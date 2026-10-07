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International break stars - 1:1Getty/GOAL

Lamine Yamal, Michael Olise et les plus grandes stars de la plus longue trêve internationale de tous les temps

Il y a eu beaucoup de matches passionnants et de performances individuelles remarquables au cours des trois dernières semaines, mais qui s’est le plus distingué ?

James Westwood
Traduit par

  • La trêve internationale est depuis longtemps perçue par les supporters de football comme une interruption agaçante du calendrier des clubs, en particulier en septembre, lorsque les équipes commencent à peine à trouver leur rythme. Les clubs la considèrent aussi comme une contrainte, car des joueurs clés peuvent souvent revenir blessés ou en perte de confiance si leur sélection a déçu.

    La FIFA en a toutefois pris note et a mis en place des changements importants dans son calendrier pour la saison 2026-2027. Il n’y a désormais plus que trois trêves internationales au lieu de quatre, du 21 septembre au 6 octobre, du 9 novembre au 17 novembre et du 22 mars au 30 mars. Une quatrième et une cinquième trêves auront également lieu en juin et en juillet, afin de laisser de la place aux tournois lorsque la plupart des championnats de clubs sont à l’arrêt.

    Tout cela devrait être positif dans l’ensemble, mais cette première trêve de trois semaines a été la plus longue jamais vue, les sélections nationales disputant jusqu’à quatre matches, et la patience a donc été mise à rude épreuve. Toutes les rencontres n’ont pas offert un grand spectacle et, inévitablement, la liste des stars blessées s’est allongée.

    Cependant, le positif l’a globalement emporté sur le négatif. Beaucoup de grands noms ont répondu présent avec leur pays, et certains nouveaux visages ont eu un impact immédiat. Ci-dessous, GOAL passe en revue les plus grandes stars de cette fenêtre internationale, en commençant par un champion du monde adolescent qui a poursuivi son superbe début de nouvelle saison...

  • Lamine Yamal (Espagne)

    FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO
    AFP

    Le prodige du FC Barcelone Yamal a été décisif pour l’Espagne face à deux adversaires de très haut niveau

    Lamine Yamal n’était pas totalement en forme lors de la Coupe du monde 2026 et, même s’il a joué un rôle important dans le succès de l’Espagne, nous n’avons pas vu la meilleure version de lui-même. Le joueur de 19 ans semble en revanche avoir retrouvé sa condition optimale à Barcelone, après avoir entamé la saison avec 14 implications sur des buts en huit apparitions pour le champion de Liga.

    Il a ensuite transposé cette forme sur la scène internationale, en marquant d’abord lors de la victoire 3-2 de l’Espagne contre l’Angleterre à Wembley, avant de livrer une masterclass dans le 4-1 infligé à la Croatie. En plus d’inscrire un superbe doublé et de délivrer une passe décisive pour Marc Pubill, Yamal a cumulé 21 portés de balle, 25 passes réussies dans le camp adverse, quatre récupérations et quatre duels au sol remportés, faisant vivre un calvaire à la Croatie durant ses 68 minutes sur le terrain.

    Son jeu collectif a particulièrement retenu l’attention de Luis de la Fuente, qui a réservé des éloges particuliers à Yamal après le coup de sifflet final : « Aujourd’hui, nous avons encore profité de la magie de [Yamal], mais il met sa magie au service de l’équipe. Cela en dit long sur le joueur. À l’avenir, il sera encore davantage reconnu pour ce qu’il fait dans le jeu collectif. Nous avons de la chance de l’avoir avec nous. Au sein du groupe, il est très aimé. »

    Yamal a inscrit son quatrième but de la trêve dans son style caractéristique, en repiquant sur son pied gauche à l’entrée de la surface avant d’enrouler une magnifique frappe pour permettre à l’Espagne de dominer facilement la Tchéquie 3-1. Lorsqu’il est dans une condition physique optimale, Yamal est le meilleur joueur de la planète, et l’Espagne continuera d’être l’équipe à battre tant qu’il en sera la figure centrale.

