Eva Olid : la nouvelle entraîneuse faiseuse de miracles de Manchester United chargée de mener les Red Devils au sommet du classement de la WSL
Lorsque Eva Olid a été nommée entraîneure de Hearts en 2021, très peu de gens savaient qui elle était, et encore moins s’attendaient à ce qu’elle accomplisse les merveilles qu’elle a réalisées. En reprenant une équipe qui avait terminé dernière de la Scottish Women’s Premier League la saison précédente, elle a, en l’espace de cinq ans, propulsé Hearts vers une première finale de FA Cup, un tout premier titre de SWPL sans précédent et, dans la foulée, décroché le poste d’entraîneure principale de Manchester United.
La nomination d’Olid par Manchester United cet été a été l’aboutissement de quelques mois plutôt chaotiques pour toutes les parties concernées. L’Espagnole avait annoncé dès le mois d’avril qu’elle quitterait Hearts après la campagne 2025-2026, qui s’est achevée quelques semaines plus tard par un incroyable sacre en championnat. Sa prochaine destination suscitait une réelle fascination, et ce n’est qu’au début du mois d’août qu’elle est devenue apparente.
L’arrivée d’Olid à United est intervenue alors qu’un accord a été trouvé avec l’entraîneur principal Marc Skinner pour une résiliation à l’amiable de son contrat, à seulement un mois du coup d’envoi programmé de la nouvelle saison de Women’s Super League. Manchester United affrontera les ambitieuses et très puissantes financièrement London City Lionesses vendredi soir lors du match d’ouverture de la saison, ce qui constituera le premier match officiel d’Olid à la tête de United.
De nombreuses questions et inquiétudes entourent le club à l’approche de cette nouvelle campagne. Peu de recrues ont été enregistrées cet été, en particulier au regard des huit départs de l’équipe première, et l’orientation a clairement changé pour mettre l’accent sur l’investissement dans les jeunes talents et leur développement.
Olid correspondra-t-elle à cette situation ? Qui est, au juste, cette Espagnole encore relativement méconnue ? Et qu’apportera-t-elle alors que Manchester United cherche à rebondir après une décevante campagne 2025-2026 ?
« Bon signe d’un bon leader »
Au début de la saison 2025-2026, celle qui allait finalement se conclure par un premier titre surprise en SWPL pour Hearts, Olid a dérogé à son habitude. Par le passé, elle fixait des objectifs à l’équipe avant une saison, qu’il s’agisse d’atteindre un certain total de points, de victoires, de buts marqués ou d’une position finale au classement. Une approche qui avait parfaitement fonctionné lors de ses quatre premières années, permettant à l’équipe de devenir un membre régulier du top 6, alors qu’elle jouait le maintien à son arrivée.
Mais l’an dernier, Olid a changé d’approche. « Tout ça avait complètement disparu », raconte Joely Andrews, membre de l’équipe de Hearts sacrée championne, à GOAL. « Elle disait : “On va simplement prendre les matches les uns après les autres.” Toute la saison, elle a répété : “La chose la plus importante, c’est de gagner le prochain match.” »
Cela a rendu le groupe tellement focalisé que l’idée de remporter le championnat ne leur a même pas traversé l’esprit, ni lorsqu’elles étaient quatrièmes avant la scission du championnat en février, ni lorsqu’elles avaient grimpé au sommet deux mois plus tard. Ce n’est que lors des tout derniers matches que cette possibilité a commencé à être évoquée.
Seule Olid sait si ce changement d’approche était le signe qu’elle savait disposer d’une équipe capable de réaliser quelque chose de vraiment spécial. « Je pense que c’est sans doute le signe d’un bon leader, non ? Être capable de s’adapter et de changer d’approche », estime Sean Burt, l’adjoint d’Olid pendant quatre ans, y compris au début de cette saison 2025-2026. « Cela a évidemment porté ses fruits. Il y a eu beaucoup de résultats marquants, de performances marquantes, et c’est manifestement ce qui a permis de gagner le titre au final. »
Ce n’est qu’un exemple de la capacité d’adaptation et de la progression continue qu’Olid, qui n’a encore que 41 ans, a montrées pendant ses cinq années à Hearts, des qualités qui auront certainement attiré l’attention de United et qui seront essentielles pour connaître le succès de l’autre côté de la frontière.
