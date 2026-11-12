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Declan Rice GFX HIC 1-1GOAL

L’ascension inexorable de Declan Rice, « homme de l’année », vers le statut de véritable superstar du football

Le milieu d’Arsenal a connu une année exceptionnelle, tant sur le plan individuel qu’avec son club, ce qui lui a valu la reconnaissance des personnalités qui font autorité dans la culture britannique.

Krishan Davis
Traduit par

  • L’ascension de Declan Rice a été aussi inlassable que le milieu d’Arsenal l’est sur le terrain, et sa notoriété grandissante est désormais reconnue par une référence de la culture britannique ou de l’influence, GQ. Le joueur de 27 ans figure parmi les personnalités en couverture de l’édition Men of the Year 2026 du célèbre magazine, qui célèbre celles et ceux qui ont marqué la mode, la musique, le sport et la culture au sens large.

    La présence de Rice salue une année exceptionnelle sur le plan individuel, en club avec Arsenal comme sur la scène internationale. Si, étonnamment, il continue de diviser certaines personnes, cette distinction n’est que la dernière étape de son irrésistible ascension vers le statut de superstar, sur le terrain comme en dehors.

  • Une année exceptionnelle

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Rice a été un élément clé de l’équipe d’Arsenal de Mikel Arteta, sacrée championne, et a contribué à mettre fin à 22 ans d’attente pour un titre en Premier League.

    Rice a vécu une année exceptionnelle sur le terrain, surtout en club avec Arsenal. Le milieu de terrain a joué un rôle absolument essentiel lorsque l’équipe de Mikel Arteta a enfin mis fin à une douloureuse attente de 22 ans pour le titre de Premier League, un sacre qu’il décrit à GQ comme la réalisation du rêve de toute une vie. Ses montées vers l’avant, son activité incessante et, plus étonnamment, ses interventions offensives décisives ont régulièrement aidé son équipe à faire la différence.

    Rice a terminé la saison avec un bilan impressionnant de 16 contributions à des buts toutes compétitions confondues, dont 11 passes décisives pour ses coéquipiers, reflet de son jeu altruiste. Il a également été un rouage essentiel du parcours sans défaite d’Arsenal en Ligue des champions jusqu’à la finale. Sans une défaite aux tirs au but face au Paris Saint-Germain, il aurait terminé la saison en remportant un doublé européen.

    Après 55 apparitions avec Arsenal au cours de la saison en club, on aurait pu comprendre que Rice soit à bout de forces à l’approche de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais malgré des problèmes physiques, il est resté indispensable dans le dispositif de Thomas Tuchel, formant un redoutable trio au milieu de terrain avec Jude Bellingham et Elliot Anderson.

    Avant l’effondrement désormais tristement célèbre de l’Angleterre face à l’Argentine en demi-finale, Rice semblait en passe de conclure une saison déjà remarquable en atteignant la finale de la Coupe du monde.

  • Étrangement clivant

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Bien qu’il enchaîne les bonnes performances sur le terrain et soit apprécié en dehors, Rice continue, curieusement, de diviser les supporters des équipes adverses.

    Malgré ses performances en club et en sélection cette année, Rice continue de diviser les supporters des équipes adverses. Beaucoup estiment que, puisque l’un de ses principaux atouts est son endurance et qu’il ne compte pas nécessairement parmi les milieux de terrain les plus doués techniquement au monde, il ne mérite pas de figurer parmi les meilleurs à son poste et qu’il est donc surcoté.

    D’autres sont, pour une raison ou une autre, agacés par la personnalité enjouée et extravertie du joueur de 27 ans, qu’ils accusent de jouer un rôle. Certains sont même allés jusqu’à insulter sa compagne de longue date, Lauren Fryer. Rice révèle à GQ que les insultes en ligne l’ont poussé à quitter X (anciennement Twitter) il y a trois ans, les messages négatifs suffisant parfois à gâcher sa journée.

    La seule explication logique aux critiques que Rice reçoit dans certains recoins d’Internet est la jalousie des supporters de clubs adverses et l’amertume de ceux qui préfèrent ignorer ses qualités évidentes de milieu de terrain pour le dénigrer. Il a nettement amélioré toutes les équipes dans lesquelles il a joué, et sa personnalité désarmante en dehors du terrain le distingue des autres.

