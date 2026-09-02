Lorsque Eva Olid a été nommée entraîneure de Hearts en 2021, très peu de gens savaient qui elle était, et encore moins s’attendaient à ce qu’elle accomplisse les merveilles qu’elle a réalisées. En reprenant une équipe qui avait terminé dernière de la Scottish Women’s Premier League la saison précédente, elle a, en l’espace de cinq ans, propulsé Hearts vers une première finale de FA Cup, un tout premier titre de SWPL sans précédent et, dans la foulée, décroché le poste d’entraîneure principale de Manchester United.

La nomination d’Olid par Manchester United cet été a été l’aboutissement de quelques mois plutôt chaotiques pour toutes les parties concernées. L’Espagnole avait annoncé dès le mois d’avril qu’elle quitterait Hearts après la campagne 2025-2026, qui s’est achevée quelques semaines plus tard par un incroyable sacre en championnat. Sa prochaine destination suscitait une réelle fascination, et ce n’est qu’au début du mois d’août qu’elle est devenue apparente.

L’arrivée d’Olid à United est intervenue alors qu’un accord a été trouvé avec l’entraîneur principal Marc Skinner pour une résiliation à l’amiable de son contrat, à seulement un mois du coup d’envoi programmé de la nouvelle saison de Women’s Super League. Manchester United affrontera les ambitieuses et très puissantes financièrement London City Lionesses vendredi soir lors du match d’ouverture de la saison, ce qui constituera le premier match officiel d’Olid à la tête de United.

De nombreuses questions et inquiétudes entourent le club à l’approche de cette nouvelle campagne. Peu de recrues ont été enregistrées cet été, en particulier au regard des huit départs de l’équipe première, et l’orientation a clairement changé pour mettre l’accent sur l’investissement dans les jeunes talents et leur développement.

Olid correspondra-t-elle à cette situation ? Qui est, au juste, cette Espagnole encore relativement méconnue ? Et qu’apportera-t-elle alors que Manchester United cherche à rebondir après une décevante campagne 2025-2026 ?