« La manière dont n’importe quel footballeur veut jouer »
Quand on parle aux joueuses qui ont pris part à la réussite d’Olid à Hearts, une chose revient sans cesse : jouer dans son équipe, avec son style, était un vrai plaisir. « La façon dont elle voulait jouer au football, c’est comme le football total, dit Andrews. C’est la manière dont n’importe quelle joueuse veut jouer : ballon au sol, jeu de possession. »
« Elle nous encourageait à repartir de derrière, à progresser entre les lignes, et je pense que les déplacements étaient très sophistiqués », ajoute Olivia Chomczuk, issue du centre de formation de Hearts, qui a signé son premier contrat professionnel et fait ses débuts en senior sous les ordres d’Olid. « Elle est aussi assez portée sur l’attaque. J’aime aller de l’avant. Quand on n’a pas le ballon, il y a un pressing assez haut de la part de l’équipe, donc j’ai aimé ça. »
Pour Katie Lockwood, élue joueuse de l’année de Hearts en 2024, ce style a été un grand facteur d’attraction lorsqu’elle a rejoint le club. « C’était un football fluide », confie-t-elle à GOAL. « C’était un tel plaisir d’y jouer et d’en faire partie. »
De nombreux détails
Mais on n’en arrive là que lorsque tout le monde maîtrise parfaitement les idées d’Olid et connaît son rôle sur le bout des doigts. Cela demande du temps et du travail. Avec des déclencheurs différents selon les mouvements et beaucoup de rotations au sein de l’équipe, il y a énormément d’informations à assimiler, pour les joueuses comme pour le staff.
« Il m’a probablement fallu environ deux ans pour comprendre pleinement ce qu’elle faisait, parce qu’il y avait tellement d’informations », admet Chomczuk, qui a fait ses débuts sous les ordres d’Olid à l’âge de 16 ans. « L’angle du pressing de quelqu’un, il y a tout un nouveau système pour ça. C’est tellement compliqué. »
Lockwood se souvient de séances d’entraînement qui s’arrêtaient encore et encore, « jusqu’à ce qu’on y arrive et que tout soit parfait ». « Elle veille à ce que les petits détails soient réglés, parce que le jour du match, les petits pourcentages font une telle différence. Sa passion et son attention aux détails sont probablement sans égales, honnêtement. »
Olid a aussi été aidée par le fait d’être entourée d’un staff capable de relayer ces messages, Lockwood lui attribuant le mérite d’avoir constitué « une très bonne équipe autour d’elle ». Burt, qui a travaillé comme adjoint d’Olid puis comme responsable du recrutement à Hearts, se souvient avoir compris assez « rapidement » qu’elle « allait exiger des standards très élevés du staff ». « Au final, c’était pour élever les standards de tout ce qui se faisait dans cet environnement », dit-il.
Olid maintenait aussi elle-même ces standards. « Elle impose ces exigences aux joueuses, mais les joueuses peuvent aussi avoir des exigences envers elle, et elle y répond toujours, que ce soit en étant présente pour passer en revue l’analyse individuelle ou s’il faut entrer davantage dans le détail du style de jeu, de la philosophie de jeu », souligne Burt.