  • Anthony Gordon (Angleterre)

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    Gordon a représenté une menace constante dans le dernier tiers alors que l’Angleterre a réussi des débuts impressionnants en Ligue des nations

    Anthony Gordon a également impressionné à Barcelone lors des premières semaines de la saison, s’adaptant immédiatement après son transfert estival en provenance de Newcastle avec quatre passes décisives en six apparitions en Liga. Ses performances avec l’Angleterre ont été encore plus marquantes, et on peut même avancer qu’il a éclipsé Yamal lors de la courte défaite des Three Lions contre l’Espagne.

    L’Angleterre a été la plus dangereuse chaque fois que Gordon a trouvé des espaces, et il a conclu d’un plat du pied de grande qualité pour inscrire leur premier but après avoir profité d’une passe de Jude Bellingham. Thomas Tuchel veut que l’Angleterre pratique un football rapide et agressif, et personne n’a mieux incarné ce style que Gordon à Wembley.

    Trois jours plus tard, il a encore trouvé le chemin des filets lors d’une victoire 2-0 contre la Tchéquie, reprenant de la tête un centre de Trent Alexander-Arnold pour ouvrir le score à la 68e minute. Gordon est sorti en fin de match après avoir créé quatre occasions, tenté quatre tirs et touché 10 ballons dans la surface adverse, retrouvant avec un superbe effet son entente avec son ancien coéquipier à Newcastle Lewis Hall sur le côté gauche, tout en remportant le trophée d’homme du match.

    L’Angleterre a ensuite écrasé la Croatie 7-0 lors de son troisième match, et Gordon a encore brillé dans ce succès retentissant, offrant l’un des deux buts de Bellingham tout en marquant lui-même de la tête.

    « Anthony Gordon joue avec beaucoup plus d’agressivité, avec plus de confiance, a déclaré Tuchel, interrogé sur les progrès de l’ailier. Je vois un joueur plein de confiance, il a atteint un autre niveau. »

  • Harry Kane (Angleterre)

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    Kane a encore écrit l’histoire avec l’Angleterre, s’invitant de façon incontestable dans le débat sur le GOAT.

    Harry Kane a débuté les quatre premiers matches de l'Angleterre en Ligue des nations, revenant à hauteur de Peter Shilton comme joueur le plus capé de l'histoire de la sélection anglaise. Il a également ajouté six buts à son record national pour porter son total à 91, soit 38 de plus que Wayne Rooney, deuxième du classement, et il ne fait guère de doute qu'il atteindra bientôt la barre des 100.

    Le joueur de 33 ans n'a assurément montré aucun signe de ralentissement au cours des trois dernières semaines. Après avoir su convertir deux demi-occasions lors de la défaite contre l'Espagne et de la victoire à l'extérieur en Tchéquie, Kane a martyrisé la Croatie avec une prestation magnifique.

    Il a lancé le festival avec une finition pleine d'autorité après avoir été servi par Bellingham, a inscrit le cinquième but de l'Angleterre en taclant le ballon, puis a servi avec altruisme Bukayo Saka pour le sixième. L'Angleterre a ensuite conclu cette trêve en dominant facilement la Tchéquie 3-0 à Wembley, dans un match qui a encore davantage mis Kane en lumière.

    Juste avant l'heure de jeu, l'avant-centre du Bayern Munich a provoqué un but contre son camp d'un centre vicieux dans la surface, puis il a repris un ballon similaire de Morgan Rogers pour permettre à l'Angleterre de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance. Kane a finalement scellé la victoire d'une tête facile après avoir échappé à son marquage sur un corner en cloche de Hall.

    Bellingham a rendu un hommage particulier à Kane après le match, déclarant à ITV : « Avant tout, c'est un être humain incroyable. En tant que capitaine, en tant qu'homme, il veille sur chacune et chacun, c'est toujours lui qui prend ses responsabilités quand quelque chose doit être réglé en dehors du terrain. Et puis sur le terrain, on manque de superlatifs : c'est le meilleur joueur anglais à avoir jamais porté ce maillot et c'est un honneur de jouer avec lui. »

    Kane a sans doute besoin d'un trophée majeur pour que cette dernière affirmation soit jugée vraie par la plupart des supporters anglais, mais sa place au panthéon est déjà assurée. S'il continue à vieillir avec autant d'élégance, l'ancien de Tottenham pourrait rester l'homme fort de son pays jusqu'à la Coupe du monde 2030.

