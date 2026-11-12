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One-cap wonders England 1:1GOAL

Les internationaux anglais à une seule sélection : un club très fermé raillé par certains, mais cher à ses membres

Seuls quelques privilégiés ont l’occasion de représenter leur pays. Même une seule sélection en équipe nationale doit donc être considérée comme un accomplissement remarquable.

Chris Burton
Traduit par

  • L’Angleterre a pris part au tout premier match international, disputé le 30 novembre 1872 contre l’Écosse à Hamilton Crescent, dans le quartier de Partick à Glasgow. Les remplaçants n’ayant été introduits qu’en 1958, et n’étant apparus en Coupe du monde qu’à partir de 1970, seuls les 11 joueurs inscrits dans les compositions de départ ont obtenu une sélection.

    Au fil des ans, ceux qui ont eu la chance de représenter leur pays ont formé un cercle très fermé. Dans le cas de l’équipe nationale masculine d’Angleterre, 1 301 joueurs ont porté le célèbre maillot aux trois lions rugissants.

    Au vu du nombre de joueurs susceptibles d’avoir été sélectionnés au cours des 154 dernières années, la liste reste très sélective. Certains noms y figurent, naturellement, plus souvent que d’autres : Harry Kane s’apprête à entrer dans l’histoire avec sa 126e sélection en équipe d’Angleterre, tandis que Peter Shilton, Wayne Rooney, David Beckham, Steven Gerrard, Bobby Moore, Ashley Cole, Bobby Charlton, Frank Lampard et Billy Wright ont eux aussi atteint la barre des 100 sélections.

    À l’autre extrémité, un peu plus de 350 joueurs n’ont disputé qu’un seul match avec l’équipe première d’Angleterre. Leur carrière internationale a peut-être été très brève et leur a parfois valu des remarques désobligeantes ou moqueuses, mais les membres de ce groupe sont, à juste titre, fiers de ce qu’ils ont accompli.

  • Délai de préavis

    Matt Jarvis England 2011
    Getty

    Capello a sélectionné Jarvis après ses bonnes performances avec Wolves.

    Dès qu’un ballon est frappé dans un jardin, au parc ou dans une rue pavée, le rêve ultime est de devenir professionnel, de disputer des trophées et d’obtenir une reconnaissance internationale. L’immense majorité ne fera pas le premier pas dans cette direction, encore moins ne s’approchera de cet objectif.

    Quelques privilégiés parviennent à ce niveau, leurs performances en club attirant les regards admiratifs. Les débats s’animent alors sur ceux qui méritent une convocation en sélection, très convoitée, et chacun garde son téléphone à portée d’oreille à l’approche de l’annonce des joueurs retenus.

    Matt Jarvis, qui a participé à la dernière initiative Midnite Express, a confié à GOAL lors d’un entretien exclusif qu’il avait été prévenu moins d’une heure avant sa convocation en équipe d’Angleterre, en mars 2011. Il a raconté : « C’était sous [Fabio] Capello et j’ai reçu un SMS. Je me souviens qu’on avait joué contre Aston Villa le samedi, lors d’un match à l’horaire avancé. J’étais à Wolves, on avait gagné 1-0 et j’avais marqué. J’étais rentré chez moi, puis j’étais remonté à Wolves. En entrant dans la cuisine, j’ai reçu un SMS.

    « Puis j’ai reçu un appel, parce que je n’y croyais pas. C’était quelqu’un de la Fédération anglaise de football qui m’a dit : ‹ Tu as environ 45 minutes avant l’annonce, il te faut ton passeport, on vient te chercher. › Donc on n’a pas beaucoup de temps ! Ça a peut-être changé depuis, c’était peut-être différent avant et propre à ce rassemblement, mais j’ai été prévenu environ 45 minutes avant que le monde entier ne le sache. »

  • Les nouveaux venus

    Sven-Goran Eriksson England
    Getty

    Eriksson a offert leur première sélection à plusieurs joueurs au cours de son mandat.

    Alors qu’ils bouclent leurs valises à la hâte, ceux que choisit le sélectionneur de l’Angleterre, quel qu’il soit, prennent vite conscience qu’ils marchent dans les pas de légendes et s’appuient sur l’héritage de géants. Le petit garçon qui rêvait sur le terrain de jeu est désormais un international à part entière.

