Exclusif Lewis Miley : le héros formé au club et recordman de Newcastle évoque ses modèles, ses célébrations de buts et les meilleures ambiances
Lewis Miley est un joueur dont l’ascension a été fulgurante. Après avoir intégré l’académie de Newcastle United à l’âge de sept ans, il a, en l’espace de 10 ans, effectué ses débuts chez les seniors avec Newcastle et réécrit les livres d’histoire en devenant leur plus jeune débutant en Premier League.
À l’âge de 17 ans et 191 jours, d’autres records sont tombés lorsqu’il est sorti du banc lors d’un match de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Moins de trois semaines plus tard, il a délivré sa première passe décisive dans l’élite en étant titularisé contre Chelsea.
Il est devenu le troisième plus jeune Anglais à débuter une rencontre européenne de premier plan, derrière Jude Bellingham et Phil Foden, et le plus jeune à offrir un but à un club anglais en Ligue des champions, après avoir réalisé cette performance lors d’un match face à l’AC Milan en décembre 2023.
Après avoir fêté ses 19 ans, Miley a ouvert son compteur de buts sur la scène continentale contre le Bayer Leverkusen en décembre 2025, après avoir savouré un triomphe en Carabao Cup à Wembley quelques mois plus tôt. Une ascension remarquable vers la lumière est en train d’être vécue à St James’ Park par un autre héros formé au club, qui suit les traces de quelques figures emblématiques.
Qui l’a inspiré pour en arriver là, d’où sont venues les épreuves les plus difficiles, que représente le fait de marquer devant le Gallowgate et comment son jeu peut-il encore évoluer à partir d’ici ?
Sources d’inspiration
Miley est taillé dans le même bois que certains noms légendaires ayant brillé en Premier League. Il mesure plus d'1,83 m et dispose de réserves d'énergie inépuisables qui permettent à n'importe quel entrejeu de tourner à plein régime. On pense au champion du monde Patrick Vieira à Arsenal ou au Ballon d'Or Rodri à Manchester City.
Sans surprise, c'est vers ce profil de milieu récupérateur que le jeune joueur de Newcastle s'est tourné pour façonner son propre jeu. Invité à citer ceux qui lui ont servi de source d'inspiration, Miley, qui s'exprimait en association avec Under Armour alors qu'il porte leurs nouvelles chaussures Magnetico 6, a déclaré : « Un joueur qui joue actuellement, je dirais Rodri. Je l'ai toujours observé depuis un bon moment et je pense que j'aime sa façon de jouer. J'essaie d'intégrer certains aspects de mon jeu à sa manière de jouer et je pense qu'il est vraiment très bon techniquement avec le ballon. »
En regardant un peu plus près de chez lui, une figure notable se détache du lot. « Évidemment, Alan Shearer est là avec tous ces buts qu'il a marqués, a ajouté Miley au moment de désigner son Newcastle préféré de tous les temps. Ce sont des postes différents, mais c'est une telle légende du club, quelqu'un que l'on admire forcément. »
Dans la continuité de ce thème bien connu, un homme qui compte un Ballon d'Or et une Coupe du monde à son palmarès a été désigné comme l'adversaire le plus difficile. « Mon adversaire le plus coriace ? a réfléchi Miley. Rodri est probablement dans le haut du classement aussi, pour être honnête. Il est tellement propre avec le ballon et quand vous vous rapprochez de lui, il a déjà fait la passe, donc c'est un joueur très difficile à affronter. »
Il a poursuivi au sujet de ceux qui parviennent à trouver du temps et de l'espace quand il semble ne pas y en avoir : « C'est spécial. Je pense que Rodri en fait partie. Peu importe où il se trouve, même quand le terrain est très resserré, il semble toujours trouver une solution pour s'en sortir et je pense que c'est une qualité formidable à avoir. »
Les meilleures ambiances
Miley peut compter sur le soutien passionné d’une base de supporters fidèles, tout en faisant de son mieux pour suivre les traces illustres de ses prédécesseurs, St James’ Park étant réputé pour être l’un des stades les plus bouillants et intimidants qui soient.
