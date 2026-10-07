La trêve internationale est depuis longtemps perçue par les supporters de football comme une interruption agaçante du calendrier des clubs, en particulier en septembre, lorsque les équipes commencent à peine à trouver leur rythme. Les clubs la considèrent aussi comme une contrainte, car des joueurs clés peuvent souvent revenir blessés ou en perte de confiance si leur sélection a déçu.
La FIFA en a toutefois pris note et a mis en place des changements importants dans son calendrier pour la saison 2026-2027. Il n’y a désormais plus que trois trêves internationales au lieu de quatre, du 21 septembre au 6 octobre, du 9 novembre au 17 novembre et du 22 mars au 30 mars. Une quatrième et une cinquième trêves auront également lieu en juin et en juillet, afin de laisser de la place aux tournois lorsque la plupart des championnats de clubs sont à l’arrêt.
Tout cela devrait être positif dans l’ensemble, mais cette première trêve de trois semaines a été la plus longue jamais vue, les sélections nationales disputant jusqu’à quatre matches, et la patience a donc été mise à rude épreuve. Toutes les rencontres n’ont pas offert un grand spectacle et, inévitablement, la liste des stars blessées s’est allongée.
Cependant, le positif l’a globalement emporté sur le négatif. Beaucoup de grands noms ont répondu présent avec leur pays, et certains nouveaux visages ont eu un impact immédiat. Ci-dessous, GOAL passe en revue les plus grandes stars de cette fenêtre internationale, en commençant par un champion du monde adolescent qui a poursuivi son superbe début de nouvelle saison...