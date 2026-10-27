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Conte only man who can whip Man Utd into shape_1-1.jpgGetty/GOAL

L’intransigeant Antonio Conte est le seul entraîneur capable de redresser un Manchester United en perdition

Un nouveau changement sur le banc d’Old Trafford semble proche, et le technicien italien au palmarès impressionnant et sans concession s’impose comme le candidat de choix pour le poste le plus difficile du football.

James Westwood
Traduit par

  • Les jours de Michael Carrick sont comptés. Manchester United connaît son pire début de saison en championnat depuis 1986, avec une seule victoire lors de ses huit premiers matches, et ne compte qu’un point d’avance sur la zone de relégation de Premier League.

    Old Trafford a connu bien des désillusions depuis le départ de Sir Alex Ferguson, mais après une humiliante défaite 4-1 chez Como, qui découvre la Ligue des champions, suivie d’un revers 3-0 à domicile contre Bournemouth, Manchester United semble avoir touché le fond. Carrick sera encore sur le banc pour le déplacement à Chelsea samedi. Selon certaines informations, il aura la possibilité de redresser la situation, mais il faudrait un miracle : une partie du vestiaire a manifestement cessé de faire des efforts et s’est retournée contre lui.

    La même chose est arrivée à Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal et David Moyes avant Carrick. Depuis bien plus de dix ans, les joueurs ont pris une influence démesurée, en grande partie à cause de l’incompétence du service de recrutement, qui a validé à maintes reprises des arrivées de joueurs dépourvus des qualités ou de l’état d’esprit nécessaires pour réussir dans l’un des plus grands clubs du monde.

    Carrick peut assurément estimer avoir été abandonné par des dirigeants qui ne lui ont accordé que 155 millions de livres pour ce qui est peut-être le remaniement de milieu de terrain le plus décevant de tous les temps. Les dirigeants d’INEOS et la famille Glazer ont continué à traiter cette légende du club comme un entraîneur intérimaire après lui avoir offert un contrat de deux ans pour avoir ramené United en Ligue des champions. C’était impardonnable et, comme l’a montré l’élan d’affection des supporters envers Carrick après le match contre Bournemouth, il n’est responsable de rien de tout cela.

    Si les mauvais résultats se poursuivent, il faudra pourtant que quelque chose change, et évincer l’entraîneur reste toujours la solution la plus facile. Tant que les propriétaires ne seront pas délogés de leurs confortables positions, United restera prisonnier d’un cycle d’échecs. Mais un changement de culture, cruellement nécessaire, est possible si Carrick est finalement remplacé par un entraîneur habitué à gagner, capable de remettre au pas cet effectif moribond. Place à Antonio Conte.

  • Une occasion en or

    Antonio Conte Napoli
    Getty Images

    Conte s’est exprimé sur son avenir alors que son nom est associé à Manchester United, démentant les affirmations selon lesquelles il exigerait « les pleins pouvoirs » à son prochain poste.

    Cela fait cinq mois que Conte a quitté son dernier poste, à Naples, d’un commun accord. Il est donc disponible et son recrutement ne nécessiterait aucune indemnité. Les dirigeants de Manchester United manqueraient une nouvelle fois à leurs obligations s’ils ne prenaient même pas la peine de sonder Conte sur une éventuelle arrivée à Old Trafford.

    Il est rare qu’un entraîneur aussi brillant soit disponible en période de crise. C’est une occasion en or qui pourrait ne pas se représenter, car Conte décrochera sûrement un autre poste prestigieux dans un avenir proche. Pour l’heure, il attend toujours une offre qui le séduise, comme il a tenu à le préciser la semaine dernière en réagissant aux rumeurs l’envoyant à Manchester United.