  • Troy Parrott (Irlande)

    FBL-NATIONS-LEAGUE-IRL-AUT
    AFP

    Parrott a inscrit l’un des plus beaux buts de toute la trêve lors d’un nul palpitant 2-2 contre l’Autriche

    Troy Parrott est devenu un héros instantané au Real Betis après son transfert estival en provenance de l’AZ Alkmaar en inscrivant le but de la victoire contre le Real Madrid, et l’ancien attaquant de Tottenham est arrivé au rassemblement de l’équipe nationale d’Irlande avec le moral au beau fixe. Il est resté muet lors d’une surprenante défaite au Kosovo, mais il a mis l’Irlande sur la voie d’un large succès 3-0 contre Israël lors de la deuxième journée, en reprenant en une touche après un bon travail de James Abankwah sur le flanc droit.

    L’Irlande aurait dû prendre trois points de plus contre l’Autriche à Dublin, mais a laissé filer une avance de deux buts pour finalement faire match nul 2-2. Ce n’était toutefois pas faute de qualité de la part de Parrott. Le joueur de 24 ans a livré sa meilleure imitation de Lionel Messi pour donner l’avantage aux locaux, en récupérant le ballon juste à l’extérieur du rond central avant de glisser un petit pont à un défenseur, d’en éliminer un autre d’une feinte subtile, puis de glisser le ballon sous le gardien autrichien.

    C’était un remarquable exploit en solitaire, et Parrott a doublé son total sur penalty pour porter son bilan à neuf buts lors de ses six derniers matches internationaux compétitifs, pour le plus grand bonheur du sélectionneur de l’Irlande Heimir Hallgrimsson : « Il a un don spécial. C’est magique pour le football irlandais de l’avoir avec le maillot vert. »

    Sans surprise, Parrott a ajouté un 10e but en sept matches grâce à un nouveau penalty, alors que l’Irlande a fait match nul 1-1 avec Israël lors de sa rencontre « à domicile », disputée à huis clos en Serbie.

  • Michael Olise (France)

    FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRA
    AFP

    Olise a marqué quatre buts avec la France en Ligue des nations, dont deux absolument sublimes

    Michael Olise est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’ancien ailier de Crystal Palace l’a confirmé avec un début de saison tonitruant à six buts au Bayern Munich, et il a poursuivi sur sa lancée étincelante lors du premier rassemblement de la France sous Zinedine Zidane.

    La France a battu la Turquie 1-0 après qu’Olise a réalisé un contrôle orienté et une passe sublimes pour offrir le but de Kylian Mbappe à la 54e minute, et la star du Bayern a ensuite fait la différence en sortie de banc lors d’une victoire sur le même score contre la Belgique. Olise a sprinté ballon au pied à pleine vitesse depuis bien à l’intérieur de son propre camp jusqu’à l’entrée de la surface, en laissant trois défenseurs sur place au passage, avant de placer le ballon dans le petit filet avec un calme et une précision imperturbables.

    Zidane a ensuite été contraint de remettre Olise dans son onze de départ pour la rencontre de la France contre l’Italie, et l’ancien ailier de Crystal Palace a ajouté un autre but incroyable à sa compilation d’exploits. Rayan Cherki a effleuré un coup franc de 18 mètres dans la course d’Olise et le joueur de 24 ans a repris le ballon, qui est entré avec l’aide de la barre, en donnant encore une fois l’impression que le difficile était ridiculement facile.

    « Il est un peu réservé et timide en dehors du terrain, mais ce n’est pas grave parce que sur le terrain, il n’est pas timide du tout : c’est un leader naturel par son jeu », a déclaré Zidane à Telefoot après le match nul 1-1 contre l’Italie. « Il montre tout son talent avec le ballon. »

    Mbappe est peut-être le capitaine, mais Olise donne à la France un facteur X, et il prend de plus en plus d’ampleur au fil des matches. Cela s’est confirmé lors du dernier rendez-vous des Bleus pendant cette trêve, le match retour contre la Belgique au Stade de France.

