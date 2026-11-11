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Uli Hoeneß

« Fait des choses assez déraisonnables » : comment Uli Hoeneß a réalisé ce qui est peut-être le plus grand coup du Bayern Munich

Le transfert de Franck Ribéry compte sans aucun doute parmi les meilleurs de l’histoire du Bayern Munich. Et cette opération, on la doit à nul autre qu’Uli Hoeness.

Jonas Rütten
Traduit par

  • Il y a près de 20 ans, le FC Bayern Munich et son manager de l’époque, Uli Hoeneß, réalisaient un transfert qui allait changer à jamais l’histoire du club. Franck Ribéry arrivait de l’Olympique de Marseille à l’été 2007. Ce coup est longtemps resté incertain et a même fini par coûter son permis de conduire à Hoeneß. Il a aussi offert au FCB l’une des icônes du club du nouveau millénaire.

    Cet article a été publié pour la première fois en octobre 2022.

  • Uli Hoeneß pris par la fièvre de la chasse pour Franck Ribéry

    Ribery 2013

    Franck Ribéry a été l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du Bayern Munich depuis le début du millénaire.

    Quand je faisais une fixation sur un joueur de ce genre, il m’arrivait aussi de faire des choses assez déraisonnables.

    Uli Hoeneß n’est pas vraiment homme à faire des folies. Du moins sur le marché des transferts. Dans ce domaine, le Bayern Munich évite les risques et les dépenses démesurés. Une ligne de conduite que Hoeneß a transmise à ses successeurs et qui prévaut encore aujourd’hui.

    « Je n’ai pris que des risques calculables », a-t-il affirmé avec le recul dans le podcast primé 11 Leben, consacré à son action au Bayern en 17 épisodes et conclu par un long entretien fin 2021. Parfois, a toutefois raconté Hoeneß, il était pris « presque d’une sorte de fièvre de la chasse » lorsqu’il avait « jeté son dévolu sur un joueur. Alors, il m’est aussi arrivé de faire des choses assez déraisonnables ».

    Pour illustrer son propos, il a immédiatement cité Franck Ribéry. « J’étais tellement convaincu », a déclaré celui qui a aujourd’hui 74 ans, avant de raconter comment cette « fièvre de la chasse » l’avait de nouveau saisi à l’été 2007, une période qui, rétrospectivement, a marqué l’histoire du Bayern.

    À l’époque, les rapports de force dans le football allemand avaient changé radicalement et soudainement, au grand dam de Hoeneß. « Son » Bayern n’avait terminé la saison 2006-2007 qu’à la quatrième place, tandis que le VfB Stuttgart avait été sacré champion. Et le Bayern ? Il avait dû se contenter de la Coupe de l’UEFA au lieu de la Ligue des champions. La « coupe des perdants », selon Franz Beckenbauer, plutôt que les recettes considérables de la compétition reine. De l’eau gazeuse plutôt que du vin mousseux. Du carton plutôt que le trophée.

    Pour reconquérir au moins sa suprématie dans le football allemand, Hoeneß a donc ouvert le coffre-fort du club le plus titré d’Allemagne à l’été 2007, ce qu’à Munich on appelait aussi le « compte d’épargne ». Il a tourné son regard vers l’étranger, à la recherche de joueurs capables de ramener le FCB au premier rang. Il s’est d’abord intéressé à l’Italie, où Luca Toni jouait à la Fiorentina. Hoeneß a recruté l’attaquant champion du monde pour environ onze millions d’euros, sa première recrue de premier plan.

    Son regard s’est ensuite porté vers l’ouest, plus précisément vers la France, où un jeune ailier qui avait déjà brillé lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne venait de boucler sa deuxième grande saison à l’Olympique de Marseille : Franck Ribéry.

  • Franck Ribéry à prix cassé ? Uli Hoeneß maudit les agents de joueurs

    Pape Diouf mit Franck Ribery
    IMAGO / Panoramic by PsnewZ

    Pape Diouf (à droite) avec Franck Ribéry (à gauche) à l’Olympique de Marseille.

    Je pensais au conseiller. J’aurais pu le tuer !

    « Il y avait un conseiller allemand qui nous a dit : "Vous pouvez l’avoir pour 15 à 20 millions." Karl Hopfner (directeur général à l’époque, ndlr) et moi avons alors pris un jet privé pour Paris, tout excités », a raconté Hoeneß. Leur destination était le 20e étage d’un hôtel, où se trouvait la suite d’un certain Pape Diouf, président de Marseille de 2005 à 2009.

    Selon Hoeneß, cela aurait coûté jusqu’à 20 000 euros. Mais c’est ce qui arrive quand on est pris par la « fièvre de la chasse ». Même un Uli Hoeneß fait alors « des choses assez déraisonnables ». L’audience auprès du maître de Marseille n’a toutefois pas été couronnée de succès. Bien au contraire.

