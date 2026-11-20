Le tableau des playoffs est désormais connu.

Après la qualification du Real Salt Lake et du FC Cincinnati lors des matchs de barrage jeudi soir , les huit affiches du premier tour sont fixées. Et elles promettent. Personne n'aura la tâche facile. La conférence Est semble la plus dense des deux : chacune des six premières têtes de série paraît capable d'atteindre la finale de la MLS Cup sans trop de difficultés. Mais il faut aussi compter avec l'Ouest, qui ne se résume certainement pas aux seuls Vancouver Whitecaps (les convaincus de St. Louis CITY, manifestez-vous).

L'heure des pronostics a donc sonné. Après avoir établi un record de points sur une saison, Nashville SC devrait logiquement être bien placé pour remporter le titre. Mais le dernier club à avoir réalisé cet exploit, l'Inter Miami, a été éliminé dès le premier tour. Autrement dit, la saison régulière ne garantit rien. Et parier contre Lionel Messi, qui a mené Miami à la deuxième place de la conférence Est, relève quelque peu de la folie.

Les autres prétendants ne manquent pas de talent. Cavan Sullivan a été impressionnant avec l'Union ces derniers temps, et ce pourrait être l'occasion pour lui de prouver qu'il est capable de porter une équipe. Et que dire du LAFC, doté de certains des meilleurs joueurs de la ligue et qui attend désespérément que la mayonnaise prenne ? S'il trouve un peu de régularité, il sera dangereux.

Les débats s'annoncent passionnants, et les journalistes de GOAL les décryptent dans une nouvelle édition de... The Rondo.