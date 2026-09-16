Le conte de fées de Ryan Reynolds et Rob Mac est terminé : pourquoi le rêve de Premier League de Wrexham pourrait déjà être reporté d’un an supplémentaire
Les roues ont-elles enfin lâché ? C’est la question que se posent les supporters de Wrexham après une humiliante correction 6-0 infligée par West Ham au London Stadium.
« Très difficile », a déclaré l’entraîneur Phil Parkinson après la défaite de vendredi. « Une soirée très difficile. Je dois m’analyser et assumer mes responsabilités. Je vais regarder ce que j’aurais dû mieux faire. »
Ce travail aurait vraiment dû commencer bien plus tôt. Les signes avant-coureurs étaient déjà là lors des six premiers matches de Wrexham dans cette nouvelle saison de Championship, durant lesquels le club n’a pris que sept points, pour une seule victoire.
Pour la toute première fois, six places de barragiste sont en jeu et, à l’heure actuelle, Wrexham ne compte que trois points de retard sur Southampton, huitième, que le club recevra samedi au Racecourse Ground. Mais à moins d’une hausse spectaculaire du niveau de performance collectif, Ryan Reynolds et Rob Mac pourraient devoir mettre leur rêve de Premier League entre parenthèses pendant une année de plus, et prendre leur décision la plus difficile à ce jour.
Recrutement raté
Après avoir validé en 2025 une troisième montée consécutive historique, Wrexham a recruté 13 joueurs en vue de sa première saison de retour au deuxième échelon du football anglais depuis 43 ans. Reynolds et Mac ont investi environ 40 millions de livres sterling pour reconstruire l’effectif, et on peut dire que l’argent a été dépensé à bon escient, puisque les Red Dragons ont finalement terminé septièmes, à seulement deux points des places de barragiste.
L’approche a toutefois été différente cet été. Wrexham n’a réalisé que sept recrues premium dans une logique de « qualité plutôt que quantité » pour franchir cette dernière étape vers la Premier League. Parkinson a tenté de bâtir une colonne vertébrale aguerrie au Championship, avec comme recrue phare l’ancien gardien des moins de 21 ans de l’Angleterre Anthony Patterson, devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club après un transfert à 8 millions de livres sterling en provenance de Sunderland.
Wrexham a également fait venir le défenseur central de Burnley Joe Worrall, le milieu défensif Ben Whiteman de Preston, et le numéro 10 de Sheffield United Callum O'Hare, ainsi que le trio de latéraux Jacques Ekomie, Danny Imray et Issa Kabore, ce dernier ayant rejoint définitivement le club en provenance de Manchester City après un prêt réussi en 2025-2026.
Les attentes ont encore grimpé après cette dépense de 35 millions de livres sterling. Cependant, Wrexham a aussi laissé partir 13 joueurs, dont deux éléments clés de l’équipe, Thomas O'Connor et Andy Cannon. Dans le même temps, le prêt de Davis Keillor-Dunn à Sheffield Wednesday a mis en lumière les failles de la stratégie de recrutement de Wrexham. Keillor-Dunn avait été prolifique en League One à Barnsley, mais Wrexham ne l’a utilisé qu’avec parcimonie après avoir recruté l’attaquant pour 4 millions de livres sterling lors du mercato hivernal.
Au vu des sommes importantes dépensées, le rendement des nouveaux joueurs a globalement été décevant cette année. Parkinson a joué la sécurité au lieu de viser de véritables améliorations ; on peut soutenir qu’il aurait mieux fait de simplement préserver la cohésion durement acquise de l’équipe.
Ce n’a pas non plus été un été bien planifié. En effet, Wrexham ne s’est tourné vers Worrall le dernier jour du mercato qu’après la grave blessure aux ischio-jambiers subie par le défenseur vedette Max Cleworth. Le club a aussi foncé sur O'Hare à la dernière minute, après l’échec d’approches pour le duo offensif Anis Mehmeti et Femi Azeez.
Des problèmes aux deux extrémités
Parkinson avait désespérément besoin de renforcer l’axe d’une défense qui avait encaissé 65 buts la saison dernière. L’arrivée de Worrall, 29 ans, qui sortait d’une saison à 11 matches de Premier League avec Burnley, n’a pas suffi à solidifier cette arrière-garde.
Cela a sauté aux yeux à West Ham, où Worrall a vécu une première titularisation complète à oublier, Wrexham étant mené 4-0 lorsqu’il a été remplacé, presque par pitié, à la 71e minute. La plus lourde défaite de l’ère Parkinson, et du règne de Reynolds et Mac comme copropriétaires, a souligné qu’ils s’étaient trompés pendant l’été. Patterson n’a pas été aidé par la fragilité de la défense, mais jusqu’ici, l’ancien gardien de Sunderland n’a pas justifié son prix, ni montré qu’il pouvait être un meilleur n°1 à long terme que son prédécesseur, Arthur Okonkwo.
Wrexham aurait aussi dû recruter un autre attaquant. Le club n’a inscrit que sept buts lors de ses sept derniers matches de Championship, dont trois lors de sa victoire 3-0 à Millwall, qui a été de loin sa meilleure prestation.
Kieffer Moore a réussi une très bonne première saison au Racecourse, avec 11 buts et un vrai rayonnement dans un rôle de point d’appui, mais il a aussi 34 ans. Le Gallois n’a donc ni la mobilité ni l’efficacité nécessaires pour porter une candidature réussie à la montée. Sam Smith, de son côté, a fait du bon travail en interim quand Moore était blessé, mais Wrexham ne peut pas compter sur lui comme source régulière de buts ; le joueur de 28 ans n’a pas encore marqué cette saison et n’a touché que neuf ballons en 67 minutes sur le terrain contre West Ham.
