La Roumanie n’est pas une grande puissance du football et, à vrai dire, elle ne l’était pas non plus durant l’été 1994. Mais Hagi n’en avait cure : il y croyait.

« Je suis allé aux États-Unis avec une seule idée en tête : je voulais gagner la Coupe du monde, a-t-il raconté. C’était mon rêve et j’ai essayé de transmettre cette envie à tout le groupe. »

Hagi et ses coéquipiers sont donc arrivés aux États-Unis cet été-là avec cet unique objectif, qui semblait impossible vu de l’extérieur. Avant ce tournoi, la Roumanie n’avait participé qu’à deux des 11 éditions précédentes de la Coupe du monde. Elle avait atteint les huitièmes de finale quatre ans plus tôt, mais seulement après s’être extirpée de son groupe avec une victoire, avant de perdre aux tirs au but face à l’Irlande. Rien n’indiquait vraiment qu’elle pouvait rivaliser avec l’élite, mais Hagi n’en avait cure.

La Roumanie a commencé son tournoi par une victoire 3-1 contre la Colombie, avec un but de Hagi et deux passes décisives. Il a de nouveau marqué face à la Suisse, mais son équipe a lourdement perdu 4-1. Tout s’est alors joué contre les États-Unis, pays hôte : la Roumanie l’a emporté 1-0 et s’est qualifiée pour la phase à élimination directe.

Hagi et ses coéquipiers ont alors affronté un adversaire de taille : l’Argentine. Maradona n’était plus là, bien sûr, en raison de sa suspension pour dopage désormais tristement célèbre, mais l’Argentine restait l’une des grandes nations du football. En l’absence de Maradona, Hagi s’est illustré avec un but et une passe décisive, menant son équipe à une victoire 3-2 dans un match encore considéré comme l’un des plus beaux de l’histoire de la Coupe du monde.

« C’est le plus grand événement célébré par notre peuple depuis la révolution, a déclaré le sélectionneur roumain Iordanescu après le match. C’est aussi le plus grand moment de l’histoire de notre football. »

L’aventure n’a pas duré éternellement, bien sûr. La Roumanie s’est arrêtée en quarts de finale, battue par la Suède aux tirs au but. Mais cet été-là, l’équipe a fasciné, et personne davantage que Hagi, retenu dans l’équipe-type du tournoi.

Au début de l’été, Hagi jouissait évidemment d’une belle réputation en Roumanie, tandis que les supporters espagnols le connaissaient grâce à son bref passage au Real Madrid. Ailleurs, peu attendaient grand-chose d’un joueur qui venait de passer la saison en deuxième division italienne avec Brescia, même s’il avait mené le club à la montée. À la fin de l’été, pourtant, Hagi était devenu une star. Barcelone l’a donc sollicité peu après, lui permettant de marcher sur les traces de son modèle, Cruyff.

« Tout le monde en Roumanie voulait conquérir l’Amérique, a-t-il confié à FourFourTwo en 2023. Après la chute du communisme, nous voulions aller vers le monde libre. On peut aller loin grâce au sport, comme la Roumanie l’avait fait en gymnastique et en tennis. C’était au tour du football de partir à la conquête. Nous avons très bien joué et nous avons été les ambassadeurs de la Roumanie. » Aucun ne l’a mieux représentée que Hagi, même si son histoire lui réservait encore bien des rebondissements.