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L’Allemagne est en difficulté ! Un « nouveau marché des transferts » devient de plus en plus brûlant

Désormais, les clubs ne sont plus les seuls à se disputer les joueurs : les fédérations s’y mettent aussi, et l’Allemagne est au cœur de cette évolution. Les changements sur ce « nouveau » marché des transferts sont souvent le fruit d’un long travail en amont et pourraient peut-être un jour donner lieu au versement d’indemnités de transfert.

Nino Duit
Traduit par

  • Le marché des transferts a connu une évolution remarquable. Autrefois considéré plutôt comme un phénomène annexe du football, il occupe depuis longtemps une place centrale dans l’attention du public. Aujourd’hui, de nombreux supporters semblent s’intéresser davantage aux joueurs que leur club recrute (ou pourrait recruter) qu’à ceux qui jouent finalement, à leurs performances et aux résultats qu’ils obtiennent.

    Pour le plus grand plaisir, sans doute, de tous ces supporters, une sorte de second marché des transferts est apparu ces dernières années. Contrairement au marché traditionnel, ce ne sont pas des clubs qui se disputent des joueurs, mais des fédérations, dans des luttes désormais souvent tout aussi acharnées. Cette évolution trouve son origine dans un phénomène qui n’a rien à voir avec le football en lui-même, mais qui s’inscrit dans l’histoire du monde : la migration massive de personnes à la recherche d’une vie meilleure ou plus sûre, ou des deux.

    Ces mouvements migratoires font qu’une part considérable de la population mondiale a plus d’une patrie et peut donc, en théorie, jouer au football pour plus d’une équipe nationale. Ce phénomène est particulièrement marqué en Europe, notamment en Allemagne.

  • Nicolo Tresoldi : un joueur, trois pays

    imago-sport-1085514721.jpgIMAGO

    Du point de vue allemand, le cas le plus intéressant actuellement est celui de Nicolo Tresoldi. L’attaquant de 22 ans enchaîne les buts avec le Club Bruges. Il peut théoriquement représenter trois pays. Né en Sardaigne d’une mère argentine et d’un père italien, il s’est installé à Hanovre avec sa famille à l’âge de 13 ans à la suite d’un changement d’emploi de sa mère. Il y a obtenu plus tard la nationalité allemande.

    Naturellement, les trois fédérations veulent le compter dans leurs rangs. L’Allemagne, en particulier, a grand besoin d’un jeune avant-centre efficace devant le but. Tresoldi a déjà évoqué des discussions avec le sélectionneur allemand Jürgen Klopp ainsi qu’avec son homologue italien Roberto Mancini et confie : « Mon cœur est un peu partagé, à 50:50. » Tresoldi joue actuellement avec l’équipe d’Allemagne espoirs. Il veut décider quelle fédération il représentera à l’avenir après le Championnat d’Europe espoirs, l’été prochain. Le suspense reste entier !

    Un mot sur le règlement : dans les catégories de jeunes, un joueur peut changer de fédération autant de fois qu’il le souhaite, à condition de posséder la nationalité correspondante. Dès qu’il a disputé un match officiel avec une équipe nationale senior, il est, dans un premier temps, lié à celle-ci. Il ne peut ensuite changer de fédération que s’il a disputé trois matches ou moins, n’a figuré dans l’effectif lors d’aucun grand tournoi, si sa dernière apparition remonte à au moins trois ans et s’il avait alors moins de 21 ans et possédait déjà le passeport du nouveau pays.

  • Sélection des binationaux

    Si Tresoldi est actuellement la valeur la plus en vue sur le marché des transferts en Allemagne, il est loin d’être le seul dans ce cas. Pour mesurer l’importance que pourraient avoir les succès sur ce nouveau marché pour le niveau futur de l’équipe nationale, il suffit de regarder l’effectif actuel de l’Allemagne U21 : 14 de ses 23 joueurs possèdent au moins une autre nationalité.

    Outre Tresoldi, c’est notamment le cas de jeunes espoirs comme Paris Brunner (RD Congo), Dzenan Pejcinovic (Monténégro et Bosnie-Herzégovine) ou Karim Coulibaly (Côte d’Ivoire). La situation est similaire dans toutes les sélections nationales de jeunes. Niko Ilicevic, qui a fait ses débuts en Bundesliga avec l’Eintracht Francfort au lendemain de son 16e anniversaire, possède par exemple aussi la nationalité croate. Tous sont courtisés par leurs autres pays d’origine et tous pourraient encore renoncer à une carrière avec la sélection allemande, bien qu’ils aient été formés en Allemagne.

