur un footballeur malaisien métis et j’ai vu le nom de son agent, Scott Ollerenshaw, alors je l’ai cherché et je lui ai envoyé un e-mail au hasard. Et oui, en gros, il était très proche du prince de Johor. Il m’a obtenu un passeport et j’ai rejoint JDT II. Johor est le club le plus titré de Malaisie. Ils jouent la Ligue des champions asiatique et ce genre de choses. À l’époque, ils étaient encore en développement.

    « C’était de la folie, pour un gamin dont la famille vient d’un milieu ouvrier à Manchester, d’aller là-bas et de voir cette richesse ostentatoire, des garages remplis de voitures de sport haut de gamme, des jets privés, cet argent affiché sans retenue. C’était très difficile pour moi de m’adapter en venant de mon milieu. C’est une autre expérience de vie et quelque chose à quoi j’ai dû m’adapter. J’ai obtenu le passeport et j’ai pu jouer comme joueur local. Je serai toujours reconnaissant envers le prince pour ça parce que ça a changé ma vie. Je suis allé partout désormais au cours des 10, 11 dernières années. Ça a été fou. »

  • Des villes formidables et des supporters fanatiques

    « La Malaisie, sa culture est si riche et si différente selon les régions où l’on va. J’ai la chance d’avoir parcouru toute la Malaisie en jouant dans différentes parties du pays. Johor a sa propre culture unique, juste à côté de Singapour. Et puis Kuala Lumpur est une super ville où l’on peut faire ce que l’on veut. Les gens dans ce pays sont absolument obsédés par le football. Ça s’est un peu tassé avec le COVID et, pour être honnête, Johor a remporté le championnat lors des 10 dernières saisons, donc l’intérêt a un peu baissé à cet égard, mais quand je suis arrivé ici pour la première fois, les foules étaient incroyables. C’est génial.

    « Le niveau du football peut prêter à débat, mais j’ai eu énormément de chance. Je ne suis pas le meilleur footballeur du monde. Je n’ai pas eu ce parcours-là, mais j’ai pu venir ici, me construire quelque chose et vivre des expériences incroyables. J’ai même eu ma propre émission de télévision pendant deux ans, intitulée “Man on the Street”. Ils faisaient venir des joueurs de Premier League et nous les interviewions avant de leur faire découvrir la Malaisie pour l’expérience.

    « C’est assez surréaliste. Mais ici, ils sont obsédés par le football. Les gens restaient éveillés jusqu’à 3 heures, 4 heures du matin pour regarder les matches de Manchester United. C’était difficile pour moi parce que, bien sûr, ma famille supporte Liverpool et nous venons de la région. Donc notre lien est différent de celui des gens ici, qui sont fanatiques des équipes de Premier League. C’est bien plus que du football.

    « Vous avez des gens à l’autre bout du monde qui suivent ce sport depuis plus longtemps que je ne suis en vie, depuis 30 ou 40 ans. Vous montez dans un taxi, ils vous parlent de Kevin Keegan. Ils parlent de gens, vous savez, de tous les joueurs de Manchester United de l’époque. Quand on est dans cette bulle au Royaume-Uni, on oublie à quel point ce sport est immense, en particulier la Premier League. La culture du football est très, très forte, surtout quand il s’agit du football anglais. »

  • Les défis culturels en Malaisie

    Malaysia market
    Getty

    La température et la nourriture en Malaisie demandent un temps d’adaptation

    « On ne s’habitue pas à la chaleur. C’est impossible de s’y habituer. Je me suis même effondré à l’entraînement le mois dernier. J’ai été inconscient pendant une minute. C’est la première fois que ça m’est arrivé. Que ce soit à cause de la chaleur, de la déshydratation ou autre. À l’hôpital, ils ont même cru au début que je faisais une crise cardiaque. Mais apparemment, mon cœur va bien et je vais pouvoir m’y remettre. Je serai prêt à reprendre l’entraînement. Mais ça vous vide.

    « Vous voyez des équipes de Premier League qui viennent ici pour jouer des matches amicaux, je crois que Chelsea était là il y a quelques semaines pour jouer contre Johor. C’est un autre sport. Les mouvements à haute intensité, les efforts répétés, c’est un tout autre défi. On ne s’y habitue pas.

