Tout a commencé dans un bar en Floride, en 2008.

Emma Hayes venait d’être recrutée pour diriger les Chicago Red Stars en Women’s Professional Soccer (WPS). Denise Reddy entraînait en W-League. Toutes deux se trouvaient en Floride pour un rassemblement de détection, où elles observaient des joueuses et évaluaient de possibles recrues.

Après une longue journée, elles se sont retrouvées autour d’un verre. Hayes n’a pas tardé à lui faire une proposition.

« Deux jours plus tard, j’étais son adjointe », a raconté Reddy à GOAL.

Près de vingt ans plus tard, elles continuent de faire des projets ensemble.

Leurs carrières ont pris des chemins différents, mais elles se sont toujours retrouvées : d’abord à Chicago, puis pendant quatre ans à Chelsea, et désormais au sein de l’équipe nationale féminine des États-Unis, l’USWNT. À l’approche de la Coupe du monde 2027, elles ont un autre trophée en ligne de mire.

« Nous sommes les meilleures amies du monde ; je pense qu’il y a un respect mutuel », a confié Hayes à GOAL.

Leur affection est évidente. Leurs différences le sont aussi. Et comme elles l’ont expliqué dans des entretiens exclusifs avec GOAL, apprendre à composer avec ces différences a été aussi important que tout ce qu’elles ont pu dessiner sur un tableau tactique.