Sans surprise, Lamine Yamal a été élu jeune talent de l’année pour la troisième fois consécutive lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Une juste récompense après une saison durant laquelle il a aidé Barcelone à conserver son titre en Liga et l’Espagne à décrocher sa deuxième Coupe du monde. Le joueur de 19 ans a devancé de peu son coéquipier en club et en sélection Pau Cubarsi pour ce prix, décerné par un jury composé d’anciens lauréats du Ballon d’Or remontant jusqu’à 1969. Warren Zaire-Emery, du Paris Saint-Germain, a terminé troisième.

L’icône du Barça Lionel Messi, détenteur du record de huit Ballons d’Or, a placé Yamal et Cubarsi aux deux premières places de son classement, mais a choisi un nom plus inattendu pour compléter son trio de tête : Ibrahim Maza. Il a été le seul juré à placer le milieu de terrain du Bayer Leverkusen aussi haut. Maza n’a finalement récolté qu’un point et terminé neuvième parmi les 10 nommés.

Mais recevoir cette reconnaissance de la part du plus grand joueur de l’histoire du football avait valeur de récompense en soi. Maza a ensuite déclaré à RTL et Sky Sports Germany : « Être choisi par Messi est un grand honneur pour moi. C’est quelque chose de spécial. Cela donne beaucoup de motivation supplémentaire. Remporter le Ballon d’Or est l’un de mes rêves. »

Maza suscite désormais l’intérêt de prétendants dans toute l’Europe, dont le Paris Saint-Germain, vainqueur des deux dernières éditions de la Ligue des champions. « Ce serait bien sûr un immense rêve de pouvoir jouer pour un si grand club, a-t-il ajouté. Je pense que nous savons tous à quel point Paris est un grand club. C’est l’un des meilleurs clubs au monde, avec le Real Madrid, le Barça et Arsenal. »

Si Mikel Arteta a eu vent de cet entretien, il devrait tenter de faire prendre une longueur d’avance à Arsenal sur ces autres clubs. Maza mérite sa chance au plus haut niveau. Avec sa maîtrise technique, sa vision du jeu exceptionnelle et son activité incessante, on l’imagine aisément briller en Premier League sous le maillot d’Arsenal.