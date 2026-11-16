L’ère Mauricio Pochettino dans le football américain n’a pas été longue, mais elle a été riche en événements. Avec la Coupe du monde 2026 à domicile en ligne de mire, son passage à la tête de la sélection américaine comportait forcément des enjeux immenses. Le tournoi n’a toutefois été qu’une partie de l’aventure. Du début à la fin, les montagnes russes ont été au rendez-vous, en partie par choix, en partie à cause des circonstances.

Une chose est sûre : le mandat de Pochettino n’a jamais été ennuyeux. Dès son arrivée aux États-Unis, l’Argentin semblait prêt à bousculer les habitudes. C’était précisément pour cela qu’il avait été recruté, fort d’un parcours passé par Tottenham, le PSG et Chelsea. C’est à lui qu’avait été confiée la mission de guider le football américain vers le plus grand rendez-vous de son histoire. Au bout du compte, la tâche n’allait pas être facile.

Le mandat de Pochettino à la tête de l’équipe a connu certains des plus grands moments de l’histoire de la sélection. Il a aussi comporté des passages à vide incontestables, dont on parle encore aujourd’hui. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été mouvementé : Pochettino a construit, déconstruit puis reconstruit la sélection américaine en cours de route, tout en la menant vers des matches d’une importance capitale.

Quels ont été les grands moments ? Et les plus difficiles ? GOAL revient sur le passage de Pochettino à la tête de l’équipe...