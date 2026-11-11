Uli Hoeneß n’est pas vraiment homme à faire des folies. Du moins sur le marché des transferts. Dans ce domaine, le Bayern Munich évite les risques et les dépenses démesurés. Une ligne de conduite que Hoeneß a transmise à ses successeurs et qui prévaut encore aujourd’hui.

« Je n’ai pris que des risques calculables », a-t-il affirmé avec le recul dans le podcast primé 11 Leben, consacré à son action au Bayern en 17 épisodes et conclu par un long entretien fin 2021. Parfois, a toutefois raconté Hoeneß, il était pris « presque d’une sorte de fièvre de la chasse » lorsqu’il avait « jeté son dévolu sur un joueur. Alors, il m’est aussi arrivé de faire des choses assez déraisonnables ».

Pour illustrer son propos, il a immédiatement cité Franck Ribéry. « J’étais tellement convaincu », a déclaré celui qui a aujourd’hui 74 ans, avant de raconter comment cette « fièvre de la chasse » l’avait de nouveau saisi à l’été 2007, une période qui, rétrospectivement, a marqué l’histoire du Bayern.

À l’époque, les rapports de force dans le football allemand avaient changé radicalement et soudainement, au grand dam de Hoeneß. « Son » Bayern n’avait terminé la saison 2006-2007 qu’à la quatrième place, tandis que le VfB Stuttgart avait été sacré champion. Et le Bayern ? Il avait dû se contenter de la Coupe de l’UEFA au lieu de la Ligue des champions. La « coupe des perdants », selon Franz Beckenbauer, plutôt que les recettes considérables de la compétition reine. De l’eau gazeuse plutôt que du vin mousseux. Du carton plutôt que le trophée.

Pour reconquérir au moins sa suprématie dans le football allemand, Hoeneß a donc ouvert le coffre-fort du club le plus titré d’Allemagne à l’été 2007, ce qu’à Munich on appelait aussi le « compte d’épargne ». Il a tourné son regard vers l’étranger, à la recherche de joueurs capables de ramener le FCB au premier rang. Il s’est d’abord intéressé à l’Italie, où Luca Toni jouait à la Fiorentina. Hoeneß a recruté l’attaquant champion du monde pour environ onze millions d’euros, sa première recrue de premier plan.

Son regard s’est ensuite porté vers l’ouest, plus précisément vers la France, où un jeune ailier qui avait déjà brillé lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne venait de boucler sa deuxième grande saison à l’Olympique de Marseille : Franck Ribéry.