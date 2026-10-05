Mardi soir, dans le célèbre Estadio Monumental de River Plate, Lionel Messi disputera sa 208e et dernière sélection avec l'Argentine. L'équipementier de Messi, adidas, a conçu un maillot commémoratif d'adieu pour le joueur de 39 ans, qu'il portera face au Bénin, avec son nom et son numéro baignés d'or, à l'image de ce qu'il a valu au poids de l'or en sélection pendant près de 21 ans.

Il n'y aura pas un œil sec dans le stade. Messi quitte la sélection argentine en étant le joueur le plus capé de son histoire et son meilleur buteur de tous les temps avec 125 réalisations, mais aussi comme l'homme qui a inspiré son pays vers une troisième Coupe du monde et deux titres consécutifs en Copa América.

Il est aussi passé tout près de partir avec une deuxième médaille de vainqueur de la Coupe du monde l'été dernier, en inscrivant huit buts durant le parcours de l'Argentine jusqu'à sa défaite finale contre l'Espagne. Messi a tragiquement perdu son père après le tournoi, et a finalement décidé de prendre sa retraite parce qu'il estimait n'avoir « plus rien à donner ».

Autant dire que personne ne peut succéder à Messi à l'identique. Pour beaucoup, c'est le plus grand joueur à avoir jamais foulé un terrain de football, et il n'y en aura peut-être jamais un autre capable d'égaler son talent brut, un don de Dieu. Mais le maillot floqué du n°10 doit être transmis à quelqu'un, et l'Argentine doit trouver un moyen de rester une puissance de premier plan sans son capitaine emblématique.