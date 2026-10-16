Il a saoulé un chimpanzé au schnaps : Edmundo a poussé ses frasques à l’extrême

Si Edmundo dit la vérité au sujet de cette curieuse clause sur le carnaval inscrite dans son contrat à la Fiorentina, et rien ne laisse penser qu’il mentirait, Giovanni Trapattoni n’aurait pas dû s’emporter autant à l’époque.
Quand on inscrit dans le contrat d’un attaquant génial et fauteur de troubles né comme Edmundo Alves de Souza Neto une clause l’autorisant à se rendre au carnaval de Rio de Janeiro, il ne faut pas s’étonner ensuite de le voir partir en pleine saison pour 16 jours (!) de carnaval à Rio de Janeiro.
C’est ce qui s’est passé en février 1999. Edmundo traversait alors la période de sa carrière où il faisait le moins parler de lui pour ses scandales et affichait sa meilleure forme (les deux choses peuvent d’ailleurs être liées, mais pas nécessairement). À la Fiorentina, en Serie A italienne, qui était à l’époque probablement encore le championnat le plus relevé du monde, même si cela n’allait plus durer longtemps, il formait avec son partenaire d’attaque Gabriel Omar Batistuta et le meneur de jeu Rui Costa le trio offensif le plus redouté de cette saison-là.