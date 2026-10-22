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Barcelona Tyler, The Creator 1:1Getty/GOAL

La collaboration entre le FC Barcelone et Spotify autour du maillot du Clásico est devenue emblématique

Les Blaugrana ont de nouveau collaboré avec le service de streaming pour créer un maillot unique destiné au match de dimanche contre le Real Madrid. Cette fois, ils ont confié le contrôle total de sa création au rappeur irrévérencieux Tyler, The Creator.

Krishan Davis
Traduit par

  • Le premier Clasico de la saison approche à grands pas, et avec lui une nouvelle collection issue de la collaboration prolifique entre le FC Barcelone et le géant du streaming musical Spotify. Une fois de plus, le Barça portera une tenue en édition spéciale lors de son affrontement avec le Real Madrid dimanche, faisant le lien entre football et musique en mettant à l’honneur sur ses maillots un artiste de renommée mondiale à l’occasion du plus grand rendez-vous de son calendrier.

    Cette fois, c’est au tour de Tyler, The Creator d’être sous les projecteurs. Le rappeur, chanteur et créateur de mode, lauréat d’un Grammy Award, a eu carte blanche pour concevoir une collection qui met en valeur son imagination sans limites et son approche singulière du travail, celle d’un artiste au sens le plus profond du terme.

    Cette collaboration a jusqu’ici remporté un succès sans précédent pour Barcelone, et la participation de Tyler montre qu’elle n’est pas près de ralentir.

  • Maillots convoités

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Tyler, The Creator est le dernier artiste en date à figurer sur un maillot du FC Barcelone dans le cadre de l’accord avec Spotify.


    La collaboration semestrielle entre Barcelone et Spotify à l’occasion du Clasico est devenue l’un des rendez-vous les plus attendus de la culture footballistique. À l’approche de l’un des duels les plus âpres du football, elle suscite toujours un vif engouement, les supporters se demandant quel artiste de renom s’affichera sur le maillot.

    Il s’agit déjà du neuvième maillot en édition spéciale issu de ce partenariat. Tyler, The Creator succède ainsi à des stars de la musique telles que Drake, Rosalia, Coldplay, Ed Sheeran, The Rolling Stones et Olivia Rodrigo, dont les logos ont orné le devant d’un maillot de Barcelone. Le club en dévoile deux par saison depuis 2022-23.

    En tirant parti de l’accès privilégié dont dispose Spotify à des artistes de cette envergure, cette collaboration semestrielle est pratiquement assurée de rencontrer le succès. Les supporters de Barcelone comme les immenses communautés de fans de ces musiciens se précipitent pour se procurer l’un des maillots en édition limitée.

    C’est toutefois la première fois que l’un de ces artistes dispose d’une entière liberté de création. Tyler a eu carte blanche pour exprimer sa personnalité singulière et son individualité dans une collection plus vaste, exubérante et colorée. Il était le candidat idéal, lui qui associe depuis longtemps sa passion pour la musique et la mode à travers sa marque de streetwear, GOLF WANG.

  • Tyler prend le relais

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator collection
    Nike

    Tyler a bénéficié d’une liberté créative totale pour la collection et la vidéo de lancement qui l’accompagne, une première dans le cadre de ce partenariat.

    Le maillot domicile, lui, est assez simple : le logo « GOLF » de Tyler, en lettres capitales jaune vif, remplace celui de Spotify sur la poitrine. Pour le reste, le modèle est identique à celui porté les autres jours de match.

    C'est toutefois dans le reste de la collection que l'identité singulière du rappeur s'exprime pleinement. Toutes les pièces reprennent l'esthétique vive, exubérante et irrévérencieuse associée à sa marque GOLF WANG depuis sa création, il y a 15 ans, avec une palette mêlant marron, bleu sarcelle, bordeaux, bleu, noir et blanc.

    Le blouson universitaire, la veste de survêtement et les maillots d'inspiration rétro à manches longues ou courtes sortent du lot. Avec leurs imprimés discrets et leurs typographies audacieuses, ils témoignent du sens de la mode de Tyler. Cette vaste collection comprend aussi des sweats à capuche, des t-shirts et des accessoires GOLF WANG x Barça. L'artiste a poussé le souci du détail jusqu'à y inclure un briquet.

    Le Barça a également donné carte blanche au rappeur de 35 ans pour la vidéo promotionnelle, absurde à souhait. Réalisée par Tyler, qui y tient aussi le premier rôle, elle le montre recruter pour Barcelone un joueur à la musculature démesurée après avoir reçu un ballon perdu en plein visage lors d'une répétition sur la pelouse du Camp Nou. Se moque-t-il du monde ? La question reste sans doute ouverte.