Évoluer sur cette scène pourrait être considéré comme intimidant pour certains, surtout pour les visiteurs de Tyneside, mais Miley a déclaré à propos de sa première sortie devant des tribunes combles : « C’était génial. Entendre son nom chanté, c’est encore mieux, donc oui, c’est bien. »
Il a ensuite expliqué, à propos du fait de maîtriser toute envie de lever les yeux vers les tribunes et de se laisser distraire par les couleurs et le bruit : « Quand tu joues, tu n’y prêtes pas vraiment attention, mais quand tu revois ça après le match, c’est toujours sympa de le regarder à nouveau. »
Si les supporters de Newcastle peuvent toujours être comptés parmi ceux qui savent se faire entendre, où Miley a-t-il connu les meilleures ambiances à l’extérieur, entre compétitions nationales et européennes ? Il a répondu : « Borussia Dortmund, c’était bien quand j’y ai joué, quand j’ai fait mes débuts en Ligue des champions. Le PSG aussi, c’était bien, il y avait une bonne ambiance. C’est une ambiance un peu différente en Premier League, mais c’est toujours vraiment bruyant et c’est toujours une bonne atmosphère pour jouer. »
Célébration du premier but
Miley a donné aux supporters de Newcastle de quoi se réjouir, et il compte leur offrir d'autres raisons de célébrer au cours de la saison 2026-2027, alors qu'il travaille sur un contrat de longue durée.
Il a inscrit trois buts la saison dernière, ce qui constitue son meilleur total personnel. Est-ce donc un aspect de son jeu sur lequel il cherche à progresser afin d'apporter davantage d'efficacité ? L'intéressé a répondu : « Oui, définitivement. Je pense que je cherche toujours à marquer plus de buts, à essayer d'arriver dans la surface au moment où le ballon est centré ou quelque chose comme ça. Mais oui, j'essaie toujours d'ajouter des buts à mon jeu. »
Interrogé sur le fait de savoir s'il avait un objectif en tête, Miley a poursuivi : « Je n'ai pas vraiment de chiffre, pour être honnête. Comme je l'ai dit, j'essaie juste d'entrer dans la surface autant que possible et de tenter autant de frappes que possible pour voir si je peux marquer plus de buts. »
Après avoir ouvert son compteur en Premier League contre Fulham en décembre 2023, Miley a opté pour la célébration, très appréciée, de la glissade sur les genoux. Lorsqu'on lui a demandé si c'était simplement instinctif, sans rien de prévu, pas même un salut à un bras façon Shearer, il a répondu : « Non, je n'avais rien de vraiment prévu, pour être honnête. Mais sur le moment, je me suis dit que j'allais glisser sur les genoux devant le Gallowgate, donc c'était un grand moment. J'ai vraiment adoré. Mais c'était encore mieux parce que c'était devant le Gallowgate. »
Vivre un rêve d’enfance
Miley a paradé sur les scènes de la Premier League et de la Ligue des champions, tout en vivant les célébrations déchaînées de la Coupe de la Ligue à Wembley en mars 2025, mais faire ses débuts pour le club qu'on supportait enfant représente-t-il le rêve ultime pour ceux qui ont la chance d'accomplir un tel exploit ?
La star née à Stanley a déclaré : « Oui, je dirais que oui. Je pense qu'évidemment, comme c'est aussi le club de mon enfance, j'ai toujours regardé Newcastle depuis que je suis tout petit, donc je pense que cela aura autant d'importance que n'importe quoi d'autre, entrer sur ce terrain puis continuer à jouer comme maintenant. »
En tant que fan absolu de Newcastle, les derbies contre Sunderland comptent plus que la plupart des autres rencontres. Pour ceux qui sont dans les tribunes, la rivalité entre Tyne et Wear consiste avant tout à être le plus remonté possible.
En expliquant comment ceux qui entrent sur le terrain doivent se préparer au combat, Miley a déclaré : « C'est toujours un grand moment pour les supporters. Je me concentre juste sur mon match et je ne fais pas trop attention à tout le reste, et il faut simplement rester calme, vraiment. Je pense juste qu'il ne faut pas trop y penser et jouer de la manière dont je joue normalement. »
L’objectif trophée de l’Angleterre
Cette approche a jusqu’ici bien servi Miley, lui permettant de profiter d’une ascension fulgurante, et il devrait dépasser les 100 apparitions en compétition avec Newcastle cette saison, si tout se passe bien. Il est désormais parfaitement adapté aux exigences du très haut niveau.
