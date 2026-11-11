Danijel Lucic est considéré comme une figure clé de la fédération croate de football (HNS) en Allemagne. Président du directoire du géant du bâtiment Saint-Gobain, qui emploie plusieurs milliers de personnes, il dirige aussi depuis de nombreuses années la recherche de talents d’origine croate en Allemagne, selon un article du réputé quotidien croate Jutarnji list . Il serait épaulé dans cette tâche par 20 recruteurs bénévoles.

Chaque printemps, Lucic constituerait une sélection de jeunes talents d’origine croate résidant en Allemagne pour participer à un tournoi U14 de longue tradition à Vukovar. Les équipes de jeunes de clubs de première division croate, comme le Dinamo Zagreb ou le Hajduk Split, y affrontent des équipes de la diaspora composées de joueurs venus de différents pays. La HNS dispose d’un réseau de recrutement dense non seulement en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays comptant une importante diaspora croate. La bataille pour les talents n’est pas un phénomène propre à l’Allemagne.

Le choix de Vukovar pour accueillir ce tournoi ne doit rien au hasard. La ville a été un théâtre important de la guerre des Balkans dans les années 1990 et revêt, pour cette raison, une forte charge émotionnelle en Croatie. « Quand nous emmenons les enfants à Vukovar, beaucoup d’entre eux n’ont qu’un passeport allemand », a raconté Lucic dans un entretien à Jutarnji list. « Mais après avoir visité la ville et entendu les récits, ils rentrent et convainquent leurs parents de leur obtenir un acte de naissance et un passeport croate. »

Selon l’article, Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic et Marin Pongracic figurent parmi les anciens participants connus du tournoi. Tous sont nés et ont été formés en Allemagne, avant de jouer pour l’équipe nationale A de Croatie. D’après ses propres déclarations, Lucic aurait même personnellement poussé à la première convocation de Stanisic avec la Croatie en 2021. Depuis, Stanisic est devenu au Bayern Munich un latéral de classe internationale, tandis que l’équipe d’Allemagne manque constamment de joueurs à ce poste.

Filip Pavic marche déjà dans les pas de Stanisic : le joueur de 16 ans de Freising est considéré comme le plus grand espoir défensif du Bayern Munich. En mars, l’entraîneur Vincent Kompany en a fait le deuxième plus jeune joueur à débuter dans l’histoire du club munichois, après Paul Wanner. Récemment, Pavic a quitté les U16 allemands pour rejoindre la fédération croate, dont il représente actuellement les U18.