Lockwood peut en témoigner. « J’ai eu d’innombrables petites réunions avec elle, dit-elle. On pouvait toujours lui demander. Une fois qu’elle vous avait en tête-à-tête, elle pouvait avoir ces conversations personnelles et elle comprenait ce qui vous faisait avancer ainsi que ce dont les différentes joueuses avaient besoin. Elle était vraiment très forte pour ça. C’est probablement l’entraîneuse la plus abordable sous laquelle j’aie jamais joué. »
Récolter les fruits
Et même si cela pouvait faire beaucoup de détails à assimiler, les joueuses ont vite compris que, pour reprendre les mots de Chomczuk : « Une fois que vous l’avez compris, ça marche vraiment. »
Une fois les piliers de la philosophie d’Olid établis, il pouvait aussi y avoir de petits ajustements. Lockwood se souvient avoir affronté Hearts pendant son passage à Glasgow City, qu’elle a rejoint après avoir quitté le club d’Édimbourg, et avoir remarqué que l’équipe évoluait dans un système différent. « Elle s’est clairement adaptée pour avoir un plan A, un plan B, voire un plan C », dit-elle.
C’est aussi ce que confirment ceux qui sont au club. Burt a observé l’évolution du style d’Olid plus que la plupart, lui qui a rejoint Hearts en 2021 et vu l’équipe passer d’une formation pratiquement amateure, menacée de relégation, à un champion. « Au fur et à mesure que le projet avançait, nous avons vu arriver différents profils de joueuses, note-t-il. Mais les fondamentaux ont toujours été là. C’est devenu très adaptable mais, au final, je pense que les bases de son style de jeu n’ont jamais changé. »
« Elle peut s’écarter de sa manière de jouer traditionnelle si nous en avons besoin, par exemple si une équipe exerce un pressing d’une certaine façon », explique Chomczuk, qui estime que « cette polyvalence a aidé » lors de la campagne du titre, au cours de laquelle Hearts a utilisé plusieurs systèmes.
« Cela paraît très flexible, dit Andrews à ce sujet. Mais à l’intérieur, il ne s’agit que de petits ajustements dans le système, qui produisent ce changement plus important. »
Faire confiance à la jeunesse
Au milieu de tout cela figurait aussi la confiance accordée aux jeunes joueuses, un aspect largement souligné depuis l’annonce de l’arrivée d’Olid à United, les Red Devils ayant fait le choix délibéré de se concentrer davantage sur le centre de formation du club et sur le développement de ces espoirs.
On peut faire valoir que la SWPL est un championnat très jeune, qui met de manière générale fortement l’accent sur le développement de ces talents, si bien qu’Olid n’allait pas à contre-courant en faisant confiance à la jeunesse. Mais lorsque GOAL demande à Burt si cette confiance envers les jeunes joueuses était importante pour la technicienne de 41 ans, si c’était simplement une décision de bon sens au vu de la situation financière de Hearts et de la SWPL, ou un mélange des deux, il penche pour la première option, décrivant le développement des jeunes comme quelque chose d’« énorme » pour Olid. « Chaque saison, des joueuses faisaient leurs débuts », souligne-t-il.
Chomczuk en faisait partie. La jeune milieu de terrain n’avait que 13 ans quand Olid a rejoint Hearts et elle se souvient avoir vu l’Espagnole lors de certaines séances d’entraînement et de certains matches de l’académie, bien avant d’elle-même graviter autour de l’équipe première. « C’était encourageant parce qu’un bon nombre d’entraîneurs venaient, donc cela montrait simplement que si vous saisissiez votre chance en match, alors vous auriez peut-être une opportunité », dit-elle.
Et quand Olid a bien intégré ces jeunes joueuses à l’équipe première, que ce soit depuis l’académie ou via le recrutement externe, elle ne les traitait pas différemment. « Que vous soyez la joueuse la plus expérimentée de l’équipe ou la plus jeune, elle a les mêmes exigences pour les deux et les deux sont constamment poussées », explique Andrews, qui n’avait que 22 ans et vivait sa première expérience à l’étranger lorsqu’elle a signé à Hearts. « Je pense que cela m’a vraiment aidée en tant que joueuse. »
Chomczuk partage ce sentiment. « On n’a pas envie d’être traitée différemment quand on monte, dit-elle. On veut être traitée comme une joueuse de l’équipe première parce que c’est ce à quoi on aspire. »
Du temps et de la patience
Rien de ce qu’Olid a accompli à Hearts, de la remontée du bas de la SWPL jusqu’au sommet à la finale de la FA Cup, en passant par ce titre historique et le style qui était au cœur de tout cela, n’aurait toutefois été possible sans temps ni patience.
