Michael Olise est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’ancien ailier de Crystal Palace l’a confirmé avec un début de saison tonitruant à six buts au Bayern Munich, et il a poursuivi sur sa lancée étincelante lors du premier rassemblement de la France sous Zinedine Zidane.

La France a battu la Turquie 1-0 après qu’Olise a réalisé un contrôle orienté et une passe sublimes pour offrir le but de Kylian Mbappe à la 54e minute, et la star du Bayern a ensuite fait la différence en sortie de banc lors d’une victoire sur le même score contre la Belgique. Olise a sprinté ballon au pied à pleine vitesse depuis bien à l’intérieur de son propre camp jusqu’à l’entrée de la surface, en laissant trois défenseurs sur place au passage, avant de placer le ballon dans le petit filet avec un calme et une précision imperturbables.

Zidane a ensuite été contraint de remettre Olise dans son onze de départ pour la rencontre de la France contre l’Italie, et l’ancien ailier de Crystal Palace a ajouté un autre but incroyable à sa compilation d’exploits. Rayan Cherki a effleuré un coup franc de 18 mètres dans la course d’Olise et le joueur de 24 ans a repris le ballon, qui est entré avec l’aide de la barre, en donnant encore une fois l’impression que le difficile était ridiculement facile.

« Il est un peu réservé et timide en dehors du terrain, mais ce n’est pas grave parce que sur le terrain, il n’est pas timide du tout : c’est un leader naturel par son jeu », a déclaré Zidane à Telefoot après le match nul 1-1 contre l’Italie. « Il montre tout son talent avec le ballon. »

Mbappe est peut-être le capitaine, mais Olise donne à la France un facteur X, et il prend de plus en plus d’ampleur au fil des matches. Cela s’est confirmé lors du dernier rendez-vous des Bleus pendant cette trêve, le match retour contre la Belgique au Stade de France.

La France était menée au score à l’heure de jeu quand Olise est entré, et il a distillé sa magie pour renverser la situation. Desire Doue a égalisé avant qu’Olise n’adresse un centre en retrait millimétré pour Cherki, qui a donné l’avantage aux Bleus, puis le super-remplaçant a lui-même inscrit un doublé pour sceller une spectaculaire victoire 4-1.

Olise compte désormais 17 contributions sur des buts en 16 apparitions avec la France en 2026, et il est le premier joueur de l’histoire de la sélection à atteindre les 10 passes décisives sur une année civile. Vers la fin du match contre la Belgique, les supporters présents au stade ont scandé à pleins poumons : « Olise, Ballon d’Or ! Olise, Ballon d’Or ! » Ce serait un lauréat plus que méritant.