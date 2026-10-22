Le premier Clasico de la saison approche à grands pas, et avec lui une nouvelle collection issue de la collaboration prolifique entre le FC Barcelone et le géant du streaming musical Spotify. Une fois de plus, le Barça portera une tenue en édition spéciale lors de son affrontement avec le Real Madrid dimanche, faisant le lien entre football et musique en mettant à l’honneur sur ses maillots un artiste de renommée mondiale à l’occasion du plus grand rendez-vous de son calendrier.

Cette fois, c’est au tour de Tyler, The Creator d’être sous les projecteurs. Le rappeur, chanteur et créateur de mode, lauréat d’un Grammy Award, a eu carte blanche pour concevoir une collection qui met en valeur son imagination sans limites et son approche singulière du travail, celle d’un artiste au sens le plus profond du terme.

Cette collaboration a jusqu’ici remporté un succès sans précédent pour Barcelone, et la participation de Tyler montre qu’elle n’est pas près de ralentir.