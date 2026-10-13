« Matheus [Cunha] est un footballeur fantastique, un joueur un peu imprévisible dans sa manière de jouer », a déclaré Tom Heaton, gardien remplaçant de Manchester United, dans le podcast Inside Carrington en décembre dernier. « Il est difficile à affronter, mais il a aussi apporté une très bonne énergie au vestiaire. Il a été superbe. »

À la fin de la saison 2025-2026, la plupart des supporters de Manchester United partageaient cet avis. Après des débuts poussifs, l’international brésilien a inscrit 10 buts et délivré deux passes décisives en 33 apparitions en Premier League, aidant Manchester United à terminer troisième et à retrouver la Ligue des champions.

On peut débattre de la question de savoir si cela suffisait à justifier les 62,5 millions de livres (83 millions de dollars) déboursés pour Cunha, mais il a incontestablement apporté une nouvelle dimension à l’attaque de Manchester United. Michael Carrick peut compter sur le joueur de 27 ans pour attirer les défenseurs grâce à sa capacité à progresser balle au pied et à son jeu direct. Cunha travaille aussi sans relâche lorsqu’il n’a pas le ballon, ce qui en a fait l’un des favoris des supporters.

À son meilleur niveau, Cunha est l’un des attaquants les plus dangereux de Premier League. Il a parcouru beaucoup de chemin depuis son départ de l’Atlético de Madrid en janvier 2023. À l’époque, il semblait possible qu’il ne parvienne jamais à s’imposer au plus haut niveau. Malgré toutes ses qualités, Cunha n’a jamais réussi à obtenir une place de titulaire régulier dans l’équipe de Diego Simeone au Metropolitano.

Mardi, il aura l’occasion de montrer à l’Atlético de Madrid que le club a eu tort de renoncer à lui, lorsque Manchester United se rendra dans la capitale espagnole pour une rencontre de Ligue des champions qui s’annonce passionnante. Mais une question demeure : qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour Cunha à l’Atlético ?