    Ces dernières années, de nombreux joueurs possédant une double nationalité sont certes restés fidèles à la fédération allemande, à l’image de Jonathan Tah (Côte d’Ivoire), Aleksandar Pavlovic (Serbie) ou Jamal Musiala (Angleterre). Mais, objectivement, l’Allemagne a perdu trop de très bons joueurs au profit d’autres fédérations. Des joueurs qui renforceraient sans aucun doute la sélection allemande dès aujourd’hui ou à l’avenir.

  • Stanisic, Yildiz et Maza ont choisi de ne pas jouer pour la DFB

    Les exemples les plus connus, et les plus amers du point de vue allemand, sont Josip Stanisic (FC Bayern, Croatie), Kenan Yildiz (Juventus Turin, Turquie) et Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen, Algérie). Tous trois ont participé à la Coupe du monde cet été, non pas avec l’Allemagne, mais avec les pays de leurs ancêtres. Comme de nombreux autres joueurs au parcours comparable, de Paul Wanner (Autriche) à Can Uzun (Turquie), en passant par Malik Tillman (États-Unis).

    Et la tendance se poursuit. Erblin Osmani (17 ans), milieu de terrain prometteur né à Munich et issu de la formation du FC Bayern, a récemment fait ses débuts avec le Kosovo. Le défenseur central Matteo Palma, originaire de Berlin (18 ans), figure actuellement pour la première fois dans le groupe de l’Italie, après s’être récemment imposé comme titulaire à l’Udinese Calcio, club de Serie A. Osmani et Palma avaient auparavant joué dans les sélections allemandes de jeunes.

    Pour un jeune joueur, choisir une sélection plutôt qu’une autre est généralement, avant tout, une affaire de cœur. Mais un cœur peut aussi se conquérir. Ces revers allemands sur le marché des transferts entre fédérations s’expliquent également par des manquements de la DFB et par les stratégies habiles d’autres pays. Les fédérations des pays dont sont issues d’importantes communautés immigrées en Allemagne, en particulier, repèrent parfois très tôt et avec un grand professionnalisme les talents binationaux dans le pays. 

    Visiblement inquiet, Jochen Sauer, responsable de la formation du FC Bayern, a récemment déclaré dans un entretien accordé à SPOX : « Il existe désormais une concurrence entre les fédérations nationales, à laquelle nous devons impérativement faire face. »

    imago-sport-1083862271.jpgIMAGO

  • Vukovar comme point de départ

    Danijel Lucic est considéré comme une figure clé de la fédération croate de football (HNS) en Allemagne. Président du directoire du géant du bâtiment Saint-Gobain, qui emploie plusieurs milliers de personnes, il dirige aussi depuis de nombreuses années la recherche de talents d’origine croate en Allemagne, selon un article du réputé quotidien croate Jutarnji list . Il serait épaulé dans cette tâche par 20 recruteurs bénévoles.

    Chaque printemps, Lucic constituerait une sélection de jeunes talents d’origine croate résidant en Allemagne pour participer à un tournoi U14 de longue tradition à Vukovar. Les équipes de jeunes de clubs de première division croate, comme le Dinamo Zagreb ou le Hajduk Split, y affrontent des équipes de la diaspora composées de joueurs venus de différents pays. La HNS dispose d’un réseau de recrutement dense non seulement en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays comptant une importante diaspora croate. La bataille pour les talents n’est pas un phénomène propre à l’Allemagne.

    Le choix de Vukovar pour accueillir ce tournoi ne doit rien au hasard. La ville a été un théâtre important de la guerre des Balkans dans les années 1990 et revêt, pour cette raison, une forte charge émotionnelle en Croatie. « Quand nous emmenons les enfants à Vukovar, beaucoup d’entre eux n’ont qu’un passeport allemand », a raconté Lucic dans un entretien à Jutarnji list. « Mais après avoir visité la ville et entendu les récits, ils rentrent et convainquent leurs parents de leur obtenir un acte de naissance et un passeport croate. » 

    Selon l’article, Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic et Marin Pongracic figurent parmi les anciens participants connus du tournoi. Tous sont nés et ont été formés en Allemagne, avant de jouer pour l’équipe nationale A de Croatie. D’après ses propres déclarations, Lucic aurait même personnellement poussé à la première convocation de Stanisic avec la Croatie en 2021. Depuis, Stanisic est devenu au Bayern Munich un latéral de classe internationale, tandis que l’équipe d’Allemagne manque constamment de joueurs à ce poste.

