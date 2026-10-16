Il a saoulé un chimpanzé au schnaps : Edmundo a poussé ses frasques à l’extrême

À la place, il put, ou dut, rejouer avec Romario.

La star mondiale avait longtemps été son meilleur ami, sur le terrain comme en dehors. Ils s’étaient offert d’innombrables buts et avaient fait la fête ensemble encore plus souvent.Ils s’étaient brouillés lorsque Romario avait ouvert un bar de plage. Lors de la soirée d’inauguration, Edmundo avait aperçu sur le mur des toilettes une caricature sur laquelle il avait cru se reconnaître aux côtés de l’une de ses innombrables ex-compagnes. Malheureusement, il s’agissait précisément de celle qui lui avait brisé le cœur. Il en avait tellement voulu à Romario qu’après leurs retrouvailles sur le terrain, il avait même refusé pendant un temps de lui passer le ballon. Edmundo s’était finalement brouillé avec les dirigeants du club en exigeant d’être payé autant que Romario. Le champion du monde était resté et avait remporté le titre avec Vasco. Edmundo, lui, avait rejoint le FC Santos, puis le Japon.

« Il paraît qu’il rêve de jouer à mes côtés en Seleçao. Mon rêve, à moi, c’est de ne plus jamais avoir à jouer avec lui », lui avait encore lancé Romario. Ce vœu ne s’était pas réalisé. En 2004, ils s’étaient retrouvés à Fluminense. Ils n’étaient pas redevenus amis, mais au moins se passaient-ils de nouveau le ballon. Romario avait inscrit douze buts en sept matches disputés ensemble. Ils ne pouvaient pas jouer l’un avec l’autre, mais ne pouvaient pas non plus se passer l’un de l’autre. Et personne ne comprenait peut-être Edmundo aussi bien que Romario. L’inverse était tout aussi vrai.

Avec ou sans Romario, Edmundo enchaînait les frasques et les scandales, les agressions et les bagarres, à l’exception de cette brève période entre la victoire du Brésil en Copa América en 1997 et son voyage à Rio pour le carnaval. Lors de la saison précédant son départ en Italie, à la Fiorentina, il avait marqué 29 fois pour Vasco da Gama, mais avait aussi été expulsé sept fois (!) du terrain. Même en finale de la Copa América 1997, il aurait dû être expulsé après avoir frappé son adversaire direct ; seul son remplacement immédiat par l’entraîneur Mario Zagallo lui avait évité le carton rouge.