  • « Celui-ci semble différent »

    Lamine Yamal Barcelona x GOLF WANG shirt Tyler the Creator
    Nike

    La nouvelle approche adoptée pour le maillot Barça x GOLF WANG pourrait inciter le club et la plateforme de streaming à accorder davantage de liberté créative aux artistes à l’avenir.

    La liberté créative accordée à Tyler cette fois-ci distingue cette collection des précédentes, même si le maillot que portera le Barça lors du Clasico de dimanche est en réalité assez sobre.

    « Chacune de nos collaborations autour du maillot nous a emmenés vers de nouveaux horizons, mais celle-ci est différente », a déclaré Marc Hazan, vice-président senior du marketing et des partenariats chez Spotify, lors de l’annonce que le rappeur serait à l’affiche du nouveau maillot. « Tyler apporte à cette collaboration un univers créatif singulier, qui va bien au-delà du maillot. »

    « Des visuels de la campagne à la collection, en passant par l’événement immersif à Barcelone, chaque élément s’ancre dans l’univers de la marque GOLF WANG, ce qui en fait l’une de nos collaborations les plus enthousiasmantes à ce jour avec le FC Barcelone. »

    Si la collection rencontre le succès, il ne serait pas surprenant que les rênes créatives soient confiées à d’autres artistes lorsque reviendra le Clasico.

  • Un partenariat lucratif

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA
    AFP

    Le FC Barcelone connaît un immense succès grâce à ses collaborations avec Spotify autour de ses maillots depuis 2022.

    Sur le plan commercial, l’opération est extrêmement lucrative pour le Barça, qui s’est certainement appuyé sur son contrat de sponsoring colossal avec Spotify pour rééquilibrer ses comptes après les difficultés financières rencontrées au sortir du Covid.

    Les maillots du Clasico en édition spéciale ont généralement été vendus au prix exorbitant de 400 € et, comme ils ne sont produits qu’en série limitée, ils sont immédiatement très recherchés et se revendent nettement plus cher. En 2025, il a été rapporté que le club catalan avait gagné 1,5 million d’euros en une heure grâce à sa collaboration avec Travis Scott.

    Au total, le contrat de sponsoring du Barça avec le service de streaming musical est le deuxième plus lucratif au monde, derrière seulement le partenariat du Real Madrid avec la compagnie aérienne Emirates. Le club a obtenu de meilleures conditions financières lors du renouvellement de l’accord en 2025 (75 millions d’euros par saison), et les revenus qu’il en tire pourraient désormais atteindre 460 millions d’euros (387 millions de livres sterling/516 millions de dollars) au cours des quatre prochaines années. Ce montant comprend une somme supplémentaire importante pour les droits de dénomination du Camp Nou, même si son versement intégral dépend largement de l’avancement des travaux de rénovation en cours.

  • À suivre

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Avec un autre Clasico masculin prévu en mai, le FC Barcelone et Spotify devraient très prochainement s’associer à un autre artiste de renommée mondiale.

    Ce renouvellement de contrat, et la probabilité qu’il soit renouvelé une nouvelle fois à l’avenir compte tenu du succès de ce partenariat, montrent que cette collaboration de plus en plus fructueuse est loin de toucher à sa fin.

    Les équipes masculine et féminine du Barça porteront le maillot GOLF WANG ce week-end. Il ne fait guère de doute qu’il sera épuisé presque partout. L’attente commencera alors à monter en vue du deuxième week-end de Clásico de la saison, en mai. Quelle que soit la tête d’affiche de cette édition, ce sera à coup sûr une autre superstar de la musique.

    « La collaboration entre le FC Barcelone et Spotify continue de créer de nouveaux liens entre le football, la musique et la culture contemporaine, a déclaré Joan Soler, vice-président chargé des activités commerciales du FC Barcelone. Avec Tyler, The Creator à l’honneur sur le maillot du Clásico, nous poursuivons une initiative qui fait désormais partie de l’attente entourant ce match et nous permet de toucher des publics dans le monde entier.

    « Cette dernière opération renforce encore le caractère unique de notre partenariat avec Spotify et souligne le pouvoir de la musique et du football de rassembler les gens. »

    La collection Spotify x GOLF WANG x Barcelone est disponible dès maintenant dans les boutiques officielles et sur le site du FC Barcelone, ainsi que sur golfwang.com et nike.com.