    Filip Pavic marche déjà dans les pas de Stanisic : le joueur de 16 ans de Freising est considéré comme le plus grand espoir défensif du Bayern Munich. En mars, l’entraîneur Vincent Kompany en a fait le deuxième plus jeune joueur à débuter dans l’histoire du club munichois, après Paul Wanner. Récemment, Pavic a quitté les U16 allemands pour rejoindre la fédération croate, dont il représente actuellement les U18.

  • Des icônes pour susciter l’émotion

    imago-sport-1078695595.jpgIMAGO

    En Allemagne, d’autres fédérations étrangères misent elles aussi sur le repérage précoce des talents binationaux et cherchent à créer un lien affectif avec eux. La FFK du Kosovo organise par exemple régulièrement des camps de détection près de Francfort. La TFF turque participe au moins en coulisses à ce type d’événements dans toute l’Allemagne. Comme le tournoi de Vukovar, ce ne sont que quelques exemples d’une démarche plus générale.

    Yildiray Bastürk, ancien joueur de Bundesliga, est omniprésent dans la recherche de talents d’origine turque en Allemagne. Des informations ont récemment circulé en Turquie selon lesquelles Bastürk pourrait même se voir confier un nouveau poste de responsable des sélections de jeunes en Europe, afin de continuer à améliorer les structures de détection sur l’ensemble du continent.

    Selon ces informations, Mehmet Ekici serait envisagé comme recruteur supplémentaire pour l’Allemagne. Formé au Bayern Munich, il a joué pour les sélections allemandes de jeunes avant de porter le maillot de la Turquie à partir de 2010. À l’époque, le président de la fédération, Hamit Altintop, qui aurait lui aussi pu jouer pour l’Allemagne, s’était personnellement employé à convaincre Yildiz et Uzun. Il est logique que les sollicitations de telles figures marquent les talents encore indécis.

    En raison de l’histoire migratoire, presque toutes les nations dotées d’une importante diaspora en Allemagne disposent de figures comparables auxquelles ces jeunes peuvent s’identifier. Bastürk et Altintop jouent ce rôle pour la Turquie, tout comme le sélectionneur des moins de 21 ans Ivica Olic pour la Croatie, ou le sélectionneur Sergej Barbarez et le président de la fédération Emir Spahic pour la Bosnie. Ils parlent la ou les langues et connaissent la ou les mentalités.

    Le Kosovo compte même un sélectionneur allemand, Franco Foda. C’est lui qui a récemment convaincu Osmani de changer de sélection, avant d’en faire en septembre le plus jeune international de l’histoire du Kosovo. Au Bayern Munich, Osmani est par ailleurs le troisième plus jeune joueur de l’histoire du club, derrière Pavic et Wanner.

  • Wael Mohya, incarnation d’un changement de mentalité au sein de la DFB ?

    Les nations (supposées) plus petites disposent logiquement d’un avantage considérable sur le marché des changements de fédération : la concurrence et les attentes étant moindres, elles peuvent promettre plus tôt aux jeunes talents des places de titulaire, voire une participation à des tournois, les faire débuter plus tôt sans difficulté et ainsi les lier à leur sélection. En Allemagne, la densité de joueurs étant plus importante, le parcours passe traditionnellement par toutes les sélections de jeunes avant d’atteindre l’équipe A.

    Les débuts anticipés restent l’exception, mais seraient le moyen le plus évident de prévenir les changements de fédération. En fin de compte, il s’agit toutefois le plus souvent d’un pari aux dépens du joueur : si sa carrière en équipe d’Allemagne échouait, ce qui n’est pas improbable d’un point de vue purement statistique, la voie vers la sélection de la fédération rivale lui serait également fermée. Ce serait, en quelque sorte, une copie de la méthode autrefois prisée par le Bayern sur le marché des transferts traditionnel : recruter les plus grands talents de la concurrence, quitte à les laisser ensuite sur le banc.

    Pour revenir aux Croates de Vukovar : Stanisic aurait certainement fait carrière en équipe d’Allemagne. Matanovic, Pasalic ou Pongracic, probablement pas. Mais ils ont ainsi disputé des tournois avec la sélection croate. Impossible de le savoir au moment de leurs débuts.

