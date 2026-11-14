Pour l’heure, l’attention se porte avant tout sur le retour à la compétition promis par Ronaldinho dimanche. L’entraîneur de Ravenna, Andrea Mandorlini, assure que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain disputera « environ une demi-heure », bien qu’il ne se soit entraîné qu’une seule fois, pour la première fois depuis son arrivée vendredi à bord d’un jet privé.
Sans surprise, les billets se vendaient à plus du double de leur prix habituel. Une tribune provisoire, baptisée « R10 », a été installée spécialement pour l’occasion. Cipriani est particulièrement fier de voir le monde du football tourner son regard vers un championnat qui, de son propre aveu, passe souvent « inaperçu ».
« Quand Ronaldinho et Ravenna ont fait les gros titres dans le monde entier pendant la Coupe du monde, cela a montré que le football de province pouvait attirer l’attention partout », a-t-il fait valoir. « Si nous parvenons à attirer l’attention sur nous, tout le championnat en bénéficiera, des droits télévisés aux sponsors, en passant par l’affluence. »
En ce sens, le retour de Ronaldinho constitue bien une première étape vers un projet encore plus ambitieux, du moins du point de vue de Ravenna. « Je vais le dire clairement, car je travaille mieux quand je prends un engagement public : Ravenna doit accéder à la Serie A et, à terme, rivaliser au niveau européen », a déclaré Cipriani. « Cela demandera de la patience et une structure solide, mais c’est la direction que nous prenons.
« Ronaldinho est bien plus qu’un joueur qui portera le maillot le temps d’une soirée. Il est notre ambassadeur mondial et un partenaire à long terme de ce projet. »
Cipriani sait que l’attrait de Ronaldinho ne suffira pas à Ravenna pour gravir les échelons du football italien. C’est pourquoi il était presque aussi enthousiaste d’avoir convaincu Ariedo Braida, ancien directeur général et directeur sportif emblématique de Milan, d’occuper le poste de vice-président. Braida a aujourd’hui 80 ans, mais sa seule présence apporte une crédibilité considérable à un projet qui a, sans surprise, valu à Ravenna d’être présenté comme « le prochain Como ».
« C’est certainement une source de fierté pour nous, mais la différence fondamentale, c’est que nos propriétaires sont d’ici et profondément ancrés dans la communauté », a souligné Cipriani auprès de la Gazzetta. « Ravenna, c’est chez moi, et mon rêve de toujours a été de faire de chaque jeune passionné de football de la région un supporter du club de notre ville. Nous avons beaucoup de travail devant nous, à commencer par nos installations.
« Notre directeur général, Paolo Scocco, qui fait un travail remarquable, supervise la construction de notre nouveau centre d’entraînement moderne, qui devrait être prêt d’ici janvier. Ensuite, nous nous occuperons du stade. Nous achevons actuellement les travaux de rénovation du Benelli, mais notre ambition est de construire un stade entièrement neuf, avec des bureaux et un Hotel Cipriani.
« Nous avons donc beaucoup d’idées et de grandes ambitions. Le projet Ronaldinho n’est qu’un point de départ. »