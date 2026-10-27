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Harry Kane Ballon d'Or GFX 1:1GOAL

Le succès de Harry Kane au Ballon d’Or a valu à l’attaquant le statut de superstar qu’il méritait depuis longtemps

Après avoir été sous-estimé pendant la majeure partie de sa carrière, le capitaine de l’Angleterre voit enfin sa grandeur reconnue par le monde du football.

Mark Doyle
Traduit par

  • Tout vient à point à qui sait attendre, apparemment. Lundi soir, peu avant 23 heures, plus d’une heure après l’heure à laquelle l’interminable cérémonie du Ballon d’or aurait dû s’achever, Harry Kane a été désigné lauréat du Ballon d’or masculin 2026. Il est immédiatement apparu à quel point cette récompense comptait pour lui.

    Kane a porté les mains à son visage et pris un instant pour retrouver ses esprits. Même après être monté sur la scène du London Palladium, non sans avoir élégamment serré la main de ses principaux rivaux pour le trophée, l’Anglais peinait à trouver ses mots. Il a répété « Waouh ! » encore et encore.

    « Je suis presque sans voix », a déclaré l’attaquant. En réalité, il en était loin. Kane a parlé pendant plus de 12 minutes, ce dont personne n’avait vraiment envie à la fin d’une émission qui avait duré des heures. Il était toutefois difficile de lui reprocher de profiter de cet instant sous les projecteurs, d’autant qu’il a consacré l’essentiel de son temps sur scène à remercier ceux qui, selon lui, lui avaient permis d’en arriver là.

    Du Kane tout craché : une modestie qui frôle l’excès et qui illustre parfaitement pourquoi son sacre fait du bien. Alors que d’autres mettaient en avant leurs chances de l’emporter avant la cérémonie, Kane minimisait les siennes, conscient que l’absence de titre majeur en sélection ou en club à son palmarès pouvait lui coûter cher. Il a beau avoir mené le Bayern à un doublé national la saison dernière, il risquait, comme l’a souligné Mauricio Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham, d’être « sanctionné » pour n’avoir remporté ni la Coupe du monde ni la Ligue des champions.

    Mais s’il y a bien une chose que l’on sait, c’est que les votants du Ballon d’or accordent plus d’importance aux buts qu’à tout le reste. Or, personne n’en a marqué davantage que Kane (73) au cours de la saison 2025-2026. En fait, seul Lionel Messi en a inscrit plus sur une saison européenne (81 en 2011-2012).

    Le débat autour du sacre de Kane continuera, sans aucun doute, à faire rage, mais surtout à Madrid et à Barcelone. Car le reste du monde du football reconnaît que son parcours, fait de persévérance et d’excellence, mérite amplement d’être célébré.

  • Pas un phénomène d’une seule saison

    Tottenham Hotspur v Norwich City - Premier League
    Getty Images Sport

    Kane a connu une saison révélation remarquable à Tottenham en 2014-2015, mais tout le monde n’était pas convaincu.

    Comme Kane l’a lui-même reconnu auprès de DAZN : « Je n’ai jamais été celui dont les gens pensaient qu’il deviendrait une superstar, comme certains joueurs aujourd’hui. »

    Même après ses 21 buts en 34 matches avec Tottenham en 2014-15, certains le considéraient comme un joueur qui n’avait brillé que le temps d’une saison. « Je sais que je vaux mieux que ça », déclarait-il à l’époque. Il avait raison. Mais même Kane ne croyait pas vraiment pouvoir remporter un jour le Ballon d’Or, du moins au départ.

    José Mourinho, lui, a perçu tout son potentiel lorsqu’ils étaient ensemble à Tottenham. « Je t’ai vu t’entraîner hier et je n’ai aucun doute : tu es un leader, c’est mon sentiment », a dit le Portugais à Kane lors d’un échange resté célèbre dans la série documentaire « All or Nothing » d’Amazon consacrée à Tottenham. « Le monde éprouve un respect incroyable pour le football anglais, mais les gens pensent encore que les grandes stars du football se trouvent ailleurs. Nous devons faire évoluer ton statut dans ce sens. »

    Cet objectif est désormais atteint. Mais malgré tous les efforts de Kane pour partager le mérite de cette réussite, il la doit avant tout à sa persévérance et, peut-être tout autant, à son courage.

