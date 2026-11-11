Le marché des transferts a considérablement évolué. Autrefois plutôt considéré comme un aspect secondaire du football, il occupe depuis longtemps une place centrale dans l’attention du public. Aujourd’hui, beaucoup de supporters semblent s’intéresser davantage aux joueurs que leur club va (peut-être) recruter qu’à ceux qui entrent finalement sur le terrain, à leurs performances et aux résultats qu’ils obtiennent.
Pour le plus grand plaisir, sans doute, de tous ces supporters, une sorte de deuxième marché des transferts est apparu ces dernières années. Contrairement au marché traditionnel, ce ne sont pas les clubs qui s’y disputent les joueurs, mais les fédérations, dans une lutte désormais souvent tout aussi acharnée. Cette évolution découle d’un phénomène qui n’a rien à voir avec le football en lui-même, mais appartient à l’histoire du monde : la migration massive de personnes en quête d’une vie meilleure, plus sûre, ou des deux.
Ces mouvements migratoires font qu’une part considérable de la population mondiale possède plus d’un pays d’attache et peut donc, en théorie, jouer au football pour plusieurs sélections nationales. Le phénomène est particulièrement marqué en Europe, notamment en Allemagne.