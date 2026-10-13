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Matheus Cunha Atletico Madrid 1:1Getty/GOAL

Les déboires madrilènes de Matheus Cunha : Qu’est-ce qui a mal tourné pour l’électron libre de Manchester United à l’Atlético ?

L’international brésilien s’est imposé comme un joueur clé à Old Trafford, mais sa première expérience au plus haut niveau s’était moins bien passée.

James Westwood
Traduit par

  • « Matheus [Cunha] est un footballeur fantastique, un joueur un peu imprévisible dans sa manière de jouer », a déclaré Tom Heaton, gardien remplaçant de Manchester United, dans le podcast Inside Carrington en décembre dernier. « Il est difficile à affronter, mais il a aussi apporté une très bonne énergie au vestiaire. Il a été superbe. »

    À la fin de la saison 2025-2026, la plupart des supporters de Manchester United partageaient cet avis. Après des débuts poussifs, l’international brésilien a inscrit 10 buts et délivré deux passes décisives en 33 apparitions en Premier League, aidant Manchester United à terminer troisième et à retrouver la Ligue des champions.

    On peut débattre de la question de savoir si cela suffisait à justifier les 62,5 millions de livres (83 millions de dollars) déboursés pour Cunha, mais il a incontestablement apporté une nouvelle dimension à l’attaque de Manchester United. Michael Carrick peut compter sur le joueur de 27 ans pour attirer les défenseurs grâce à sa capacité à progresser balle au pied et à son jeu direct. Cunha travaille aussi sans relâche lorsqu’il n’a pas le ballon, ce qui en a fait l’un des favoris des supporters.

    À son meilleur niveau, Cunha est l’un des attaquants les plus dangereux de Premier League. Il a parcouru beaucoup de chemin depuis son départ de l’Atlético de Madrid en janvier 2023. À l’époque, il semblait possible qu’il ne parvienne jamais à s’imposer au plus haut niveau. Malgré toutes ses qualités, Cunha n’a jamais réussi à obtenir une place de titulaire régulier dans l’équipe de Diego Simeone au Metropolitano.

    Mardi, il aura l’occasion de montrer à l’Atlético de Madrid que le club a eu tort de renoncer à lui, lorsque Manchester United se rendra dans la capitale espagnole pour une rencontre de Ligue des champions qui s’annonce passionnante. Mais une question demeure : qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour Cunha à l’Atlético ?

  • « Une sensation incroyable »

    Cunha-Atletico-2021
    Getty

    Cunha a qualifié son transfert à l’Atlético de « rêve », après avoir été tiré de l’anonymat du milieu de tableau au Hertha Berlin.

    Le recrutement de Cunha par l’Atlético a été quelque peu inattendu. Lors du mercato estival 2021, le club avait fait de Dusan Vlahovic et Rafa Mir ses principales cibles en attaque et ne s’était tourné vers Cunha qu’à la fin du mois d’août.

    Pourtant, la confirmation de son arrivée en provenance du Hertha Berlin pour 30 millions d’euros (25 millions de livres sterling/33 millions de dollars) a surtout suscité l’enthousiasme des supporters. En une saison et demie de Bundesliga, Cunha avait inscrit 13 buts et délivré cinq passes décisives, des statistiques solides pour un club de milieu de tableau comme le Hertha.

    Capable de jouer sur les deux ailes, en numéro 9 ou comme milieu offensif, Cunha semblait être une recrue judicieuse pour le champion d’Espagne en titre, qui avait besoin d’une concurrence supplémentaire pour son joueur phare de 34 ans, Luis Suarez.

    « Être à l’Atleti, c’est une sensation incroyable », avait déclaré Cunha lors de son premier entretien avec la chaîne du club. « Je considère l’Atleti comme l’un des meilleurs clubs du monde. J’ai toujours rêvé de jouer au plus haut niveau possible, et c’est ici que je veux être. Chacun a sa propre histoire et je veux écrire la mienne ici, avec beaucoup de succès, comme les autres Brésiliens qui ont joué dans ce club. Je veux que les supporters se souviennent de mon nom. »

    Cunha marchait dans les pas d’autres Brésiliens, comme Juninho Paulista, Filipe Luis et Miranda. Mais l’Atlético n’avait pas une longue tradition de réussite avec les attaquants brésiliens, à l’exception de Baltazar, figure emblématique des années 1980. Joueur très créatif et porté sur la prise de risques, Cunha ne correspondait pas non plus vraiment à l’approche pragmatique de Simeone. Il est rapidement devenu évident qu’il lui serait difficile de gagner la confiance de l’entraîneur comme celle des supporters.

