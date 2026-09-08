Tom Hindle : Liverpool devrait être fascinant. Le style d’Andoni Iraola a été comparé à celui de Jurgen Klopp, et même si c’est un peu flatteur, toutes les caractéristiques d’un football de pressing intense et ultra offensif sont là. Cela avait fait des merveilles en Ligue des champions auparavant, et cela pourrait encore être le cas. Quelques grandes performances sous les projecteurs d’Anfield ne seraient pas de trop.

Ryan Tolmich : Le PSG est le choix le plus évident, mais le FC Barcelone intrigue. Le géant catalan n’a pas vraiment été au rendez-vous ces dernières années, mais le début de saison en Liga indique que cette équipe a peut-être franchi un cap cet été. Rodri est-il la pièce manquante ? Lamine Yamal peut-il ajouter ce nouveau trophée à un palmarès déjà hallucinant ? Cela vaut le détour.

Alex Labidou : Ils sont probablement encore à un an de tout gagner, mais accordons une mention au Real Madrid de Jose Mourinho. Le Real ne déçoit jamais quand il s’agit de drame, et cette équipe devrait offrir de nombreuses intrigues secondaires en plus d’être une vraie prétendante. Je les vois s’arrêter en demi-finales, mais le parcours sera plaisant. Mourinho a besoin d’un trophée quelque part cette saison si son retour doit durer. Ce trophée en particulier, toutefois, semble destiné à une autre équipe en Espagne ou à une équipe allemande.