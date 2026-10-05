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Who will be Argentina's next No.10 - 1:1Getty/GOAL

La vie après Lionel Messi : qui sera le prochain numéro 10 de l'Argentine ?

Trouver un digne successeur à l’icône du FC Barcelone sera une tâche ardue pour l’Argentine, mais il existe quelques candidats prometteurs

James Westwood
Traduit par

  • Mardi soir, dans le célèbre Estadio Monumental de River Plate, Lionel Messi disputera sa 208e et dernière sélection avec l'Argentine. L'équipementier de Messi, adidas, a conçu un maillot commémoratif d'adieu pour le joueur de 39 ans, qu'il portera face au Bénin, avec son nom et son numéro baignés d'or, à l'image de ce qu'il a valu au poids de l'or en sélection pendant près de 21 ans.

    Il n'y aura pas un œil sec dans le stade. Messi quitte la sélection argentine en étant le joueur le plus capé de son histoire et son meilleur buteur de tous les temps avec 125 réalisations, mais aussi comme l'homme qui a inspiré son pays vers une troisième Coupe du monde et deux titres consécutifs en Copa América.

    Il est aussi passé tout près de partir avec une deuxième médaille de vainqueur de la Coupe du monde l'été dernier, en inscrivant huit buts durant le parcours de l'Argentine jusqu'à sa défaite finale contre l'Espagne. Messi a tragiquement perdu son père après le tournoi, et a finalement décidé de prendre sa retraite parce qu'il estimait n'avoir « plus rien à donner ».

    Autant dire que personne ne peut succéder à Messi à l'identique. Pour beaucoup, c'est le plus grand joueur à avoir jamais foulé un terrain de football, et il n'y en aura peut-être jamais un autre capable d'égaler son talent brut, un don de Dieu. Mais le maillot floqué du n°10 doit être transmis à quelqu'un, et l'Argentine doit trouver un moyen de rester une puissance de premier plan sans son capitaine emblématique.

  • Le poids du maillot

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL
    AFP

    L’héritage de Messi et Maradona signifie que quiconque récupérera ce maillot héritera d’une pression immédiate et d’attentes énormes


    Les supporters de l’Argentine sont déjà passés par là. Après que Diego Maradona a mis un terme à sa carrière en 1994, l’Albiceleste a traversé une période d’expérimentations tactiques et d’immense sous-performance, quittant la Coupe du monde 1998 au stade des quarts de finale avant de ne pas réussir à sortir de son groupe quatre ans plus tard.

    Elle a aussi été éliminée en quarts de finale de trois Copa America consécutives, et a perdu la finale 2004 aux tirs au but contre une équipe B du Brésil. Pablo Aimar, Ariel Ortega et Juan Roman Riquelme ont tous porté pendant un temps l’emblématique n°10 de Maradona, et c’étaient de bons joueurs, mais son poids s’est finalement révélé trop lourd.

    Maradona était, au sens propre, un Dieu pour les supporters argentins : un footballeur au charisme et à la créativité sans fin, qui a orchestré leur sacre en Coupe du monde 1986. Il semblait impossible que quiconque puisse un jour suivre ses traces, jusqu’aux débuts de Messi en 2005.

    Riquelme a d’abord conservé le n°10, et a remporté l’or olympique aux côtés de Messi avant de prendre sa retraite en 2009, moment où il l’a transmis au maestro du FC Barcelone. Il a fallu du temps pour que Messi convainque une large partie des supporters argentins qu’il pouvait être à la hauteur de l’héritage de Maradona, mais il y est finalement parvenu, évoluant d’un meneur de jeu discret à un leader redoutable.

    Messi s’est approprié le n°10 et, contre toute attente, est devenu aussi populaire, voire plus, que Maradona dans son pays. Pourtant, la foudre peut-elle vraiment frapper trois fois au même endroit ?

    Ce serait une surprise si l’Argentine ne traversait pas une nouvelle phase de transition frustrante, et aucun joueur de l’effectif actuel de Lionel Scaloni ne semble immédiatement digne du maillot de Messi.

  • Le pari le plus sûr

    FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUI
    AFP

    Julian Alvarez a déjà remplacé Messi par le passé et possède une solide expérience au plus haut niveau.

    Le choix le plus simple que Scaloni puisse faire est de confier le maillot n°10 à Julian Alvarez. En effet, l'attaquant de l'Atletico Madrid a régulièrement endossé le rôle de Messi dans l'animation offensive lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, alors que la légende s'est limitée à seulement 10 titularisations.

    Alvarez a impressionné, avec sept contributions au total, sa prestation la plus marquante étant intervenue lors de l'écrasante victoire 4-1 de l'Argentine contre le Brésil. Il a ouvert le score d'une finition clinique dès la quatrième minute, mené le pressing et constamment étiré la défense avec ses appels diagonaux.

