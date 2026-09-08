Le Rondo, édition Ligue des champions : le PSG peut-il réaliser la passe de trois et quelle équipe va décevoir ?
« Die Meister! Die Besten Les grandes équipes! The champions! »
La célèbre chanson retentit de nouveau cette semaine alors que la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 se met enfin en route. Les cadors sont de la partie et chacun estimera pouvoir soulever le plus grand trophée qui soit en mai. Ce sera, comme toujours, un marathon, qui poussera même les meilleures équipes du monde dans leurs derniers retranchements avant que tout soit terminé.
Mais qui sont les favoris pour remporter cette édition ? Quels joueurs feront la différence et lesquels échoueront ? Les journalistes de GOAL décryptent tout cela dans une nouvelle édition de... The Rondo.
Qui avez-vous le plus hâte de voir ?
Tom Hindle : Liverpool devrait être fascinant. Le style d’Andoni Iraola a été comparé à celui de Jurgen Klopp, et même si c’est un peu flatteur, toutes les caractéristiques d’un football de pressing intense et ultra offensif sont là. Cela avait fait des merveilles en Ligue des champions auparavant, et cela pourrait encore être le cas. Quelques grandes performances sous les projecteurs d’Anfield ne seraient pas de trop.
Ryan Tolmich : Le PSG est le choix le plus évident, mais le FC Barcelone intrigue. Le géant catalan n’a pas vraiment été au rendez-vous ces dernières années, mais le début de saison en Liga indique que cette équipe a peut-être franchi un cap cet été. Rodri est-il la pièce manquante ? Lamine Yamal peut-il ajouter ce nouveau trophée à un palmarès déjà hallucinant ? Cela vaut le détour.
Alex Labidou : Ils sont probablement encore à un an de tout gagner, mais accordons une mention au Real Madrid de Jose Mourinho. Le Real ne déçoit jamais quand il s’agit de drame, et cette équipe devrait offrir de nombreuses intrigues secondaires en plus d’être une vraie prétendante. Je les vois s’arrêter en demi-finales, mais le parcours sera plaisant. Mourinho a besoin d’un trophée quelque part cette saison si son retour doit durer. Ce trophée en particulier, toutefois, semble destiné à une autre équipe en Espagne ou à une équipe allemande.
Qui va décevoir ?
TH : Le Real Madrid ! Vous pouvez déjà écrire le scénario. Ils feront en sorte que la phase de groupes paraisse relativement facile, puis s’effondreront au moment des matches à élimination directe. Malgré toutes les stars présentes, cette équipe n’a tout simplement pas le bon équilibre pour dominer l’Europe.
RT : Pour leur première campagne sans Pep Guardiola depuis plus d’une décennie, Manchester City a hérité d’un tirage cauchemardesque. Cela pourrait ne pas se retourner contre le club lors des premiers tours, mais cela pourrait lui réserver un parcours difficile par la suite, ce qui ne serait pas idéal pour un club en pleine phase de reconstruction.
AL : Arsenal a beaucoup d’ambition, mais les premiers signes suggèrent qu’il fera davantage de dégâts sur la scène nationale. En Ligue des champions, le succès repose souvent sur de grands buteurs, et le club n’a pas encore vraiment trouvé de réponse convaincante au poste de numéro 9. Le mois de janvier pourrait changer cela, mais pour l’instant, cette équipe semble se diriger vers une élimination précoce en phase à élimination directe.
Qui sera le joueur du tournoi ?
TH : Lamine Yamal. Le Barça va le remporter après quelques parcours vraiment captivants, et le magicien catalan décrochera au passage une récompense individuelle avant le Ballon d’Or 2027.
RT : Il y a quelques prétendants pour remporter cette compétition, et le Bayern Munich a la recette du succès la plus évidente : faire en sorte que Harry Kane empile les buts. S’il gagne, on comprendra vite pourquoi, ce qui fait de lui un candidat très crédible au titre de meilleur joueur du tournoi.
AL : Le plateau de prétendants est brillant, mais je choisis Lamine Yamal, à condition que Hansi Flick gère soigneusement son temps de jeu. Rodri peut sérieusement prétendre au statut de meilleur joueur du Barça, il suffit de voir à quel point il a été dominateur lors de la Coupe du monde, mais évoluer au poste de numéro 6 rend plus difficile l’accumulation de statistiques marquantes, celles qui pèsent souvent dans ce type de récompenses. Yamal a le talent pour faire de ce tournoi le sien.
Quelqu’un peut-il arrêter le PSG ?
TH : Il ne serait pas surprenant de voir un scénario familier se répéter ici. Le PSG va souffrir dans la phase de ligue, ne pas impressionner, et peut-être même avoir besoin d’un exploit lors de la dernière journée pour assurer sa place en phase à élimination directe. Mais son inévitable montée en puissance lorsque les matches à élimination directe commenceront sera de trop pour la plupart des équipes.
RT : Absolument. Le PSG est favori, mais il y a trois équipes juste derrière dans cette catégorie : le Bayern, Arsenal et Barcelone. Toutes les trois auront de bonnes raisons de croire en leurs chances. Puis il y a aussi la catégorie des équipes « bonnes mais imparfaites », comme le Real Madrid, Manchester City, Liverpool et l’Inter, qui rôdent également. Le PSG est un bon pari, mais non, ce ne sera pas une promenade de santé.
AL : Je ne sais pas si c’est le contrecoup post-Coupe du monde ou simplement un sous-produit des dernières années de domination, mais le PSG n’a pas la même allure cette saison. Il jouera les premiers rôles comme toujours, mais il semble que Barcelone ou le Bayern Munich soient bien armés pour remporter le trophée cette année.
Qui le remporte ?
TH : Barcelone ! Le club flirte avec ça depuis quelques années maintenant, et avec Rodri à la base de ce milieu de terrain… bon courage pour leur prendre le ballon ! Il y aura une ou deux questions à se poser au sujet des ischio-jambiers de Raphinha. Mais s’il reste en forme, alors le géant catalan remportera tout.
RT : Changeons un peu et misons sur le Bayern. Kane, c’est Kane, et Olise a lui aussi la capacité de gagner des matches à lui tout seul. La défense est-elle assez bonne ? Que va-t-il se passer avec Jamal Musiala ? De grandes questions, mais auxquelles il pourrait être répondu d’une manière qui offrirait au Bayern un trophée qu’il convoite.
AL : Le Bayern a le meilleur trio offensif du monde, mais il y a de sérieuses interrogations au milieu, sur les côtés de la défense et dans les buts. Peut-il aller au bout avec un Manuel Neuer en si grande difficulté dans les grands matches, avec son club ET sa sélection, au cours de l’année écoulée ?
Cela fait pencher le vote vers Barcelone. Ajouter Gabriel Jesus à une attaque composée d’Anthony Gordon et de Lamine Yamal, avec Rodri en sentinelle au milieu, lui donne un équilibre convaincant. Ce n’est pas tout à fait l’époque Messi-Suarez-Neymar, mais cet effectif se rapproche de certaines des autres équipes de Messi en Catalogne. Attention.