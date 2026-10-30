Veron n’éprouve pourtant aucun ressentiment envers Ferguson. Au contraire, il reconnaît ne pas en avoir fait assez pour s’imposer durablement dans l’équipe.

« Par moments, je n’ai pas été capable de lui donner régulièrement tout ce qu’il attendait de moi, a ajouté Veron à FourFourTwo. Il l’a obtenu lors de quelques matches, mais pas lors d’autres. Si l’on veut être un grand joueur, il faut être régulier. Je n’ai pas réussi à l’être à Old Trafford. »

Ferguson, de son côté, a reconnu dans son autobiographie n’avoir jamais trouvé la meilleure façon d’utiliser Veron : « Malgré quelques prestations spectaculaires, Veron ne parvenait tout simplement pas à jouer dans notre équipe. C’était un individualiste. Il était du genre à jouer pour les deux équipes si l’on organisait un match entre les rouges et les jaunes à l’entraînement. Il jouait partout. Il allait où bon lui semblait. Même si je l’avais entraîné pendant 100 ans, je n’aurais pas su où le faire jouer. C’était l’électron libre, le joker. »

Plusieurs joueurs de United qui ont évolué aux côtés de Veron ont exprimé des opinions similaires au fil des ans, dont Butt : « Veron était quelqu’un de formidable et un footballeur incroyable, mais il ne savait pas ce que signifiait être un joueur de United. Il ne comprenait pas l’esprit du club. Il ne pouvait pas suivre le rythme. Les supporters ne voulaient pas de petites roulettes ni de passes techniques. Ils voulaient du combat et de l’engagement. »

Lors d’un direct sur Instagram en 2022, Ferdinand a avancé une autre théorie : « Je pense que son problème, c’était Roy Keane. Ce n’était pas la faute de Roy Keane, c’est simplement que sa personnalité était plus forte et plus imposante. » Keane en a lui-même convenu auprès du Sunday Times en 2006 : « J’ai été très dur avec Seba et j’ai eu tort. Quand il est arrivé, j’attendais des miracles. Comme ils ne se produisaient pas, je m’en prenais toujours à lui. »

United avait besoin que Veron soit quelqu’un qu’il n’était pas. Le cadre tactique rigoureux qui avait apporté tant de succès à Ferguson au cours des 11 premières années de la Premier League ne laissait aucune place à un meneur de jeu reculé aussi libre que lui. Si Veron avait rejoint United quelques années plus tard, lorsque les systèmes en 4-3-3 et en 4-2-3-1 sont devenus à la mode, il se serait sûrement épanoui.

« La façon dont Seba jouait venait d’Italie, et c’est en fait la façon dont beaucoup de milieux de terrain jouent aujourd’hui, comme Bruno Fernandes. Il me rappelle énormément Veron, a déclaré Gary Neville à Sky Sports après le transfert de Fernandes à United en 2020. Mais le jeu a évolué au point que les joueurs peuvent désormais occuper différentes positions, les systèmes sont beaucoup plus fluides et le 4-4-2 n’existe plus.

Je pense que Veron est arrivé avec l’idée de permuter et une approche différente, dans une équipe dont les schémas de jeu étaient déjà bien établis. Pour moi, c’est pour cela que ça n’a pas vraiment fonctionné. Cela n’avait rien à voir avec ses qualités de joueur ou sa personnalité. C’était un joueur brillant. »

En d’autres termes, Veron était une magnifique anomalie, arrivée à Old Trafford en parlant un langage que la Premier League n’avait pas encore appris à comprendre. Avec sa grâce nonchalante, digne du cinéma, la Petite Sorcière évoluait à un autre niveau.