Parkinson semble handicapé en l’absence de Josh Windass, meilleur buteur de Wrexham en 2025-2026, pour apporter de l’inspiration dans le dernier tiers du terrain. Il a manqué les trois premiers matches du club en raison d’une blessure au mollet et, même s’il est revenu avec une prestation de haut niveau contre Millwall, l’ancien joueur des Rangers et de Sheffield Wednesday n’a pas encore retrouvé sa pleine forme.
Limites
À son crédit, Parkinson n’a pas mâché ses mots après avoir vu son équipe totalement surclassée et humiliée par West Ham. « Nous passons très rarement à côté lors des grands soirs, ou des grandes occasions, a-t-il déclaré. Je ne me souviens pas de beaucoup de fois où, alors que le match était présenté comme une grande affiche, nous sommes arrivés sans être à la hauteur.
Je repense à l’époque où nous étions en National League et où nous affrontions des équipes de Championship, Coventry City et Sheffield United, ainsi que des équipes de Premier League comme Chelsea et Nottingham Forest la saison dernière, et nous nous en étions mieux sortis que ce soir. Nous devons nous pencher sur les raisons de cela. Quelle que soit la division dans laquelle nous avons évolué, nous avons toujours eu la capacité de faire preuve de résilience et de rester dans les matches pour nous donner une chance. Mais ce soir, après ces deux premiers buts, nous avons perdu le fil. »
Personne parmi ceux qui suivent régulièrement Wrexham sous les ordres de Parkinson ne s’attend à voir un football de très grande qualité, mais on pouvait rarement leur reprocher un manque de combativité. Il semble que leur esprit d’équipe, auparavant incassable, soit en train de s’éroder après un été chaotique, et cela expose davantage le plan tactique de Parkinson à la critique.
Il continue d’alterner entre des systèmes pragmatiques en 3-4-3 et en 3-5-2, qui puisent énormément dans les ressources physiques des joueurs. Le trio défensif est constamment mis à l’épreuve, Wrexham reculant pour absorber la pression, et le ballon est généralement balancé vers Moore lorsqu’il est récupéré. On attend de lui qu’il domine ses duels et qu’il fasse remonter le bloc en conservant le ballon, tandis que le milieu doit se démultiplier pour jaillir sur les seconds ballons.
L’objectif ultime est d’écarter le jeu vers les pistons pour qu’ils adressent des centres, mais les équipes adverses savent désormais qu’il faut verrouiller les couloirs face à Wrexham, et elles prévoient d’exploiter les espaces laissés totalement béants lorsqu’ils se projettent vers l’avant. Tout cela est bien trop prévisible, et Parkinson n’a jamais montré qu’il avait un plan B.
Hors de danger pour l’instant
Malgré tout cela, Parkinson sera presque certainement protégé si les mauvais résultats se poursuivent. C’est seulement en février que Mac s’était exprimé pour apporter tout son soutien au manager, en déclarant : « Ryan et moi parlons tout le temps, et je n’envisage tout simplement pas un scénario dans lequel Phil Parkinson serait licencié. Cela n’a aucun sens. Il a été l’architecte, le créateur de tout cela. De notre point de vue, il a le poste à vie. »
Mac a raison de souligner que Wrexham ne serait jamais arrivé à cette position sans Parkinson. Il est le quatrième entraîneur en activité le plus ancien de l’English Football League, car il a réussi à maintenir Wrexham sur une trajectoire ascendante tout en gérant une couverture médiatique sans précédent.
Le conte de fées hollywoodien, raconté en détail dans la série documentaire de Disney « Welcome to Wrexham », a attiré un public mondial, et si Reynolds et Mac captent l’essentiel de l’attention, Parkinson est la figure remarquablement sereine et digne de confiance qui a permis d’assembler toutes les pièces sur le terrain.
Il faut également noter que Wrexham avait lui aussi connu un départ terriblement lent la saison dernière, en ne remportant que cinq de ses 15 premiers matches. Personne n’appuiera encore sur le bouton panique, mais Parkinson fait désormais face au plus grand défi de son mandat jusqu’ici. Les ressources de Wrexham sont trop importantes pour qu’une régression significative soit acceptée.
Un rêve irréalisable
Avant le match d'ouverture de la saison de Wrexham contre Cardiff en août, Mac a réaffirmé l'objectif ultime du projet qu'il a lancé avec Reynolds lorsqu'ils ont racheté le club en 2021. « Ce que nous disons (aux joueurs), c'est que nous voulons gagner, et nous voulons gagner tout de suite », a déclaré la star de It's Always Sunny in Philadelphia au podcast Men in Blazers.
« Nous ne voulons pas gagner à n'importe quel prix. Mais croyez-nous quand nous disons que nous voulons remporter le Championship, aller en Premier League, devenir les meilleurs, parce que c'est tout le sens de ce qu'est le football. Mais il n'y a pas que la victoire. Il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même au quotidien. »
À l'heure actuelle, Wrexham est loin de figurer parmi les huit meilleures équipes du Championship, donc la Premier League ressemble encore à un rêve inaccessible. Le club a parcouru un long chemin en très peu de temps, mais semble avoir atteint son plafond. Pour le dépasser, il faudra plus de savoir-faire tactique, ainsi qu'une nouvelle grosse enveloppe pour le mercato en janvier.
Même dans ce cas, la montée pourrait encore rester hors de portée cette saison. Wrexham a enfin perdu son élan, et il n'y aura plus de progrès sans une véritable évolution.