La seule apparition de Jarvis avec l’Angleterre a eu lieu contre le Ghana, à Wembley. Il est entré en jeu pour les 21 dernières minutes à la place de Jack Wilshere, alors milieu de terrain d’Arsenal. La rencontre, disputée dans ce stade emblématique, a été animée et s’est achevée sur un score de 1-1.
En entrant sur la pelouse, Jarvis avait, comme beaucoup avant et après lui, atteint le sommet de sa discipline. En regagnant le vestiaire, il ne pouvait pas savoir que cette sélection resterait sa seule et unique.
Interrogé sur la difficulté de ne pas avoir le sentiment de s’être fait une place en sélection après une première apparition, alors qu’il s’attendait à en connaître d’autres, Jarvis a répondu : « Cela ne s’est pas produit, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Je pense que mes performances étaient toujours à la hauteur. Je n’ai simplement pas eu de chance : il y avait tellement de bons ailiers à l’époque. Il y avait Theo Walcott, James Milner, Ashley Young, Aaron Lennon, Stewart Downing, pour n’en citer que quelques-uns. Je suis absolument ravi d’avoir pu vivre cela. Oui, il y a une part de frustration et d’agacement, parce qu’on veut revenir dans le groupe. Mais pour répondre à votre question, non, je n’ai jamais pensé que ma place était acquise.
« Je trouvais que j’avais bien joué et que je m’étais bien entraîné. Mick McCarthy a été formidable à mon retour chez les Wolves. Il m’a dit : “Félicitations, bravo, mais maintenant, tu n’es plus seulement Matt Jarvis, le joueur des Wolves. Tu es Matt Jarvis, international anglais. Les autres vont hausser leur niveau. Ils vont aborder le match en se disant qu’ils affrontent un international anglais et qu’ils ne le laisseront pas prendre le dessus.” Et il avait parfaitement raison, c’est exactement ce qui s’est passé. Les équipes mettaient deux joueurs sur moi. J’avais du mal à trouver des espaces et à faire ce que je faisais d’habitude. Mais c’est un compliment. J’ai dû m’adapter, apprendre et modifier légèrement ma façon de jouer. Cela a fait de moi un meilleur joueur. Malheureusement pour moi, cela ne m’a pas valu une autre sélection, mais j’ai délivré le plus de centres en Europe, ainsi que le plus de centres réussis. Je suis aussi devenu la recrue la plus chère de l’histoire de West Ham, où j’ai de nouveau délivré le plus de centres en Europe et le plus de centres réussis en Europe. Ce n’est donc pas faute d’avoir essayé. »
Ball, entré à la mi-temps du premier match d’Eriksson à la tête de l’Angleterre, a décrit son état d’esprit : « Quand on côtoie ces joueurs, on voit que beaucoup de ceux qui arrivent commencent à s’imposer, comme Michael Owen, Steven Gerrard ou Rio Ferdinand, parmi tant d’autres. On était tous dans le même groupe, donc je connaissais quelques personnes. J’avais le sentiment de mériter ma place, mais je devais faire mes preuves auprès d’eux. Il fallait aussi faire ses preuves à l’entraînement, et les séances étaient difficiles, avec des joueurs de très haut niveau autour de soi. Mais je sentais que si je restais en forme, j’avais une chance. J’étais plus âgé qu’Ashley Cole et Wayne Bridge, alors si j’obtenais la première série de matches, c’était le rêve : jouer quatre ou cinq rencontres, s’imposer, saisir l’occasion qui m’était donnée, puis laisser le sélectionneur choisir celui qu’il jugeait le meilleur.
« N’avoir eu que cette seule occasion, alors que j’avais le sentiment d’avoir vraiment bien joué… Je taquinais un peu Michael Owen parce que ma première touche de balle avait été un une-deux avec lui, et qu’il avait manqué une occasion qu’il ne rate jamais. Une passe décisive pour mes débuts aurait été un joli petit bonus ! Mais je pense avoir bien joué. Nous avons affronté l’Espagne, qui n’était pas celle d’aujourd’hui, mais gagner 3-0, c’était bien. Ce n’était pas à Wembley, c’était à Villa Park. Mais oui, dès qu’on obtient sa première sélection, comme pour toute première fois, on en veut davantage. Si on marque un but, on veut en marquer d’autres, on veut simplement atteindre l’objectif suivant. J’étais comme ça quand j’étais jeune et tout au long de ma carrière : c’est fait, essayons d’obtenir la suivante. Malheureusement, je n’ai pas réussi à décrocher cette deuxième sélection. »