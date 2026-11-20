Voilà les matches de barrage réglés. Et il semble y avoir là une forme de justice. Cincinnati a été meilleur qu’Orlando et s’est imposé 3-1, dans un match où il aurait vraiment pu marquer huit buts. C’est une équipe plus complète et, même si sa défense suscite de sérieuses interrogations, elle pourrait se montrer dangereuse par séquences face à Nashville au premier tour.

À l’Ouest, les choses ont été moins nettes. Mais le Real Salt Lake a répondu présent dans les moments décisifs, contrairement à Seattle. Les Sounders ont manqué un penalty dans le temps réglementaire, puis ont échoué à plusieurs reprises lors de la séance de tirs au but. Le Real Salt Lake, lui, s’est battu sans relâche. Cette victoire aux tirs au but reflète-t-elle les statistiques ? Pas du tout. Mais c’est aussi cela, les play-offs.

Quoi qu’il en soit, le tableau des play-offs est désormais complet. Place aux choses sérieuses. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants des matches de barrage...