    « Mon nom a été associé à de nombreux clubs, mais aucune négociation n’est actuellement à un stade avancé, a écrit Conte sur Instagram. Après une période merveilleuse et couronnée de succès à la tête de Naples, je prendrai le temps nécessaire pour réfléchir à la manière et au moment de reprendre un poste d’entraîneur. Ce sera une décision mûrement réfléchie, que je prendrai lorsque j’estimerai que les conditions sont réunies. »

    « J’ai lu des articles évoquant des exigences financières et des demandes de contrôle total que j’aurais déjà formulées auprès des clubs mentionnés, ainsi que des réserves concernant ce qui a été décrit comme ma “forte personnalité”. Ces articles sont sans fondement, car rien de concret ne permet actuellement de porter de tels jugements. »

    « Si une possibilité concrète se présente, ce sera alors le moment de discuter avec le club concerné et d’examiner ensemble les conditions d’un éventuel accord, en tenant compte des besoins des deux parties ainsi que des qualités et de l’approche qui caractérisent mon travail d’entraîneur. D’ici là, toute supposition concernant mes exigences et mon avenir professionnel reste de l’ordre de la spéculation et ne peut être présentée comme un fait. »

  • CV exceptionnel

    Napoli v Cagliari - Serie A
    Getty Images Sport

    L’entraîneur italien a obtenu des résultats concrets dans presque tous les clubs qu’il a dirigés, généralement très rapidement.

    Cette déclaration pourrait être interprétée comme un appel du pied voilé. Conte sait que sa réputation d’entraîneur exigeant le précède, et il est naturel qu’il ne veuille pas qu’elle joue contre lui lorsque des postes se libéreront dans les clubs de premier plan.

    Pourtant, c’est précisément pour cette réputation que Manchester United devrait chercher à le recruter. Pourquoi ne pas lui donner aussi les « pleins pouvoirs » ? Depuis la prise de participation minoritaire d’INEOS, Jason Wilcox et Omar Berrada ont eu le dernier mot sur toutes les décisions sportives, qui ont toutes contribué à aggraver la situation sur le terrain.

    Conte sait exactement ce qu’il fait, et son palmarès le prouve. Il est le seul entraîneur de l’histoire de la Serie A à avoir remporté le Scudetto avec trois clubs différents : après trois titres consécutifs avec la Juventus, il a également sacré l’Inter et Naples. Il a aussi mené Chelsea au titre en Premier League dès sa première saison à sa tête. Autre preuve de sa capacité à transformer une équipe : Chelsea et Naples avaient tous deux terminé dixièmes de leur championnat respectif avant son arrivée.

    Bari et Sienne ont tous deux été promus en Serie A sous sa direction, et il a conduit l’Italie en quarts de finale de l’Euro 2016. La seule véritable ombre au tableau de Conte reste son passage de deux ans à Tottenham, qui s’est achevé dans l’amertume. Même là, il a toutefois fait passer une équipe de Tottenham en manque de confiance de la neuvième à la quatrième place lors de sa première saison, un exploit d’autant plus remarquable qu’il n’avait remplacé Nuno Espirito Santo qu’en novembre.

    La tâche qui l’attendrait aujourd’hui à Manchester United est étonnamment similaire. Si le club veut sauver sa saison plutôt que d’y renoncer, Conte est de loin la meilleure option.

  • « Comme un sergent de police »

    Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    Entraîneur au tempérament bouillant et aux exigences élevées, Conte peut se mettre des gens à dos, mais Manchester United a cruellement besoin de ce type de leadership.

    United et Conte seront particulièrement soucieux d’éviter que se répète le départ fracassant de l’entraîneur de Tottenham. Sa position était devenue intenable après une violente sortie publique contre les joueurs et les anciens propriétaires des Spurs. Il avait conclu en affirmant qu’ils « peuvent changer d’entraîneur, mais la situation ne peut pas changer ».

    Comme Conte l’a lui-même dit, les conditions doivent être réunies. Ce n’est pas un hasard s’il n’est resté plus de deux ans dans aucun club depuis son départ de la Juventus en 2014 : il est difficile de travailler avec lui, et c’est sa méthode ou rien. La direction de United devrait l’accepter dès le départ.