    « Et il y a aussi la nourriture. À KL, dans les grandes villes, ça va. C’est beaucoup plus facile de manger sainement. Mais quand vous êtes dans des régions plus rurales du pays, le régime malais n’est pas des plus sains. Il y a pas mal de gras et de graisse dans la nourriture, des boissons sucrées et tout ce genre de choses. Donc cela demande aussi un effort supplémentaire. Beaucoup de gens parlent anglais. Mais je pense qu’il faut aussi essayer d’apprendre un peu leur langue. Maintenant, je me débrouille plutôt bien en malaisien. »

  • Sous pression en Thaïlande

    « Je suis aussi allé un peu en Thaïlande. On a gagné la deuxième division, mais je ne pouvais pas jouer en première division parce que je n’avais pas de sélections en équipe nationale, malheureusement. La Thaïlande, c’est dingue. J’étais près du Triangle d’or. J’étais à neuf heures de Bangkok, près de la frontière avec le Laos. C’était un village où un type avait gagné de l’argent, puis il s’est mis à investir dans l’équipe. Personne ne parlait anglais. Il y avait un traducteur et même lui ne parlait pas anglais ! L’entraîneur s’est mis à parler en thaï, puis le traducteur s’est mis à parler dans ce qui était censé être de l’anglais, et je crois que je comprenais mieux l’entraîneur que l’anglais ! C’était fou.

    « Et la nourriture là-bas, elle est extrêmement épicée. Vous leur demandez de ne pas la rendre épicée, mais ils y mettent quand même des piments. Il faut leur dire, genre, littéralement : “pas de piments, n’en mettez pas, n’y touchez pas”. Pour eux, c’est comme si ça n’avait pas de sens de manger quelque chose qui n’est pas épicé. Donc c’était intéressant. La culture thaïlandaise est beaucoup plus développée que celle de la Malaisie. Bangkok est une ville folle. Au niveau des supporters, j’ai trouvé les supporters thaïlandais un peu plus encourageants. Disons que les supporters malaisiens peuvent être assez critiques quand ça ne se passe pas bien, ils peuvent vite vous tomber dessus, ce qui n’est pas une mauvaise chose, c’est juste la culture. Les supporters thaïlandais, on jouait pour une équipe qui était en tête du championnat, donc c’était peut-être pour ça ! Une autre expérience intéressante là-bas. »

  • Une autre manière de vivre au Brunei

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    Swirad savoure pleinement la vie dans son environnement actuel avec le DPMM

    « Partout dans la région, c’est différent. Le Brunei est très différent. C’est un pays sec. Je ne consomme pas de tabac, mais on ne peut pas en faire entrer si on est musulman ni fumer dans la rue. Ce n’est pas ce que je pensais que ce serait. Je vais être honnête, j’étais un peu appréhensif à l’idée d’y venir pour la première fois, parce qu’on entend des histoires. Mais je suis venu ici et les gens sont incroyables. Grâce à la richesse du pays, ils ont ici un solide système de protection sociale, l’éducation, tout le monde est très instruit et les besoins de base de chacun sont pris en charge. Tout le monde a une très bonne qualité de vie.

    « Aitor et Angel m’ont fait venir. Ils m’ont donné l’opportunité de venir ici et ça a été fantastique. C’est un club très professionnel. On a un bon groupe de gars et on a un entraîneur écossais. C’est beaucoup plus détendu qu’en Malaisie, même si c’est le même type de groupe ethnique, la culture malaise musulmane. On voit que les infrastructures ici sont différentes de celles qu’il y a en Malaisie. Tout est calme ici et à 22 heures tout ferme, littéralement tout ferme, alors qu’en Malaisie, c’est comme une ville qui vit 24 heures sur 24. »

  • Coût de la vie au Brunei

    « Le Brunei, c’est cher. En termes de coût de la vie, je dirais que le Brunei est assez similaire au Royaume-Uni. C’est similaire parce que c’est aligné sur le dollar de Singapour, le dollar brunéien. Donc tout est plus cher, alors qu’en Malaisie c’est super bon marché. En Thaïlande, c’est probablement encore moins cher, surtout là où j’étais. Quand ils ont mis dans le contrat que ce seraient les salaires, je me suis dit : “oh, ce n’est pas mal”. Et puis tu arrives ici et tu te rends compte que, “d’accord, les frais de vie sont quand même nettement plus élevés”. Mais j’adore ça.