    Faire ses premiers pas n’est jamais facile. Jarvis raconte ainsi son arrivée au rassemblement de l’Angleterre, la première et la seule fois : « C’était intimidant, pour être honnête. Tous les joueurs présents évoluaient en Ligue des champions, en fait. Ils avaient tous déjà été réunis en sélection, ils se connaissaient tous. Je n’en connaissais aucun personnellement, je n’avais joué dans la même équipe qu’aucun d’eux, mais ils m’ont tous très bien accueilli. C’était vraiment un bon groupe. Moi, je voulais simplement aller m’entraîner le plus vite possible, parce que c’est là que je me sentais à l’aise. Mais c’était formidable.

    « Lors de cette première rencontre, on se demande où s’asseoir. C’est la première chose qui vous vient à l’esprit en montant dans le bus. C’est comme le premier jour d’école : où s’asseoir ? Je monte dans le bus et je me demande : qui s’assoit ici ? Où est la place libre ? On n’a pas envie d’avancer jusqu’au fond pour entendre tout le monde dire : “Ah non, désolé.” Ce sont ces petites choses qu’il faut comprendre. Et évidemment, une fois à l’entraînement, tout va bien. Après l’entraînement, l’atmosphère est un peu plus détendue. Donc oui, c’est intimidant. En même temps, c’est quelque chose qu’on attend avec impatience. On a mérité sa place. Toute sa vie, on a cherché à jouer au football et à devenir le meilleur joueur possible. Et pour moi, jouer pour l’Angleterre, c’est le sommet. »

    Michael Ball a vécu une expérience similaire. Originaire du Merseyside, il a été appelé dans plusieurs groupes avant de finalement entrer en jeu contre l’Espagne en février 2001. S’exprimant en association avec BetBrain, il a raconté à GOAL ce qu’il avait ressenti en arrivant dans le groupe : « Ça m’a rappelé mes débuts avec Everton. J’avais l’impression que l’attente ne finirait jamais, comme lorsqu’on est enfant et qu’on attend Noël, parce que j’avais déjà été appelé dans plusieurs groupes. J’avais fait partie du groupe de Kevin Keegan quelques années plus tôt, puis de celui de Peter Taylor. J’avais été sur le banc à deux reprises.

    « On m’a même dit de... enfin, j’ai failli entendre qu’il fallait que je retire ma tenue ! Je m’échauffais et Ray Clemence s’occupait des remplaçants lors du match à l’extérieur contre l’Italie. Il a couru le long de la ligne de touche en criant, alors je me suis dit : “Ça y est, c’est ma chance.” Je me suis mis à faire quelques étirements de plus et j’ai fait semblant de ne pas l’entendre. Quand il s’est rapproché, j’ai dit : “Oui ?” Et il m’a répondu : “Va chercher Carra !” Je me suis dit : “Ah, putain, va chercher Jamie !” C’est ce qui s’en est le plus approché pour moi. J’avais simplement l’impression que ça n’arriverait jamais.

    « Quand Sven [Goran Eriksson] a pris ses fonctions, il a convoqué un groupe élargi et je me suis dit : “Je ne vais pas vraiment être concerné cette fois”, parce qu’il voulait voir d’autres joueurs. Si vous parlez à mes amis, ils vous diront que mon unique sélection ne compte que pour une demi-sélection ! Mais enfiler ce maillot, avoir franchi tous les échelons de la sélection anglaise, c’était un objectif que j’avais toujours voulu atteindre. J’ai enfin obtenu cette sélection et j’espérais qu’il y en aurait beaucoup d’autres. Malheureusement, peu après, je me suis blessé au genou et je n’ai pas pu jouer suffisamment pour être appelé. Sven m’appelait assez souvent, il voulait que je fasse partie du groupe, mais le club devait me protéger, veiller à ce que je puisse continuer à jouer pour l’Everton Football Club. Devoir renoncer à quelques convocations était donc vraiment frustrant. J’espérais simplement qu’une autre occasion se présenterait.