    Ce serait un prix à payer qui en vaudrait la peine pour ce que Conte apporte au vestiaire : avant tout, une tolérance zéro envers les imposteurs et les fauteurs de troubles. « Je parle toujours d’éducation et de respect. Je fais preuve des deux, mais j’en exige autant », avait-il déclaré lors d’un entretien avec Thierry Henry, à l’époque où il entraînait Chelsea. « Et si quelqu’un n’a pas la bonne attitude à l’entraînement ou ne se comporte pas bien dans d’autres circonstances, je préfère le tuer. »

    Pour éviter d’être « tués », les joueurs devront tout donner. L’arrivée de Conte donnerait un sacré coup de pied aux fesses aux joueurs actuels de United qui déçoivent par leur paresse et leur manque de maturité. Ceux qui adhèrent à sa philosophie ont tendance à s’épanouir ; les autres sont écartés. Amorim a tenté, à son crédit, de faire ce tri, mais le Portugais ne pouvait pas imposer le respect comme Conte sait le faire.

    « Avec Conte, ce n’est pas seulement pendant les matches. C’est toute la journée, à chaque séance d’entraînement. Il est comme un sergent de police », déclarait en 2018 Giorgio Chiellini, ancien défenseur de la Juventus et de l’Italie. « Quand vous terminez l’entraînement, vous êtes mort. Pas fatigué : mort. Vous ne pouvez le faire que parce que vous croyez en ce qu’il fait. Vous êtes à 100 % avec lui. Il crée une atmosphère dans laquelle chacun donne de l’énergie aux autres. C’est assurément l’un des tout meilleurs. »

  • « Ennuyeux » mais efficace

    Pisa SC v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    L’approche méticuleuse de Conte exige une concentration et des efforts constants, indispensables pour prendre l’habitude de gagner.

    L’ancien ailier de Manchester United Ashley Young a connu l’une des meilleures saisons de sa carrière sous les ordres de Conte en 2020-21, à l’âge de 35 ans, jouant un rôle clé dans la conquête du titre de Serie A par l’Inter. Mais lorsqu’il évoque les méthodes de Conte, il n’en parle pas avec le même enthousiasme que Chiellini.

    « Il est fou, vraiment fou, a déclaré Young lors d’une récente apparition dans Overlap Daily. Il est un peu comme [l’entraîneur de l’Atlético de Madrid] Diego Simeone sur le bord du terrain : on l’entend sans arrêt. Les entraînements sont intenses, on court beaucoup.

    « Il faisait beaucoup de choses. Les séances d’entraînement comportaient beaucoup d’oppositions à onze contre onze, parfois un peu ennuyeuses. Les réunions étaient longues. Quand je dis longues, je veux dire que, si nous perdions un match, nous pouvions nous rendre à la réunion et il arrêtait littéralement tout. On pouvait y rester trois ou quatre heures. C’était du genre : “Allez, maintenant, soyons sérieux.”

    « Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles il ne reste pas longtemps dans les clubs. Il ne cherche pas seulement à éprouver mentalement les joueurs, mais aussi la direction et les propriétaires. Je pense que les gens finissent par être agacés par lui et se disent : “Il est temps que tu partes.” On a beaucoup parlé des statistiques de course de Manchester United. Si les joueurs ne courent pas et qu’Antonio Conte arrive là-bas, je pense que ce sera un désastre. »

    « Ennuyeux » est souvent synonyme de régularité. Il suffit de regarder Arsenal. Son style de jeu sous Mikel Arteta a été constamment critiqué ces deux dernières années, mais chacun connaît son rôle et adhère à la vision de l’entraîneur. C’est pourquoi Arsenal est en passe de remporter la Premier League pour la deuxième saison consécutive. Depuis le départ de Ferguson, Manchester United n’a pas eu de routine quotidienne efficace à suivre.

    Si certains joueurs s’en agacent, tant pis. Et ce ne serait un « désastre » que pour ceux qui ne suivent pas les consignes de Conte. Depuis trop longtemps, Manchester United n’atteint son meilleur niveau que par intermittence. L’effectif manque de profondeur, mais possède assez de qualités pour prétendre de nouveau à une place dans le top 4. N’oublions pas qu’il s’agit en grande partie de la même équipe qui, après la première nomination de Carrick au cours de la seconde moitié de la saison dernière, a pris plus de points que toute autre formation de Premier League.