    « Le fils du sultan du Brunei, c’est lui qui dirige l’équipe. C’est le prochain à devenir le patron du Brunei et il descend des tribunes et tout ça. Le niveau de richesse, je n’arrive pas à me le représenter. Mais il vient quand même à la rencontre de tous les joueurs et il connaît aussi les joueurs. Il connaît l’histoire de chacun des joueurs. Je ne suis pas le plus grand royaliste du monde, mais quelqu’un de cette stature dans cette culture ici, le fait qu’il ait quand même l’humilité de connaître l’équipe, de connaître les joueurs, et qu’il regarde la plupart des séances d’entraînement, je pense que ça en dit long sur lui et sur son implication dans le club. »

  • Hôtels sept étoiles et vie au Brunei

    Orangutan
    Getty

    La faune locale contribue à faire de Bornéo une destination assez unique.

    « Au Brunei, il y a une vraie culture des cafés. En gros, tu te débrouilles pour t’amuser avec les potes, à te détendre. On voyage pas mal, un match sur deux se joue en Malaisie, donc on est un peu partout. Du coup, pendant les temps morts, il y a un hôtel sept étoiles qui s’appelle l’Empire Hotel. C’est fou. Il y a une belle plage là-bas et c’est assez opulent, tu peux t’y poser et y entrer gratuitement. En Thaïlande, j’étais au milieu d’un village, au beau milieu de nulle part. Donc c’était compliqué.

    « Juste une petite histoire à ce sujet. On a donc gagné le championnat et on a fait la parade en bus à impériale découverte dans le village. Et littéralement, le village ne compte que deux rues ! Mais tout le village est sorti et on était dans le bus à impériale découvert, à balancer des boissons, tout le monde était complètement ivre. Et je crois que ça nous a pris environ six ou sept heures, jusqu’au coucher du soleil, juste pour faire des allers-retours. Il ne pouvait pas aller moins vite ! C’était absolument génial.

    « En Thaïlande, pour revenir à ce point, il y a une grande différence au niveau de la culture. Donc l’alcool fait assez largement partie de la culture du football dans certaines régions du monde. Évidemment, dans le non-league au Royaume-Uni, ça va sans dire. En Australie, c’était aussi le cas. En Malaisie, c’est intéressant parce qu’il y a les joueurs étrangers et les joueurs locaux. Et en général, il y a une séparation dans les équipes, pas dans un mauvais sens, mais évidemment l’un est musulman, ils ont leur propre manière de faire les choses. Et les étrangers ont leur propre ambiance.

    « En Thaïlande, c’était la première fois dans cette partie du monde que j’ai vécu ça… on a fini le match, tout le monde a pris un verre ensemble, tout le monde profitait après avoir gagné le championnat. C’est quelque chose qu’on ne retrouve pas autant en Malaisie ou au Brunei, à cause de la culture. J’ai l’impression que parfois c’est un peu à l’ancienne, mais ça rapproche l’équipe, ce lien. »

  • Que faire à Bornéo et en Asie du Sud-Est

    « Je veux aller voir les orangs-outans à Bornéo. Je ne l’ai pas encore fait. Et c’est quelque chose que je devrais faire. Ils sont natifs de cette île, de cette région, qui est d’ailleurs absolument immense. Donc je pense que, d’abord, aller voir les orangs-outans est quelque chose que je dois faire moi-même. Et puis je pense qu’en Malaisie, dans cette partie du monde, il y a les îles. On peut aller en Thaïlande, on peut aller sur les îles les plus connues. Mais il y a beaucoup d’îles calmes, plus isolées, où l’on retrouve cette ambiance de plage. Pas besoin d’aller tout le temps sur celles où l’on fait la fête. Il y en a énormément au large de Sabah, qui est à Bornéo. Au large de la Malaisie orientale aussi. Ce sont de véritables îles paradisiaques, et elles sont bien moins touristiques que Bali ou qu’un resort en Thaïlande, par exemple.

    « Troisièmement, je pense qu’on ne peut pas se tromper avec une nuit à Bangkok ou à Kuala Lumpur. La street food, l’ambiance, l’effervescence, et ça vous fait simplement réaliser à quel point nous sommes insignifiants. J’adore le fait de prendre quelques verres, de bien manger, et ce sont des villes qui vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on ne sait jamais où l’on va finir. Vous allez croiser un pote ou quelqu’un qui connaît un endroit, puis un autre endroit ensuite, et la nuit n’en finit plus jusqu’au lever du soleil. Ce sont quelques-unes des meilleures soirées que j’ai vécues dans ma vie, à Bangkok et à KL. Et chacune est différente. »

  • Une expérience de vie inestimable

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    Swirad a vécu son rêve après avoir quitté sa zone de confort