  • Peu d’occasions

    FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-ATLETICO
    AFP

    La première saison de Cunha au Metropolitano a été décevante, mais il pouvait faire valoir son manque de temps de jeu comme excuse valable.

    Suarez est resté l’attaquant de pointe de l’Atlético pour la saison 2021-22. Le club est également parvenu à faire revenir Antoine Griezmann en prêt de Barcelone le dernier jour du mercato, ce qui n’a pas aidé Cunha. L’ancien espoir du RB Leipzig et du Hertha se trouvait d’emblée derrière Griezmann et Joao Felix, recrue la plus chère de l’histoire du club, dans la hiérarchie. Il a donc dû attendre décembre pour connaître sa première titularisation.

    Cunha a eu peu d’occasions de s’imposer, ce qui l’a naturellement poussé à trop en faire lorsqu’il était sur le terrain. Il perdait souvent le ballon trop facilement et mettait son équipe en difficulté. La saison a été décevante à tous les niveaux pour l’Atlético, qui a reculé à la troisième place de la Liga, a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du Roi et s’est incliné face à Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions. Cunha n’a inscrit que sept buts en 38 matches.

    Mais six de ces buts ont été marqués en seulement huit titularisations en Liga, et il a été écarté des terrains pendant six semaines en raison d’une blessure au genou. Dans ces conditions, difficile de lui en demander beaucoup plus. À ce stade, l’Atlético n’envisageait pas de le vendre, malgré l’intérêt prêté à United, et lui a témoigné sa confiance en lui attribuant le numéro 9 après l’expiration du contrat de Suarez.

    Il était ravi d’hériter du maillot porté notamment par des légendes comme David Villa et Fernando Torres. Il a confié à Globo Esporte : « J’espère être à la hauteur de toute la confiance que la direction et le staff technique ont placée en moi. C’est une grande responsabilité, mais je me sens extrêmement prêt. »

  • Pas de retour en arrière possible

    Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga Santander
    Getty Images Sport

    Après le départ de Suarez, un autre homme a barré la route à Cunha, jetant le doute sur son avenir à long terme.

    Cunha a effectué une préparation estivale complète et fructueuse, marquant lors des larges victoires 4-0 contre Numancia et la Juventus. Il pouvait aussi compter sur un kinésithérapeute et un nutritionniste personnels pour l’aider à progresser sur les plans technique et physique. « Je suis devenu un joueur encore plus complet », a-t-il ajouté à Globo. « L’intensité en match comme à l’entraînement est très élevée. Nous travaillons et nous nous entraînons toujours à la limite. Cela m’a fait progresser. »

    Malheureusement pour Cunha, l’Atlético n’avait toutefois jamais prévu d’en faire le successeur direct de Suarez. Alvaro Morata est revenu au Metropolitano cet été-là après deux années de prêt à la Juventus, et Simeone l’a finalement choisi pour occuper la pointe de l’attaque au début de la saison 2022-23.

    Ce choix s’est révélé payant lorsque Morata a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 à Getafe pour la première journée, tandis que Cunha a dû se contenter d’entrer en jeu pour les sept dernières minutes. Simeone a ensuite maintenu sa confiance à Morata. Cunha n’était même pas assuré de jouer lorsque l’Espagnol était laissé au repos, Griezmann et Felix étant parfois alignés devant dans un 3-5-2.

    Cette fois, passer chaque semaine sur le banc a pesé sur Cunha. Entre août et début novembre, il a disputé 17 matches toutes compétitions confondues, mais seulement deux comme titulaire, sans inscrire le moindre but. Cunha n’a donc pas été retenu dans le groupe du Brésil pour la Coupe du monde organisée au Qatar en milieu de saison.

    « C’était la première fois de ma carrière que ma santé [mentale] était aussi durement touchée », a expliqué Cunha en revenant sur ce moment auprès de BBC Sport l’an dernier. « Quand on est Brésilien et qu’on pense à la Coupe du monde, c’est tout pour nous, vous savez. Si vous décrochez cette chance de jouer, [vous allez] rendre tout le monde encore plus fier que d’habitude. Quand vous n’y êtes pas, vous avez l’impression, comme moi, d’avoir fait tout cela pour rien. C’était un peu comme une dépression. Quand je suis rentré chez moi, j’ai pleuré, puis j’ai confié toutes mes émotions aux personnes qui tiennent vraiment à moi. »

  • Dernière pique

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-ATLETICO
    AFP

    Cunha a semblé exprimer sa frustration envers Simeone dans un message adressé aux supporters de l’Atlético de Madrid, après avoir accepté de rejoindre Wolverhampton.