  • Aucun regret

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    AFP

    Le capitaine de l’Angleterre mérite d’être salué pour avoir osé quitter le nord de Londres, où il a grandi, pour Munich.

    Si Kane a prouvé que la patience est une vertu, il n’aurait tout simplement pas remporté le Ballon d’Or s’il n’avait pas décidé de quitter Tottenham pour le Bayern Munich il y a trois ans.

    Il avait toujours rêvé de remporter des titres avec le club qu’il avait rejoint à 11 ans, mais il avait fini par accepter, à contrecœur, que cela n’arriverait pas et que plus il resterait à Tottenham, moins il aurait de chances de mettre fin à l’une des disettes de trophées les plus célèbres du football. « J’ai toujours dit que je ne voulais pas prendre ma retraite avec le sentiment que j’aurais pu faire davantage », avait-il déclaré en 2023.

    Bien sûr, il aurait préféré rejoindre un autre club de Premier League afin de rester en Angleterre, et l’avis général était que Kane n’avait tout simplement pas le caractère pour s’épanouir dans un autre pays. Mais il était convaincu de pouvoir s’adapter, inspiré par le transfert de David Beckham au Real Madrid en 2003.

    « C’était mon idole », a confié Kane à TNT Sports. « Nous sommes allés dans la même école, nous avons grandi dans le même quartier et il était capitaine de l’Angleterre quand j’étais enfant. Je voulais donc suivre ses traces [en jouant à l’étranger]. Je sais que peu de joueurs anglais le font, mais c’est la meilleure décision que j’aie jamais prise. » Cette affirmation ne souffre désormais aucune contestation.

    Depuis son arrivée au Bayern, le jeu de Kane, comme son statut, a changé de dimension. Et même s’il semblait destiné à briller en Bavière, il ne faut pas oublier l’ampleur de la pression qui pesait sur lui lorsqu’il est arrivé à l’Allianz Arena.

  • « Laissez votre réussite faire du bruit »

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    À 33 ans, il profite à juste titre de son heure de gloire.

    Kane a finalement été le remplaçant tardif de l’exceptionnel Robert Lewandowski au Bayern, mais beaucoup ont remis en question la décision du club de débourser 100 millions de livres (127 millions de dollars) pour un attaquant de 30 ans. Pour Lothar Matthaus, il était « trop vieux et trop cher ».

    Pourtant, Kane s’est révélé être une excellente affaire. Très peu de joueurs recrutés pour une somme à neuf chiffres ont apporté autant à leur club que le capitaine de l’Angleterre, auteur du total franchement absurde de 156 buts en seulement 159 matches avec le Bayern.

    Mais la réussite de son transfert ne se résume pas aux chiffres. Tout ce qui s’est passé depuis a changé la façon dont il est perçu, en Angleterre comme dans le reste du monde. Kane a été sous-estimé pendant beaucoup trop longtemps, principalement parce qu’il ne correspondait pas à l’idée que certains se font de l’apparence ou de la façon de s’exprimer d’un footballeur de classe mondiale.

    Kane n’a toutefois jamais laissé les sceptiques le décourager, et il avait toutes les raisons de prendre le temps de savourer sa victoire au Ballon d’Or. « Travaillez dur en silence, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Laissez votre réussite faire du bruit. » Et lundi soir, au London Palladium, c’est son nom, et non celui de Kylian Mbappe, de Lamine Yamal ou de Lionel Messi, qui a résonné dans la salle.

    Certes, les distinctions individuelles peuvent avoir une portée limitée dans un sport collectif. Mais pour Kane, le Ballon d’Or représentait une reconnaissance attendue depuis longtemps, mêlant de façon particulièrement gratifiante le sentiment d’avoir donné tort à ses détracteurs et celui de voir ses qualités reconnues.

    On peut parfaitement soutenir que de meilleurs joueurs n’ont jamais remporté cette récompense. L’un d’eux se tenait d’ailleurs juste à la gauche de Kane, mais il était révélateur que Thierry Henry ait tenu à rendre hommage à celui qui venait de devenir le quatrième lauréat le plus âgé du Ballon d’Or.

    « Je soutiendrais toujours mes compatriotes français. Mais je dois dire quelque chose à propos de Harry Kane : je l’ai vu depuis ses débuts, a déclaré la légende d’Arsenal. Il a dû énormément souffrir pour accomplir ce qu’il a accompli. Un vainqueur méritant. » Et désormais, à 33 ans, une véritable superstar du football.