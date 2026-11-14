La joie de vivre de Ronaldinho est bien connue, et il a été visiblement touché par l’accueil en héros qui lui a été réservé lors de sa première apparition à Ravenne, à l’occasion d’un événement médiatique fastueux en août. « C’est pour ça que je suis revenu ! » a-t-il déclaré aux journalistes, en faisant référence à tous les supporters venus le voir. « Vous comprenez maintenant ? »

Ce que les journalistes n’avaient toutefois pas bien compris, c’était si Ronaldinho allait réellement jouer ne serait-ce qu’une minute dans un match à enjeu. Cipriani a affirmé qu’il ferait au moins une apparition pour le club, voire davantage en fonction de ce qui se passera dimanche, mais il a ouvertement reconnu que cet accord ne concernait pas seulement le football.

« Il veut aussi lancer sa propre marque de vêtements de sport, R10 », a déclaré le président de Ravenna à la Gazzetta. « Pensez au modèle Michael Jordan. Et Ravenna sera la première équipe à porter ces vêtements de sport. »

Sans surprise, cet aspect du partenariat porte déjà ses fruits, au sens propre. En août, Damiano David, du groupe de rock italien Maneskin, a demandé sur les réseaux sociaux : « Où puis-je acheter le maillot [R10 Ravenna] ?! » La réponse était : nulle part, puisque le premier lot de ce maillot en édition limitée était déjà épuisé.

Sans surprise, les stocks ont depuis été renouvelés, et de nombreux produits dérivés liés à Ronaldinho sont désormais disponibles en ligne et au stade. Des loges supplémentaires y ont été aménagées pour répondre à la demande suscitée par le derby de ce week-end. C’est une double bonne nouvelle pour l’intéressé, puisqu’il ne rejoint pas Ravenna uniquement en tant que joueur.

« Ronaldinho est ici avec un objectif précis et romantique : essayer d’inscrire le dernier but de sa carrière », a déclaré Cipriani. « Toutefois, son implication n’est pas qu’un geste de façade ou une opération marketing destinée à faire parler de nous. Ronaldinho va devenir actionnaire du club. »