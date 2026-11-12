Alors qu’ils bouclent leurs valises à la hâte, ceux que choisit le sélectionneur de l’Angleterre, quel qu’il soit, prennent vite conscience qu’ils marchent dans les pas de légendes et s’appuient sur l’héritage de géants. Le petit garçon qui rêvait sur le terrain de jeu est désormais un international à part entière.

Faire ses premiers pas n’est jamais facile. Jarvis raconte ainsi son arrivée au rassemblement de l’Angleterre, la première et la seule fois : « C’était intimidant, pour être honnête. Tous les joueurs présents évoluaient en Ligue des champions, en fait. Ils avaient tous déjà été réunis en sélection, ils se connaissaient tous. Je n’en connaissais aucun personnellement, je n’avais joué dans la même équipe qu’aucun d’eux, mais ils m’ont tous très bien accueilli. C’était vraiment un bon groupe. Moi, je voulais simplement aller m’entraîner le plus vite possible, parce que c’est là que je me sentais à l’aise. Mais c’était formidable.

« Lors de cette première rencontre, on se demande où s’asseoir. C’est la première chose qui vous vient à l’esprit en montant dans le bus. C’est comme le premier jour d’école : où s’asseoir ? Je monte dans le bus et je me demande : qui s’assoit ici ? Où est la place libre ? On n’a pas envie d’avancer jusqu’au fond pour entendre tout le monde dire : “Ah non, désolé.” Ce sont ces petites choses qu’il faut comprendre. Et évidemment, une fois à l’entraînement, tout va bien. Après l’entraînement, l’atmosphère est un peu plus détendue. Donc oui, c’est intimidant. En même temps, c’est quelque chose qu’on attend avec impatience. On a mérité sa place. Toute sa vie, on a cherché à jouer au football et à devenir le meilleur joueur possible. Et pour moi, jouer pour l’Angleterre, c’est le sommet. »

Michael Ball a vécu une expérience similaire. Originaire du Merseyside, il a été appelé dans plusieurs groupes avant de finalement entrer en jeu contre l’Espagne en février 2001. S’exprimant en association avec BetBrain, il a raconté à GOAL ce qu’il avait ressenti en arrivant dans le groupe : « Ça m’a rappelé mes débuts avec Everton. J’avais l’impression que l’attente ne finirait jamais, comme lorsqu’on est enfant et qu’on attend Noël, parce que j’avais déjà été appelé dans plusieurs groupes. J’avais fait partie du groupe de Kevin Keegan quelques années plus tôt, puis de celui de Peter Taylor. J’avais été sur le banc à deux reprises.

« On m’a même dit de... enfin, j’ai failli entendre qu’il fallait que je retire ma tenue ! Je m’échauffais et Ray Clemence s’occupait des remplaçants lors du match à l’extérieur contre l’Italie. Il a couru le long de la ligne de touche en criant, alors je me suis dit : “Ça y est, c’est ma chance.” Je me suis mis à faire quelques étirements de plus et j’ai fait semblant de ne pas l’entendre. Quand il s’est rapproché, j’ai dit : “Oui ?” Et il m’a répondu : “Va chercher Carra !” Je me suis dit : “Ah, putain, va chercher Jamie !” C’est ce qui s’en est le plus approché pour moi. J’avais simplement l’impression que ça n’arriverait jamais.

« Quand Sven [Goran Eriksson] a pris ses fonctions, il a convoqué un groupe élargi et je me suis dit : “Je ne vais pas vraiment être concerné cette fois”, parce qu’il voulait voir d’autres joueurs. Si vous parlez à mes amis, ils vous diront que mon unique sélection ne compte que pour une demi-sélection ! Mais enfiler ce maillot, avoir franchi tous les échelons de la sélection anglaise, c’était un objectif que j’avais toujours voulu atteindre. J’ai enfin obtenu cette sélection et j’espérais qu’il y en aurait beaucoup d’autres. Malheureusement, peu après, je me suis blessé au genou et je n’ai pas pu jouer suffisamment pour être appelé. Sven m’appelait assez souvent, il voulait que je fasse partie du groupe, mais le club devait me protéger, veiller à ce que je puisse continuer à jouer pour l’Everton Football Club. Devoir renoncer à quelques convocations était donc vraiment frustrant. J’espérais simplement qu’une autre occasion se présenterait.

« L’émergence d’Ashley Cole et de Wayne Bridge, entre autres, puis mon départ en Écosse et mes deux années d’absence sur blessure ont en quelque sorte mis fin à ma carrière avec l’Angleterre. On garde toujours l’espoir que cela puisse se reproduire un jour, mais quand on a des joueurs comme eux devant soi... C’était un objectif depuis mon enfance. Alex Ferguson me parlait de l’Angleterre et des arrières gauches qui étaient devant moi, parce qu’ils n’étaient pas nombreux : Stuart Pearce approchait de la fin de sa carrière. C’est un objectif qu’on garde au fil des ans. Alors, faire enfin mes débuts et obtenir cette sélection a été une immense joie pour moi et pour ma famille. J’avais l’impression de la poursuivre depuis longtemps. Mais j’avais 19 ans et j’étais appelé dans le groupe depuis mes 17 ans : c’était comme attendre un Noël qui n’arrivait jamais. Quand il est enfin arrivé, j’étais vraiment, vraiment heureux. »