    « L’émergence d’Ashley Cole et de Wayne Bridge, entre autres, puis mon départ en Écosse et mes deux années d’absence sur blessure ont en quelque sorte mis fin à ma carrière avec l’Angleterre. On garde toujours l’espoir que cela puisse se reproduire un jour, mais quand on a des joueurs comme eux devant soi... C’était un objectif depuis mon enfance. Alex Ferguson me parlait de l’Angleterre et des arrières gauches qui étaient devant moi, parce qu’ils n’étaient pas nombreux : Stuart Pearce approchait de la fin de sa carrière. C’est un objectif qu’on garde au fil des ans. Alors, faire enfin mes débuts et obtenir cette sélection a été une immense joie pour moi et pour ma famille. J’avais l’impression de la poursuivre depuis longtemps. Mais j’avais 19 ans et j’étais appelé dans le groupe depuis mes 17 ans : c’était comme attendre un Noël qui n’arrivait jamais. Quand il est enfin arrivé, j’étais vraiment, vraiment heureux. »

  • Placer la barre plus haut

    England squad Fabio Capello Wayne Rooney John Terry Frank Lampard
    Getty

    Les sélections anglaises comptent toujours de nombreuses superstars qui ont remporté des trophées.

    Se faire remarquer en club est une chose, s’imposer sur la scène internationale en est une autre. Là, on côtoie les meilleurs des meilleurs, des stars qui ont remporté les titres les plus prestigieux et évolué sur les plus grandes scènes.

    Le niveau monte-t-il nettement entre le club et la sélection anglaise ? Jarvis, qui s’est retrouvé à côtoyer des joueurs comme Rooney, John Terry et Frank Lampard, raconte : « C’est ce que je me disais en arrivant : si je me retrouve au milieu de ces toros, je n’en sortirai jamais ! Leur niveau est exceptionnel. Dans mon cas, oui, j’ai constaté un saut de niveau, parce qu’à l’époque, j’étais à Wolves et nous luttions contre la relégation. Quand on rejoint la sélection anglaise avec des joueurs comme ceux que vous venez de citer, oui, il y a un cap à franchir.

    « Mais en tant que joueur, c’est ce qui nous stimule, c’est là qu’on veut être. On cherche toujours à progresser, à devenir meilleur. Et quand on s’entraîne avec des joueurs qui ont cette expérience, qu’on apprend auprès d’eux, de joueurs qui évoluent en Ligue des champions, marquent but sur but et sont capitaines de leur équipe et de l’Angleterre, c’est une chance incroyable. Même pour de petites choses, comme les exercices de frappe en fin de séance, on regarde et on se dit : ‹ Oui, c’est impressionnant. › Ils cadrent leurs tirs. Mais ils ne se contentent pas de cadrer : ils placent le ballon dans les coins et marquent. Il n’y avait pas que Rooney, il y avait aussi Darren Bent, tous ces joueurs-là. C’est formidable à regarder. Et on se dit : ‹ Voilà une motivation, c’est dans ce domaine qu’il faut progresser. › L’un des premiers jours, on a travaillé les centres et la finition, et c’était à moi de centrer ! Je me suis dit : ‹ Bon, la pression est là, il faut que je mette un bon ballon, sinon Rooney va me hurler dessus ! › C’est génial. C’est pour ça qu’on s’entraîne. C’est tout ce qu’on a toujours voulu faire. »

  • La solution est trouvée

    Michael Ball England 2001
    Getty

    Ball a dû faire face à une rude concurrence, notamment de la part de Cole et de Bridge.

    La seule apparition de Jarvis avec l’Angleterre a eu lieu contre le Ghana, à Wembley. Il est entré en jeu pour les 21 dernières minutes à la place de Jack Wilshere, alors milieu de terrain d’Arsenal. La rencontre, disputée dans ce stade emblématique, a été animée et s’est achevée sur un score de 1-1.

    En entrant sur la pelouse, Jarvis avait, comme beaucoup avant et après lui, atteint le sommet de sa discipline. En regagnant le vestiaire, il ne pouvait pas savoir que cette sélection resterait sa seule et unique.