    La France était menée au score à l’heure de jeu quand Olise est entré, et il a distillé sa magie pour renverser la situation. Desire Doue a égalisé avant qu’Olise n’adresse un centre en retrait millimétré pour Cherki, qui a donné l’avantage aux Bleus, puis le super-remplaçant a lui-même inscrit un doublé pour sceller une spectaculaire victoire 4-1.

    Olise compte désormais 17 contributions sur des buts en 16 apparitions avec la France en 2026, et il est le premier joueur de l’histoire de la sélection à atteindre les 10 passes décisives sur une année civile. Vers la fin du match contre la Belgique, les supporters présents au stade ont scandé à pleins poumons : « Olise, Ballon d’Or ! Olise, Ballon d’Or ! » Ce serait un lauréat plus que méritant.

  • Florian Wirtz (Allemagne)

    Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3
    Getty Images Sport

    Wirtz a rappelé au monde son talent sous les couleurs de l’Allemagne après avoir trouvé un peu d’air loin de la pression d’Anfield

    Florian Wirtz peine toujours à être à la hauteur des attentes sous le maillot de Liverpool, mais il reste une valeur sûre pour l'Allemagne. L'ancien meneur de jeu du Bayer Leverkusen a été muselé lors de la défaite 1-0 subie par Jurgen Klopp face à la Grèce, pour son premier match à domicile à la tête de la sélection, mais il a brillé lorsque l'Allemagne a rebondi avec une victoire 2-0 contre la Serbie.

    Tom Bischof a donné l'avantage à l'Allemagne d'une frappe puissante après que Wirtz eut trouvé le poteau, et le joueur de Liverpool a doublé la mise d'une finition clinique après un contrôle exceptionnel dans la surface pour tromper son vis-à-vis. Wirtz a également affiché un taux de passes réussies de 95 %, alors que toutes les meilleures attaques de l'Allemagne passaient par lui, ce qui a poussé Klopp à adresser un message fort aux détracteurs du joueur de 23 ans.

    « Il débordait de joie et a travaillé incroyablement dur, a déclaré l'ancien entraîneur de Liverpool aux journalistes. C'était exceptionnel ; il a livré un match fantastique. Notre style de jeu convient à Flo Wirtz. Je ne sais même pas ce que Flo doit faire de bien pour rendre tout le monde heureux. Tout le monde à Liverpool devrait être heureux aujourd'hui. »

    Wirtz méritait également un but lors du match nul 0-0 de l'Allemagne contre la Grèce lors de la quatrième journée, avec cinq tirs, trois passes clés et quatre dribbles réussis dans une performance de virtuose. L'Allemagne a encore un long chemin à parcourir pour revenir au sommet du football international, mais la présence de Wirtz lui donne de l'espoir.

  • Michael Kayode (Italie)

    FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITA
    AFP

    Le défenseur de Brentford Kayode a connu un début de carrière internationale de rêve

    Brentford occupe la quatrième place de la Premier League après un début de saison sans défaite, et Michael Kayode a joué un rôle clé dans cette réussite au poste d'arrière droit, se montrant très dangereux offensivement dans la création d'occasions tout en excellant dans les duels défensifs. Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, tout juste de retour, a été suffisamment impressionné pour offrir à Kayode sa première convocation, et le joueur de 22 ans a saisi sa chance à deux mains.

    Kayode n'a pas joué lors de la décevante défaite 2-0 à domicile de l'Italie contre la Belgique, mais a été titulaire lors du match suivant face à la Turquie. Il a disputé l'intégralité des 90 minutes alors que la Nazionale s'imposait largement 4-1, et a inscrit le plus beau but du match en trouvant le petit filet sur une action collective de grande qualité.

    L'ouverture du score de Davide Frattesi est aussi intervenue après un tir de Kayode repoussé par le gardien, et la star de Brentford a été l'un des joueurs les plus en vue tout au long de la rencontre. « Je ne m'attendais pas à ce que mes débuts se passent comme ça, donc je suis vraiment heureux », a-t-il déclaré après le match. Personne parmi ceux qui ont suivi Kayode de près ces deux derniers mois n'a pourtant été surpris.

