Danijel Lucic est considéré comme une figure clé de la fédération croate HNS en Allemagne. Président du directoire du géant du bâtiment Saint-Gobain, qui emploie plusieurs milliers de personnes, il dirige aussi depuis de nombreuses années la recherche de talents d’origine croate en Allemagne, selon un article du réputé journal croate Jutarnji list . Toujours d’après ce journal, 20 recruteurs bénévoles l’épaulent dans cette tâche.

Chaque printemps, Lucic constituerait une sélection de jeunes talents d’origine croate résidant en Allemagne, qui participe ensuite à un tournoi U14 traditionnel à Vukovar. Les équipes de jeunes de clubs croates de première division, comme le Dinamo Zagreb ou le Hajduk Split, y affrontent des équipes de la diaspora composées de joueurs venus de différents pays. La HNS dispose d’un réseau de recrutement dense non seulement en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays où vit une importante diaspora croate. La lutte pour les talents n’est pas un phénomène exclusivement allemand.

Vukovar n’a pas été choisie par hasard pour accueillir le tournoi. La ville a été un théâtre important de la guerre des Balkans dans les années 1990 et revêt donc une forte charge émotionnelle en Croatie. « Quand nous emmenons les enfants à Vukovar, beaucoup n’ont qu’un passeport allemand », a raconté Lucic à Jutarnji list. « Mais après avoir visité la ville et entendu les récits, ils rentrent chez eux et convainquent leurs parents de leur procurer un acte de naissance et un passeport croate. »

Selon l’article, Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic et Marin Pongracic comptent parmi les anciens participants connus du tournoi. Tous sont nés et ont été formés en Allemagne, avant de jouer pour la sélection croate A. Lucic affirme même avoir personnellement œuvré à la première convocation de Stanisic avec la Croatie en 2021. Depuis, Stanisic est devenu au Bayern Munich un latéral de classe internationale, alors que la sélection allemande manque constamment de joueurs à ce poste précis.

Filip Pavic suit déjà les traces de Stanisic : ce jeune de 16 ans originaire de Freising est considéré comme le plus grand espoir défensif du Bayern Munich. En mars, Vincent Kompany en a fait le deuxième plus jeune joueur à débuter dans l’histoire du club munichois, derrière Paul Wanner. Pavic a récemment quitté la sélection allemande U16 pour la fédération croate, dont il représente actuellement les U18.