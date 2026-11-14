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Ronaldinho return 1:1Getty/GOAL

Le retour de Ronaldinho : coup de com’ ou véritable retour sur les terrains ?

Le joueur de 46 ans a pris sa retraite il y a plus de dix ans, mais Ravenna, club italien des divisions inférieures, assure qu’il rejouera ce week-end.

Mark Doyle
Traduit par

  • Lorsque Ravenna a annoncé la signature de Ronaldinho en juin de cette année, l’avis général était qu’il s’agissait d’un coup de publicité. Personne ne croyait vraiment que l’un des footballeurs les plus appréciés de tous les temps allait reprendre sa carrière à 46 ans.

    Pourtant, il semble que ce retour soit bien réel. Ronaldinho va bel et bien reprendre sa carrière de joueur dans une équipe de troisième division située sur la côte est de l’Italie, qui n’a même jamais évolué en Serie A.

    Le président de Ravenna, Ignazio Cipriani, avait déclaré dès le début de cette histoire pour le moins étonnante que son « rêve » était de voir Ronaldinho faire ses débuts lors du derby contre le rival local Forli. Ce rêve devrait désormais se réaliser : le Ballon d’Or 2005 devrait prendre part au match de Serie C de dimanche au stade Bruno Benelli.

    Mais que se passe-t-il au juste ? Pourquoi Ronaldinho sort-il de sa retraite ? Est-ce seulement pour un match ? Ou fait-il vraiment son retour sur les terrains ?

  • Le « jogo bonito » incarné

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    AFP

    Ronaldinho est aussi admiré pour son sourire que pour ses gestes techniques sensationnels

    Lorsque Cipriani a racheté le club de sa ville natale en juin 2024, son objectif affiché était de « faire tomber les jeunes de Ravenne amoureux du football ». Quel meilleur moyen d’y parvenir, s’est-il dit, que de recruter un joueur qu’il avait lui-même admiré dans sa jeunesse ?

    « Je ne pense pas qu’il existe un autre joueur qui suscite autant d’amour pour le football que Ronaldinho », a déclaré à la Gazzetta dello Sport cet homme d’affaires installé à New York. Difficile de lui donner tort.

    Il serait difficile de trouver, dans le monde du football, quelqu’un qui n’aime pas Ronaldinho. Il fait partie de ces très rares personnalités unanimement admirées, adorées dans le monde entier parce qu’il incarne véritablement le « jogo bonito », un carnaval à lui tout seul.

    Le projet de Cipriani se heurtait toutefois à un obstacle évident : Ronaldinho a pris sa retraite en 2018, à 37 ans, et n’a plus disputé de match de football professionnel depuis son départ de Fluminense en 2015. Les deux hommes avaient cependant noué « une véritable amitié » après avoir été présentés l’un à l’autre par Lorenzo Tonetti, ancien copropriétaire du célèbre restaurant « Giannino », que Ronaldinho fréquentait pendant ses deux ans et demi à l’AC Milan, entre juillet 2008 et janvier 2011.

    Lorsque Cipriani lui a proposé de reprendre le football professionnel avec Ravenne, le vainqueur de la Coupe du monde a donc « immédiatement dit oui ». « C’est comme ça avec Ronnie », a expliqué Cipriani à Il Resto del Carlino. « S’il y a une occasion de s’amuser et de faire vibrer les gens, il est partant. »

  • Pas une simple opération marketing

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    AFP

    Ronaldinho n’a pas seulement rejoint Ravenna en tant que joueur : il est aussi devenu actionnaire du club.

    La joie de vivre de Ronaldinho est bien connue, et il a été visiblement touché par l’accueil en héros qui lui a été réservé lors de sa première apparition à Ravenne, à l’occasion d’un événement médiatique fastueux en août. « C’est pour ça que je suis revenu ! » a-t-il déclaré aux journalistes, en faisant référence à tous les supporters venus le voir. « Vous comprenez maintenant ? »

    Ce que les journalistes n’avaient toutefois pas bien compris, c’était si Ronaldinho allait réellement jouer ne serait-ce qu’une minute dans un match à enjeu. Cipriani a affirmé qu’il ferait au moins une apparition pour le club, voire davantage en fonction de ce qui se passera dimanche, mais il a ouvertement reconnu que cet accord ne concernait pas seulement le football.