    Il a conservé sa place dans le onze de Mancini pour un rendez-vous avec la France à Paris, et a signé neuf interventions défensives alors que l'Italie a arraché un match nul 1-1, avant de disputer 35 minutes en sortie de banc lors d'une victoire 3-1 à domicile contre la Turquie. Le capitaine de Naples Giovanni Di Lorenzo reste une option pour Mancini, mais Kayode représente l'avenir, et Brentford sera ravi de la manière dont il s'est affirmé sur la scène internationale.

  • Gonçalo Ramos (Portugal)

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    Le comportement de Cristiano Ronaldo a fait les gros titres au Portugal, mais Ramos a pleinement profité de son absence

    Pendant la majeure partie des quatre dernières années, Goncalo Ramos a dû, de manière inexplicable, se contenter d'un rôle de second plan derrière un Cristiano Ronaldo bien au-delà de son meilleur niveau en équipe du Portugal, et tout indiquait que cela allait encore être le cas lorsqu'il a débuté sur le banc contre le pays de Galles à Lisbonne. Cependant, Ramos est entré à la place de Ronaldo durant les 23 dernières minutes de la victoire 1-0 du Portugal, et a apporté bien plus d'énergie en attaque, ce qui a poussé le nouveau sélectionneur Jorge Jesus à inverser leurs rôles pour un déplacement en Norvège.

    Ramos a inscrit un délicieux ballon piqué alors que le Portugal s'imposait 2-1 dans ce match, tandis que Ronaldo est finalement resté sur le banc pendant toute la rencontre. Le joueur de 41 ans a ensuite quitté le rassemblement, irrité par le traitement que lui avait réservé Jesus, mais le technicien portugais n'a fait que ce qui était le mieux pour l'équipe, contrairement à son prédécesseur Roberto Martinez, et Ramos a depuis justifié sa promotion de façon encore plus éclatante.

    Le transfert record de l'AC Milan a encore marqué et offert une passe décisive pour aider le Portugal à battre le Danemark 4-2 jeudi, sans que l'absence de Ronaldo ne se fasse le moins du monde sentir. Interrogé par RTP sur la saga Ronaldo après le match, Jesus s'est contenté de répondre : « J'ai un groupe qui croit en ma vision », et Ramos a fait partie de ceux qui l'ont confirmé.

    « Le nouveau sélectionneur nous aide énormément, nos idées sont plus claires », a-t-il déclaré. Continuer avec Ramos comme avant-centre numéro 9 est la meilleure de ces idées, et cela pourrait enfin permettre au Portugal d'exploiter le potentiel que Ronaldo bloque depuis si longtemps. Ramos a encore renforcé son dossier lorsque le Portugal a dominé la Norvège 2-1 à domicile, en inscrivant le but de la victoire à la 79e minute pour offrir à l'équipe de Jesus une place en quarts de finale de la Ligue des nations.

  • Joao Felix (Portugal)

    FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR
    AFP

    Jorge Jesus tire aussi le meilleur de Felix, après avoir fait de lui le point névralgique de la créativité d'Al-Nassr la saison dernière

    Le flop de l'Atletico Madrid, Joao Felix, a parfaitement relancé sa carrière à Al-Nassr. Il a logiquement devancé Ronaldo pour le titre de joueur de l'année en Saudi Pro League la saison dernière, avec 33 contributions décisives en autant de matches pour mener Al-Nassr au titre, Jesus ayant identifié le poste de numéro 10 comme sa meilleure position.

    Naturellement, il l'a replacé dans ce rôle depuis qu'il a quitté le banc d'Al-Nassr pour le Portugal, et cela a porté ses fruits. Le joueur de 26 ans a marqué lors de chacune des victoires contre le pays de Galles et la Norvège, tandis que son jeu en combinaison a été superbe et que ses déplacements insaisissables l'ont rendu impossible à contenir.

    Après 120 minutes de jeu, Jesus a laissé Felix au repos contre le Danemark, mais il a tout de même eu un impact décisif en sortant du banc, en parachevant le score d'une demi-volée bien exécutée après une séquence fluide de 22 passes du Portugal. Felix a ensuite retrouvé sa place dans le onze de départ pour le match retour contre la Norvège, et il a encore répondu présent avec une passe décisive astucieuse pour le but de la victoire de Ramos.

