Après avoir validé en 2025 une troisième montée consécutive historique, Wrexham a recruté 13 joueurs en vue de sa première saison de retour au deuxième échelon du football anglais depuis 43 ans. Reynolds et Mac ont investi environ 40 millions de livres sterling pour reconstruire l’effectif, et on peut dire que l’argent a été dépensé à bon escient, puisque les Red Dragons ont finalement terminé septièmes, à seulement deux points des places de barragiste.

L’approche a toutefois été différente cet été. Wrexham n’a réalisé que sept recrues premium dans une logique de « qualité plutôt que quantité » pour franchir cette dernière étape vers la Premier League. Parkinson a tenté de bâtir une colonne vertébrale aguerrie au Championship, avec comme recrue phare l’ancien gardien des moins de 21 ans de l’Angleterre Anthony Patterson, devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club après un transfert à 8 millions de livres sterling en provenance de Sunderland.

Wrexham a également fait venir le défenseur central de Burnley Joe Worrall, le milieu défensif Ben Whiteman de Preston, et le numéro 10 de Sheffield United Callum O'Hare, ainsi que le trio de latéraux Jacques Ekomie, Danny Imray et Issa Kabore, ce dernier ayant rejoint définitivement le club en provenance de Manchester City après un prêt réussi en 2025-2026.

Les attentes ont encore grimpé après cette dépense de 35 millions de livres sterling. Cependant, Wrexham a aussi laissé partir 13 joueurs, dont deux éléments clés de l’équipe, Thomas O'Connor et Andy Cannon. Dans le même temps, le prêt de Davis Keillor-Dunn à Sheffield Wednesday a mis en lumière les failles de la stratégie de recrutement de Wrexham. Keillor-Dunn avait été prolifique en League One à Barnsley, mais Wrexham ne l’a utilisé qu’avec parcimonie après avoir recruté l’attaquant pour 4 millions de livres sterling lors du mercato hivernal.

Au vu des sommes importantes dépensées, le rendement des nouveaux joueurs a globalement été décevant cette année. Parkinson a joué la sécurité au lieu de viser de véritables améliorations ; on peut soutenir qu’il aurait mieux fait de simplement préserver la cohésion durement acquise de l’équipe.

Ce n’a pas non plus été un été bien planifié. En effet, Wrexham ne s’est tourné vers Worrall le dernier jour du mercato qu’après la grave blessure aux ischio-jambiers subie par le défenseur vedette Max Cleworth. Le club a aussi foncé sur O'Hare à la dernière minute, après l’échec d’approches pour le duo offensif Anis Mehmeti et Femi Azeez.