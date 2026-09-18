Lewis Miley est un joueur dont l’ascension a été fulgurante. Après avoir intégré l’académie de Newcastle United à l’âge de sept ans, il a, en l’espace de 10 ans, effectué ses débuts chez les seniors avec Newcastle et réécrit les livres d’histoire en devenant leur plus jeune débutant en Premier League.

À l’âge de 17 ans et 191 jours, d’autres records sont tombés lorsqu’il est sorti du banc lors d’un match de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Moins de trois semaines plus tard, il a délivré sa première passe décisive dans l’élite en étant titularisé contre Chelsea.

Il est devenu le troisième plus jeune Anglais à débuter une rencontre européenne de premier plan, derrière Jude Bellingham et Phil Foden, et le plus jeune à offrir un but à un club anglais en Ligue des champions, après avoir réalisé cette performance lors d’un match face à l’AC Milan en décembre 2023.

Après avoir fêté ses 19 ans, Miley a ouvert son compteur de buts sur la scène continentale contre le Bayer Leverkusen en décembre 2025, après avoir savouré un triomphe en Carabao Cup à Wembley quelques mois plus tôt. Une ascension remarquable vers la lumière est en train d’être vécue à St James’ Park par un autre héros formé au club, qui suit les traces de quelques figures emblématiques.

Qui l’a inspiré pour en arriver là, d’où sont venues les épreuves les plus difficiles, que représente le fait de marquer devant le Gallowgate et comment son jeu peut-il encore évoluer à partir d’ici ?