    Young n’appréciait peut-être pas particulièrement Conte, mais il suivait ses consignes à la lettre. L’international anglais n’aurait pas tenu cinq minutes dans le cas contraire. Conte peut susciter ce même degré de crainte pour relever les exigences à Manchester United et les maintenir à ce niveau.

  • « Loin devant »

    Antonio Conte Pisa Napoli 17052026
    Getty Images

    Trois entraîneurs seraient mieux placés que Conte dans la réflexion de Manchester United, mais aucun n’est à la hauteur de l’Italien.

    Conte n’est pas considéré comme le favori pour prendre les rênes de Manchester United si Carrick finit par être limogé. Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Unai Emery figurent également parmi les candidats étudiés par le club.

    Howe serait « tout à fait disposé » à succéder à Carrick après avoir quitté son poste à Newcastle en juillet. United devrait toutefois verser à Newcastle une indemnité de plusieurs millions de livres sterling pour le recruter, puisqu’il lui restait trois ans de contrat à St James' Park. De son côté, Aston Villa réclamerait 20 millions de livres sterling pour libérer Emery de son contrat actuel.

    L’un ou l’autre mérite-t-il vraiment de tels efforts ? Howe a mis fin à 50 ans d’attente d’un trophée pour Newcastle en remportant la Carabao Cup et a qualifié l’équipe deux fois pour la Ligue des champions. Mais le club a ensuite terminé respectivement septième et douzième de Premier League lors des saisons suivantes. De quoi laisser penser que Howe n’est pas bien armé pour sortir United du marasme.

    Emery possède davantage d’expérience. L’Espagnol a fait des merveilles à Aston Villa et a également obtenu des résultats au-delà des attentes à Villarreal et à Séville, remportant un record de cinq Ligues Europa lors de ses passages dans ces trois clubs. Au plus haut niveau, toutefois, Emery n’a pas été à la hauteur, hormis un titre de Ligue 1 remporté avec le Paris Saint-Germain. Il n’a pas réussi à emmener le club français au-delà des huitièmes de finale de la Ligue des champions et n’est resté que 18 mois à la tête d’Arsenal, avec un piètre taux de victoires de 49 % en Premier League.

    Nagelsmann ne coûterait rien en indemnité, mais c’est parce qu’il a été limogé après l’élimination choc de l’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Lors d’un précédent passage de deux ans au Bayern Munich, il n’a remporté qu’un seul trophée majeur et aurait braqué plusieurs joueurs cadres avec ses tactiques trop compliquées.

    Le bilan de Conte résiste bien mieux à l’examen, du moins aux yeux de Paul Scholes, légende de United. « Je pense que Conte est le meilleur disponible. Quand je parle des meilleurs et que l’on compare ces quatre-là, je pense que Conte est loin devant tous les autres », a déclaré Scholes dans le dernier épisode de The Good, The Bad & The Footballpodcast. « Il est imprévisible, je sais qu’il est imprévisible et qu’il est peut-être un peu fou, mais quand on parle d’entraîneurs qui ont réussi dans de grands clubs, il est largement au-dessus des autres. »

    « Peu m’importe que ce soit à court terme. Peu m’importe qu’il ne reste que 18 mois si, pendant ce temps, il nous remet dans la course au titre : ce serait une réussite. Plus j’y pense, plus je me dis que Conte doit venir et secouer tout le monde. »

    Certains jugeront peut-être cela irréaliste, mais si Conte restait aussi longtemps, il disposerait de quatre mercatos pour façonner l’effectif à son image. Il peut poser les bases d’un véritable renouveau. Faire confiance à un « fou » comme Conte est un risque calculé que United doit prendre. Ce ne serait peut-être pas toujours beau à voir, mais le technicien de 57 ans aurait le courage de ses convictions pour provoquer des changements importants dans un club qui a perdu son identité.