  • « Prouver que vous avez tort »

    Declan Rice GQ - SINGLE USE ONLY
    Fanny-Latour Lambert/British GQ

    Rice est absolument convaincu de sa capacité à accepter les critiques et à faire changer l’opinion des gens à son sujet.

    De son côté, même à 27 ans, Rice est déterminé à convaincre ses détracteurs. Son acharnement, sa régularité et sa mentalité de vainqueur sur le terrain lui ont déjà permis d’y parvenir en partie en 2026.

    « Je continue de franchir des paliers. Je continue de progresser. J’accepte les critiques de l’entraîneur. Je suis toujours à l’écoute », confie-t-il dans un entretien pour l’article qui lui est consacré en couverture de British GQ dans son numéro Men of the Year 2026. « Je sais reconnaître mes torts et dire : “Écoutez, j’ai été merdique aujourd’hui.”

    « Ensuite, j’ai bien joué, mais je dois recommencer la semaine suivante. Si vous pensez que je suis bon, tant mieux. Si vous pensez que je suis merdique, d’accord. Mais je finirai par vous prouver le contraire. » Rice est actuellement en passe de remporter un deuxième titre consécutif en Premier League. Arsenal compte cinq points d’avance et paraît particulièrement redoutable au moment où nous écrivons ces lignes : on ne miserait certainement pas contre lui.

  • Une influence sur le terrain et en dehors

    Arsenal x Oakley
    Arsenal

    Rice a récemment été la tête d’affiche d’une campagne d’Arsenal avec la marque de lunettes Oakley et gagne en visibilité au-delà du football.

    Portée par ses succès sur le terrain, la notoriété de Rice ne cesse de grandir en dehors. Le joueur d’Arsenal est ambassadeur de la marque mondiale de produits capillaires L’Oreal et semble prêt à renouveler son lucratif contrat de chaussures avec adidas après avoir envisagé de changer d’équipementier à l’expiration de son contrat, suscitant au passage de nombreuses discussions en ligne.

    L’international anglais connaît aussi l’univers de la mode de luxe : il a déjà participé à des campagnes pour Prada et Burberry et a même défilé. Il a récemment été choisi pour tenir le premier rôle dans la vidéo de lancement du partenariat entre Arsenal et le spécialiste des lunettes Oakley, où il a montré ses talents d’acteur en retraçant le parcours du défilé organisé l’été dernier par Arsenal pour célébrer ses trophées.

    Malgré ses nombreux contrats de sponsoring lucratifs et son imposant contrat à l’Emirates Stadium, Rice affirme dans son entretien avec GQ qu’il juge les sommes d’argent dans le football « absurdes » et qu’elles ne constituent pas sa principale motivation. Ayant lui-même grandi dans un appartement d’un ensemble résidentiel à Kingston, dans le sud-ouest de Londres, il souhaite transmettre à ses enfants des valeurs qui leur permettront de mesurer leur situation privilégiée.

  • Une reconnaissance prestigieuse

    Declan Rice GQ - SINGLE USE ONLY
    Fanny-Latour Lambert/British GQ

    Les performances de Rice cette année lui ont valu de figurer parmi les personnalités en couverture de l’édition 2026 « Men of the Year » de British GQ.

    Son influence grandissante dans le football et la culture au sens large a valu à Rice de figurer parmi les personnalités en couverture de British GQ pour son édition 2026 des « Hommes de l’année », qui distingue des personnalités ayant marqué les mondes de la mode, de la musique et du sport. Pour l’instant, le rappeur Fakemink figure lui aussi parmi les personnalités en couverture. D’autres seront dévoilées ultérieurement et mises à l’honneur lors d’un événement à Londres le mardi 17 novembre.

    « Notre célébration annuelle des Hommes de l’année de GQ réunit les personnalités les plus importantes, les plus en vue et les plus coriaces du monde de la culture », écrit Murray Clark, responsable des contenus éditoriaux du prestigieux magazine, dans sa « lettre de l’éditeur » publiée dans ce numéro. Pour expliquer la présence du footballeur, il ajoute : « Declan Rice s’imposait comme un choix évident pour la couverture en 2026 : un joueur qui a contribué à mettre fin à la malédiction d’Arsenal en Premiership et qui reste l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète. »

    Qu’on aime ou qu’on déteste Declan Rice, ce n’est qu’une nouvelle étape dans son irrésistible ascension vers le statut de superstar, sur le terrain comme en dehors, et rien n’indique qu’il compte ralentir.