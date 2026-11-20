Deux jours après sa présentation officielle à Brighton, Orozco a fait ses valises pour l’Espagne. Le directeur sportif Mike Cave a expliqué dans un communiqué officiel : « Lorsque nous avons recruté Matias, le plan initial prévoyait un prêt de cette nature pour l’aider à s’acclimater au football européen. Ce prêt à Castellon lui donnera l’occasion de jouer à un très bon niveau, et Gordon Greer ainsi que le département chargé des prêts suivront ses progrès tout au long de la saison. »

On peut dire que Greer doit être ravi de ce qu’il a vu jusqu’à présent. Orozco a immédiatement prouvé sa valeur à l’entraîneur de Castellon, Pablo Hernandez, jouant un rôle clé dans l’ascension de l’équipe à la deuxième place de la deuxième division espagnole.

Après des débuts encourageants en entrant en jeu lors d’une victoire 2-0 contre Albacete pendant le premier week-end de compétition, Orozco a connu sa première titularisation avec Castellon sur le terrain de Girona. Il a dominé le milieu de terrain, remportant six duels, récupérant sept ballons et réussissant 86 % de ses passes, pour aider l’équipe de Hernandez à s’imposer 2-1. Castellon a ensuite écrasé Tenerife 5-0, avec un but d’Orozco. Son but a provoqué la plus forte ovation des supporters locaux massés dans le Nou Estadi Castalia : il a poussé le ballon au fond des filets après un échange qui ressemblait à un une-deux avec Adam Jakobsen.

Orozco a également débuté les quatre derniers matches de Castellon. Sa prestation la plus marquante a eu lieu lors du succès 4-0 contre Sporting Gijon : auteur de trois passes décisives, il a été omniprésent avant de sortir à la 67e minute pour un repos bien mérité. Hernandez lui a réservé des éloges particuliers.

« Dès le premier jour, Mati a montré quel genre de joueur il pouvait devenir », a déclaré l’ancien milieu de Leeds United. « Tous ceux qui le voient savent qu’il a 18 ans et qu’il montre qu’il peut avoir un très bel avenir. »

Une expulsion directe controversée lors du nul 1-1 de Castellon contre Burgos, au match suivant, a freiné l’élan d’Orozco. Mais sa deuxième convocation consécutive en équipe première de Colombie a atténué la déception. Nestor Lorenzo lui a offert ses deux premières sélections lors de la dernière trêve internationale : le joueur prêté par Brighton a disputé 19 minutes lors du nul 1-1 contre le Mexique et autant lors de la défaite 1-0 face au Paraguay.

« C’est très gratifiant pour moi de côtoyer des joueurs que je soutenais à la Coupe du monde il y a seulement un mois. C’est merveilleux et cela m’apporte tellement d’expérience à un si jeune âge, ce qui m’aide à continuer de progresser », a confié Orozco à ESPN. « J’ai remercié le sélectionneur Nestor de m’avoir donné cette chance, et il m’a remercié pour mon comportement. »