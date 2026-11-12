Rice a vécu une année exceptionnelle sur le terrain, surtout en club avec Arsenal. Le milieu de terrain a joué un rôle absolument essentiel lorsque l’équipe de Mikel Arteta a enfin mis fin à une douloureuse attente de 22 ans pour le titre de Premier League, un sacre qu’il décrit à GQ comme la réalisation du rêve de toute une vie. Ses montées vers l’avant, son activité incessante et, plus étonnamment, ses interventions offensives décisives ont régulièrement aidé son équipe à faire la différence.

Rice a terminé la saison avec un bilan impressionnant de 16 contributions à des buts toutes compétitions confondues, dont 11 passes décisives pour ses coéquipiers, reflet de son jeu altruiste. Il a également été un rouage essentiel du parcours sans défaite d’Arsenal en Ligue des champions jusqu’à la finale. Sans une défaite aux tirs au but face au Paris Saint-Germain, il aurait terminé la saison en remportant un doublé européen.

Après 55 apparitions avec Arsenal au cours de la saison en club, on aurait pu comprendre que Rice soit à bout de forces à l’approche de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais malgré des problèmes physiques, il est resté indispensable dans le dispositif de Thomas Tuchel, formant un redoutable trio au milieu de terrain avec Jude Bellingham et Elliot Anderson.

Avant l’effondrement désormais tristement célèbre de l’Angleterre face à l’Argentine en demi-finale, Rice semblait en passe de conclure une saison déjà remarquable en atteignant la finale de la Coupe du monde.