    Le dernier match de Cunha sous le maillot de l’Atlético fut un match nul sans éclat contre l’Espanyol (1-1), le 6 novembre, au cours duquel il avait disputé 17 minutes après son entrée en jeu. À ce stade, les dirigeants du club préparaient déjà le mercato de janvier : ils devaient récupérer environ 30 millions d’euros (25 millions de livres sterling/34 millions de dollars) grâce à des ventes, après l’élimination surprise de l’équipe dès la phase de groupes de la Ligue des champions.

    Avec Morata, Griezmann, Felix et Angel Correa, véritable chouchou des supporters, tous devant Cunha dans la hiérarchie, il est devenu évident que le Brésilien serait sacrifié pour permettre à l’Atlético d’équilibrer ses comptes. Le 26 décembre, Wolverhampton a confirmé avoir trouvé un accord pour recruter Cunha sous forme de prêt avec obligation d’achat fixée à 50 millions d’euros (42 millions de livres sterling/56 millions de dollars). Le transfert à Molineux a été officiellement conclu six jours plus tard.

    « C’est un garçon qui nous a donné tout ce qu’il avait, nous lui avons donné tout ce que nous avions », a déclaré Simeone lorsqu’il a été interrogé sur l’opération. Cunha, toutefois, ne partageait manifestement pas la première partie de cette déclaration.

    Dans un message d’adieu chargé d’émotion adressé aux supporters de l’Atleti sur les réseaux sociaux, Cunha a semblé adresser une pique à l’entraîneur de l’Atlético : « Le football est comme ça, comme n’importe quelle autre profession. Il y a ceux qui sont aux commandes parce qu’ils ont été importants à un moment donné, ils ont leurs hiérarchies et prennent les décisions, et puis vous devez aussi prendre les vôtres. »

  • Une étincelle nécessaire

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Cunha a remarquablement relancé sa carrière en Premier League, mais il lui reste encore beaucoup de travail à accomplir.

    Cunha avait toutes les raisons de se sentir lésé. Terry Gibson, consultant spécialiste du football espagnol et ancien attaquant de Manchester United, faisait partie de ceux qui estimaient qu’il n’avait jamais vraiment eu sa chance au Metropolitano. « Je pense que c’est une perte pour l’Atlético de Madrid », a déclaré Gibson à The Athletic après le départ de Cunha. « Je pense qu’ils auraient probablement aimé garder Cunha, mais les conséquences financières de l’offre faite par Wolves étaient évidentes.

    Il n’était pas titulaire régulier, même s’il aurait probablement dû l’être, et la somme proposée était sans doute trop importante pour être refusée. Il leur a beaucoup apporté pendant son bref passage au club et on se disait toujours, en le regardant jouer, qu’il devrait être titularisé plus souvent. Mais parfois, dans le football, quand on a quelqu’un comme Morata, dont la valeur financière est plus élevée, il faut le faire jouer. Pourtant, à bien des reprises, on se disait que Cunha devrait être titulaire à la place de Morata. »

    Le père de Cunha, Carmelo, a quant à lui directement mis en cause l’entraîneur, déclarant à Globo Esporte : « Avec le système de Simeone, un attaquant ne peut pas réussir. C’est très difficile. »

    Peut-être Simeone regrette-t-il la façon dont les choses se sont passées, car Cunha a connu une réussite éclatante en Premier League. Il a cumulé 48 buts et passes décisives en 92 apparitions avec Wolves, remportant le titre de joueur de la saison du club en 2024-2025 après l’avoir presque à lui seul sauvé de la relégation.

    À Manchester United, personne, hormis Bruno Fernandes, n’a joué un rôle plus important que Cunha dans le redressement initial de l’équipe sous Carrick. Il a également fait ses débuts tant attendus en Coupe du monde durant l’été, inscrivant trois buts en cinq matches avec le Brésil. Cunha dispose des bases nécessaires pour devenir un joueur de classe mondiale.

    Il faut toutefois souligner que l’Atlético se trouve actuellement dans une bien meilleure situation que Manchester United. L’équipe de Simeone est deuxième de Liga et n’aura aucune raison de craindre la réception de Manchester United, puisqu’elle a déjà battu le Real Madrid lors d’un derby au Metropolitano cette saison.

    À l’inverse, Manchester United, dirigé par Carrick, accuse déjà 12 points de retard sur Manchester City, en tête de la Premier League en ce début de saison, et Cunha n’a inscrit qu’un but en six apparitions. Il voudra bien sûr chasser ses mauvais souvenirs au Metropolitano, mais son principal objectif sera de lancer sa saison et celle de Manchester United.