    « Il veut aussi lancer sa propre marque de vêtements de sport, R10 », a déclaré le président de Ravenna à la Gazzetta. « Pensez au modèle Michael Jordan. Et Ravenna sera la première équipe à porter ces vêtements de sport. »

    Sans surprise, cet aspect du partenariat porte déjà ses fruits, au sens propre. En août, Damiano David, du groupe de rock italien Maneskin, a demandé sur les réseaux sociaux : « Où puis-je acheter le maillot [R10 Ravenna] ?! » La réponse était : nulle part, puisque le premier lot de ce maillot en édition limitée était déjà épuisé.

    Sans surprise, les stocks ont depuis été renouvelés, et de nombreux produits dérivés liés à Ronaldinho sont désormais disponibles en ligne et au stade. Des loges supplémentaires y ont été aménagées pour répondre à la demande suscitée par le derby de ce week-end. C’est une double bonne nouvelle pour l’intéressé, puisqu’il ne rejoint pas Ravenna uniquement en tant que joueur.

    « Ronaldinho est ici avec un objectif précis et romantique : essayer d’inscrire le dernier but de sa carrière », a déclaré Cipriani. « Toutefois, son implication n’est pas qu’un geste de façade ou une opération marketing destinée à faire parler de nous. Ronaldinho va devenir actionnaire du club. »

  • Le prochain Como ?

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    AFP

    Ravenna occupe actuellement la deuxième place du groupe B de Serie C, mais son objectif ultime est de monter en Serie A, puis de se qualifier pour une compétition européenne.

    Pour l’heure, l’attention se porte avant tout sur le retour à la compétition promis par Ronaldinho dimanche. L’entraîneur de Ravenna, Andrea Mandorlini, assure que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain disputera « environ une demi-heure », bien qu’il ne se soit entraîné qu’une seule fois, pour la première fois depuis son arrivée vendredi à bord d’un jet privé.

    Sans surprise, les billets se vendaient à plus du double de leur prix habituel. Une tribune provisoire, baptisée « R10 », a été installée spécialement pour l’occasion. Cipriani est particulièrement fier de voir le monde du football tourner son regard vers un championnat qui, de son propre aveu, passe souvent « inaperçu ».

    « Quand Ronaldinho et Ravenna ont fait les gros titres dans le monde entier pendant la Coupe du monde, cela a montré que le football de province pouvait attirer l’attention partout », a-t-il fait valoir. « Si nous parvenons à attirer l’attention sur nous, tout le championnat en bénéficiera, des droits télévisés aux sponsors, en passant par l’affluence. »

    En ce sens, le retour de Ronaldinho constitue bien une première étape vers un projet encore plus ambitieux, du moins du point de vue de Ravenna. « Je vais le dire clairement, car je travaille mieux quand je prends un engagement public : Ravenna doit accéder à la Serie A et, à terme, rivaliser au niveau européen », a déclaré Cipriani. « Cela demandera de la patience et une structure solide, mais c’est la direction que nous prenons.

    « Ronaldinho est bien plus qu’un joueur qui portera le maillot le temps d’une soirée. Il est notre ambassadeur mondial et un partenaire à long terme de ce projet. »

    Cipriani sait que l’attrait de Ronaldinho ne suffira pas à Ravenna pour gravir les échelons du football italien. C’est pourquoi il était presque aussi enthousiaste d’avoir convaincu Ariedo Braida, ancien directeur général et directeur sportif emblématique de Milan, d’occuper le poste de vice-président. Braida a aujourd’hui 80 ans, mais sa seule présence apporte une crédibilité considérable à un projet qui a, sans surprise, valu à Ravenna d’être présenté comme « le prochain Como ».

    « C’est certainement une source de fierté pour nous, mais la différence fondamentale, c’est que nos propriétaires sont d’ici et profondément ancrés dans la communauté », a souligné Cipriani auprès de la Gazzetta. « Ravenna, c’est chez moi, et mon rêve de toujours a été de faire de chaque jeune passionné de football de la région un supporter du club de notre ville. Nous avons beaucoup de travail devant nous, à commencer par nos installations.

    « Notre directeur général, Paolo Scocco, qui fait un travail remarquable, supervise la construction de notre nouveau centre d’entraînement moderne, qui devrait être prêt d’ici janvier. Ensuite, nous nous occuperons du stade. Nous achevons actuellement les travaux de rénovation du Benelli, mais notre ambition est de construire un stade entièrement neuf, avec des bureaux et un Hotel Cipriani.

    « Nous avons donc beaucoup d’idées et de grandes ambitions. Le projet Ronaldinho n’est qu’un point de départ. »