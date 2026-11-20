Grâce à son propriétaire Tony Bloom et à son partenaire spécialisé dans l’analyse de données Jamestown Analytics, Brighton a développé l’un des modèles de recrutement, de revente et de formation des jeunes les plus performants du football européen. En s’appuyant sur des algorithmes sur mesure et des modèles de buts attendus pour scruter les championnats du monde entier, le club repère des talents sous-évalués avant qu’ils ne se fassent connaître du grand public et mène des enquêtes approfondies pour évaluer leur capacité à s’adapter à la Premier League.
Moises Caicedo, Alexis Mac Allister et Marc Cucurella comptent parmi les joueurs passés par l’Amex Stadium avant de rejoindre des clubs de premier plan, rapportant au passage à Brighton d’énormes indemnités de transfert. Matias Orozco, 18 ans, pourrait bien être la prochaine réussite du club. Recruté en août auprès du club colombien de Deportivo Cali pour la modique somme de 3,5 millions de livres sterling, Orozco a signé un contrat de cinq ans avec le club de la côte sud de l’Angleterre.
Il passe la saison 2026-2027 en prêt à Castellon, en deuxième division espagnole, où il dépasse jusqu’ici toutes les attentes. Milieu polyvalent doté d’une vision du jeu bien supérieure à ce que laisse supposer son âge, Orozco peut raisonnablement viser une place de titulaire régulier à Brighton à la même période la saison prochaine.