    Interrogé sur la difficulté de ne pas avoir le sentiment de s’être fait une place en sélection après une première apparition, alors qu’il s’attendait à en connaître d’autres, Jarvis a répondu : « Cela ne s’est pas produit, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Je pense que mes performances étaient toujours à la hauteur. Je n’ai simplement pas eu de chance : il y avait tellement de bons ailiers à l’époque. Il y avait Theo Walcott, James Milner, Ashley Young, Aaron Lennon, Stewart Downing, pour n’en citer que quelques-uns. Je suis absolument ravi d’avoir pu vivre cela. Oui, il y a une part de frustration et d’agacement, parce qu’on veut revenir dans le groupe. Mais pour répondre à votre question, non, je n’ai jamais pensé que ma place était acquise.

    « Je trouvais que j’avais bien joué et que je m’étais bien entraîné. Mick McCarthy a été formidable à mon retour chez les Wolves. Il m’a dit : “Félicitations, bravo, mais maintenant, tu n’es plus seulement Matt Jarvis, le joueur des Wolves. Tu es Matt Jarvis, international anglais. Les autres vont hausser leur niveau. Ils vont aborder le match en se disant qu’ils affrontent un international anglais et qu’ils ne le laisseront pas prendre le dessus.” Et il avait parfaitement raison, c’est exactement ce qui s’est passé. Les équipes mettaient deux joueurs sur moi. J’avais du mal à trouver des espaces et à faire ce que je faisais d’habitude. Mais c’est un compliment. J’ai dû m’adapter, apprendre et modifier légèrement ma façon de jouer. Cela a fait de moi un meilleur joueur. Malheureusement pour moi, cela ne m’a pas valu une autre sélection, mais j’ai délivré le plus de centres en Europe, ainsi que le plus de centres réussis. Je suis aussi devenu la recrue la plus chère de l’histoire de West Ham, où j’ai de nouveau délivré le plus de centres en Europe et le plus de centres réussis en Europe. Ce n’est donc pas faute d’avoir essayé. »

    Ball, entré à la mi-temps du premier match d’Eriksson à la tête de l’Angleterre, a décrit son état d’esprit : « Quand on côtoie ces joueurs, on voit que beaucoup de ceux qui arrivent commencent à s’imposer, comme Michael Owen, Steven Gerrard ou Rio Ferdinand, parmi tant d’autres. On était tous dans le même groupe, donc je connaissais quelques personnes. J’avais le sentiment de mériter ma place, mais je devais faire mes preuves auprès d’eux. Il fallait aussi faire ses preuves à l’entraînement, et les séances étaient difficiles, avec des joueurs de très haut niveau autour de soi. Mais je sentais que si je restais en forme, j’avais une chance. J’étais plus âgé qu’Ashley Cole et Wayne Bridge, alors si j’obtenais la première série de matches, c’était le rêve : jouer quatre ou cinq rencontres, s’imposer, saisir l’occasion qui m’était donnée, puis laisser le sélectionneur choisir celui qu’il jugeait le meilleur.

    « N’avoir eu que cette seule occasion, alors que j’avais le sentiment d’avoir vraiment bien joué… Je taquinais un peu Michael Owen parce que ma première touche de balle avait été un une-deux avec lui, et qu’il avait manqué une occasion qu’il ne rate jamais. Une passe décisive pour mes débuts aurait été un joli petit bonus ! Mais je pense avoir bien joué. Nous avons affronté l’Espagne, qui n’était pas celle d’aujourd’hui, mais gagner 3-0, c’était bien. Ce n’était pas à Wembley, c’était à Villa Park. Mais oui, dès qu’on obtient sa première sélection, comme pour toute première fois, on en veut davantage. Si on marque un but, on veut en marquer d’autres, on veut simplement atteindre l’objectif suivant. J’étais comme ça quand j’étais jeune et tout au long de ma carrière : c’est fait, essayons d’obtenir la suivante. Malheureusement, je n’ai pas réussi à décrocher cette deuxième sélection. »

  • La forme ou la réputation ?

    Midnite Express Wolves 2026
    Midnite

    Les critères d’attribution des places dans le bus de l’équipe ont changé.

    Historiquement, les performances en club permettaient aux joueurs de se faire remarquer et leur ouvraient les portes de la sélection nationale. On s’attendait à ce qu’une période de grande forme, même passagère, soit récompensée par une occasion de faire ses preuves aux côtés des meilleurs.