Olid avait besoin de temps pour comprendre les joueuses et ce qui les animait. C’était vrai du groupe dans les individualités, Lockwood la décrivant simplement comme une entraîneuse qui « comprenait tout », elle-même s’épanouissant au poste de numéro 10 sous les ordres de l’Espagnole.
C’était aussi vrai de l’équipe. Le passage à une approche match après match a parfaitement fonctionné lors de la saison du titre, par exemple, tout comme la gestion détendue du vestiaire par Olid, davantage confié à un groupe de leaders qu’à l’entraîneuse, qui n’intervenait souvent que pour régler les problèmes à la source lorsque c’était nécessaire.
« Elle n’est pas du genre à être une figure écrasante ou quoi que ce soit », se souvient Andrews. « Elle laisse les joueuses être elles-mêmes et elle, elle est la manageuse. »
Puis, bien sûr, il y a le style, le niveau de détail qu’il faut assimiler pour qu’il fonctionne et la patience nécessaire pour que les performances et les résultats suivent. « Il y aura des erreurs », concède Burt. « Sur le plan des caractéristiques mentales des joueuses aussi, il faudra du temps pour développer ce courage, pour développer cette bravoure, qu’elle veut voir chez ces joueuses. »
Andrews a été aux premières loges de ce parcours, en tant que milieu défensive dans l’équipe de Hearts sacrée championne. « En tant que joueuse, tu subis un pressing haut et tu dois repartir de derrière, et tu te dis : “Oh là là, j’ai juste envie de dégager le ballon loin devant, on est sous tellement de pression” », se rappelle-t-elle. « Mais quand tu sais que tu dois le faire, que tu le fais et que ça marche, tu en tires énormément de confiance, et c’est ce football-là que tu veux pratiquer. »
Nouveau chapitre
Il y a une phrase que Burt répète encore et encore lorsqu’il parle à GOAL du passage d’Olid à Hearts : « Le résultat parle de lui-même. » Au vu des résultats qu’elle a obtenus, des progrès et de la réussite qu’elle a apportés, de l’environnement positif qu’elle a créé et des jeunes joueuses talentueuses qu’elle a aidé à développer, c’est vrai. Aujourd’hui, sa récompense, c’est une énorme opportunité à Manchester United.
Ce ne sera pas facile. Alors qu’Arsenal, Chelsea et Manchester City, les trois équipes que United essaie de suivre, se sont tous renforcés lors du mercato estival, et que des équipes prometteuses derrière eux comme London City, Tottenham et Brighton continuent d’afficher leurs ambitions, Manchester United n’a réalisé que trois recrues, dont l’une est une gardienne remplaçante. À la place, il y a une volonté de regarder de plus près les talents qui émergent à Carrington et de les intégrer à l’équipe première. Demandera-t-on à Olid de concilier cela avec des trophées immédiats ? Ou lui laissera-t-on le temps d’imposer sa patte ?
Burt ne s’inquiète pas. « Je suis vraiment très serein par rapport à la situation parce que j’ai vu Eva de près, dit-il. J’ai vu comment elle travaille. J’ai vu son dévouement et sa passion pour le jeu, et c’est contagieux. Je n’ai absolument aucun doute sur le fait qu’Eva y réussira. À Hearts, évidemment, il a fallu du temps pour mettre en place une philosophie et cela ne s’est pas fait du jour au lendemain, et cela prendra aussi du temps à United. »
Si Olid obtient ce temps, alors ses incroyables cinq années de transformation à Hearts témoignent de ce qu’elle peut accomplir.