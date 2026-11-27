Alors, comment battre Miami ?

Si l’on met de côté la question évidente, à savoir espérer que Messi ne marque pas quatre buts, il existe en réalité deux méthodes. La première consiste à jouer long. C’est assez simple. La défense de Miami est désorganisée. Ses latéraux montent souvent un peu trop haut pour apporter du nombre en attaque. Les défenseurs centraux, en l’occurrence Casemiro et Micael, ne s’adaptent pas en conséquence. Des espaces apparaissent derrière le milieu de terrain et devant la défense. Quand Miami perd le ballon, c’est le chaos. Il devient possible de créer des situations de un contre un ou de trois contre deux. Les bonnes équipes ont tendance à marquer dans ces situations.

Selon les principes défensifs habituels, les quatre défenseurs doivent être, justement, alignés. C’est ainsi qu’on garde les adversaires devant soi ou qu’on les prend au piège du hors-jeu. Cette année, Miami expérimente une méthode vraiment inédite : ne faire ni l’un ni l’autre et voir, en quelque sorte, ce qui se passe.

Le premier but de Columbus, un penalty bien tiré par Gonzalo Tapia, sera imputé à Dayne St. Clair, qui, dans un moment d’égarement, est sorti trop loin de son but et a fauché l’attaquant chilien. Mais l’action dans son ensemble est beaucoup plus révélatrice.

Les défenseurs centraux de Miami sont pris dans la transition, tandis que le latéral gauche est monté trop haut. Un simple long ballon depuis le milieu de terrain provoque une panique générale. La défense se désagrège. St. Clair perd la tête. Penalty. But.

Le troisième but a suivi à peu près le même schéma. À ce stade, il faut le reconnaître, Miami courait après le score. Il n’y avait plus aucune organisation. Mais le Crew a de nouveau exploité les failles de la ligne défensive. Le défenseur central droit Steven Moreira a tout le temps de dégager le ballon loin devant. Yannick Bright, LE MILIEU DÉFENSIF DE MIAMI (!!!), se retrouve dans sa propre moitié de terrain. Les deux défenseurs centraux sont montés dans le camp du Crew. Tapia élimine Bright, file vers le but et marque.

C’est absurde de la part de Miami, mais c’est aussi bien vu de la part du Crew, qui avait repéré la possibilité de jouer long. Le match était plié.