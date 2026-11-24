Le directeur sportif Giovanni Manna a toutefois reconnu sans détour que des erreurs avaient été commises sur le marché des transferts et qu'il fallait les corriger au plus vite. « La saison dernière, nous avons beaucoup dépensé, mais peut-être n'avons-nous pas utilisé notre argent à bon escient, et je le dis en étant pleinement conscient des critiques que je mérite à ce sujet, a-t-il confié à Radio Kiss Kiss. Mais nous savons clairement comment améliorer, corriger et compléter l'effectif, et nous ferons en sorte d'être prêts en janvier. »
Le départ de Lucca et de Lang semble acquis, tant ils ont déçu au stade Diego-Armando-Maradona, mais De Bruyne pourrait lui aussi s'en aller. Le double lauréat du titre de meilleur joueur de la saison en Premier League dispose encore de six mois de contrat avec Naples, avec une option pour une année supplémentaire. Toutefois, selon le média néerlandais Voetbal, les représentants de De Bruyne ont déjà discuté avec le PSV d'un transfert au Philips Stadion en cours de saison.
L'hypothèse est tout à fait plausible, puisque De Bruyne ne semble pas s'être adapté à son nouvel environnement aussi facilement que Scott McTominay, par exemple. L'épouse de l'international belge a déclaré que la famille souhaitait s'installer dans le Limbourg, à seulement une heure de route d'Eindhoven, et « le plus tôt sera le mieux ».
« Kevin mène une vie très limitée à Naples, a confié Michele De Bruyne au magazine Nina. Ce n'est pas très amusant pour lui. » À vrai dire, jouer à Naples n'est très amusant pour personne en ce moment, et Allegri en est parfaitement conscient. À la mi-temps de la victoire laborieuse de samedi contre le Torino, il a même dit à ses joueurs qu'ils marqueraient peut-être un but s'ils souriaient davantage.
Le but victorieux de McTominay en seconde période n'a pourtant guère remonté le moral au stade Diego-Armando-Maradona. Avant le rendez-vous de mardi contre City en Ligue des champions, Allegri a, de manière assez révélatrice, pris les devants en soulignant que les chances de qualification de son équipe dépendraient de son match à domicile contre le Club Bruges, le 8 décembre.
En outre, pour permettre à McTominay de se projeter davantage vers l'avant, Allegri a de nouveau placé De Bruyne dans un rôle plus reculé qu'il ne veut manifestement pas occuper. Un départ en janvier reste donc une possibilité bien réelle. Après tout, vendre un joueur arrivé libre, même pour une somme relativement modeste, aurait du sens financièrement pour Naples, qui allégerait aussi considérablement sa masse salariale.
À l'inverse, De Bruyne a clairement encore beaucoup à offrir au plus haut niveau, comme l'ont montré ses prestations convaincantes avec sa sélection pendant la trêve internationale. Les prochaines semaines seront donc décisives. Mais il serait surprenant que De Bruyne prenne beaucoup de plaisir à retrouver l'Etihad : ce retour risque surtout de lui rappeler douloureusement à quel point il aimait jouer au football à City et à quel point cela est devenu une corvée à Naples.