    La DFB semble toutefois amorcer un léger changement de cap. Pour l’actuelle fenêtre internationale, le sélectionneur Jürgen Klopp a ainsi tout simplement convoqué Wael Mohya, âgé de 17 ans, que la fédération marocaine cherche elle aussi à attirer. Si Mohya fait effectivement ses débuts, il deviendra le troisième plus jeune international allemand de l’histoire et le plus jeune depuis un certain Marius Hiller, en 1908.

    imago-sport-1085609285.jpgIMAGO

  • Fuite des talents : quelles erreurs commet la DFB ?

    À en croire les échos recueillis dans le milieu, il ne serait pourtant pas toujours nécessaire de faire débuter immédiatement les talents indécis en équipe nationale A pour les dissuader, à titre préventif, de changer de sélection. Plus fondamentalement, le DFB manquerait souvent l’occasion de créer assez tôt un lien affectif entre les joueurs binationaux et la sélection allemande. Les responsables de la fédération interviendraient trop rarement en amont pour nouer des contacts personnels avec les joueurs et leurs parents, ou, par exemple, leur souhaiter un joyeux anniversaire ou les féliciter après un but. Ils n’entreraient en scène que lorsqu’il est déjà (presque) trop tard et que d’autres fédérations ont depuis longtemps accompli un minutieux travail préparatoire.

    Le directeur général du DFB, Andreas Rettig, est lui-même conscient de ce problème. « Nous devons renforcer ce lien affectif et redoubler d’efforts dans toutes les catégories d’âge », a déclaré Rettig en mars au Kölner Stadt-Anzeiger, « pour que les jeunes joueurs aient eux aussi le sentiment suivant : je ne veux pas partir d’ici, je dois tant au DFB. »

    Des critiques se font aussi parfois entendre sur la qualité de plusieurs sélectionneurs des équipes nationales de jeunes, notamment, de façon récurrente, à l’égard de l’actuel sélectionneur des U16, Marc-Patrick Meister. Celui-ci a ignoré Maza des U15 aux U17, aurait eu des différends avec Palma, depuis parti en Italie, et ne se serait pas vraiment efforcé de convaincre Uzun et Yildiz. Tous deux ont ainsi joué pour la Turquie dès les catégories de jeunes. « L’Allemagne ne m’a jamais approché », a déploré plus tard Yildiz, natif de Ratisbonne. « J’aurais étudié une proposition, mais je n’ai reçu aucun appel de la part du DFB. »

    Il est toutefois possible que les sélectionneurs des équipes nationales de jeunes manquent parfois du personnel nécessaire pour disposer, au moment de composer leurs équipes, d’une vue d’ensemble fiable sur tous les talents des 58 centres de formation du pays.

  • La DFB réclame des indemnités de formation lors des transferts

    imago-sport-1084208048.jpgIMAGO

    Jusqu’ici, sur ce nouveau marché des transferts, la monnaie d’échange se compose de liens personnels, d’émotions attisées, d’influences familiales et de perspectives de temps de jeu et de titres. La DFB veut changer cela et faire entrer le bon vieil argent en jeu lors des changements de fédération. « Est-il vraiment normal que des joueurs formés au sein d’une fédération pendant parfois six, huit ou dix ans puissent changer de fédération nationale du jour au lendemain, sans aucune contrepartie ? », demandait Rettig dans l’entretien en question, avant de répondre lui-même : « Je dis non. »

    La DFB étudie donc la mise en place d’indemnités de formation obligatoires en cas de changement de fédération, autrement dit, en fin de compte, d’indemnités de transfert. Juste avant la Coupe du monde, Rettig a réaffirmé ses intentions et annoncé qu’il prendrait contact avec la FIFA à ce sujet. Aucune autre évolution n’est connue. Rettig quittera ses fonctions à la DFB à la fin de l’année. 

    Le dirigeant sur le départ s’était également permis, à l’époque, une petite pique à l’encontre des fédérations qui chipent régulièrement des talents à la DFB. « On laisse les autres assurer la formation, puis on regarde où se trouve la petite pépite. » Il y aurait même des fédérations « qui investissent davantage d’argent, de temps et d’engagement dans le repérage des joueurs que dans la formation de leurs propres joueurs ». Un peu comme sur le marché des transferts traditionnel, donc.