    Il n'y a pas non plus de meilleur candidat en matière d'expérience au plus haut niveau. Alvarez a été un élément important de l'équipe de Manchester City qui a remporté le triplé, avant de devenir rapidement le talisman de l'Atletico après son arrivée en Espagne. Il cumule à ce jour 67 contributions en 110 matches seulement avec l'Atleti, et il entre dans ses meilleures années à 26 ans, ce qui explique pourquoi il a été une cible prioritaire du Barça et d'Arsenal durant l'été. Scaloni n'a pas de pari plus sûr.

    Cela dit, Alvarez n'a pas les mêmes dispositions de meneur de jeu que Messi, et il s'est montré étonnamment discret lors de la Coupe du monde, hormis sa superbe frappe en quart de finale contre la Suisse. Avec un bilan global assez modeste de 16 buts en 61 matches internationaux, Alvarez devra prouver qu'il peut être décisif avec régularité dans les plus grands rendez-vous et travailler l'aspect physique de son jeu pour être un remplaçant crédible.

  • Le match le plus proche

    Nico Paz Argentina

    L’Argentine tient un grand espoir en la personne de Nico Paz, qui s’est hissé au rang de star en Italie avec Côme

    Nico Paz a connu des débuts discrets avec l’Argentine, ne marquant que trois fois en 13 apparitions, et n’a presque pas eu sa chance à la Coupe du monde. Cela s’explique principalement par le fait que son profil est trop similaire à celui de Messi.

    En tant que numéro 10 intelligent, techniquement brillant, capable de débloquer un match en un instant, et qui est aussi gaucher, il serait naturel que Paz hérite du trône de Messi. Le joueur de 22 ans suit déjà ses traces à Côme, étant devenu le plus jeune Argentin depuis Messi avec Barcelone en 2008 à offrir plusieurs buts dans un même match de Ligue des champions.

    Il a délivré deux passes décisives lorsque Côme a lancé sa toute première campagne dans la compétition la plus prestigieuse d’Europe par une large victoire 4-1 contre le RB Leipzig. Avec un taux de passes réussies de 95 %, quatre dribbles réussis et 10 duels au sol remportés, Paz avait de solides arguments pour être considéré comme le meilleur joueur sur le terrain.

    Côme s’y est habitué depuis avoir recruté Paz en provenance du Real Madrid en 2024. Il a joué un rôle déterminant dans l’ascension rapide de Côme sous les ordres de Cesc Fabregas, et pourrait avoir un avenir à très long terme très prometteur au Real, qui devrait, selon certaines informations, lever son option de rachat l’été prochain.

    « Nico Paz a tout », a déclaré Fabregas en août. « Il a un courage, une vision et une ambition extraordinaires. » Messi a également couvert Paz d’éloges, affirmant qu’il a une « excellente tête » et qu’il « comprend parfaitement le jeu », ce qui résume bien pourquoi il est le nouvel immense espoir de l’Argentine.

    Cependant, il faut quelque peu tempérer les attentes. Paz a un bon sens du but, mais il ne sera probablement jamais un buteur prolifique comme Messi ; il est davantage un rouage essentiel du système que l’homme principal. Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose, toutefois, car il possède les qualités créatives pour aider l’Argentine à devenir une équipe plus équilibrée offensivement, plutôt qu’une sélection qui compte si souvent sur un seul homme pour faire la différence.

  • Joker

    Argentina v Mauritania - International Friendly
    Getty Images Sport

    Franco Mastantuono est un attaquant direct et sûr de lui, qui a déjà porté le n°10 à une reprise

    L’Argentine dispose toutefois d’un autre gaucher prometteur sur lequel s’appuyer, en la personne de l’ailier de 19 ans Franco Mastantuono. Le joyau du centre de formation de River Plate a connu une première saison difficile dans le football européen après avoir rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un transfert de 45 millions d’euros l’été dernier, ne disputant que 23 matches de Liga.

    Il a toutefois été victime de l’instabilité au club et n’a pas réussi à s’imposer alors que Madrid passait d’un désastre à l’autre, d’abord sous Xabi Alonso puis sous Alvaro Arbeloa. Le Real a ensuite prêté Mastantuono à la Fiorentina en août, et ce nouveau départ lui a fait le plus grand bien.

    Les supporters de la Fiorentina ont immédiatement adopté l’adolescent, auteur d’un superbe triplé lors de la victoire 4-2 sur le terrain de Venise le 11 septembre. Mastantuono a inscrit deux frappes brillantes de l’extérieur de la surface pour son doublé, avant d’ajouter un troisième but en poussant le ballon au fond après avoir effectué un appel intelligent dans l’espace entre le défenseur central et l’arrière gauche de Venise.

    Comme Messi, il aime partir du côté droit avant de repiquer dans l’axe pour participer au jeu, et il peut être redoutable dès qu’il aperçoit le but. Il dribble aussi avec un centre de gravité bas et peut manipuler le ballon de manière brillante dans les petits espaces.