    Ces derniers temps, cela n’a pas toujours été le cas : la réputation et les accomplissements passés entrent souvent en ligne de compte. La sélection anglaise est loin d’être un cercle fermé, mais ses portes ne s’ouvrent plus aussi facilement que pour les générations précédentes.

    Ball, ancien défenseur d’Everton, de Manchester City et des Rangers, le reconnaît à propos des critères de sélection actuels : « J’ai l’impression que c’est comme ça depuis un bon moment. Je l’ai toujours ressenti, qu’il s’agisse de pressions de la FA ou, quand on entend des rumeurs venues du Brésil sur la situation de Ronaldo à l’hôpital, de l’idée qu’il doit jouer la finale de la Coupe du monde 1998. Est-ce à cause des sponsors ? Y a-t-il des clans ? Pour moi, un joueur en forme devrait être sélectionné. En ce moment, nous avons Kiernan Dewsbury-Hall à Everton : sur ses trois ou quatre derniers matches, son niveau a été absolument exceptionnel. Je pense que, lorsqu’ils sont en forme, ces joueurs devraient au moins avoir la possibilité de venir s’entraîner avec la sélection, pour voir ce dont ils sont capables au contact des meilleurs. Jouer avec de meilleurs joueurs ne vous rend pas seulement meilleur : cela vous fait progresser et enrichit votre jeu. Vous observez tous les joueurs à votre poste et vous vous demandez : “Est-ce que je peux ajouter ça à mon jeu et tout absorber comme une éponge ?”

    « Cela fait très, très longtemps que je me pose la question : des joueurs sont sélectionnés sur leur réputation et d’autres, qui ne sont pas en forme, continuent d’avoir l’occasion d’obtenir des sélections. Certains le méritent. S’ils comptent beaucoup de sélections, ont bien joué dans les tournois et n’ont jamais déçu l’Angleterre, je le comprends. Mais il y a toujours une poignée de joueurs pour lesquels on se dit : “C’est un peu dur qu’ils n’aient pas été sélectionnés, ne serait-ce que pour que le sélectionneur les observe.” Je pense que Thomas Tuchel essaie, mais il y a encore deux ou trois joueurs qu’il pourrait observer. Il sait que certains joueurs ont peut-être besoin de repos pour leur club : c’est l’occasion de leur en donner et de regarder ailleurs. L’inconnu, c’est l’essence même du football. J’ai déjà parlé de la nécessité de donner leur chance aux jeunes. Ils apportent cette part d’inconnu, quelque chose de différent que l’adversaire ne connaît pas. Nous avons déjà essayé et cela n’a pas marché, mais je pense toujours qu’il faut garder confiance et continuer à donner leur chance aux jeunes. »

    Jarvis s’est exprimé sur la concurrence pour les places, dont les conditions peuvent parfois être faussées : « Je crois qu’on peut défendre tous les points de vue, non ? Je jouais extrêmement bien à l’époque. J’avais figuré dans les présélections pour plusieurs rassemblements auparavant, sans jamais intégrer le groupe définitif. Fabio Capello me l’a dit. Il ne parlait pas beaucoup anglais, mais il m’a expliqué que le but que j’avais marqué le samedi, lors du match joué en début de journée que nous avions gagné 1-0, m’avait permis d’être retenu. Il m’a dit : “Tu étais vraiment tout près, mais ce but t’a permis d’être sélectionné.” Dans ce cas, c’est donc ma forme qui m’a permis d’y entrer. Mais en même temps, si tout le monde avait été disponible, est-ce que cela aurait suffi ou est-ce que la réputation aurait primé ? Je ne sais pas.