    Avec Jesus de nouveau à ses côtés pour l'encadrer, Felix pourrait enfin devenir le joueur de classe mondiale qu'il promettait d'être lorsqu'il a éclaté à Benfica.

  • Viktor Gyokeres (Suède)

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-POL
    AFP

    Après être passé derrière Kai Havertz dans la hiérarchie à Arsenal, Gyokeres a retrouvé confiance avec la sélection suédoise

    La trêve internationale est arrivée au moment idéal pour Viktor Gyokeres. L'attaquant d'Arsenal a vu son temps de jeu être considérablement réduit par Mikel Arteta, Kai Havertz étant désormais solidement installé comme premier choix dans l'axe à l'Emirates, et il a admis qu'il « attend plus de temps de jeu ».

    Le sélectionneur de la Suède, Graham Potter, lui a offert exactement cela, en l'associant d'abord en attaque à Alexander Isak pour un match à domicile contre la Roumanie. L'ancien joueur du Sporting CP a prouvé sa valeur en inscrivant le deuxième but crucial lors d'une victoire 2-1, en étant le plus prompt à reprendre un ballon repoussé à bout portant.

    Ces instincts de buteur affûtés se sont encore manifestés lorsque la Suède a battu la Pologne 3-1 lors de la deuxième journée, Gyokeres reprenant de volée le troisième but après s'être démarqué pour reprendre un centre au second poteau. « C'est bien de l'avoir, il vous offre une solution », a déclaré Potter à propos de l'importance de Gyokeres pour la Suède. « Les défenseurs adverses doivent faire attention quand ils se retrouvent en un contre un face à Viktor Gyokeres... bon courage à eux, parce que ce n'est pas facile. »

    Il y a clairement une faim dans le jeu de Gyokeres qui laisse bien augurer de ses chances de renverser la situation à Arsenal. Surtout, il prend aussi ses responsabilités dans cette situation, comme il l'a expliqué aux journalistes après le match contre la Roumanie : « Je dois évidemment faire mieux et je suis prêt à le faire. »

    Gyokeres a joint le geste à la parole avec son plus beau but de la trêve, en décochant une frappe imparable dans la lucarne lors d'un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine, puis il a encore marqué alors que la Suède a terminé la trêve par une victoire 1-0 en Roumanie, ce qui signifie qu'il a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses sept dernières apparitions en Ligue des nations.

  • Konstantinos Mavropanos (Grèce)

    FBL-EUR-NATIONS-GRE-GER
    AFP

    La Grèce s’est montrée solide derrière grâce à Mavropanos, qui ne fait pas de quartier pour récupérer le ballon et écarter le danger.

    La Grèce dispose d’une nouvelle génération dorée de talents, au point de faire rêver certains supporters à une répétition de son conte de fées à l’Euro 2004. Avec des talents émergents de Premier League comme Christos Tzolis, Christos Mouzakitis, Konstantinos Tzolakis et Charalampos Kostoulas sur lesquels s’appuyer, l’avenir s’annonce assurément radieux.

    Cependant, c’est un homme qui évolue actuellement en Championship qui a posé les fondations du début de campagne sans défaite de la Grèce en Ligue des nations. Le défenseur de West Ham Konstantinos Mavropanos a été colossal dans l’axe alors que la Grèce a battu la Serbie et l’Allemagne, avant d’arracher un match nul 2-2 contre les Pays-Bas, dominant dans les airs et lisant le jeu de façon superbe.

    Il a été particulièrement efficace lors de l’étonnant with de la Grèce contre l’Allemagne, remportant 15 duels et réalisant 12 dégagements pour s’adjuger largement le trophée d’homme du match, avant de frôler un niveau similaire lorsque les deux équipes ont fait match nul 0-0 à Thessalonique.

    Ancien recrutement raté à Arsenal, Mavropanos représente également une véritable menace offensive, comme en témoignent ses quatre buts en sept matches avec West Ham cette saison, et le joueur de 28 ans est un modèle exceptionnel pour la vague de jeunes talents grecs.