    Mastantuono s’est déjà vu confier le numéro 10, battant le record de Maradona en devenant le plus jeune Argentin à le porter lors d’un match des éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Équateur, et il a la force de caractère pour le faire à nouveau. Il n’a pas la vitesse que Messi possédait dans ses jeunes années, mais il compense par son agilité, ses combinaisons rapides et sa confiance générale.

    Alors que de nombreux joueurs, au fil des années, en club comme en sélection, ont craqué sous la pression de devoir être à la hauteur des standards de Messi, Mastantuono relèverait ce défi de front. En termes de pur potentiel, c’est l’option la plus enthousiasmante à envisager pour Scaloni.

  • L’outsider

    Argentina v Iceland - International Friendly
    Getty Images Sport

    Thiago Almada pourrait être sur le point de se relancer dans son pays natal après un passage décevant à Madrid

    Thiago Almada devait initialement porter le n°10 de l’Argentine contre l’Équateur devant Mastantuono, avant qu’une blessure ne le contraigne au forfait à la dernière minute. Des problèmes physiques ont également écarté le joueur de 25 ans de la dernière sélection, mais il est depuis longtemps l’un des favoris de Scaloni.

    Pur produit du centre de formation de Velez Sarsfield, il faisait partie du groupe qui a remporté la Coupe du monde au Qatar, et il s’est montré un atout utile au fil de ses 25 sélections, capable d’évoluer en meneur de jeu classique, dans un rôle plus reculé de n°8 ou sur l’un ou l’autre côté. Trompeusement puissant malgré son mètre 70, Almada dispose d’un gros volume de course et excelle pour casser les lignes défensives et changer rapidement de direction.

    Il est toutefois juste de dire qu’il n’a pas encore gagné sa place parmi l’élite. Almada a été une sensation en MLS avec Atalanta United, mais il n’a pas convaincu dans le football européen, après un prêt oubliable à Lyon puis un échec total à l’Atletico en Liga.

    Le système rigide et défensif de Diego Simeone ne convenait pas à Almada, qui n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire, ne totalisant finalement que trois buts en 27 apparitions en Liga. L’Atletico l’a vendu à perte lors du mercato estival après une offre de 20 M€ de River Plate ; toutefois, une clause de rachat a été incluse dans l’accord.

    Cela laisse penser que Simeone appréciait le talent d’Almada, et il pourrait désormais retrouver sa meilleure forme dans son pays. Le fait qu’il rejoue en Argentine est de bon augure pour sa carrière internationale, car Scaloni peut l’observer régulièrement, et il a bien commencé avec deux buts lors de ses cinq premières titularisations avec River. Almada reste un outsider pour le maillot de n°10, mais il a gagné la confiance de Scaloni au cours des quatre dernières années.

  • La fin d’une époque

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL
    AFP

    D’autres départs se profilent à l’horizon pour l’Argentine, et une évolution sera à l’ordre du jour alors qu’un nouveau cycle commence.

    Les chances que l'Argentine trouve un jour l'héritier naturel de Messi sont quasiment nulles. Le phénomène de l'Inter Miami peut être comparé à Neo dans « The Matrix » : une anomalie qui défie toutes les lois de la physique et de la logique, et qui semble toujours avoir 50 longueurs d'avance sur ses adversaires. Pour cette raison, voir le changement de numéro 10 comme un passage de témoin n'a aucun sens. L'Argentine doit évoluer et plusieurs joueurs devront élever leur niveau pour remplacer l'influence de Messi.

    Si Alvarez mène la ligne avec Paz juste derrière lui et Mastantuono à droite, peu importe finalement lequel des trois portera le numéro 10. Ils pourraient se compléter parfaitement et, avec Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister en soutien au milieu de terrain, l'Argentine continuera de poser des problèmes à n'importe quelle équipe sur le plan offensif. Il semble que Cristian Romero sera nommé nouveau capitaine de l'Albiceleste, qui disposera donc aussi d'un leader confirmé derrière, avec Lisandro Martinez prêt à reformer la charnière à ses côtés.

    Les bases d'une réussite durable sont là avec ces joueurs, et avec Lautaro Martinez en concurrence pour du temps de jeu en attaque, mais les adieux de Messi ne seront pas les derniers. En effet, Nicolas Otamendi a lui aussi pris sa retraite internationale après la Coupe du monde, et Emi Martinez, Leandro Paredes et Nicolas Tagliafico suivront probablement bientôt. Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso ont eux aussi dépassé la trentaine.

    Comme si tout cela ne suffisait pas à susciter l'inquiétude, le contrat de Scaloni expire en décembre. Le sélectionneur a laissé entendre qu'il était ouvert à une prolongation, mais l'incertitude entoure actuellement l'équipe nationale argentine. Une nouvelle ère est en train de s'ouvrir et elle s'accompagnera d'obstacles importants. En l'absence de Messi, il appartiendra à chaque membre de l'effectif d'encourager et d'inspirer la personne à ses côtés.