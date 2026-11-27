Quand Kimmi Ascanio, talentueuse joueuse de 18 ans du San Diego Wave, a été invitée en février dans the RE-CAP Show, le podcast animé par Tobin Heath et Christen Press, deux légendes de la sélection américaine, l’émission promettait d’être incontournable. Depuis le début de sa carrière, qui s’annonce prometteuse, Ascanio est comparée à Heath. La voir rencontrer l’emblématique ailière et discuter longuement avec elle avait donc de quoi susciter l’intérêt.

Curieusement, depuis la diffusion de l’émission, Ascanio occupe dans le onze du Wave un poste qui n’a pratiquement rien à voir avec celui de Heath. Longtemps considérée comme une attaquante prometteuse, comme Heath, elle est devenue une milieu défensive essentielle lors de la saison 2026. Son absence sur blessure lors des play-offs a même constitué un « sérieux problème » au moment où le Wave a été éliminé, selon McCall Zerboni, triple championne de NWSL. « Elle est plus importante que les gens ne le pensent », a ajouté Zerboni sur CBS Sports Golazo.

Mais les ressemblances que Heath voit entre elle et cette adolescente prodige n’ont jamais tenu à leur poste sur le terrain. « C’est plutôt sa manière de se déplacer avec et sans le ballon, a-t-elle expliqué. Je vois clairement pourquoi on nous compare. » Press était d’accord. « Vous vous déplacez de façon similaire dans les espaces », a-t-elle observé. Ce qui l’a surtout frappée en discutant avec les deux joueuses, toutefois, ce sont leurs personnalités. « J’ai eu l’impression de vivre un moment à la “Freaky Friday”, a-t-elle déclaré. J’ai vu la Tobin d’il y a 20 ans assise à côté de celle d’aujourd’hui. »

À un moment, Ascanio a expliqué qu’elle aimait rencontrer les membres du staff pour analyser son jeu. Quand elle a timidement précisé qu’elle préférait s’entretenir avec eux plutôt qu’avec l’entraîneur principal, Press l’a interrompue, stupéfaite : « Oh là là, tu es vraiment comme Tobin ! »

À seulement 18 ans, Ascanio s’est montrée par instants un peu timide face à deux icônes du football féminin américain. Elle est manifestement flattée d’être comparée à l’une d’elles. « S’il y a une personne à qui j’aimerais qu’on me compare, c’est Tobin », a-t-elle confié avec une touchante sincérité.

Cette timidité n’a pourtant rien d’un manque de confiance. Ascanio n’est pas seulement l’une des jeunes joueuses les plus talentueuses à émerger en NWSL et dans les sélections américaines de jeunes. Sa nomination dans le deuxième onze type de NWSL pour la saison 2026 et sa présence dans la liste préliminaire des États-Unis pour le Championnat féminin de la CONCACAF montrent qu’elle s’impose déjà au plus haut niveau.