    FBL-ENG-PR-EVERTON-COVENTRYGetty Images

    « Et certains ont mérité leur place. Elle n’est pas garantie : il faut jouer semaine après semaine et bien jouer. Mais si quelqu’un comme Jude Bellingham, qui joue toutes les semaines au Real Madrid, connaît une légère baisse de forme, allez-vous ne pas le sélectionner avec l’Angleterre ? Je n’en suis pas si sûr. Je pense que le profil du joueur et son poste font une différence. Si vous êtes ailier et que vous êtes en feu, il est difficile de ne pas le voir. En revanche, si vous êtes ailier et que vous n’avez marqué aucun but ni délivré aucune passe décisive depuis longtemps, les gens le feront remarquer. C’est pareil pour un attaquant. Si vous avez marqué dix buts en dix matches, il est assez difficile de ne pas vous sélectionner. Pour un milieu de terrain, un défenseur central, un autre défenseur ou un gardien, c’est peut-être un peu plus compliqué : c’est ainsi qu’on gagne le droit de rester dans ces groupes. »

  • Le sommet du sport

    Patrick Bamford England Andorra
    Getty

    Bamford, autre joueur à une seule sélection avec l’Angleterre

    Parmi les joueurs qui n’ont connu qu’une seule sélection avec l’Angleterre figurent Bill Nicholson, Ian Storey-Moore, Charlie George, Chris Sutton, David Unsworth, Francis Jeffers, Lee Bowyer, David Nugent, Jon Flanagan et Jay Rodriguez. Plus récemment, Lewis Cook, Patrick Bamford, Eddie Nketiah et Taylor Harwood-Bellis ont rejoint ce groupe.

    Ceux qui ont depuis pris leur retraite auraient espéré en obtenir davantage, tandis que d’autres gardent encore l’espoir d’ajouter une sélection à leur unique apparition. Quoi qu’il arrive à l’avenir, personne ne pourra leur retirer leur statut d’international. Leurs noms figurent dans les livres d’histoire, ce qui les rend immortels.

    Interrogé sur le fait de savoir si jouer pour l’Angleterre reste le sommet pour tout footballeur professionnel, à une époque dominée par le faste de la Ligue des champions, Jarvis a répondu : « Pour moi, oui, absolument. Je regarde ma casquette en ce moment même. Il y a environ 1 300 personnes, je ne connais pas le chiffre exact, qui ont joué pour l’Angleterre, et j’en fais partie ! C’est donc un immense honneur. Et pour moi, c’est le sommet. Je n’ai joué pour l’Angleterre dans aucune autre catégorie d’âge. J’ai gravi les échelons des divisions, atteint la Premier League, puis joué avec l’équipe première à Wembley devant un peu plus de 80 000 supporters. C’est le sommet. J’ai aimé tout ce que j’ai fait en club, j’ai absolument adoré ça, j’aimerais pouvoir encore jouer aujourd’hui, mais jouer pour l’Angleterre, c’est le sommet. »

    À la même question, Ball a répondu : « J’ai eu la chance de recevoir récemment ma casquette commémorative. Je ne savais pas vraiment ce que c’était, mais elle occupe désormais une place de choix chez moi. Je ne suis pas du genre à étaler des souvenirs partout dans la maison. Tout est caché au grenier ou fourré dans un coin parce que ma femme déteste voir ça, mais cette casquette a une place de choix pour le moment. »

  • Remise des casquettes

    England cap gold Wayne Rooney
    Getty

    L’Angleterre remet des casquettes bleu roi, dorées « centurion » et rouges « héritage »

    Le England Men's Senior Legacy Programme est géré par la Football Association (FA) et remet des casquettes en velours rouge, chacune portant un numéro attribué selon l’ordre chronologique, à chaque joueur ayant représenté l’équipe nationale masculine senior d’Angleterre. Ceux qui dépassent les 100 sélections reçoivent une casquette spéciale dorée.

    Ces récompenses constituent un souvenir durable de ce qui a été accompli. Des casquettes sont remises depuis 1886, à la suite d’une proposition de N. Lane Jackson (fondateur des Old Corinthians), et, dans le cas de l’Angleterre, elles arborent une rose rouge sur du velours bleu roi. Elles sont devenues indissociables du sport international, et pas seulement du football, et valent autant qu’un trophée aux yeux de ceux qui ont eu la chance de recevoir ces élégantes coiffes.