Interrogé sur ce qui fait de la Premier League l’un des championnats les plus difficiles à dominer, alors que la vitesse et l’impact physique du football anglais sont souvent évoqués, Miley a déclaré : « Je pense qu’en émergeant en tant que jeune joueur, c’est vraiment un championnat très physique. Donc je pense qu’il faut d’abord gérer ces exigences, puis laisser son jeu prendre le dessus, comme je joue habituellement, en fait. »
Il a ensuite expliqué, au sujet des différences notables lorsqu’il affronte des adversaires venus notamment d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne et de France : « Je dirais qu’en Ligue des champions, parfois, ce n’est peut-être pas aussi physique quand on joue contre certaines équipes étrangères, qui sont, je pense, davantage basées sur la tactique et la technique. Je pense que cela dépend simplement du match, mais la plupart des rencontres ont tendance à être plus physiques, vraiment. »
En parallèle de ses engagements en club, Miley a également gravi les échelons dans les catégories de jeunes avec l’Angleterre en tant qu’international. Il a atteint les rangs des moins de 21 ans et espère faire partie des plans de l’Angleterre espoirs l’été prochain, alors qu’elle tentera de décrocher un triplé de titres au Championnat d’Europe.
Il a déclaré à propos de cet objectif de trophée, après avoir suivi de loin les sacres de 2023 et 2025 : « Je l’espère. Ce serait génial. Ce serait aussi quelque chose à attendre avec impatience. Donc oui, comme vous le dites, j’espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée et remporter à nouveau le tournoi. »
À la recherche de gains marginaux
Si Miley veut atteindre ses objectifs avec Newcastle et l’Angleterre, alors une progression continue sera nécessaire. Les « gains marginaux » sont devenus des mots à la mode dans le sport moderne, et Under Armour aide Miley à cocher ces cases en matière d’équipement et de chaussures.
Il a déclaré au sujet de cette collaboration et du fait de porter la dernière sortie d’UA : « Ça s’est très bien passé jusqu’ici avec Under Armour. J’ai vraiment aimé porter les chaussures et je les trouve aussi vraiment confortables, ce qui m’a beaucoup aidé. J’ai vraiment aimé jouer avec et j’espère que cela va continuer. »
La Magnetico 6 est conçue pour le contrôle, offrant un meilleur toucher et un confort accru du premier au dernier coup de sifflet. Combinant un ajustement adaptatif à un amorti réactif et à une technologie de toucher affinée, la chaussure est pensée pour les footballeurs qui cherchent à influencer chaque phase du jeu.
Au cœur du modèle se trouve la tige innovante Liquid Clone d’Under Armour, qui épouse parfaitement les contours du pied pour un ajustement personnalisé et un meilleur premier toucher, ainsi qu’un contrefort de talon sculpté qui offre une impulsion fluide au niveau des orteils et un système d’amorti sous le pied repensé, procurant une sensation de maintien et davantage de confiance au moment de recevoir le ballon dans les petits espaces.
Miley, en tant que joueur qui évolue avec un calme et une maturité au-delà de son âge, dictant le jeu dans l’entrejeu, trouvant intelligemment les espaces et faisant progresser le ballon avec précision, est considéré comme correspondant parfaitement aux chaussures qu’il porte.
Il a ajouté au sujet de l’aide apportée par Under Armour à son développement continu sur et en dehors du terrain : « Ils ont été formidables. Évidemment, toutes les chaussures ont été vraiment très bonnes et j’ai vraiment aimé les porter jusqu’ici. Ça a été super. »
À propos de sa préparation et de sa routine les jours de match, alors qu’il est important de s’assurer qu’il soit toujours prêt à démarrer, Miley a déclaré : « Je pense qu’il faut surtout rester concentré. Je pense qu’à mesure que le match approche, il faut me concentrer sur mon jeu et ne pas trop y penser, simplement jouer comme je joue, vraiment, et rester calme. Pour être honnête, je n’ai pas vraiment beaucoup de superstitions. Je suis plutôt détendu et cela me permet simplement de jouer mon jeu. »
Rester calme sous la pression est une qualité qui a permis à Miley de s’épanouir, avec le soutien de ses coéquipiers, des entraîneurs et de ses partenaires commerciaux. Il a parcouru beaucoup de chemin en relativement peu de temps, mais rien n’indique qu’il va ralentir, alors qu’il y a encore toujours plus de rêves à poursuivre.