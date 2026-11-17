L’étymologie même du poste de Totti suggère qu’il pouvait tout faire. Un trequartista, littéralement un spécialiste des trois quarts du terrain, est un joueur présent partout sans être cantonné à un rôle précis. Ce n’est ni un numéro 10 ni un second attaquant. En réalité, il évolue juste derrière l’avant-centre et surgit un peu partout. Le jeu ne passe pas nécessairement entièrement par lui, mais on attend de lui qu’il fasse la différence dans les moments de forte pression. Et c’est ce que faisait Totti.

Totti n’aurait jamais occupé de poste fixe dans son enfance, mais il faisait déjà des merveilles ballon au pied presque dès qu’il a su marcher. On raconte qu’à quatre ans, il dribblait des enfants de huit ans. Au début de son adolescence, tous les clubs voulaient l’attirer. Totti a fini par s’imposer à la Roma, jouant avec les moins de 15 ans alors qu’il avait deux ans de moins, avant de franchir rapidement les catégories d’âge jusqu’à l’équipe première.

Certains entraîneurs insistaient pour que cet attaquant si doué joue en pointe, mais sa qualité de passe en faisait aussi un dangereux créateur. Dans les catégories de jeunes, peu importait son poste : il marquait, délivrait des passes décisives et ridiculisait ses adversaires match après match.

Fin mars 1993, l’entraîneur Vujadin Boskov, qui aurait cédé aux sollicitations du milieu Sinisa Mihajlovic, a lancé Totti, alors âgé de 16 ans, face à Brescia à cinq minutes de la fin. Ce ne furent pas des débuts de rêve.

« Je suis sorti, je me suis échauffé pendant dix secondes et je suis entré. Je n’ai touché le ballon que deux ou trois fois. J’étais trop excité et trop heureux », a raconté Totti par la suite.

Au milieu des années 1990, pourtant, Totti était devenu trop bon pour être ignoré. Carlo Mazzone a été le premier entraîneur à lui faire véritablement confiance, comme il l’a fait avec un autre jeune Italien, Andrea Pirlo. En 1995, Totti jouait régulièrement pour la Roma, au poste de second attaquant.

« Je ne voulais presque pas qu’on le découvre, parce qu’à 17 ans, on peut perdre la tête », a confié la légende de la Roma Ruggiero Rizzitelli à FourFourTwo.