    Interrogé sur le moment où les joueurs reçoivent la leur, puisqu’elles ne sont pas remises sur le terrain d’entraînement, Jarvis a déclaré : « Ça s’est passé un peu plus tard. Mick McCarthy me l’a remise devant tout le monde à Wolves, ce qui était bien. J’attends maintenant la casquette rouge, celle du programme avec le numéro. Je ne sais pas quand je l’aurai ! Je sais qu’ils essaient de faire cela de différentes manières, que ce soit lors d’une visite au stade ou en vous la remettant ailleurs. Je ne sais pas ! Mais j’attends vraiment de la recevoir. »

  • Souvenirs uniques

    Matt Jarvis England 2011 Ghana
    Getty

    Jarvis se souviendra toujours de sa grande soirée au stade de Wembley

    Au fil des années, le renouvellement annuel des joueurs fait apparaître de nouveaux noms pour succéder aux anciens. Il y aura donc inévitablement d’autres joueurs dont la carrière internationale se limitera à une seule sélection. L’Angleterre n’en a pas connu depuis 2024, et seulement cinq au cours de cette décennie, mais il y aura toujours des joueurs dont l’éclat sera éphémère et d’autres qui se trouveront au bon endroit au bon moment.

    Ils connaîtront leur moment de gloire, au soleil ou sous les projecteurs les plus puissants, et en savoureront chaque instant. Une unique apparition ne constitue peut-être pas la plus prestigieuse des carrières internationales, mais elle laisse des souvenirs pour toute une vie et offre l’occasion de conserver des objets uniques que personne d’autre au monde ne peut se vanter de posséder.

    Les photos et les vidéos ont beau être très prisées aujourd’hui, rapporter quelque chose de plus tangible d’un rassemblement avec l’Angleterre a aussi son importance : on ne sait jamais quand, ni même si, on y retournera. Jarvis a veillé à repartir avec quelques objets. L’ancien ailier de Wolverhampton et de West Ham raconte : « J’ai mon maillot signé par tous les gars. Et l’intendant de l’Angleterre, à l’époque, était supporter de Wolverhampton. Il m’a obtenu le maillot d’Asamoah Gyan, qui avait marqué pendant le match. J’ai donc le maillot de Gyan et le mien. J’ai quelques photos et une plaque. En souvenir, j’ai aussi gardé les crampons que je portais. Je ne les ai plus jamais remis. Ils sont dans une vitrine et il y a encore de l’herbe dessus ! Ce sont de petites choses comme ça. »

    « J’ai pleinement profité de l’expérience. Avant le match, je savais que j’étais sur le banc, mais on sort, on fait le tour du stade, on essaie de tout observer. Pendant l’échauffement, on regarde autour de soi, on essaie de s’imprégner de tout. Je me souviens très précisément de chaque instant de cet échauffement. Après la mi-temps, je faisais des allers-retours le long de la ligne de touche, en me retournant pour guetter le moment où on m’appellerait. Je me souviens simplement que quelqu’un m’a fait signe de revenir et j’ai piqué un sprint, j’avais retiré mon maillot et j’étais prêt à entrer. Ce sont des souvenirs que j’ai gardés. »

    « Et l’un des plus beaux aspects de tout ça, pour moi, c’est que j’étais à Wembley. J’aurais pu être n’importe où dans le monde, j’aurais pu être en déplacement en Azerbaïdjan. J’étais à Wembley. J’ai donc pu vivre ça avec toute ma famille, tous mes amis, tous les supporters de Wolverhampton, ceux de Gillingham, et il s’avère aussi ceux de West Ham, de Norwich, tout le monde. J’ai pu vivre cette expérience et chacun en garde son propre souvenir. Je porte tout cela en moi et c’est vraiment précieux. J’ai mon propre vécu, mais tous les autres ont leur version, et on peut ensuite en parler ensemble. C’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. »

    Trois joueurs du dernier groupe de l’Angleterre n’ont encore aucune sélection : le gardien de Brighton Jason Steele, le meneur de jeu de Fulham Josh King et le milieu du Borussia Dortmund Jobe Bellingham (le frère de Jude, le Galactique du Real Madrid). Ils pourraient en obtenir beaucoup, ou ne jamais être sélectionnés. Mais s’ils décrochent une seule sélection, elle deviendra un souvenir précieux, quoi que l’on puisse dire du club des joueurs à une seule sélection qu’ils rejoindraient alors.