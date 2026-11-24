De Bruyne ne manquait pas de propositions lorsqu'il a annoncé son départ de City à l'issue de la saison 2024-2025, après être devenu superflu aux yeux de Pep Guardiola. « Les projets, les modes de vie et le niveau de compétitivité étaient très différents, a-t-il expliqué aux journalistes lors de sa première conférence de presse, mais je dirais que le projet de Naples était la meilleure option pour moi dans l'ensemble. »

On pouvait comprendre sa décision. D'autres clubs lui offraient peut-être davantage d'argent, mais Naples avait le soleil, la mer et le Scudetto, remporté à l'issue de la première saison de Conte à sa tête. Le cadre semblait idéal pour De Bruyne, qui souhaitait changer radicalement d'air après 10 ans à Manchester tout en continuant à jouer au plus haut niveau.

Recruter celui qui est sans doute le meilleur numéro 10 de l'histoire de la Premier League semblait aussi être une excellente opération pour Naples. L'équipe de Conte venait certes d'être sacrée championne d'Italie, mais elle manquait de créativité : elle n'avait inscrit que 59 buts lors de sa conquête du titre, moins que la Fiorentina, la Lazio et l'AC Milan, respectivement sixième, septième et huitième.

De Bruyne a donc été recruté pour apporter une nouvelle dimension à une attaque également renforcée par les arrivées de Rasmus Hojlund, Lucca et Noa Lang. Pourtant, Naples a marqué encore moins de buts en Serie A (58) que la saison précédente. Le club a aussi subi une élimination humiliante dès la phase de ligue de la Ligue des champions, marquée par une lourde défaite 6-2 contre le PSV. De Bruyne en était écœuré et n'a même pas cherché à le cacher.

Interrogé par Het Nieuwsblad avant la Coupe du monde sur le fait de savoir s'il était heureux du départ de Conte, il a répondu : « Oui. En ce qui me concerne, il n'était pas obligé de rester. L'été dernier, on nous avait fait des promesses sur la façon dont nous allions jouer, mais, au bout du compte, peu d'entre elles se sont concrétisées.

« Je trouvais cela dommage. Nous jouions de manière très défensive. Quand on essaie de gagner tous les matches avec un seul but d'écart en 4-5-1, on pratique un certain type de football. Notre avant-centre (Hojlund) n'a marqué que 10 buts, alors on sait que les statistiques ne seront pas bonnes... Il faut prendre du plaisir à jouer au football et, malheureusement, cet aspect m'a manqué. Inutile de tourner autour du pot : nous avons des visions différentes du football. Je n'ai jamais pu jouer à mon poste sous Conte. »

Malheureusement pour De Bruyne, Allegri l'a encore davantage changé de place, parfois même au cours d'un match, alors qu'il cherche désespérément la formule gagnante dont il a tant besoin pour sauver son poste.