    « J’encouragerais énormément les joueurs à partir à l’étranger. J’ai les origines de ma mère, ça m’a énormément aidé, mais ça m’a ouvert cette porte. Mais il y a des options, surtout maintenant avec le marché des transferts, il y a tous ces sites où l’on peut parler à des gens, envoyer des messages. Si c’est la première fois, si vous n’avez pas joué au plus haut niveau, vous devrez peut-être faire un essai ou quelque chose comme ça. Mais à 100 %, je le ferais, parce que je reviens et je dis la même chose à chaque fois : le football au Royaume-Uni est d’un niveau élevé. Je ne pense pas que les gens se rendent compte à quel point il est élevé. Je dis aux joueurs ici à quel point le niveau y est élevé, les standards, et ils me répondent : “non, sûrement pas, c’est le cinquième échelon du football anglais” et moi je leur dis : “non, c’est professionnel, c’est un bon niveau”.

    « J’essaierais sans aucun doute de partir parce que, même si réussir au Royaume-Uni est une belle chose, il y a une expérience de vie là-dehors que je pense inestimable, et je ne pense pas que l’on regrette un jour vraiment d’avoir franchi ce pas. J’ai eu la chance d’y aller, de faire ce premier pas pour aller dans le New Jersey, à New York, et ça m’a en quelque sorte ouvert les yeux sur le fait qu’il existe un monde immense, avec des cultures différentes. Ce n’est même pas une question de football, c’est une question d’expérience de vie, et ça, c’est inestimable. Vous allez grandir en tant que personne, grandir en tant qu’être humain, et c’est une manière épanouissante de vivre sa vie. »

  • Que réserve l’avenir ?

    « J’aimerais jouer encore quelques années. J’ai toujours l’impression qu’il m’en reste un peu sous le pied, j’ai encore cette étincelle. J’ai encore un peu d’aventure en moi. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Manchester sera toujours chez moi, donc j’y aurai toujours un pied. Mais en même temps, j’ai aussi le sentiment d’avoir posé des bases ici. Donc, dans l’idéal, avoir un pied dans les deux camps serait bien. Je ne suis toujours pas sûr. Je suis allé à l’université, donc j’ai mon diplôme en sciences du sport. Donc, j’espère que cela m’ouvrira des portes.

    « Au Royaume-Uni, dans le football, tout a tellement changé. Quand je suis parti, avec le FC United, on jouait contre Salford City. On les affrontait le mardi soir à l’entraînement, comme une équipe qui pouvait nous donner de la confiance. On jouait contre eux pour avoir du temps de jeu. Et maintenant, c’est mon équipe locale de Football League. C’est fou.

    « J’ai aussi des racines ici. Ma mère vient d’une île appelée Penang, en Malaisie, une île magnifique, magnifique. J’aimerais rester ici. J’aime le Royaume-Uni, j’aime Manchester, mais il y a aussi beaucoup d’autres endroits formidables où rester, vivre et faire des expériences. Et la qualité de vie peut être comparable, et certains diraient même meilleure, dans d’autres endroits du monde. Il faut aller essayer, il faut découvrir. Pour moi, aujourd’hui, vivre dans le froid en novembre et en décembre, quand il fait sombre presque toute la journée, ce serait difficile d’y retourner. »

  • Indice de qualité de vie

    Brunei flag
    Getty

    Comment la vie au Brunei se classe dans cinq domaines importants

    Météo : 9/10. « Parfois, il fait trop chaud, c’est le seul problème ! »

    Nourriture : 10/10. « Je pense que chaque partie de l’Asie du Sud-Est a sa propre culture culinaire et, généralement, elle est bien distincte, pleine de saveurs. Je n’en dirai jamais assez de bien. »

    Habitants : 10/10. « Quand tu pars à l’étranger, il y a des cultures différentes, des modes de vie différents, mais évidemment, quand tu arrives au Brunei ou en Malaisie, c’est un pays musulman. Tu vas en Thaïlande, c’est bouddhiste. Chacun est très, très différent de la façon dont les choses se passent chez nous, en particulier en ce qui concerne le respect envers les aînés, le respect envers la royauté. Il y a parfois un côté un peu plus soumis dans la mentalité des gens. Mais ce sont des gens formidables. »

    Choses à faire : 10/10. « Tout : les plages, la nourriture, les villes. J’adore la ville, aller manger, les bars sur les toits. »

    Coût de la vie : 5/10. « Singapour, le Brunei, je mettrais probablement 5 parce que c’est cher, tout est importé. Quand on parle de la Malaisie, de la Thaïlande, je dirais plutôt 7 ou 8. »

    Total :44/50

    L’accès à Nick a été fourni avec l’aimable autorisation de Ruiz Eleven XI.

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