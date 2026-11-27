Il aura suffi de cinq passes :
du défenseur central au milieu de terrain, puis à l’attaquant, à un autre milieu et, enfin, à un troisième milieu. Taha Habroune n’avait plus qu’à lever la tête, à examiner ses options, peut-être à mesurer un instant à quel point Columbus avait facilement traversé la défense défaillante de Miami, puis à conclure. C’était le deuxième but du Crew dans sa large victoire 3-0 dans le sud de la Floride.
Et tout a semblé beaucoup trop facile pour l’équipe de Laurent Courtois. Certes, Miami a joué la majeure partie du match à dix après un deuxième carton jaune assez incompréhensible reçu dès la 36e minute. Certes, l’Inter Miami est d’une fragilité défensive frappante, et le restera probablement.
Mais Columbus s’est frayé un chemin à travers la défense du champion en titre de la MLS Cup sans vraiment forcer. À vrai dire, c’était beaucoup trop simple. Parfois, le football est très complexe : des mouvements élaborés aboutissent à des buts et d’excellentes défenses finissent par céder. Pourtant, samedi soir, Columbus a gagné grâce à ses passes et à ses déplacements face à une équipe incapable de résister à un adversaire assez audacieux pour jouer au football.