Endrick ne manquait pas de prétendants cet été après un prêt convaincant à Lyon lors de la seconde moitié de la saison dernière. Mais Jose Mourinho a immédiatement écarté l’idée d’un nouveau départ du Brésilien à son retour sur le banc du Real Madrid.

« En raison de ses qualités, des postes auxquels il peut jouer... C’est un buteur et les équipes ont besoin de buts », a expliqué Mourinho à TNT Sports pour justifier sa décision. « Et il aura évidemment de nombreuses occasions de jouer et de progresser. Il doit travailler dur ici, travailler dur avec [le sélectionneur du Brésil] Carlo Ancelotti. Je voulais qu’il reste avec nous parce que je reconnais son potentiel pour devenir un joueur du niveau du Real Madrid. »

Mais pour atteindre ce potentiel, Endrick doit être sur le terrain. Or, Mourinho ne lui a accordé que 147 minutes de jeu toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. La seule contribution notable du joueur de 20 ans est intervenue lors d’une victoire 4-3 contre la Roma en Ligue des champions, avec un but et une passe décisive.

Malgré cela, Endrick a été convoqué avec le Brésil lors des deux dernières trêves internationales. Ancelotti continue de faire confiance au joueur formé à Palmeiras, qu’il avait lui-même fait venir à Madrid en 2024, mais s’inquiète de voir sa progression désormais marquer le pas dans la capitale espagnole.

« Le problème des jeunes Brésiliens, c’est qu’ils ne progressent pas parce qu’ils ne jouent pas », a déclaré l’entraîneur italien le mois dernier. « C’est ce qui arrive à Endrick, mais aussi à d’autres talents comme Estevao : ils partent en Europe à 18 ou 19 ans, arrivent dans de grands clubs et ne trouvent pas de place. Sans jouer, ils ne peuvent pas progresser. »

Il est tout à fait possible qu’Endrick ne trouve jamais sa place dans le onze de départ du Real. Il doit donc demander un transfert pour retrouver le chemin de la progression. Il est sous contrat jusqu’en 2030, mais un joueur aussi doué n’a guère intérêt à perdre davantage de temps, surtout s’il veut conserver sa place dans le groupe brésilien.