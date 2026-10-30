Veron n’en veut pourtant pas à Ferguson. Au contraire, il reconnaît ne pas en avoir fait assez pour s’imposer durablement dans l’équipe.

« Par moments, je n’ai pas été capable de lui apporter régulièrement tout ce qu’il attendait de moi, a ajouté Veron à FourFourTwo. Il l’a obtenu lors de certains matches, mais pas d’autres. Si l’on veut être un grand joueur, il faut être régulier. Je n’y suis pas parvenu à Old Trafford. »

Ferguson, de son côté, a admis dans son autobiographie n’avoir jamais trouvé la meilleure façon d’utiliser Veron : « Même s’il a réalisé des performances spectaculaires, Veron ne parvenait tout simplement pas à jouer dans notre équipe. C’était un joueur à part. À l’entraînement, si vous organisiez un match entre les rouges et les jaunes, Veron jouait pour les deux équipes. Il jouait partout. Il allait où bon lui semblait. Même si je l’avais entraîné pendant 100 ans, je n’aurais pas su où le faire jouer. C’était l’électron libre, le joker. »

Au fil des années, plusieurs joueurs de United ayant évolué aux côtés de Veron ont exprimé des avis similaires, dont Butt : « Veron était un type formidable et un footballeur incroyable, mais il ne savait pas ce que signifiait être un joueur de United. Il ne comprenait pas ce que représentait le club. Il n’arrivait pas à suivre le rythme. Les supporters ne voulaient pas de petits gestes techniques ni de passes sophistiquées. Ils voulaient de l’engagement et de l’intensité. »

Lors d’un direct sur Instagram en 2022, Ferdinand a avancé une autre explication : « Je pense que Roy Keane était son problème. Et ce n’était pas la faute de Roy Keane, c’est simplement que sa personnalité était plus forte et plus imposante. » Keane en a reconnu autant auprès du Sunday Times en 2006 : « J’ai été très dur avec Seba et j’ai eu tort. Quand il est arrivé, j’attendais des miracles. Comme ils ne se produisaient pas, je m’en prenais toujours à lui. »

United avait besoin que Veron soit quelqu’un qu’il n’était pas. Le cadre tactique rigoureux qui avait apporté tant de succès à Ferguson au cours des 11 premières années de la Premier League ne laissait pas de place à un regista aussi libre que lui. Si Veron avait rejoint United quelques années plus tard, lorsque les systèmes en 4-3-3 et en 4-2-3-1 sont devenus à la mode, il aurait sûrement brillé.

« La manière dont jouait Seba venait d’Italie, et c’est en réalité celle de nombreux milieux de terrain aujourd’hui, comme Bruno Fernandes. Il me rappelle énormément Veron, a déclaré Gary Neville à Sky Sports après l’arrivée de Fernandes à United en 2020. Mais le jeu a évolué : les joueurs peuvent désormais occuper différentes positions, les systèmes sont beaucoup plus fluides et le 4-4-2 n’existe plus.

« Je pense que Veron est arrivé avec une conception du jeu fondée sur les permutations de postes et une approche différente, dans une équipe dont les habitudes étaient bien établies. Pour moi, c’est pour cela que ça n’a pas vraiment fonctionné. Cela n’avait rien à voir avec ses qualités de joueur ou sa personnalité. C’était un joueur brillant. »

Autrement dit, Veron était une magnifique anomalie, arrivée à Old Trafford en parlant un langage que la Premier League n’avait pas encore appris à comprendre. Avec sa grâce nonchalante, digne du cinéma, la Petite Sorcière évoluait sur un autre plan.