    « Il nous a demandé si nous voulions prendre un café. Karl Hopfner et moi avions convenu que je commencerais, et j’ai dit : "Nous pourrions envisager 15 millions, et un peu plus avec les primes" », a poursuivi Hoeneß. Mais cette première offre pour le très convoité Ribéry n’a arraché à Diouf qu’un sourire las.

    « Messieurs, je crois qu’il y a un malentendu. Nous ne céderons pas le joueur pour moins de 30 millions », aurait répondu Diouf à Hoeneß et Hopfner. L’ancien président marseillais est décédé en mars 2020, à l’âge de 68 ans, des suites d’une infection au coronavirus.

    « Nous nous sommes regardés et j’ai pensé au conseiller. J’aurais pu le tuer. J’ai ensuite demandé si nous pouvions finir notre café, puis nous sommes rentrés », a raconté Hoeneß au sujet de sa réaction. À peine un quart d’heure plus tard, ils avaient quitté la suite.

  • Uli Hoeneß boucle le transfert de Ribéry et perd son permis de conduire

    Ribery Sagnol
    Getty Images

    Franck Ribéry (à l’arrière, à gauche) et Willy Sagnol (au centre) à l’entraînement de l’équipe de France.

    Et puis je l’ai eu, je crois, pour un peu plus de 20 millions !

    « J’ai appelé Bixente Lizarazu et Willy Sagnol, qui connaissaient le joueur », a déclaré Hoeneß. « J’ai ensuite mis une telle pression que Franck a fini par dire à Marseille : "Soit vous me laissez partir au Bayern maintenant, soit je reste ici." »

    Hoeneß savait que les finances du club de Ligue 1 n’étaient alors pas au beau fixe et que Marseille avait absolument besoin de l’argent d’un transfert de Ribéry cet été-là : « Et puis je l’ai eu, je crois, pour un peu plus de 20 millions. »

    Une fois l’accord conclu, Hoeneß était « tellement euphorique » qu’il avait « roulé trop vite dans la Leopoldstraße ». Conséquence : le transfert de Ribéry lui a coûté non seulement « un peu plus de 20 millions » (l’indemnité est aujourd’hui estimée à 30 millions d’euros), mais aussi une suspension de permis d’un mois.

    Hoeneß n’a sans doute regretté ni cette indemnité de transfert, alors record (il a fallu attendre Javi Martinez en 2012 pour qu’un joueur coûte plus cher ; Harry Kane est désormais en tête du classement), ni la perte temporaire de son permis. Ribéry est resté douze ans au FCB, malgré quelques scandales, et s’y est assuré une place parmi les meilleurs joueurs et les plus importants du nouveau millénaire. Grâce à lui aussi, le Bayern est redevenu la référence du football allemand et a réalisé le triplé en 2013.

    En douze ans sur les rives de l’Isar, Ribéry a été directement impliqué dans 306 buts en 425 matches officiels (124 buts, 182 passes décisives). Et quand l’heure des adieux est arrivée en 2019, le Français n’avait qu’un seul homme en tête au Bayern : Uli Hoeneß.

  • Uli Hoeneß en larmes lors du dernier match et du dernier but de Ribéry avec le Bayern Munich

    Uli Hoeneß
    Getty Images

    Uli Hoeneß et Franck Ribéry ont noué une relation très particulière.

    Il a toujours été là pour moi, il m’a toujours parlé et m’a remonté le moral. Il était comme un père pour moi.

    « Je n’oublierai jamais cet homme de toute ma vie », a déclaré Ribéry à la Deutsche Welle après son départ du club le plus titré d’Allemagne. « Il a toujours été là pour moi, il m’a toujours parlé et m’a remonté le moral. Il était comme un père pour moi. Nous avons une relation spéciale. »

    Hoeneß, aujourd’hui président d’honneur du FC Bayern, l’a lui aussi confirmé à plusieurs reprises. La scène la plus marquante a eu lieu lors du dernier match à domicile de Ribéry avec le Bayern, le 18 mai 2019. Quand le Français est entré à la 61e minute à la place de Kingsley Coman, Hoeneß a pleuré en tribune. Il a également versé des larmes pour Arjen Robben, le partenaire de jeu idéal de Ribéry, qui tournait lui aussi la page du Bayern Munich ce jour-là.

    Et Ribéry ? Il s’est offert, ainsi qu’à son président, le plus beau des cadeaux d’adieu : son dernier but lors de son dernier match à domicile avec le FCB. Ribéry entretenait une relation particulière non seulement avec Hoeneß, mais aussi avec le football en général. Trois ans plus tard, il a définitivement mis fin à cette relation en raison de problèmes au genou, dans une vidéo émouvante. « Le ballon s’arrête. Mais pas les émotions en moi », a écrit Ribéry au moment de faire ses adieux. Le FC Bayern a répondu à sa publication par ces mots : « Notre légende. Pour toujours. » Une relation spéciale, tout simplement.

  • Franck Ribéry : performances et statistiques au Bayern Munich

    Compétition

    Matchs

    Buts

    Passes décisives

    Bundesliga

    273

    86

    120

    Ligue des champions

    87

    18

    28

    Coupe d’Allemagne

    43

    12

    25