  • Nico Paz (Argentine)

    Argentina v Burkina Faso - International Friendly
    Getty Images Sport

    Comme meneur de jeu, Paz a été présenté comme le successeur de Lionel Messi et il a eu l’air à la hauteur lors des récents matches amicaux


    L’Argentine s’apprête à entrer dans une nouvelle ère sans son capitaine bien-aimé, Lionel Messi. Le lauréat du Ballon d’Or à huit reprises a disputé mardi le dernier match de sa brillante carrière internationale face au Bénin, et a eu droit à des adieux de héros à la hauteur des souvenirs inoubliables qu’il a offerts aux supporters de l’Albiceleste au cours des 20 dernières années.

    Autant dire que remplacer Messi sera impossible. Il n’a toujours pas été décidé qui héritera de son emblématique maillot n°10, et personne ne sera jamais vraiment digne de le porter. Cela étant dit, l’Argentine dispose encore d’une énorme puissance de feu offensive, avec Nico Paz comme option la plus prometteuse pour combler le vide laissé par Messi.

    Paz a eu du mal à se démarquer lorsqu’il jouait aux côtés de Messi, tant leur style est similaire, mais il a montré durant cette trêve internationale qu’il pouvait aussi briller comme principal créateur du jeu argentin. Aligné sur l’aile droite, le joueur de Côme a signé quatre contributions décisives lors des larges victoires contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, dont une superbe frappe enroulée des 18 mètres lors de ce dernier match.

    Paz a été particulièrement brillant lors du large succès 4-0 contre la Bolivie, surgissant dans le dos de la défense pour lober le gardien sur le deuxième but de l’Argentine avant de déposer un coup franc parfait sur la tête de Cristian Romero pour le troisième. En 56 minutes passées sur le terrain, Paz a enregistré trois tirs, quatre centres précis, neuf conduites de balle et trois duels remportés, affichant la même inspiration ballon au pied et le même volume de course sans ballon qu’il montre chaque semaine à Côme.

    Messi était un buteur prolifique autant qu’un maître à jouer et, même si Paz n’est pas encore aussi clinique, il n’a que 22 ans. Les attentes doivent donc être mesurées en conséquence, mais l’Argentine tient assurément une nouvelle star.

  • Julian Hall (États-Unis)

    FBL-FRIENDLY-USA-CHI
    AFP

    Mauricio Pochettino a été récompensé pour avoir intégré l’attaquant adolescent Hall à son groupe, alors que les États-Unis ont enchaîné quatre victoires consécutives

    Le souvenir de la défaite catastrophique 4-1 des États-Unis contre la Belgique en huitième de finale de la Coupe du monde est toujours bien présent, et il le restera encore un moment. Les hommes de Mauricio Pochettino avaient semblé être une force redoutable lors des tours précédents, mais ils n'ont pas répondu présents au moment où cela comptait vraiment, gaspillant finalement une occasion unique dans une vie à domicile.

    Cependant, cela ne signifie en rien que l'avenir n'est pas prometteur, bien au contraire. Plusieurs jeunes sont en train d'émerger et pourraient permettre aux États-Unis d'atteindre de nouveaux sommets. L'un d'eux est l'attaquant des New York Red Bulls Julian Hall, appelé pour la première fois pour les matches amicaux contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada, et le joueur de 18 ans a défié toutes les attentes.

    Hall est entré pour la dernière demi-heure de la victoire 4-1 contre le Pérou et a inscrit un but tout en délivrant une passe décisive, ce qui lui a valu d'être titularisé contre le Chili et le Mexique. Il a aussi marqué lors de ces victoires respectives 4-2 et 3-0, avec en point d'orgue une tête surhumaine contre le Chili, avant de disputer 45 minutes lors de la victoire 1-0 contre le Canada.

    Cette année a été celle de l'éclosion pour Hall, auteur de 10 buts en 26 matches de MLS, et, au vu de ce qu'il a montré, il pourrait offrir une très forte concurrence à Folarin Balogun et Ricardo Pepi à la pointe de l'attaque alors que les États-Unis entament un nouveau cycle. Hall peut apporter à l'effectif de Pochettino un instinct naturel de renard des surfaces, des déplacements intelligents, une vitesse foudroyante et de la polyvalence, et nous ne faisons encore qu'effleurer ce que l'adolescent pourrait devenir à mesure qu'il se développera physiquement.